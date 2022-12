Program Guide 05-17-2018

PERFORMANCE TODAY WITH FRED CHILD

WCLV ALL-NIGHT WITH JOHN SIMNA

02:02:00 00:30:08 Édouard Lalo Symphony in G minor Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

02:35:00 00:15:36 Erik Satie Parade David Porcelijn BBC Symphony BBC 293

02:54:00 00:40:15 Sergei Prokofiev Alexander Nevsky Op 78 Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Irina Arkhipova, mezzo-soprano; Cleveland Orchestra Chorus Decca 410164

03:37:00 01:02:49 Franz Schubert Octet in F major Cleveland Octet Sony 62655

04:43:00 00:30:16 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante in E flat major Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Daniel Majeske, violin; Robert Vernon, viola Decca 443175

05:17:00 00:12:46 César Franck Prelude, Fugue & Variations Op 18 Paul Crossley, piano Sony 58914

05:33:00 00:13:26 Antonio Vivaldi Violin Concerto in E major I Musici Felix Ayo Felix Ayo, violin Philips 4788977

05:48:00 00:09:43 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 9 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425405

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:02:57 Stephen Foster Beautiful Dreamer Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

06:15:00 00:09:12 Erik Satie Trois gymnopédies Anne Queffélec, piano VirginClas 90754

06:25:00 00:05:25 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 3 Op 55 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

06:32:00 00:03:42 Tom Turpin The St. Louis Rag Brian Dykstra, piano Centaur 3340

06:33:00 00:03:06 Scott Joplin The Ragtime Dance Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

06:40:00 00:10:25 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Concerto for Flute & Harp Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute; Lisa Wellbaum, harp Decca 443175

06:50:00 00:04:18 Máximo Diego Pujol Suite mágica: Tango Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

06:55:00 00:02:58 Kenneth J. Alford Colonel Bogey March John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

07:03:00 00:05:16 Bruce Adolphe My Inner Brahms Orli Shaham, piano Canary 15

07:10:00 00:08:52 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

07:20:00 00:03:54 Morton Gould Pavanne from American Symphonette No. 2 David Alan Miller Albany Symphony Orchestra Albany 1174

07:25:00 00:02:26 Virgil Thomson The Plow that Broke the Plains: Cattle Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

07:30:00 00:04:39 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Finale Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

07:40:00 00:09:37 Sergei Taneyev Finale from Piano Trio Op 22 Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

07:50:00 00:02:29 Stephen Sondheim Company: Side by Side by Side Don Sebesky London Symphony EMI 54285

07:53:00 00:01:50 Felix Mendelssohn Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains Robert Shaw Women of the; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

07:55:00 00:02:23 Leonard Bernstein West Side Story: Mambo Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

BBC NEWS

08:07:00 00:05:22 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Danse Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

08:15:00 00:10:55 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E minor Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

08:25:00 00:03:09 Alexandre Tansman Foxtrot from 'Sonatine Transatlantique' Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849

08:30:00 00:04:54 Eugène d'Albert Gernot: Act 2 Prelude Jun Märkl MDR Leipzig Radio Symphony Naxos 573110

08:40:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Flute Quartet No. 1 Houston Symphony Aralee Dorough, flute; Members of Dorough 2016

08:45:00 00:05:57 Claude Debussy L'isle joyeuse Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

08:55:00 00:02:50 Richard M & Robert B Sherman Mary Poppins: Chim Chim Cheree Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:05:00 00:19:25 Paul Hindemith Symphonic Metamorphosis on Themes George Szell Cleveland Orchestra Sony 53258

09:28:00 00:07:47 Dimitri Tiomkin Dial 'M' for Murder: Suite John Mauceri Danish National Symphony Toccata 241

09:31:00 00:05:05 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune Hot Club of San Francisco Azica 72241

09:35:00 00:04:34 John Field Nocturne No. 12 in E major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

09:37:00 00:10:02 Bernhard Crusell Divertimento for Oboe & Strings in C major Op 9 Allegri String Quartet Sarah Francis, oboe Helios 55015

09:45:00 00:02:17 Giovanni Gabrieli Canzona Prima à 5 Canadian Brass Steinway 30008

09:48:00 00:07:48 Johann Strauss Jr A Night in Venice: Overture Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

09:53:00 00:05:19 Karl Jenkins Adiemus 'Songs of Sanctuary' - Kayama Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins London Philharmonic Choir Decca 5793828

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:04:00 Karl Jenkins Adiemus 'Songs of Sanctuary' - Adiemus Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins London Philharmonic Choir Decca 5793828

10:05:00 00:03:23 Karl Jenkins Adiemus II 'Cantata Mundi' - Cantilena Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins London Philharmonic Choir Decca 5793828

10:10:00 00:12:05 Antonio Vivaldi Concerto in F major Les Violons du Roy Mathieu Lussier Pascale Giguére, violin Atma 2602

10:23:00 00:06:05 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 437782

10:31:00 00:03:47 Emmanuel Chabrier Ronde champêtre Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

10:37:00 00:05:11 Édouard Lalo Scherzo for Orchestra Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

10:45:00 00:03:00 Johann Strauss Jr Cavalry March Op 428 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

10:50:00 00:22:17 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 5 in D major Op 70 Beaux Arts Trio Philips 4788977

11:13:00 00:04:30 William Bolcom Graceful Ghost Rag Spencer Myer, piano Steinway 30041

11:20:00 00:08:16 Daniel Auber La muette de Portici: Overture Igor Markevitch Orchestre Lamoureux DeutGram 4796018

11:31:00 00:09:15 Franz Liszt Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6 in A minor Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

11:44:00 00:08:54 Samuel Barber Overture to 'The School for Scandal' Op 5 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

11:55:00 00:04:17 Earle Hagen Harlem Nocturne Quartet San Francisco ViolinJazz 105

BBC NEWS

12:06:00 00:14:16 Frederick Loewe Brigadoon: Suite Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80375

12:22:00 00:07:13 Adolphe Adam If I Were King: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

12:32:00 00:03:50 Aaron Copland John Henry Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80117

12:40:00 00:04:55 Randall Thompson Frostiana: Stopping by Woods on a Snowy Dallas Wind Symphony Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

12:47:00 00:10:35 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 1 Prelude Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

12:58:00 00:01:30 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Galop Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:00:00 00:30:30 Jacques Offenbach Le Papillon: Act 1 Richard Bonynge London Symphony Decca 4785437

13:33:00 00:18:06 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 2 in D minor Op 119 NDR Symphony Orchestra Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63518

13:53:00 00:05:55 Johan Halvorsen Andante religioso Bergen Philharmonic Neeme Järvi Marianne Thorsen, violin Chandos 10584

15:58:00 00:05:07 Leonard Bernstein On the Town: Times Square 1944 Arie Lipsky CIM Orchestra CIM 2003

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:07:00 00:02:07 Leonard Bernstein Divertimento for Orchestra: Waltz Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

16:12:00 00:05:50 Francis Poulenc Mouvements perpétuels Paul Crossley, piano CBS 44921

16:17:00 00:01:56 Francis Poulenc Française after Claude Gervaise Paul Crossley, piano CBS 44921

16:19:00 00:02:19 Francis Poulenc Improvisation No. 12 'Homage to Paul Crossley, piano CBS 44921

16:26:00 00:08:33 Dimitri Tiomkin Gunfight at the O.K. Corral: Suite Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Frankie Laine, vocalist; Ron McCroby, whistler; May Festival Chorus Telarc 80141

16:38:00 00:01:17 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Harlequinade Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

16:41:00 00:07:57 Alessandro Scarlatti Sinfonia di Concerto Grosso No. 4 in E minor I Musici William Bennett, flute; Hans Elhorst, oboe Philips 400017

16:52:00 00:03:06 Léo Delibes Coppélia: Galop final Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

16:57:00 00:02:29 Jean-Baptiste Barrière Finale from Cello Sonata Book 1/4 Chamber Ensemble Juliana Soltis, cello Acis 72276

17:04:00 00:06:09 Erik Satie Gymnopédies Nos. 1 & 3 Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63056

17:17:00 00:03:14 Ari Pulkkinen Angry Birds: Main Theme Andrew Skeet London Philharmonic X5 Group 2011

17:23:00 00:11:50 Gioacchino Rossini Semiramide: Overture Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 431653

17:40:00 00:03:23 Isaac Albéniz España: Capricho catalán Op 165 Jason Vieaux, guitar Azica 71224

17:45:00 00:04:42 Isaac Albéniz Suite Española: Cádiz Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224

17:52:00 00:06:58 Peter Tchaikovsky Finale from String Sextet Op 70 Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:14:25 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1 in F major Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

18:25:00 00:06:19 Karl Jenkins Adiemus 'Songs of Sanctuary' - In Caelum Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins London Philharmonic Choir Decca 5793828

18:33:00 00:04:36 Karl Jenkins Adiemus III 'Dances of Time' - Zarabanda Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins London Philharmonic Choir Decca 5793828

18:40:00 00:12:44 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 2 in F Op 22 Trio Parnassus MD+G 3307

18:55:00 00:03:56 Karl Jenkins Benedictus Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:15:58 Franz Danzi Concertino for Clarinet & Bassoon in B flat major Op 47 Potsdam Chamber Academy Andreas Ottensamer, clarinet; Albrecht Mayer, English horn Decca 4814711

19:20:00 00:35:37 Antonín Dvorák Symphony No. 8 in G major Op 88 George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

19:57:00 00:02:11 Claude Debussy Children's Corner: The Little Shepherd Simon Trpceski, piano EMI 272

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

20:01:00 00:19:41 Frank Bridge Suite for String Orchestra William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

20:23:00 00:23:32 Franz Joseph Haydn Symphony No. 43 in E flat major Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5530

20:48:00 00:10:18 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Elegie Op 55 Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

21:03:00 00:15:36 Erik Satie Parade David Porcelijn BBC Symphony BBC 293

21:20:00 00:09:12 Erik Satie Trois gymnopédies Anne Queffélec, piano VirginClas 90754

21:31:00 00:04:19 Sir Arnold Bax Mediterranean Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

21:55:00 00:40:15 Sergei Prokofiev Alexander Nevsky Op 78 Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Irina Arkhipova, mezzo-soprano; Cleveland Orchestra Chorus Decca 410164

22:37:00 00:05:51 Sergei Prokofiev War and Peace: Intermezzo 'May Night' Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

22:45:00 00:12:09 John Knowles Paine Poseidon and Amphitrite Op 44 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

22:56:00 00:03:19 Giovanni Gabrieli Canzon on the 1st tone No. 1 à 8 National Brass Ensemble OberlinMus 1504

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:06:50 Franz Strauss Nocturno Op 7 Peter Landgren, horn; Ann Schein, piano Elan 82260

23:08:00 00:11:45 Richard Strauss Sextet for Strings from 'Capriccio' Op 85 Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

23:22:00 00:06:33 Francis Poulenc Mélancolie Paul Crossley, piano CBS 44921

23:28:00 00:04:45 Anthony Holborne Pavan 'The Image of Melancholy' Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

23:33:00 00:04:06 Maurice Ravel Miroirs: Oiseaux tristes Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

23:39:00 00:07:35 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Cello Concerto in A major English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

23:46:00 00:08:38 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Piano Concerto No. 27 Southbank Sinfonia Simon Over Alessio Bax, piano Signum 321

23:56:00 00:02:56 Franz Liszt Consolation No. 4 in D flat major Nelson Freire, piano Decca 4782728

23:56:00 00:03:05 Mikis Theodorakis Epitáphios No. 3 'A Day in May' Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579