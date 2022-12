Program Guide 07-26-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Aaron Copland: The City: The New City Eos Orchestra; Jonathan Sheffer, conductor Album: Celluloid Copland Telarc 80583 Music: 4:10

Fanny Mendelssohn: Trio for violin, cello and piano in D minor, Op. 11 Jennifer Frautschi, violin; Clive Greensmith, cello; Andrew Armstrong, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 25:10

Piano Puzzler: This week's contestant is William White from Portland, OR Music: ~08:30

Igor Stravinsky: Suite from A Soldier's Tale: Movement 1 March of the soldier Anthony McGill, clarinet; Jorja Fleezanis, violin; Gilbert Kalish, piano Album: Music@Menlo: New Dimensions Music@Menlo 20034 Music: 4:08

Aaron Copland: Three Latin American Sketches River Oaks Chamber Orchestra; Andres Cardenas, conductor River Oaks Chamber Orchestra, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 10:25

Richard Wagner: Albumblatt for Mrs. Betty Schott Llyr Williams, piano Album: Wagner Without Words Signum 388 Music: 4:28

John Harbison: Songs America Loves to Sing (excerpts) Tara Helen O'Connor, flute; Jose Franch-Ballester, clarinet; Bella Hristova, violin; Nicholas Canellakis, cello; Gilles Vonsattel, piano UGA Performing Arts Center & CMSLC, Hugh Hodgson Concert Hall, U of GA Performing Arts Center, Athens, GA Music: ~13:20

Richard Wagner: Sonata in A-flat Major (for M. Wesendonck), WWV 85 Llyr Williams, piano The Gilmore International Keyboard Festival 2016, Dalton Center, Western Michigan University, Kalamazoo, MI Music: 12:34

Jonathan Leshnoff: Chamber Concerto for Violin and Orchestra Itamar Zorman, violin; The Classical Tahoe Orchestra; Joel Revzen, conductor Classical Tahoe, The Pavilion, Incline Village, NV Music: 16:34

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

Anton Bruckner: Symphony No. 3 (1873)

Maurice Ravel: Piano Concerto (1931)

Igor Stravinsky: Symphony of Psalms (1930)

Sir Edward Elgar: Symphony No. 1 (1908)

Franz Xaver Mozart: Piano Concerto No. 2 (1818)

Darius Milhaud: Le Boeuf sur le toit (1920)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Dance of the Miller's Wife (1919)

Bedrich Smetana: Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields Fields (1879)

Robert Farnon: Intermezzo for Harp & Strings (1952)

Carl Friedrich Abel: Symphony (1785)

George Gershwin: Porgy and Bess: A Woman is a Sometime Thing (1935)

Fritz Kreisler: Schön Rosmarin (1910)

John Philip Sousa: March 'Jack Tar' (1903)

Tomaso Albinoni: Oboe Concerto (1722)

Ermanno Wolf-Ferrari: The Secret of Susanna: Overture (1909)

John Williams: 1941: March (1979)

Jacques Ibert: Escales 'Ports of Call' (1922)

Domenico Scarlatti: Sonata (c.1750)

Daryl Runswick: Patter Matter (1993) Leroy Anderson: Blue Tango (1951)

Johann Friedrich Fasch: Concerto for Trumpet, 2 Oboes & Strings (c.1730)

George Gershwin: Second Rhapsody (1932)

Leon Jessel: Parade of the Wooden Soldiers (1905)

Peter Tchaikovsky: Waltz from Symphony No. 5 (1888)

Johann Strauss Jr: Waltz 'A Thousand and One Nights' (1871)

Johann Sebastian Bach: Partita No. 2: Sinfonia (1727)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante No. 1 from Symphony No. 31 'Paris' (1778)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Suite (1942)

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

André Grétry: Céphale et Procris: Tambourin (1773)

Fritz Kreisler: Tambourin chinois (1910)

Felix Mendelssohn: Capriccio brillante (1831)

Robert Schumann: Fantasy Pieces: Humoreske (1842)

David Diamond: Allegretto from Symphony No. 4 (1945)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 23 (1786)

Frédéric Chopin: Scherzo No. 4 (1842)

Miklós Rózsa: Overture to a Symphony Concert (1957)

Lars-Erik Larsson: Little Serenade (1934)

Isaac Albéniz: Iberia: Fête-dieu à Séville (1906)

Claude Debussy: Petite Suite (1889)

Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Sailors' Chorus (1739)

Johann Pachelbel: Canon (c.1700)

Sir Malcolm Arnold: Four Scottish Dances (1957)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Howard Hanson: Symphony No. 2 'Romantic' (1930)

Edward MacDowell: Hamlet and Ophelia (1885)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Edvard Grieg: Once Upon a Time, Op. 71, No. 1 Es war einmal Andrei Gavrilov, piano

Joseph Zawinul: In a Silent Way Ebene Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA

David Biedenbender: Red Vesper Wei-Han Wu, piano; Samuel Boutris, clarinet; Sarah Hadely- Yakir, violin; Kimberly Jeong, cello Lake George Music Festival, SUNY Adirondack, Queensbury, NY

Edvard Grieg: Piano Concerto in A minor, Op. 16 Javier Perianes, piano; Danish National Symphony Orchestra; Edward Gardner, conductor Concert Hall, DR Concert House, Copenhagen, Denmark

Aaron Copland: The Red Pony, Film Suite for Orchestra: Movements 3a & 3b Dallas Symphony Orchestra; Andrew Litton, Conductor

Serge Koussevitzky: Concerto for Double Bass in F-sharp minor, Op. 3 Robin Kesselman, double bass; Houston Symphony; Andres Orozco-Estrada, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX

Aaron Copland: Duo for flute and piano Lorna McGhee, flute; Andrew Armstrong, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA

Andre Caplet: Deux Divertissements for solo harp Franziska Huhn, harp Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Scott Joplin: The Entertainer (1903)

Traditional: The Water is Wide

Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude (1882)

Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Serenata (1911)

Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun

Giovanni Gabrieli: Buccinate in Neomenia tuba (publ.1615)

Franz Schubert: Scherzo from String Quartet No. 14 'Death and the Maiden' (1824)

Sergei Prokofiev: War and Peace: The Ball (1945)

Thomas Frost: Little Suite from 'The Notebook for Anna Magdalena Bach' (1968)

Franz Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 100 'Military' (1794)

John Amner: A Stranger Here (1615)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento for Strings (1772)

Traditional: Waltzing Matilda (1903)

Samuel Barber: Souvenirs Suite: Waltz (1952)

Claude Debussy: Estampes (1903)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Karl Ditters von Dittersdorf: Symphony 'The Capture of the Bastille' (1790)

John Field: Piano Concerto No. 3 (1816)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 1 (1723)

Joachim Raff: Octet for Strings (1872)

Arthur Foote: Suite for Strings (1908)

Ernest Schelling: Suite Fantastique: Intermezzo (1905)

Ricardo Castro: Atzimba: Act 2 Intermezzo (1901)

Luigi Cherubini: Anacréon: Overture (1803)

Béla Bartók: Concerto for Orchestra (1943)

Ludwig van Beethoven: Lento from String Quartet No. 16 (1826)

Jean Sibelius: Lemminkäinen in Tuonela (1897)

23:00 QUIET HOUR

John Field: Nocturne No. 13 'Rêverie-Nocturne' (1821)

Frédéric Chopin: Romance from Piano Concerto No. 1 (1830)

Ernest Schelling: Suite Fantastique: Intermezzo (1905)

Max Bruch: Adagio from Scottish Fantasy (1880)

Johann Sebastian Bach: Larghetto from Keyboard Concerto No. 4 (1740)

Johann Friedrich Fasch: Air No. 1 from Suite for Winds & Strings (1749)