Program Guide 07-19-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach (arranged by Ma, Thile, & Meyer): Wachet auf, ruft uns die Stimme (sleepers awake), BWV 645 Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass

York Bowen: Horn Quintet in C minor, Op. 85 Gail Williams, horn; Ralph Matson, violin; Ling Ling Huang, violin; Susan Gulkis Assadi, viola; Daniel Laufer, cello Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY

Piano Puzzler Contestant: Deb Anderson from Robbinsdale, MN

Ludwig van Beethoven: (Short Payoff) Piano Sonata No. 21 in C major, Op. 53 "Waldstein": Movement 3 Alice Sara Ott, piano

Johann Sebastian Bach: Partita No. 2 in D Minor, BWV 1004: Chaconne Avi Avital, Mandolin Ramsey Concert Hall, University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA

Giovanni Sollima: The Shooting Weiss-Requiro Duo: Meta Weiss, cello; David Requiro, cello

Robert Schumann: Marchenbilder for viola and piano, Op. 113 Cynthia Phelps, viola; Alessio Bax, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA

Giovanni Sollima: Arboreto Salvatico for Two Celli, Movement 1 Il Tasso David Requiro, cello; Meta Weiss, cello Manchester Music Festival, Southern Vermont Arts Center, Manchester, VT

Ernest Chausson: Chanson perpetuelle, Op. 37 Ara Gregorian, violin; Lina Tetriani, soprano; Dimitri Murrath, viola; Meta Weiss, cello; Axel Strauss, violin; Adam Neiman, piano Manchester Music Festival, Southern Vermont Arts Center, Manchester, VT

Richard Strauss: Don Juan, Op. 20 National Orchestral Institute Philharmonic Manuel Lopez-Gomez, conductor National Orchestral Institute + Festival The Elsie & Marvin Dekelboum Concert Hall, Clarice Smith Performing Arts Center, University of Maryland, College Park, MD

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 2 (1795)

Felix Mendelssohn: Octet for Strings (1825)

Wolfgang Amadeus Mozart: Mass 'Great' (1783)

George Enescu: Dixtuor for Winds (1906)

Franz Schubert: Piano Sonata No. 21 (1828)

Sergei Prokofiev: Cinderella Suite No. 1 (1944)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Johann Strauss Jr: Polka "Messenger of Love" (1867)

Sir Edward Elgar: Finale from Symphony No. 1 (1908)

Traditional: The One from Romo

Emile Waldteufel: Waltz 'Estudiantina' (1883)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Clarinet Concerto (1791)

Fritz Kreisler: Liebesleid (1910)

Lt. Charles A. Zimmerman: March 'Anchors Aweigh' (1907)

Franz Schubert: Finale from Piano Quintet 'Trout' (1819)

Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 (1802)

Jean Sibelius: Finale from Violin Concerto (1905)

Maurice Ravel: Boléro (1928)

Coldplay: Viva la Vida (2008)

Georg Philipp Telemann: Suite for Recorder & Strings: Italian Air (c.1720)

Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture (1866)

Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 6 'Pathétique' (1893)

Johann Melchior Molter: Concerto Pastorale (1740)

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin (1917)

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

Henry Purcell: The Gordian Knot Untied: Minuet (1691)

Henry Purcell: Trumpet Tune & Bell Symphony (c.1690)

Felix Mendelssohn: Overture 'Calm Sea and Prosperous Voyage' Op 27 (1828)

Xaver Scharwenka: Scherzo from Piano Concerto No. 1 (1876)

Anton Rubinstein: Feramors: Danses des fiancées de Cachemir (1862)

Muzio Clementi: Symphony No. 2 (1819)

Domenico Cimarosa: Gaius Marius: Overture (1780)

Franz Schubert: Twelve Waltzes (1820)

Dmitri Shostakovich: Overture on Russian & Kirghiz Folk Themes Op 115 (1963)

Ferruccio Busoni: Symphonic Suite: Gavotte & Gigue (1883)

Claude Debussy: Pour le piano: Toccata (1901)

Erik Satie: Jack in the Box (1899)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto (1725)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Peter Tchaikovsky: Violin Concerto (1878)

Anton Rubinstein: The Demon: Ballet Music (1871)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Francis Poulenc: Flute Sonata Movement 1 Allegretto malincolico Toshiko Kohno, flute; Lambert Orkis, piano

Francis Poulenc: Concerto for Two Pianos in D minor Christina Naughton, piano; Michelle Naughton, piano Grand Teton Music Festival Orchestra James Feddeck, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY

Ludwig van Beethoven: Trio for Clarinet, Cello, and Piano, Op. 11 Stephen Williamson, clarinet; Carter Brey, cello; Gilles Vonsattel, piano Bridgehampton Chamber Music Festival, Bridgehampton Presbyterian Church, Bridgehampton, NY

Charles Gounod: Romeo et Juliette: Juliet's Waltz Elizabeth Zharoff, soprano; Milos Repicky, piano Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

Franz Schubert: German Dances, D 783, No 10; D 790, No. 3; D 780, No. 3 Gil Shaham, violin; Goran Sollscher, guitar

Franz Schubert: String Quartet No. 13 in A minor, Op. 29, D. 804, "Rosamunde" Dover Quartet Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

Maurice Ravel: Mother Goose Suite Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langrée, conductor Taft Theatre, Cincinnati, OH

Dmitri Shostakovich: String Quartet No. 7, Op. 108 Steven Copes, violin; Brandon Garbot, violin; Caitlin Lynch, viola; Ray Kim, cello Festival Mozaic, Cuesta College Cultural and Performing Arts Center, San Luis Obispo, CA

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

John Williams: Summon the Heroes (1996)

John Williams: The Force Awakens: Rey's Theme (2015)

Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 1 'Winter Dreams' (1866)

Robert Schumann: Carnaval: March of the Society of David (1835)

Jean Sibelius: Finlandia (1899)

Johann Sebastian Bach: Fugue 'Great' (1723)

Franz Liszt: Paraphrase on Wagner's Tannhäuser /1 (1852)

Joachim Raff: Allegro from Octet for Strings (1872)

Jean Sibelius: The Tempest: Berceuse (1925)

Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande: Entr'acte (1905)

Aldemaro Romero: Fuga con Pajarillo (1990)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Franz Joseph Haydn: Piano Sonata No. 47 (1776)

John Johnson: Lute Duet 'Greensleeves' (c.1580)

Federico García Lorca: Sevillanas del siglo XVIII (1931)

Sergei Rachmaninoff: Finale from Symphony No. 3 (1936)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Édouard Lalo: Cello Concerto (1877)

Niels Gade: Symphony No. 8 (1871)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 3 (1811)

Franz Schubert: Fantasy (1828)

Jean Sibelius: Lemminkäinen and the Maidens of Saari (1897)

Ralph Vaughan Williams: Concerto Accademico (1925)

Sir William Walton: Capriccio burlesco (1968)

Ludwig van Beethoven: King Stephan: Overture (1811)

Paul Hindemith: Symphonia Serena (1946)

Joachim Raff: Concert Piece "Ode to Spring" (1857)

Leopold Mozart: Symphony in D (1751)

23:00 QUIET HOUR

Michael Haydn: Adagio from Notturno (1772)

Carl Philipp Emanuel Bach: Largo from Flute Concerto Wq 168 (1753)

Franz Schubert: Molto moderato from Piano Sonata No. 16 (1826)

Domenico Scarlatti: Sonata Kk 318 (1750)

Johann Sebastian Bach: Adagio from Violin Concerto No. 2 (1723)