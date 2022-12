Program Guide 06-14-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Astor Piazzolla: Milonga en re Gidon Kremer, violin; Vadim Sakharov, piano; Alois Posch, double bass

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition, Tuileries Awadagin Pratt, piano

George Enescu: String Octet in C Major, Op. 7: Movements 3-4 Bella Hristova, Danbi Um, Arnaud Sussmann, Soovin Kim, violins; Paul Neubauer, Richard O’Neill, violas; Nicholas Canellakis, Clive Greensmith, cellos Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA

Piano Puzzler: This week's contestant is Kristen Zoetewey from Grand Rapids, MI

Johannes Brahms: Intermezzo Op. 116 No. 2 Helene Grimaud, piano

Astor Piazzolla (arr. Jeff Scott): Contrabajissimo Imani Winds Beaches Fine Arts Series, St. Paul's by the Sea Episcopal Church, Jacksonville, FL

Claude Debussy: Suite Bergamasque: Clair de lune (Moonlight) Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano

Tyzen Hsiao: Fantasy Heng-Chhun Melody Amber Sung, violin; Ta-Wei Tsai, piano Heifetz International Music Institute, Francis Auditorium, Mary Baldwin College, Staunton, VA

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 1 in C Major, Op. 15 Kit Armstrong, Piano; Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langree, conductor Music Hall, Cincinnati, OH

Peter Tchaikovsky (arr. Alexander Glazunov): Melodie, from 'Souvenir d'un lieu cher, Op. 42/3' Janine Jansen, violin; Oslo Philharmonic Orchestra; Thomas Sondergard, conductor Oslo Concert Hall, Oslo, Norway

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending (1914)

Franz Joseph Haydn: String Quartet No. 53 'Lark' (1791)

Anton Bruckner: Symphony No. 7 (1883)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4 (1806)

Reinhold Glière: The Red Poppy: Suite (1927)

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 (1875)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Wolfgang Amadeus Mozart: The Impresario: Overture (1786)

Frédéric Chopin: Scherzo No. 4 (1842)

Antonio Salieri: Sinfonia Veneziana (1786)

Antonio Vivaldi: Sinfonia for Strings 'al Santo Sepolcro' (c.1720)

John Philip Sousa: March 'Riders for the Flag' (1927)

Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending (1914)

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

Zoltán Kodály: Hßry Jßnos: Entrance of the Emperor and his Court (1927)

Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Entrance March (1885)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 6 (1821)

Robert Schumann: Abegg Variations (1830)

Johann Sebastian Bach: Fugue 'Little' (1706)

Johann Nepomuk Hummel: Piano Sonata No. 2 (1805)

Morton Gould: American Symphonette No. 2 (1938)

Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (1894)

Anton Bruckner: Finale from Symphony No. 7 (1883)

Giacomo Meyerbeer: Le prophète: Overture (1849)

Heinrich Marschner: Grand Festive Overture (1842)

Sir Hamilton Harty: A John Field Suite: Rondo (1940)

Joh. Christoph Friedrich Bach: Symphony No. 4 (c.1780)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Alexander Glazunov: The Seasons: Autumn (1899)

Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Méditation (1878)

13:30 SPECIAL: ChamberFest Cleveland Preview – Robert Conrad hosts three musicians from the annual festival and Artistic Directors Diana and Franklin Cohen for music by Beethoven and a chat about ChamberFest, recorded yesterday in a Facebook Live session from the KeyBank Studio

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Sergei Rachmaninoff: Prelude, Op. 23 No. 4 in D Major Barry Douglas, piano

Sergei Rachmaninoff (arr. Michael McHale): Vocalise Demarre McGill, flute; Anthony McGill, clarinet; Michael McHale, piano McGill/McHale Trio

Camille Saint-Saens: Cello Concerto No. 1 in A minor, Op. 33 Sol Gabetta, cello; Houston Symphony; John Storgards, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX

Felix Mendelssohn: Six Preludes and Fugues, Op. 35 Benjamin Grosvenor, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA

Ludwig van Beethoven: Piano Trio, Op. 70, No. 1 "Ghost": Movement 2 Largo assaiLargo assai Emmanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello

Anatoly Lyadov: The Enchanted Lake, Op. 62 New York Philharmonic; Alan Gilbert, conductor Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 11 in F minor, Op. 95 Vega Quartet: Domenic Salerni, violin; Jessica Shuang Wu, violin; Yinzi Kong, viola; Guang Wang, cello Flagler Museum Music Series, Henry Morrison Flagler Museum, Palm Beach, FL

Benjamin Britten: Simple Symphony, Op. 4 (arranged for guitar) VIDA Guitar Quartet: Chris Stell, Mark Eden, Amanda Cook, Mark Ashford, guitars Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Orlande de Lassus: Ave verum corpus (1582)

Orlande de Lassus: Matona mia cara (1555)

Frédéric Chopin: Scherzo No. 4 (1842)

Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral March (1874)

Stanislaw Moniuszko: The Haunted Manor: Mazur (1864)

Stanislaw Moniuszko: Halka: Mazurka (1848)

Maurice Ravel: Sonatine (1905)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 12 (1886)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 3 (1878)

Antonín Dvorák: Waltz from Serenade for Strings (1875)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Jules Massenet: Le Cid: Ballet Suite (1885)

Fernando Sor: Variations on 'La Folia' (1810)

Traditional: Estonian Folk Dance 'Labajalg in Minor'

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 'Romantic' (1880)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Felix Mendelssohn: Piano Concerto No. 2 (1837)

Robert Schumann: Symphony No. 3 'Rhenish' (1850)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Antonio Salieri: Variations on 'La Folia di Spagna' (1815)

Ludwig van Beethoven: Choral Fantasy (1808)

Claude Debussy: Children's Corner Suite (1908)

Anton Bruckner: Andante from Symphony No. 4 'Romantic' (1880)

Franz Schubert: Overture (1817)

George Frideric Handel: Saul: Act 1 Sinfonia (1739)

John Field: Nocturne No. 8 (1816)

23:00 QUIET HOUR

George I. Gurdjieff: Night Procession (1910)

Vítezslav Novßk: Slovak Suite: The Night (1903)

Enrique Granados: Spanish Dance No. 2 'Oriental' (1900)

Manuel de Falla: El amor brujo: Song of the Fisherman (1915)

Isaac Albéniz: Iberia: Evocatión (1906)

Ignaz Moscheles: Adagio from Piano Concerto No. 5 (1832)

Johannes Brahms: Ballade No. 4 (1854)