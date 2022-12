Program Guide 06-18-2018

00:00 CLEVELAND OVATIONS: From the Baldwin Wallace Conservatory 2017 Focus Festival of Contemporary Music - Composer Frank Ticheli

Blue Shades (1997)

Columbine High School Alma Mater (2000)

An American Elegy (2000)

Symphony No. 2 (2004)

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

Johann Sebastian Bach: Partita No. 2 in c, BWV 826 Enrique Graf, piano

Juan Carlos Cirigliano: El sonido de la ciudad Musica Camerata Montreal

Luigi Boccherini: Guitar Quintet No. 2 in E Richard Savino, guitar; Artaria Quartet

Alberto Ginastera: Pampeana No. 3 Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela Eduardo Mata

Antonio Vivaldi: Guitar Concerto in D Manuel Barrueco, guitar; Glacia Symphony Orchestra Victor Pablo Perez

Evaristo Fernandez Blanco: Suite de danzas antiguas Orquesta Filarmónica de Málaga José Luis Temes

CLASSICAL MUSIC with John Simna

04:01:00 Felix Mendelssohn: String Quartet No. 4 44 # 2 Pacifica Quartet Cedille 82 27:29

04:31:29 Eduard Tubin: Symphony No. 3 Swedish Radio Symphony Neeme Järvi Bis 342 33:28

05:02:00 George Gershwin: Gershwin Song-book Peter Donohoe, piano (Eng. b.1953) EMI 54280 19:07

05:24:07 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 English Concert Trevor Pinnock DeutGram 4795448 11:00

05:37:07 Bedrich Smetana: Mß vlast: From Bohemia's Woods and New York Philharmonic George Szell Unitd Arch 13 12:00

05:49:07 Franz Joseph Haydn: Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39 Joseph Kalichstein, piano (Israeli-born Amer. 1946- CAL ick styne) Dorian 90164 3:04

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Hunters' Chorus Leipzig Radio Chorus (fd.1946 "Rundfunkchor Leipzig") Dresden State Orchestra Carlos Kleiber DeutGram 4796018 2:28

06:12:28 Marcel Grandjany: Rhapsodie for Harp 10 Yolanda Kondonassis, harp (Amer. CIM grad. www.yolandaharp.com) Azica 71273 7:58

06:20:26 Claude Debussy: Estampes: Pagodes San Francisco Ballet Orchestra Emil de Cou Arabesque 6734 5:30

06:28:56 Gustav Holst: The Planets: Venus 32 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 5086 7:59

06:40:55 Franz Joseph Haydn: Adagio from String Quartet No. 27 20 # 4 Angeles Quartet Decca 4783695 9:50

06:52:45 Hieronymus Praetorius: Cantate Domino Quire Cleveland (fd.2008 P.Bennett) Ross Duffin Quire 2013 4:00

06:59:45 Abe Holzmann: March "Blaze Away!" Virginia Grand Military Band Loras John Schissel WalkFrog 430 3:25

07:05:00 Alexandre Desplat: The Tree of Life: Theme Alain Planès, piano (Fr. b.1948 "AH lah(n) plahn") Traffic Quintet Mercury 481217 4:19

07:09:19 Giovanni Gabrieli: Canzon per sonar on the 7th & 8th tones National Brass Ensemble OberlinMus 1504 2:58

07:15:17 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 24 78 Peter Takács, piano (Amer. Oberlin faculty) Cambria 1175 9:34

07:27:51 John Lennon/Paul McCartney: Here, There and Everywhere Milos Karadaglic, guitar (Serb.1983- MEE lohsh kah ra DAHG litch) Mercury 24425 2:46

07:35:37 John Lennon/Paul McCartney: The Fool on the Hill Milos Karadaglic, guitar (Serb.1983- MEE lohsh kah ra DAHG litch) Chamber Ensemble Christopher Austin Mercury 24425 3:08

07:38:45 Silvestre Revueltas: Sensemayß Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4795448 6:29

07:48:14 Ola Gjeilo: The Ground BW Men's Chorus (fd.2007 BW Univ/community chorus) Frank Bianchi Soundwaves 2014153 4:06

07:55:20 Aram Khachaturian: Masquerade: Galop Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 8542 2:57

07:60:17 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Trio K 409 Cleveland Orchestra Erich Leinsdorf Sony 86793 3:55

08:07:00 Richard Wagner: Tannhäuser: Entry of the Guests Chorus of Berlin German Opera Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli DeutGram 4795448 7:04

08:17:04 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 5 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 553161 11:00

08:31:04 Arthur Benjamin: Jamaican Rumba Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63034 1:35

08:32:39 Carl Friedrich Abel: Symphony 7 # 5 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8648 7:37

08:44:16 Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue BWV 565 Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 19032 9:58

08:57:14 Tomßs Luis de Victoria: O magnum mysterium Quire Cleveland (fd.2008 P.Bennett) Peter Bennett Quire 101 2:56

08:60:10 Jerry Goldsmith: Star Trek: The New Enterprise London Philharmonic John Mauceri LPO 86 7:30

09:04:00 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 4 BWV 1049 Olivier Brault, violin (Canadian) Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2005 15:50

09:28:50 Frank Churchill: Snow White and the Seven Dwarfs: Medley Tracy Dahl, soprano Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Telarc 80196 12:10

09:43:00 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 7 WAB 107 Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram 4798494 09:43

09:55:43 Andrea Luchesi: Piano Sonata in C [No. 3] Roberto Plano, piano (Ital. CIPC Gold 2001) Concerto 2069 4:13

09:62:56 Giuseppe Torelli: Trumpet Concerto Josh Rzepka, trumpet (b.Ohio Chamber Ensemble Genevieve Leclair Rzepka 2010 6:34

09:71:30 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Shannon Lee, violin (Canadian-born 1993-) Telarc 80695 1:11

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 John Lennon/Paul McCartney: Penny Lane Ryan Anthony, piccolo trumpet (Amer. CIM grad) Canadian Brass Ensemble Robert Moody OpeningDay 7347 3:34

10:04:34 John Lennon/Paul McCartney: Good Day Sunshine Les Boréades de Montréal Atma 2218 1:58

10:08:32 Zdenek Fibich: The Tempest 46 Czech National Symphony Marek Stilec Naxos 573197 11:37

10:22:09 Bedrich Smetana: Shakespeare Festival March Slovak Radio Symphony Robert Stankovsky MarcoPolo 223705 6:14

10:30:23 Domenico Scarlatti: Sonata KK 159 Yevgeny Sudbin, piano (Russ.born 1980- UK res. 'sood BEAN') Bis 2138 2:29

10:32:52 Gaetano Donizetti: Don Pasquale: Servants' Chorus Atlanta Symphony Chorus (fd.1970) Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Telarc 80333 3:59

10:39:51 Giuseppe Verdi: Don Carlos: Auto-da-fé Scene La Scala Chorus (fd.1778 Milan) Orchestra of La Scala Claudio Abbado DeutGram 4796018 6:23

10:49:14 Maria Theresia von Paradis: Sicilienne Lynn Harrell, cello (Amer. 1944- TCO prin.1964-71 "barrel") Decca 2334 2:47

10:54:01 Felix Mendelssohn: Symphony No. 5 107 Quebec Symphony Orchestra Louis Lortie Atma 2617 25:08

11:10:00 Benjamin Britten: Soirées musicales 9 Helsingborg Symphony Okko Kamu Ondine 825 11:01

11:24:01 Leopold Mozart: Symphony London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 10496 9:26

11:36:27 Ludwig van Beethoven: Thirty-two Variations WOO 80 Alexander Schimpf, piano (Ger. 1982- CIPC Gold, 2011) Genuin 10181 11:11

11:49:38 Traditional: Lucerne Song John Fletcher, tuba (Eng. 1941-1987) Philip Jones Brass Ensemble Claves 600 3:59

12:07:00 Bedrich Smetana: Mß vlast: The Moldau Kotaro Fukuma, piano (Jap. 1982- CIPC Gold 2003) EDP 2 11:04

12:21:04 Johann Strauss Jr: Waltz 'You Millions, I Embrace You' 443 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 20604 10:50

12:33:54 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Wachet auf' BWV 645 Nikolai Demidenko, piano (Russ.-born Eng. 1955-) Hyperion 67324 3:03

12:38:57 Antonio Vivaldi: Sinfonia for Strings RV 149 English Concert Trevor Pinnock Archiv 415518 6:04

12:48:01 Mily Balakirev: Oriental Fantasy 'Islamey' 18 Olga Kern, piano (Russ.1975- Gold 11th Cliburn Comp.) Harm Mundi 907399 9:10

12:60:11 Ambroise Thomas: Mignon: Connais-tu le pays? Sol Gabetta, cello (Argentine 1981-) Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe RCA 735962 4:33

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 18 Yuja Wang, piano (Chinese-born 1987- YOU jah "whong") Mahler Chamber Orchestra Claudio Abbado DeutGram 15338 33:05

13:36:05 Leos Janácek: The Cunning Little Vixen: Suite Czech State Philharmonic Brno José Serebrier Reference 75 16:28

13:54:33 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Waltz of the Snowflakes Houston Symphony Sergiu Comissiona Pro Arte 251 4:35

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Jean Sibelius: Karelia Suite, Op. 11: Movement 3 Alla marci: Moderato Pittsburgh Symphony Orchestra; Lorin Maazel, conductor

Jean Sibelius: Symphony No. 5 in E-flat Major, Op. 82 Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY

Max Bruch: Eight Pieces for Clarinet, Viola and Piano Op 83: Movements 2-3 Jon Manasse, clarinet; Jon Nakamatsu, piano; Cynthia Phelps, viola Chamber Music Society of Palm Beach, Palm Beach, FL

Roy Orbison (arr. Stephen Prutsman): Crying Anthony Roth Costanzo, countertenor; Tara Helen O'Connor, flute; Todd Palmer, clarinet; Geoff Nuttall, Owen Dalby, Livia Sohn, and Benjamin Beilman, violins; Lesley Robertson and Daniel Philips, violas; Christopher Costanza and Joshua Roman, cellos; Anthony Manzo, double bass; Geoff Nuttall, conductor The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC

Stephen Paulus: To Be Certain of the Dawn: Veil of Tears Nashville Symphony Orchestra; Giancarlo Guerrero, conductor

Sergei Rachmaninoff: 3 Preludes (various) Joyce Yang, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA

Ruperto Chapi y Lorente (arr. Lorenzo Palomo): La Revoltosa, Preludio The Romeros: Celin, Pepe, Lito, and Celino Romero Hugh Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA

Celedonio Romero: Suite Andaluza, Fantasia Cubana Celino Romero Hugh Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA

Kip Winger: Conversations with Nijinsky The Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor The Nashville Symphony, Laura Turner Hall Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:00 Ola Gjeilo: Ubi caritas Ola Gjeilo, piano (Norw. 1978-) Voces8 Decca 24646 5:15

16:05:00 Ola Gjeilo: The Ground Tenebrae (London choir fd.2001 by Nigel Short) Chamber Orchestra of London Decca 24646 3:35

16:11:35 John Ireland: A London Overture London Symphony Richard Hickox Chandos 8879 13:34

16:29:09 Bernard Herrmann: Citizen Kane: Prelude & Finale Royal Philharmonic Pops John Scott Denon 75470 5:11

16:36:20 Domenico Scarlatti: Sonata KK 441 Soyeon Kate Lee, piano (S.Korean 1982- 2003 CIPC 2nd Prize) Naxos 570010 2:53

16:42:13 John Rutter: First Movement from 'Beatles' Concerto Peter Rostal, piano (mem.of Eng.duo Rostal & Schaefer) Royal Philharmonic John Rutter Decca 1821 7:57

16:52:10 John Lennon/Paul McCartney: Yesterday Milos Karadaglic, guitar (Serb.1983- MEE lohsh kah ra DAHG litch) Mercury 24425 3:00

16:56:10 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 15 72 # 7 Bavarian Radio Symphony Rafael Kubelik DeutGram 4793449 3:06

17:04:00 William Boyce: Symphony No. 2 2 # 2 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 6:21

17:13:21 Arturo Márquez: Danzon No. 2 Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4795448 9:38

17:24:59 Johann Christian Bach: Symphony 18 # 4 Hanover Band Anthony Halstead CPO 999752 10:11

17:40:10 Antonio Vivaldi: Largo from Guitar Concerto RV 93 Eliot Fisk, guitar (Amer.(b.Phila.) 1954-) Orchestra of St Luke's MusicMast 67097 4:56

17:47:06 John Lennon/Paul McCartney: Penny Lane Ryan Anthony, piccolo trumpet (Amer. CIM grad) Canadian Brass Ensemble Robert Moody OpeningDay 7347 3:34

17:52:40 William Alwyn: Suite of Scottish Dances Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570704 7:17

DINNER CLASSICS

18:07:00 George Gershwin: Gershwin Song-book Peter Donohoe, piano (Eng. b.1953) EMI 54280 19:07

18:29:07 Isaac Albéniz: España: Malagueña 165 # 3 Duo Amaral DuoAmaral 2013 3:51

18:34:58 Isaac Albéniz: España: Tango 165 # 2 Duo Amaral DuoAmaral 2013 2:34

18:40:32 Johannes Brahms: Rondo from Piano Concerto No. 1 15 Sir Clifford Curzon, piano (Eng. 1907-1982) London Symphony George Szell Decca 4785437 11:51

18:54:23 Victor Manuel Amaral Ramírez: Saggio: Súplica Duo Amaral DuoAmaral 501592 4:15

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 Johann Strauss Jr: Emperor Waltz 437 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 20081 10:24

19:14:24 Manuel Rosenthal: Gaîté Parisienne Monte Carlo Philharmonic Manuel Rosenthal EMI 63136 41:27

19:57:51 François Couperin: Suite No. 24: Les Dars-homicides Angela Hewitt, piano (Canadian/Eng. 1958- 3rd Prize 1979 CIPC) Hyperion 67480 2:34

NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 Aaron Copland: El Salón México Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 11:42

20:14:42 Ignaz Pleyel: Symphony 68 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9525 24:16

20:40:58 Gabriel Pierné: Piano Concerto 12 Jean-Efflam Bavouzet, piano (Fr. 1962-) BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10633 18:33

21:03:00 Charles Gounod: Petite Symphonie for Winds Norwegian Winds Gerard Oskamp Victoria 19095 18:25

21:23:25 Charles Gounod: Funeral March of a Marionette New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66998 4:18

21:29:43 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia Munich Bach Orchestra Karl Richter DeutGram 4795448 9:14

21:41:57 Johann Sebastian Bach: Flute Sonata No. 4 BWV 1033 Joshua Smith, flute (Amer. TCO Prin. 1990-) Delos 3408 7:46

21:51:43 Eduard Tubin: Symphony No. 3 Swedish Radio Symphony Neeme Järvi Bis 342 33:28

22:26:00 Frederick Delius: A Song of Summer Hallé Orchestra Sir John Barbirolli EMI 65119 11:15

22:40:15 Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No. 2 55 Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 17:04

QUIET HOUR

23:02:00 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Piano Sonata No. 12 K 332 Grigory Sokolov, piano (Russ. 1950-) DeutGram 4794342 5:41

23:07:41 Franz Joseph Haydn: Adagio from Symphony No. 45 Austro-Hungarian Haydn Orch Ádám Fischer Nimbus 5330 7:22

23:17:03 Franz Schubert: Andante from Symphony No. 4 Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902154 9:13

23:26:16 Johannes Brahms: Andante from String Quartet No. 2 51 # 2 Chiara String Quartet Azica 71289 9:34

23:37:50 Georg Muffat: Chaconne from Concerto Grosso Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 453418 15:40

23:54:00 Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Siciliana 18 Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 3:21

23:58:21 Jenö Hubay: Idylle from Suite for Violin & Orchestra 5 Hagai Shaham, violin (He's Israeli 1966-) BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Hyperion 67498 4:54