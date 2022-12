Program Guide 06-29-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ludwig van Beethoven: 5 Variations on "Rule Britannia" in D, WoO 79 Melvyn Tan, fortepiano

Dessa (arr. Andy Thompson): Skeleton Key Dessa; VocalEssence Chorus and Ensemble Singers; Tesfa Wondemagegnehu, conductor VocalEssence: Made in Minnesota, Orchestra Hall, Minneapolis, MN

Alan Hovhaness: Duet for Violin and Cello, Op. 409 Angela Fuller Heyde, violin; Jennifer Humphreys, cello Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 1 in C Major, Op. 21 Sinfonia da Camera; Ian Hobson, conductor Foellinger Great Hall, Krannert Center for the Performing Arts, Urbana, IL

Ottorino Respighi: Song and Dance, from 'Brazilian Impressions' Cincinnati Symphony Orchestra; Jesus Lopez-Cobos, conductor

Benjamin Britten: Holiday Diary, Op. 5 for solo piano Dejan Lazic, piano The Gilmore International Keyboard Festival 2016, Stetson Chapel, Kalamazoo College, Kalamazoo, MI

Emily Cooley: Abound Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langrée, conductor Music Hall, Cincinnati, OH

Edvard Grieg: Lyric Suite, op. 54 Danish National Symphony Orchestra; Edward Gardner, conductor Concert Hall, DR Concert House, Copenhagen, Denmark

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 8 (1812)

Josef Myslivecek: Cello Concerto (c.1770)

Ludwig van Beethoven: Missa Solemnis (1823)

Mauro Giuliani: Guitar Concerto No. 1 (1812)

Bernard Herrmann: Currier and Ives Suite (1935)

Johannes Brahms: Violin Concerto (1878)

Ludwig van Beethoven: Rondo a capriccio 'Rage over a lost penny' (1800)

Josef Strauss: Waltz 'Water Colors' (1869)

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Alexander Voormolen: Baron Hop Suite No. 1: March (1924)

Benjamin Godard: Suite (1890)

James Scott Skinner: Hurricane Set (c.1900)

Ignacio Cervantes: Danzas Cubanas (1899)

Patrick Russ: Suite in D from 'Terpsichore" (1992)

Leonard Bernstein: On the Town: Ya Got Me (1944)

Henry Fillmore: March 'His Honor' (1934)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 16 (1886)

Greg Anderson: Star Wars Suite for 5 Pianos (2009)

Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle (1881)

Antonio Caldara: Coriolanus: Overture (1717)

Leroy Anderson: The Syncopated Clock (1945)

Carl Orff: Carmina burana: Fortune Empress of the World (1936)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Artist's Life' (1867)

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon (1917)

Wolfgang Amadeus Mozart: Mitridate: Overture (1770)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 (1718)

John Rutter: Ave Maria (2006)

François Casadesus: London Sketches (1916)

Aaron Copland: Three Latin-American Sketches (1971)

Bernard Herrmann: Vertigo: Prelude (1958)

Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals (1886)

Frank Loesser: Guys and Dolls: Medley (1950)

Padre Antonio Soler: Sonata No. 7 (c.1770)

Peter Boyer: Festivities (2011)

Dmitri Kabalevsky: Colas Breugnon: Overture (1938)

Antonio Vivaldi: Concerto for Strings (1730)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

George Frideric Handel: Bourrée from Organ Concerto No. 7 (1740)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Bourrée & Hornpipe (1717)

Bernard Herrmann: Currier and Ives Suite (1935)

Franz Waxman: Bride of Frankenstein: Creation of (1935)

Camille Saint-Saëns: Airs de Ballet d'Ascanio: Adagio & Variation (1890)

Ernest Chausson: Sicilienne from Concerto (1891)

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 92 'Oxford' (1789)

Jean-Philippe Rameau: Gavotte et Six Doubles (1728)

Fanny Mendelssohn-Hensel: Concert Overture (1830)

Charles Tomlinson Griffes: Poem for Flute & Orchestra (1916)

Felix Mendelssohn: Rondo brilliant (1834)

Sir Arthur Sullivan: Overture di ballo (1870)

Ermanno Wolf-Ferrari: School for Fathers: Intermezzo (1906)

Giacomo Puccini: Manon Lescaut: Act 2 Prelude (1893)

Johann Adolph Hasse: Sinfonia (1737)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Antonín Dvorák: Symphony No. 8 (1889)

Bedrich Smetana: Mß vlast: The High Castle (1879)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 1: Movement 3 Fuga Nashville Symphony Orchestra; Kenneth Schermerhorn, conductor

Camille Saint-Saens: Piano Concerto No. 5 in F major, Op. 103, "Egyptian" Stephen Hough, piano; Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN

Rick Robinson: Gitcha Groove On River Oaks Chamber Orchestra; Andres Cardenas, conductor River Oaks Chamber Orchestra, St. John the Divine, Houston TX

Joseph Achron: Hebrew Dance, Op. 35 No. 1 Danbi Um, violin; Orion Weiss, piano Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA

Martinu: Magical Bag from the ballet "Spalicek" Suite No. 2 Prague Chamber Orchestra; Bretislav Novotny, artistic advisor

Wolfgang Amadeus Mozart: Bassoon Concerto B-flat Major, K. 191 Peter Kolkay, bassoon; St. Lawrence String Quartet; James Austin Smith, oboe; Todd Palmer, clarinet; Anthony Manzo, double bass; Pedja Muzijevic, harpsichord Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC

Bohuslav Martinu: Memorial to Lidice Prague Radio Symphony Orchestra; Ondrej Lenard, conductor Rudolfinum, Dvorak Hall, Prague, Czech Republic

Frederic Chopin: Piano Concerto No. 2 in F Minor, Op. 21: Movement 1 Maestoso Xiaoxuan Li, piano; Canton Symphony Orchestra; Gerhardt Zimmermann, conductor Cleveland International Piano Competition for Young Artists, Maltz Performing Arts Center, Case Western Reserve University, Cleveland, OH

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

George Gershwin: Three Preludes (1926)

Antonio Vivaldi: Finale from 'Summer' Concerto (1725)

Leroy Anderson: The Typewriter (1950)

Leroy Anderson: Goldilocks: Overture (1958)

Leroy Anderson: Fiddle-Faddle (1947)

Leroy Anderson: The Syncopated Clock (1945)

Bernard Herrmann: Psycho: Selections (1960)

Bernard Herrmann: North by Northwest: Main Title (1959)

José Pablo Moncayo: Huapango (1941)

Frank Loesser: How to Succeed in Business Without Really Trying: Overture (1961)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 16 (1886)

Franz Schubert: Finale from Symphony No. 9 'Great C Major' (1828)

Stanislaw Moniuszko: Overture 'The Hetman's Mistress' (1854)

Leroy Anderson: Forgotten Dreams (1954)

Leroy Anderson: Melody on Two Notes (1966)

Leroy Anderson: Song of Jupiter (1951)

Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: Pt. 1 (1886)

18:00 DINNER CLASSICS

Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 8 (1802)

Earl Wild: Virtuoso Etude on Gershwin's 'Oh, Lady Be Good!' (1973)

Earl Wild: Virtuoso Etude on Gershwin's 'I Got Rhythm' (1973)

Gustav Holst: Second Suite for Military Band (1911)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Johannes Brahms: Academic Festival Overture (1880)

Antonín Dvorák: Symphony No. 9 'From the New World' (1893)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 2 (1798)

Antonín Dvorák: Symphonic Variations (1877)

Dmitri Kabalevsky: Piano Concerto No. 4 'Prague' (1979)

George Frideric Handel: Organ Concerto No. 13 'Cuckoo and Nightingale' (1739)

George Gershwin: Three Preludes (1926)

Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Mélodie (1878)

Sir Granville Bantock: The Witch of Atlas (1902)

Bernard Herrmann: Symphony No. 1 (1941)

Wolfgang Amadeus Mozart: Fantasia (1785)

Richard Wagner: Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic Fire Music (1856)

23:00 QUIET HOUR

Max Reger: The Violin-Playing Hermit (1913)

Johannes Brahms: Adagio from Violin Concerto (1878)

Claude Debussy: Images, Book 1: Hommage à Rameau (1905)

Hans Pfitzner: Palestrina: Act 1 Prelude (1915)

Franz Liszt: Schubert Song 'Der Müller und der Bach' /2 (1846)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 (1886)

Henryk Wieniawski: Romance from Violin Concerto No. 2 (1870)

César Franck: Panis Angelicus (1872)