Program Guide 06-22-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Claude Debussy: Images pour Orchestre - Le Matin d'un jour de fete

Los Angeles Philharmonic; Esa-Pekka Salonen, conductor

Marc-Antoine Charpentier: Concert pour Quatre Parties de Violes H.545 Sonnambula; Elizabeth Weinfield, Artistic Director Baruch Performing Arts Center - Engelman Recital Hall, New York, NY

Claude Debussy: Petite Suite for Piano, Four Hands, L. 65 Alessio Bax, piano; Wu Han, piano University of Georgia, Hodgson Concert Hall, Athens, GA

Kurt Weill: Symphony No. 2: Movements 2 & 3 River Oaks Chamber Orchestra; Victor Yampolsky, conductor River Oaks Chamber Orchestra, St. John the Divine Church, Houston, TX

Piotr Szewczyk: St. Augustine Suite for Chamber Orchestra St. Augustine Music Festival Chamber Orchestra; Michelle Merrill, conductor St. Augustine Music Festival, St. Augustine Cathedral Basilica, St. Augustine, FL

Ernest Chausson: Poeme, Op. 25 Xiang Yu, violin; Evan Wong, piano Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

Franz Liszt: Rigoletto Paraphrase Esther Park, piano Lake George Music Festival, Tannery Pong Community Center, Lake George, NY

CLASSICAL MUSIC with John Simna

02:02:00 Sir Edward Elgar: Coronation March 65 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 10:31

02:14:31 Antonín Dvorák: Symphony No. 4 13 Czech Philharmonic Libor Pesek VirginClas 91144 42:14

03:02:00 Béla Bartók: Violin Concerto No. 2 Isabelle Faust, violin (Ger. 1972-) Swedish Radio Symphony Daniel Harding Harm Mundi 902146 35:45

03:41:45 Étienne Méhul: Symphony No. 1 Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5184 25:46

04:01:00 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 17 K 334 Rafael Druian, violin (Russ.born 1922-2002 TCO prin.1960-9) Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 86793 43:26

04:47:26 Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 2 44 Barry Douglas, piano (Irish 1960-) Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin RCA 61633 42:10

05:02:00 William Alwyn: Overture to a Masque Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570704 9:36

05:14:36 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2: Farandole Cincinnati Pops Orchestra John Morris Russell FanfareCin 1 3:25

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 Andrea Falconieri: Ciaccona Daniel Hope, violin (Eng. (b.So.Africa) 1974-) Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4795448 3:07

06:13:07 Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 435757 8:17

06:21:24 Johannes Brahms: Scherzo from Serenade No. 2 16 Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 5 2:49

06:27:13 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2008 4:56

06:38:09 Morton Gould: Boogie Woogie Etude Benjamin Grosvenor, piano (Eng. 1992- GROVE ner) Decca 4785334 2:00

06:41:09 Peggy Stuart Coolidge: Pioneer Dances Westphalian Symphony Siegfried Landau Vox 5157 11:29

06:54:38 Traditional: Afro-Cuban Lullaby Christopher Parkening, guitar (Amer.1947-) EMI 54853 2:35

06:57:13 John Philip Sousa: March 'La Flor di Sevilla' Royal Artillery Band Keith Brion Naxos 559092 2:34

07:05:00 Andrew Lloyd Webber: The Phantom of the Opera: Overture Boston Pops Orchestra Keith Lockhart BostonPops 4 5:15

07:13:15 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Allegro & Boston Baroque Martin Pearlman Telarc 80594 7:17

07:23:32 Aaron Copland: John Henry Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Telarc 80117 3:50

07:32:22 William Grant Still: Swanee River Denver Oldham, piano (Amer. 1936-) Koch Intl 7084 1:52

07:34:14 Claude Debussy: Arabesque No. 1 Kotaro Fukuma, piano (Jap. 1982- CIPC Gold 2003) Hortus 113 3:46

07:41:00 Claude Debussy: Arabesque No. 2 Kotaro Fukuma, piano (Jap. 1982- CIPC Gold 2003) Hortus 113 3:22

07:44:22 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Trio K 409 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 75736 7:05

07:56:27 Jean-Philippe Rameau: Les Sauvages Grigory Sokolov, piano (Russ. 1950-) DeutGram 4794342 1:40

08:07:00 Sir Arnold Bax: Symphonic Scherzo Royal Philharmonic Vernon Handley Chandos 8464 7:23

08:17:23 Carl Friedrich Abel: Symphony 7 # 3 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8648 11:00

08:31:23 Blas Galindo: Sones de Mariachi Festival Orchestra of Mexico Enrique Bátiz Naxos 550838 7:02

08:42:25 Gaspar Sanz: Canarios Alexandre Lagoya, guitar (Egypt.born 1929-99 lah GOY uh) Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Philips 446002 2:44

08:45:09 Oscar Levant: Caprice for Orchestra Concordia Marin Alsop EMI 54851 8:13

08:53:22 Charles Ives: Scherzo from Symphony No. 1 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9053 4:17

08:60:39 Francis Lai: Love Story: Theme Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 4:34

09:04:00 Franz Joseph Haydn: Concerto No. 3 for 2 Winds Benoît Fromanger, flute (Fr: "ben WAH froh maw(n) ZHAY") Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 506019 15:35

09:30:35 Nicolò Paganini: Caprice No. 14 1 # 14 Augustin Hadelich, violin (Ital.born 1984- aw GUS tin HA deh lick) Warner 566017 02:13

09:35:48 George Frideric Handel: Suite for Trumpet & Strings Bibi Black, trumpet Philharmonia Orchestra Claudio Scimone EMI 54620 8:16

09:47:04 Giacomo Puccini: La bohème: O soave fanciulla Anna Netrebko, soprano (Russian 1971-) Dresden State Orchestra Nicola Luisotti DeutGram 4795448 4:04

09:53:08 Gioacchino Rossini: La Cenerentola: Overture Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 431653 8:03

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 Johann Sebastian Bach: Fugue à la gigue BWV 577 BBC Philharmonic Leonard Slatkin Chandos 9835 2:56

10:03:56 Dmitri Shostakovich: Prelude & Fugue No. 2 87 # 2 Keith Jarrett, piano (Amer. (b.Allentown) 1945-) ECM 1469 2:06

10:08:02 Franz Schubert: Impromptu No. 1 D 899 Simone Dinnerstein, piano (Amer. sih MOAN uh "dinner"steen) Sony 798943 11:36

10:21:38 Carl Maria von Weber: Rondo brillante 52 Garrick Ohlsson, piano (Amer. 1948-) Arabesque 6584 6:12

10:29:50 Sir William Walton: Portsmouth Point Overture London Philharmonic Leonard Slatkin VirginClas 61146 5:19

10:38:09 Sir William Walton: Prelude & Fugue 'The Spitfire' Florida Philharmonic James Judd Harm Mundi 907070 6:58

10:50:07 Étienne Méhul: Symphony No. 3 Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5185 23:31

11:10:00 Mikhail Glinka: Spanish Overture No. 1 London Symphony Sir Charles Mackerras Mercury 434352 9:17

11:22:17 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901711 8:07

11:33:24 Christian Sinding: Suite for Violin & Orchestra 10 Itzhak Perlman, violin (Isr.-Am.1945-) Pittsburgh Symphony André Previn EMI 62590 12:27

12:07:00 Gustav Holst: The Perfect Fool: Ballet Music 39 London Symphony André Previn EMI 66934 10:38

12:20:38 Ralph Vaughan Williams: Norfolk Rhapsody No. 1 New Queen's Hall Orchestra Barry Wordsworth Argo 440116 10:43

12:33:21 Frank W. Meacham: The American Patrol Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:54

12:39:15 Eric Coates: The Three Elizabeths Suite: Youth of Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 5:11

12:47:26 Richard Wagner: Siegfried: Forest Murmurs Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Erato 45786 8:24

12:58:50 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: Norwegian Rustic March 54 # 2 Andrei Gavrilov, piano (Russ.1955- gahv REE lahf) DeutGram 437522 3:00

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 Vítezslav Novák: Slovak Suite 32 Royal Liverpool Philharmonic Libor Pesek VirginClas 45251 31:35

13:34:35 Josef Suk: Fantastic Scherzo 25 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 572323 14:49

13:51:24 Hermann Goetz: The Taming of the Shrew: Overture NDR Radio Philharmonic Werner Andreas Albert CPO 999939 5:45

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johannes Brahms: Seven Fantasies Op. 116 No. 4 Intermezzo Adagio Emanuel Ax, piano

Eugene Ysaye: Sonata No. 3 "Ballade" for Solo Violin, Op. 27 Benjamin Beilman, violin The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 6:51

Piano Puzzler: This week's contestant is Beth Everett from Scottsbluff, NE Wolfgang Amadeus Mozart: String Quintet No. 3, K.515: Movement 4 Allegro Takacs Quartet; Gyorgy Pauk, viola

Johannes Brahms (arr. Arnold Schoenberg): Piano Quartet No. 1 in G minor, Op. 25 (arr. for orchestra): Movements 3 & 4 Aspen Festival Orchestra; Miguel Harth-Bedoya, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO

Alberto Ginastera: Triste, from 'Canciones populares argentinas' Lawrence Brownlee, tenor: Iain Burnside, piano

Joaquin Turina: Piano Trio No. 2 in B minor, Op. 76 The Montrose Trio: Jon Kimura Parker, piano; Martin Beaver, violin; Clive Greensmith, cello Beaches Fne Arts Series, St. Pauls by the Sea Episcopal Church, Jacksonville, FL

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 4, K. 218 Augustin Hadelich, violin; Utah Symphony; Thierry Fischer, conductor Utah Symphony, Abravanel Hall, Salt Lake City, UT

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:00 Aram Khachaturian: Gayaneh: Sabre Dance Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Telarc 80625 2:29

15:59:29 Étienne Méhul: Le trésor supposé: Overture Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5185 4:19

16:05:00 Jacques Offenbach: The Grand Duchess of Gérolstein: Overture Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5303 4:31

16:12:31 Sir Edward Elgar: Coronation March 65 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 10:31

16:27:02 John Barry: Dances With Wolves: Theme Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Telarc 80319 6:14

16:35:16 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 8 93 West-Eastern Divan Orchestra Daniel Barenboim Decca 16871 3:47

16:42:03 Antonín Dvorák: Scherzo from Symphony No. 4 13 Czech Philharmonic Libor Pesek VirginClas 91144 6:43

16:50:46 Nicolò Paganini: Caprice No. 20 1 # 20 Augustin Hadelich, violin (Ital.born 1984- aw GUS tin HA deh lick) Warner 566017 03:40

16:55:26 Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance Berlin Radio Symphony Lorin Maazel DeutGram 4796018 3:52

17:04:00 George Gershwin: Girl Crazy: Overture BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier BBC 63 5:41

17:12:41 "PDQ Bach": Safe Sextet I Virtuosi di Hoople Telarc 80295 8:45

17:24:26 Franz Schubert: Konzertstück D 345 Gidon Kremer, violin (Latvian-born 1947-) Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer DeutGram 437535 10:35

17:40:01 Claude Debussy: Estampes: Pagodes Stephen Hough, piano (Eng.born Australian 1961- "huff") Hyperion 68139 5:20

17:47:21 Claude Debussy: Petite Suite: Cortège National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 3:03

17:53:24 Nicolai Budashkin: Fantasy on Two Folk Songs Rudolf Belov, domra Osipov Russian Folk Orch Vitaly Gnutov Mercury 432000 7:04

DINNER CLASSICS

18:07:00 Franz Joseph Haydn: Symphony No. 93 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 19:21

18:29:21 Antonín Dvorák: Legend No. 3 59 # 3 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 4:04

18:35:25 Antonín Dvorák: Legend No. 7 59 # 7 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 2:46

18:41:11 George Butterworth: Rhapsody 'A Shropshire Lad' BBC Scottish Symphony Andrew Manze BBC 392 10:31

18:53:42 Georg Philipp Telemann: Wind Quartet No. 1 European Baroque Soloists Denon 9613 7:08

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 8 93 Cleveland Orchestra Rafael Kubelik DeutGram 459463 26:03

19:30:03 Étienne Méhul: Symphony No. 1 Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5184 25:46

NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 Jean Sibelius: Pohjola's Daughter 49 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60401 12:59

20:15:59 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 11 K 413 Mitsuko Uchida, piano (Jap.-Eng. 1948- MITS koh oo CHEE duh) English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Philips 422458 23:33

20:41:32 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 14 27 # 2 Evgeny Kissin, piano (Russ. 1971- kee SEEN) DeutGram 4797581 15:56

21:03:00 Claude Debussy: Pour le piano Barry Douglas, piano (Irish 1960-) RCA 68127 13:35

21:18:35 Charles Koechlin: Sonatine 59 # 5 Daniel Blumenthal, piano (Ger.born Amer. 1952-) Cybelia 849 14:47

21:35:22 Philippe Gaubert: Nocturne & Allegro Scherzando William Bennett, flute English Chamber Orchestra Steuart Bedford ASV 652 5:43

21:44:05 Eric Whitacre: Water Night Elora Festival Singers (fnd.1980, Toronto-based) Noel Edison Naxos 559677 4:30

21:50:35 Antonín Dvorák: Symphony No. 4 13 Czech Philharmonic Libor Pesek VirginClas 91144 42:14

22:26:00 George Frideric Handel: Trio Sonata 5 # 4 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel DeutGram 4795448 12:58

22:41:58 Joseph Joachim: Notturno 12 Daniel Hope, violin (Eng. (b.So.Africa) 1974-) Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo DeutGram 15312 9:19

22:51:17 Antonín Dvorák: Cypress No. 6 Cypress String Quartet Avie 2275 1:58

QUIET HOUR

23:02:00 Poul Schierbeck: Prelude for Strings 43 Odense Symphony Ole Schmidt DaCapo 226047 7:36

23:09:36 Mario Castelnuovo-Tedesco: Andantino from Guitar Concerto No. 1 99 Norbert Kraft, guitar (Canadian 1950- (b.Linz, Austria)) Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 503293 7:30

23:19:06 Johannes Brahms: Andante from Horn Trio 40 Richard King, horn (TCO princ. 1997-) Albany 1325 7:59

23:27:05 Antonín Dvorák: Andante from Symphony No. 4 13 Czech Philharmonic Libor Pesek VirginClas 91144 11:39

23:40:44 Franz Joseph Haydn: Largo from String Quartet No. 59 74 # 3 Angeles Quartet Decca 4783695 6:21

23:47:05 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from String Quintet No. 5 K 593 Sarah Kapustin, violin (Amer. 1981-) Marlboro 80001 7:00

23:54:35 Johann Sebastian Bach: Andante from Concerto after Torelli BWV 979 Alexandre Tharaud, piano (Fr. 1968- ah leck ZAHN (dr') tah ROH) Harm Mundi 901871 3:23

23:57:58 Edvard Grieg: Holberg Suite: Sarabande 40 Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 4:12