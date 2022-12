Program Guide 07-16-2018

00:00 CLEVELAND OVATIONS: CityMusic Cleveland , Avner Dorman, conductor; Tessa Lark, violin

Ludwig van Beethoven Coriolan Overture

Ludwig van Beethoven Violin Concerto

Ludwig van Beethoven Symphony no. 8

Franz Schubert: Symphony No. 5 (1816)

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

Genaro Monreal Lacosta: Porque te quiero (Because I Love You) Plácido Domingo, tenor; Orquesta de la Communidad de Madrid Miguel Roa

Manuel Lopez-Quiroga y Miquel: Me embrujaste (You Bewitched Me) Plácido Domingo, tenor; Orquesta de la Communidad de Madrid Miguel Roa

Antonio Alvarez Alonso: Suspiros de España (Longing for Spain) Plácido Domingo, tenor Orquesta de la Communidad de Madrid Miguel Roa

Joan Tower: Chamber Dance Nashville Symphony Giancarlo Guerrero

Manuel Ponce: Sonata "Mexicana" Aleksandr Tsiboulski, guitar

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in D, K. 136 Sphinx Virtuosi Recorded at Halton Theater CPCC, Nov 2011

Johann Sebastian Bach: Chaconne, from Partita No. 2 in d, BWV 1004 (arr. by Anne Dudley Adela Peña, violin; Sara Sant'Ambrogio, cello; Erika Nickrenz, piano Eroica Trio

Jorge Mejia: Prelude in Bb Jorge Mejia, piano

Jorge Mejia: Prelude in e Jorge Mejia, piano

Jorge Mejia: Prelude in g# Jorge Mejia, piano

Maurice Ravel: Bolero Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim

Joaquín Turina: Danzas fantásticas, Op. 22 London Symphony Orchestra Enrique Bátiz

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Harmoniemusik (1782)

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quintet No. 3 (1787)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3 (1731)

Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude (1848)

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Clown Dance (1842)

Igor Stravinsky: Circus Polka (1942)

Vßclav Pichl: Symphony (1770)

Jan Antonín Kozeluch: Rondo from Oboe Concerto (1780)

Scott Joplin: The Easy Winners (1901)

William Grant Still: Land of Romance from 'Africa' (1930)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Harmoniemusik (1782)

Antonio Vivaldi: Concerto for Violin & Cello (1720)

Ralph Vaughan Williams: Charterhouse Suite (1923)

Camille Saint-Saëns: Havanaise (1887)

Alexander Glazunov: From Darkness to Light (1894)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: The Young Prince & Princess (1888)

Andrea Luchesi: Piano Sonata in D [No. 1] (c.1780)

Domenico Cimarosa: Il matrimonio segreto: Overture (1792)

Jerome Kern: Portrait for Orchestra 'Mark Twain' (1942)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Niels Gade: Symphony No. 1 (1842)

Hugo Alfvén: Swedish Rhapsody No. 1 'Midsummer Vigil' (1904)

Peter Tchaikovsky: Impromptu (1893)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Hildegard von Bingen: Veni creator spiritus Anonymous 4

Hildegard von Bingen, arr. Alex Fortes: Columba aspexit (~8:02)

Carlo Gesualdo, arr. Alex Fortes: Io parto e non pi u dissi (~2:20)

Carlo Gesualdo, arr. Alex Fortes: O tenebroso giorno (~3:02) Aizuri Quartet Sundin Hall, Hamline University, Saint Paul, MN Total

Felix Mendelssohn: Excerpts from 'Concert Piece No. 1 in F minor, op. 113 Andy Miles, clarinet; Mari Kamar, clarinet West German Radio Orchestra, Members of the Syrian National Symphony Orchestra Wayne Marshall, conductor Klaus von Bismarck Hall, WDR Broadcasting House, Cologne

Leos Janacek: Sinfonietta RTE National Symphony Orchestra Hakan Hardenberger, conductor National Concert Hall, Dublin

George Gershwin (arr. Jonathan Tunick): But Not For Me Joshua Bell, violin; London Symph Orchestra; John Williams, conductor

Anton Arensky: String Quartet No. 2, for Violin, Viola and two Cellos, Op. 35: Movements 2-3 Eunice Keem, violin; Andrew Gonzalez, viola; Nicholas Finch, cello; Mia Barcia-Colombo, cello Lake George Music Festival, Sacred Heart Church, Lake George, NY

Simon Shaheen (arr. Jeff Scott): Dance Mediterranea Imani Winds UChicago Presents, Mandel Hall, University of Chicago, Chicago, IL

George Gershwin: Rhapsody in Blue Charlie Albright, piano; The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor The Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Peter Tchaikovsky: The Oprichnik: Act 4 Dances (1872)

Peter Tchaikovsky: Humoresque (1871)

Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe & Violin (1735)

John Lunn: Downton Abbey: Suite (2010)

William Boyce: Jig from Symphony No. 7 (1760)

Gaetano Donizetti: Ugo, conte di Parigi: Overture (1832)

Franz Joseph Haydn: Finale from Piano Sonata No. 47 (1776)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Quintet for Piano & Winds (1784)

Alexander Glazunov: The Seasons: Autumn (1899)

Juan Arriaga: Los esclavos felices: Overture (1820)

Peter Tchaikovsky: Nocturne (1888)

Marc-André Hamelin: Little Nocturne (2007)

Johannes Brahms: Scherzo from String Sextet No. 2 (1865)

18:00 DINNER CLASSICS

Franz Joseph Haydn: Piano Sonata No. 60 (1795)

Georges Bizet: Carmen: Habanera 'L'amour est un oiseau rebelle' (1875)

Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 2 'Habanera' (1878)

Charles Ives: Finale from Symphony No. 1 (1898)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 'Haffner' (1782)

Franz Schubert: Symphony No. 4 'Tragic' (1816)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 51 (1849)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Darius Milhaud: Suite provençale (1936)

Richard Strauss: Intermezzo: Four Symphonic Interludes (1924)

Carlos Baguer: Symphony No. 12 (c.1800)

George Frideric Handel: Concerto 'Water Music' (1722)

Georg Philipp Telemann: Water Music Suite: Sarabande (1723)

Joaquín Rodrigo: Distant Sarabande (1926)

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 1 (1773)

Antonín Dvorák: Symphony No. 7 (1885)

Paul Dukas: Overture 'Polyeucte' (1892)

Dag Wirén: Serenade for Strings (1937)

23:00 QUIET HOUR

Franz Joseph Haydn: Adagio from Cello Concerto No. 2 (1783)

Auguste Franchomme: Nocturne for 2 Cellos (1839)

Carl Philipp Emanuel Bach: Largo from Cello Concerto Wq 172 (1753)

Jean-Philippe Rameau: Les Boréades: Entrée de Polymnie (1764)

Johann Sebastian Bach: Adagio from Concerto for Oboe & Violin (1740)

Domenico Scarlatti: Sonata (1750)

Lou Harrison: Pastorale No. 7 "For My Brother" (1952)

Paul Creston: Choreografic Suite: Cantilena (1965)

John Field: Nocturne from Piano Concerto No. 3 (1816)