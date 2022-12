Program Guide 07-17-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Hildegard von Bingen: Veni creator spiritus Anonymous 4

Hildegard von Bingen, arr. Alex Fortes: Columba aspexit (~8:02)

Carlo Gesualdo, arr. Alex Fortes: Io parto e non pi u dissi (~2:20)

Carlo Gesualdo, arr. Alex Fortes: O tenebroso giorno (~3:02) Aizuri Quartet Sundin Hall, Hamline University, Saint Paul, MN

Felix Mendelssohn: Excerpts from 'Concert Piece No. 1 in F minor, op. 113 Andy Miles, clarinet; Mari Kamar, clarinet West German Radio Orchestra, Members of the Syrian National Symphony Orchestra Wayne Marshall, conductor Klaus von Bismarck Hall, WDR Broadcasting House, Cologne

Leos Janacek: Sinfonietta RTE National Symphony Orchestra Hakan Hardenberger, conductor National Concert Hall, Dublin

George Gershwin (arr. Jonathan Tunick): But Not For Me Joshua Bell, violin; London Symph Orchestra; John Williams, conductor

Anton Arensky: String Quartet No. 2, for Violin, Viola and two Cellos, Op. 35: Movements 2-3 Eunice Keem, violin; Andrew Gonzalez, viola; Nicholas Finch, cello; Mia Barcia-Colombo, cello Lake George Music Festival, Sacred Heart Church, Lake George, NY

Simon Shaheen (arr. Jeff Scott): Dance Mediterranea Imani Winds UChicago Presents, Mandel Hall, University of Chicago, Chicago, IL

George Gershwin: Rhapsody in Blue Charlie Albright, piano; The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor The Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

Dmitri Shostakovich: Overture on Russian & Kirghiz Folk Themes Op 115 (1963)

George Frideric Handel: Water Music Suites Nos. 1-3 (1717)

Gustav Mahler: Symphony No. 4 (1900)

Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 7 'Archduke' (1811)

Camille Saint-Saëns: Piano Quintet (1855)

Johann Sebastian Bach: Concerto for 2 Violins (1723)

Sir Arthur Sullivan: The Yeoman of the Guard: Overture (1888)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Leopold Stokowski: Chorale from Bach's 'Easter Cantata' (c.1930)

George Gershwin: Three Preludes (1926)

Léo Delibes: Sylvia: Valse lente (1876)

Irvin L. Wagner: Variations on 'Happy Birthday' (1990)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 (1717)

Edwin Franko Goldman: March "On the Mall" (1923)

"PDQ Bach": Aria "Howdy There" from "Oedipus Tex"

Ludwig van Beethoven: Allegro vivace from Symphony No. 8 (1812)

Vince Guaraldi: Christmas is Coming (1965)

Sergei Rachmaninoff: Vocalise (1912)

Gioacchino Rossini: Semiramide: Overture (1823)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Horn Quintet (1782)

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 (1901)

Gustav Holst: The Planets: Jupiter (1917)

Leo Arnaud: Three Fanfares (1958/1979)

Franz Joseph Haydn: Adagio from Piano Sonata No. 60 (1794)

Francesco Durante: Concerto No. 8 for Strings 'La Pazzia' (1740)

Leonard Bernstein: West Side Story: Gee, Officer Krupke (1957)

Franz Waxman: Taras Bulba: Ride to Dubno (1962)

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 22 'Philosopher' (1764)

George Gershwin: Tip-Toes: Sweet and Low-Down (1925)

Johann Strauss Jr: Artists Quadrille (1858)

Henry Purcell: Abdelazer: Suite (1695)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Maria Schneider: All Night, in Gusty Winds (2011)

Maria Schneider: I Saw a Dust Devil This Morning (2011)

Frédéric Chopin: Ballade No. 4 (1842)

George W. Chadwick: Symphonic Sketches: A Vagrom Ballad (1904)

August Soederman: Swedish Festival Music (1858)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 8 (1812)

Charles Tomlinson Griffes: The Pleasure Dome of Kubla Khan (1919)

Georg Philipp Telemann: Whimsical Symphony 'Cricket' (1740)

Gabriel Fauré: Dolly Suite (1897)

John Rutter: Suite for Strings (1971)

Gustav Holst: A Winter Idyll (1897)

Johann David Heinichen: Pastorale (1720)

Isaac Albéniz: Iberia: Fête-dieu à Séville (1906)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Johannes Brahms: Violin Concerto (1878)

Peter Tchaikovsky: The Voyevoda: Overture (1869)

Gioacchino Rossini: La scala di seta: Overture (1812)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Isaac Albeniz: Torre Bermeja Jason Vieaux, guitar

Leo Weiner: Suite for Orchestra, Op. 18 (Hungarian Folk Dances) Buffalo Philharmonic Orchestra JoAnn Falletta, conductor, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY

August Klughardt: Five Schilflieder for Oboe, Viola, and Piano, Op. 28 James Austin Smith, oboe; Daniel Phillips, viola; Pedja Muzijevic, piano Spoleto Festival USA 2015 Bank of America's Chamber Music Series, Dock Street Theater, Charleston, SC

Angel Barrios Fernandez: Arroyos de la Alhambra, Evocacion, Tonadilla Pepe Romero, guitar University of Georgia Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, Georgia

Jean Sibelius: Suite Mignonne Movements 2 and 3 Gerard Schaub, flute; Kenneth Wihlborg flute Gothenburg Symphony Orchestra Neeme Järvi, conductor

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35, K. 385 "Haffner" National Festival Chamber Orchestra Robert Gibson, conductor The University of Maryland, The Clarice Smith Performing Arts Center, College Park, MD

Erik Satie: Three Pieces in the Form of a Pear Anna Petrova, piano; Josu de Solaun, piano Virginia Arts Festival Chamber Music Series, conductor Virginia Arts Festival, Miller Studio, Sandler Center for the Performing Arts, Virginia Beach, VA

Jean Sibelius: Violin Sonatina in E major, Op. 80 Frank Huang, violin; Orion Weiss, piano Bridgehampton Chamber Music Festival, Bridgehampton Presbyterian Church, Bridgehampton, NY

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries (1856)

Xavier Montsalvatge: Madrigal sobre un tema popular (1997)

Peter Heidrich: Happy Birthday Variations (1994)

Heinrich von Herzogenberg: Scherzo from Trio (1889)

Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 7 (1812)

Jean-François Dandrieu: Rondeau (c.1720)

Gioacchino Rossini: Tancredi: Overture (1812)

Franz Joseph Haydn: Piano Sonata No. 54 (1784)

Gustav Mahler: Scherzo from Symphony No. 1 (1888)

Claude Debussy: Ballade (1890)

Claude Debussy: Preludes Book 1: The Girl with the Flaxen Hair (1910)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Flutes (1720)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 2 (1740)

Jean-Philippe Rameau: The Gathering of Birds (1724)

Sir Peter Maxwell Davies: Farewell to Stromness (1980)

Johannes Brahms: A German Requiem: Blessed Are They That Mourn (1868)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1 (1872)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Symphony No. 3 (1873)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Antonín Dvorák: Scherzo capriccioso (1883)

Muzio Clementi: Piano Concerto (1796)

Antonio Salieri: Symphony in D 'Name Day' (1775)

Claude Debussy: Violin Sonata (1917)

Maurice Ravel: Scherzo from String Quartet (1903)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto (1725)

Heinrich Ignaz Franz von Biber: Sonata No. 1 from Fidicinium Sacro- Profanum (1683)

George W. Chadwick: Symphony No. 2 (1885)

Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Quartet (1781)

Jerome Moross: Variations on a Waltz (1966)

23:00 QUIET HOUR

Antonín Dvorák: Lento from Piano Quartet (1889)

Maria Schneider: How Important It Must Be (2011)

Florent Schmitt: La tragédie de Salomé: Prélude (1907)