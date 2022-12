Program Guide 07-25-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Antonin Dvorak: Polonaise from Rusalka Minnesota Orchestra Eiji Oue, conductor Album: Exotic Dances from the OPERA Reference Recordings RR-71CD Music: 04:28

Alan Hovhaness: Prayer of St Gregory, op. 62b Elias Rani, trumpet; Andy Miles, clarinet; Mari Kamar, clarinet; Oliver Wenhold, cello; Athil Hamdan, cello; Walid Khatba, violin Members of the Syrian National Symphony Orchestra Wayne Marshall, conductor Klaus von Bismarck Hall, WDR Broadcasting House, Cologne Music: 04:25

Jean Sibelius: Rakastava (The Lover), Opus 14 (1911-12 version) Saint Paul Chamber Orchestra Pekka Kuusisto, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul Music: 10:15

Antonin Dvorak: Symphony No 7 in D minor, Op. 70 Movement 1 Allegro maestoso Movement 3 Scherzo: Vivace Movement 4 Finale: Allegro Nashville Symphony Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 27:41

Silvius Leopold Weiss: Concerto for Lute and Flute in F Major Tempesta di Mare Album: Weiss: Lute Concertos / Stone, Tempesta Di Mare

Valerie Coleman: Suite: Portraits of Josephine Imani Winds UChicago Presents, Performance Hall, Logan Center for the Arts, University of Chicago Music: 14:32

Reinhard Keiser: Concerto in D Philadelphia Baroque Orchestra Tempesta di Mare Gwyn Roberts & Richard Stone, Directors; Emlyn Ngai, Concertmaster, conductor Perelman Theater, Kimmel Center, Philadelphia, PA Music: 09:10

Maurice Ravel: Piano Concerto for the Left Hand in D Jorge Federico Osorio, piano RTE National Symphony Orchestra Carlos Miguel Prieto, conductor National Concert Hall, Dublin, Ireland Music: 18:42

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

Max Bruch: Violin Concerto No. 1 (1868)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3 'Eroica' (1804)

Alfredo Casella: Symphony No. 3 (1940)

Aaron Copland: Prairie Journal (1937)

Richard Strauss: Don Quixote (1897)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 1 (1723)

Antonín Dvorák: Overture 'My Home' (1882)

Ludwig van Beethoven: Finale from Sonata No. 27 (1814)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

George Frideric Handel: Israel in Egypt: But as for his people (1739)

Frédéric Chopin: Ballade No. 4 (1842)

Sir Malcolm Arnold: Solitaire: Sarabande (1956)

Antonio Vivaldi: Violin Concerto Op 3/3 'L'Estro Armonico' (1711)

Anonymous: Spiritual 'The Battle of Jericho'

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata No. 18 for Piano & Violin (1778)

Dmitri Shostakovich: Hamlet: Flourish & Dance Music a (1932)

John Philip Sousa: March 'Corcoran Cadets' (1890)

James Horner: Field of Dreams: Medley (1989)

Pietro Castrucci: Finale with Echo from Concerto Grosso (1731)

Antonín Dvorák: Finale from Serenade for Strings (1875)

Michael Praetorius: Terpsichore: Three Ballets à 4 (1612)

Claude Debussy: Beau soir (1878)

Sergei Rachmaninoff: Slava (1894)

Samuel Barber: Agnus Dei (1967)

Anthony Holborne: Pavan "Bona speranza" (1599)

Franz Schubert: Scherzo from Piano Trio No. 1 (1827)

Jacques Ibert: Trois pièces brèves (1930)

Claude Debussy: Marche écossaise (1891)

William Boyce: Symphony No. 7 (1760)

Morton Gould: A Symphonic Portrait of 'Carousel' (1945)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Robert Schumann: Scenes from Childhood: Träumerei (1838)

Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 2: March (1908)

César Franck: Les Éolides (1876)

Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past (1899)

Johann Sebastian Bach: Fugue 'Little' (1706)

Johann Jacob Froberger: Tombeau de Monsieur Blancrocher (c.1650)

Max Bruch: Violin Concerto No. 1 (1868)

Carl Friedrich Abel: Symphony (1785)

Aaron Copland: Quiet City (1940)

George Frideric Handel: Organ Concerto No. 2 (1738)

Alexander Glazunov: Concert Waltz No. 1 (1893)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: The Kalender Prince (1888)

Johann Strauss Jr: Annen Polka (1852)

Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture (1885)

Deems Taylor: Through the Looking Glass: Jabberwocky (1919)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Juan Arriaga: Symphony (1825)

Muzio Clementi: Symphony (1787)

Joseph Eybler: Overture (c.1804)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Aaron Copland: The City: The New City Eos Orchestra; Jonathan Sheffer, conductor Album: Celluloid Copland Telarc 80583 Music: 4:10

Fanny Mendelssohn: Trio for violin, cello and piano in D minor, Op. 11 Jennifer Frautschi, violin; Clive Greensmith, cello; Andrew Armstrong, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 25:10

Piano Puzzler: This week's contestant is William White from Portland, OR Music: ~08:30

Igor Stravinsky: Suite from A Soldier's Tale: Movement 1 March of the soldier Anthony McGill, clarinet; Jorja Fleezanis, violin; Gilbert Kalish, piano Album: Music@Menlo: New Dimensions Music@Menlo 20034 Music: 4:08

Aaron Copland: Three Latin American Sketches River Oaks Chamber Orchestra; Andres Cardenas, conductor River Oaks Chamber Orchestra, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 10:25

Richard Wagner: Albumblatt for Mrs. Betty Schott Llyr Williams, piano Album: Wagner Without Words Signum 388 Music: 4:28

John Harbison: Songs America Loves to Sing (excerpts) Tara Helen O'Connor, flute; Jose Franch-Ballester, clarinet; Bella Hristova, violin; Nicholas Canellakis, cello; Gilles Vonsattel, piano UGA Performing Arts Center & CMSLC, Hugh Hodgson Concert Hall, U of GA Performing Arts Center, Athens, GA Music: ~13:20

Richard Wagner: Sonata in A-flat Major (for M. Wesendonck), WWV 85 Llyr Williams, piano The Gilmore International Keyboard Festival 2016, Dalton Center, Western Michigan University, Kalamazoo, MI Music: 12:34

Jonathan Leshnoff: Chamber Concerto for Violin and Orchestra Itamar Zorman, violin; The Classical Tahoe Orchestra; Joel Revzen, conductor Classical Tahoe, The Pavilion, Incline Village, NV Music: 16:34

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Cyril Scott: Lotus Land (1905)

Manuel Ponce: Mexican Serenade 'Estrellita' (1912)

Ludwig van Beethoven: Rondo from 'Triple' Concerto (1804)

Rev. Robert Lowry: Shall We Gather at the River? (1864)

Antonín Dvorák: Moderato from Serenade for Strings (1875)

Alfredo Casella: Finale from 'Italia' (1910)

Wolfgang Amadeus Mozart: Presto from String Quartet No. 3 (1772)

Anatoly Liadov: Kikimora (1910)

Franz Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 104 'London' (1795)

Johann Strauss Jr: Fledermaus Quadrille (1874)

Craig Armstrong: Romeo + Juliet: Balcony Scene (1996)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Morning Dance (1936)

Richard Rodgers: Slaughter on 10th Avenue from 'On Your (1936)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Alexander Borodin: Symphony No. 3 'Unfinished' (1886)

Gustav Holst: A Fugal Overture (1922)

Gustav Holst: The Planets: Mercury (1917)

Johann Sebastian Bach: Viola da gamba Sonata No. 3 (1721)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Alfredo Casella: Paganiniana (1942)

Franz Schubert: Symphony No. 2 (1815)

20:00 CLEVELAND OVATIONS: BlueWater Chamber Orchestra & Cleveland Chamber Choir

John Corigliano: “Fern Hill”

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite 1

J. S. Bach: Ascension Oratorio

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by Audra McDonald

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Domenico Scarlatti: Sonata (c.1750)

Rupert Ignaz Mayr: Passacaglia-Grave (1700)

Georg Matthias Monn: Adagio from Cello Concerto (c.1750)

Martin Mailman: Autumn Landscape (1954)

Henry Cowell: Hymn and Fuguing Tune No. 10 (1955)

Edvard Grieg: Holberg Suite: Air (1884)

Richard Wagner: Tannhäuser: Act 3 Prelude (1845)

Gabriel Fauré: Sicilienne (1898)