Program Guide 05-08-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Bill Morelock

George Gershwin: Variations on "I Got Rhythm" Joshua Bell, violin; London Symphony Orchestra; John Williams, conductor

Heinrich Wilhelm Ernst: Last Rose of Summer Phoenix Avalon, violin Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

Moritz Moszkowski: Suite for Two Violins and Piano in g minor, Op. 71 Grigory Kalinovsky, violin; Masha Lakisova, violin; Dina Vainshtein, piano Heifetz International Music Institute,

Francis Auditorium, Mary Baldwin College, Staunton, VA

Bela Bartok: Piano Concerto No. 3 in E Major, Sz. 119 Yefim Bronfman, piano; London Symphony Orchestra; Valery Gergiev, conductor New Jersey Performing Arts Center, Newark, NJ Concert

Record Date: 10/24/2015

Marc-Andre Hamelin: Landler I, from Con intimissimo sentimento & Little Nocturne Marc-Andre Hamelin, piano

Antonin Dvorak: Bagatelles for two violins, cello and harmonium James Ehnes, violin; Amy Schwartz Moretti, violin; Edward Arron, cello; Andrew Armstrong, harmonium Seattle Chamber Music

Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis Grand Teton Music Festival Orchestra Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole,

WY

Marc-Andre Hamelin: Pavane Variee Marc-Andre Hamelin, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

02:02:00 00:22:05 Carl Stamitz Viola Concerto No. 1 in D major

Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Victoria Chiang, viola Naxos 572162

02:27:00 00:32:27 Aaron Copland Appalachian Spring

Aaron Copland Chamber Ensemble CBS 42431

03:03:00 00:39:19 Franz Schubert Piano Sonata No. 20 in A major

Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

03:45:00 00:35:05 Sir Granville Bantock A Hebridean Symphony

Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

04:23:00 00:26:44 Carl Maria von Weber Clarinet Quintet in B flat Op 34

Auer Quartet Kálmán Berkes, clarinet Naxos 553122

04:52:00 00:46:03 Richard Strauss Ein Heldenleben Op 40

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436444

05:41:00 00:08:30 Johann Strauss Jr Waltz 'Mephisto's Calls from Hell' Op 101

Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 66860

05:53:00 00:04:26 Sir Edward Elgar Imperial March Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:14 Joseph Fiala Finale from English Horn Concerto in C major

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, English horn DeutGram 4792942

06:12:00 00:03:45 Aaron Copland Simple Gifts from 'Appalachian Spring'

Frank Battisti N.E. Conservatory Winds Albany 1058

06:20:00 00:09:12 Peter Warlock Capriol Suite

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

06:30:00 00:04:25 Carl Stamitz Rondeau from Viola Concerto No. 1

Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Victoria Chiang, viola Naxos 572162

06:40:00 00:10:50 Johannes Brahms Finale from Piano Quartet No. 2 Op 26

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 45846

06:50:00 00:02:57 Sergei Prokofiev Eugene Onegin: Mazurka & Polka Op 71

Martha Argerich, piano; Sergei Babayan, piano DeutGram 4799854

06:55:00 00:03:54 Frank W. Meacham The American Patrol

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:03:00 00:05:36 Lionel Bart Selections from 'Oliver!'

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

07:13:00 00:10:07 Carl Nielsen Allegro collerico from Symphony No. 2 Op 16

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

07:25:00 00:02:56 Jean-Philippe Rameau The Gathering of Birds

Michael Lewin, piano Sono Lumin 92103

07:30:00 00:04:13 Thomas Arne Rule Britannia!

BBC Symphony Sir Andrew Davis Bryn Terfel, baritone; BBC Singers; BBC Symphony Chorus; Audience Teldec 97868

07:33:00 00:02:07 Grigoras Dinicu Hora staccato

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

07:40:00 00:11:30 Arthur Benjamin Oboe Concerto after Cimarosa in C major

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

07:50:00 00:01:56 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Tambourins

Les Délices Délices 2013

07:55:00 00:02:32 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Champagne

London Brass Teldec 46069

08:07:00 00:05:47 Ludwig van Beethoven Rondo a capriccio in G major Op 129

Russell Sherman, piano GM Records 2068

08:15:00 00:04:32 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Menuet

Carlton Woods Blue Water Chamber Orchestra Blue Water 2010

08:20:00 00:05:26 Ernö Dohnányi Finale from Sextet Op 37

Takács Quartet András Schiff, piano; Radovan Vlatkovic, horn; Kálmán Berkes, clarinet; Members of Decca 421423

08:27:00 00:06:41 Felix Mendelssohn Andante from Piano Trio No. 2 Op 66

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

08:40:00 00:05:58 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Waltz Op 17

Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

08:45:00 00:06:29 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings: Italian Air

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

08:53:00 00:02:38 Michael Praetorius Terpsichore: Three Ballets à 4

New London Consort l'Oiseau 4759101

08:55:00 00:03:54 Frederick Loewe My Fair Lady: Main Title

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:05:00 00:16:09 Louis Moreau Gottschalk Symphony No.1 'A Night in the Tropics'

Richard Rosenberg Hot Springs Festival Orchestra Naxos 559320

09:25:00 00:06:36 César Franck Allegretto from Violin Sonata in A major

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 63331

09:35:00 00:05:01 Ludwig van Beethoven Rondo from Sextet for 2 Horns & Strings Op 81

Cleveland Orchestra Richard King, horn; Jesse McCormick, horn; Mari Sato, violin; Members of Albany 1325

09:45:00 00:02:56 Louis Moreau Gottschalk La jota aragonesa Op 14

Cecile Licad, piano Naxos 559145

09:51:00 00:07:02 Manuel de Falla Pedrelliana from 'Homenajes'

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

09:55:00 00:02:24 William Byrd Sing Joyfully

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:02:07 Max Steiner Jezebel: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

10:03:00 00:05:06 Franz Waxman Taras Bulba: Ride to Dubno

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2016

10:10:00 00:13:13 Jan Blockx Flemish Dances

Alexander Rahbari Brussels Philharmonic MarcoPolo 223418

10:24:00 00:05:32 H. Balfour Gardiner Shepherd Fennel's Dance

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

10:32:00 00:03:58 Ludwig van Beethoven Bundeslied Op 122

London Symphony Michael Tilson Thomas Ambrosian Singers CBS 33509

10:40:00 00:07:00 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

10:51:00 00:21:04 Carl Stamitz Cello Concerto No. 1 in G major

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

11:13:00 00:04:00 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Overture

Netherlands Wind Ensemble Members of Philips 4788977

11:20:00 00:08:01 Robert Schumann March from Piano Quintet Op 44

Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano RCA 6498

11:30:00 00:09:50 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 1

Riccardo Muti Philadelphia Orchestra EMI 63572

11:42:00 00:08:20 Karl Goldmark Dance from 'Rustic Wedding' Symphony Op 26

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

11:51:00 00:07:37 Emile Waldteufel Waltz 'The Skaters' Op 183

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

12:06:00 00:13:05 Franz Schubert Rondo in A major

Martha Argerich, piano; Lang Lang, piano DeutGram 4795096

12:21:00 00:08:58 Camille Saint-Saëns Introduction & Rondo Capriccioso Op 28

Royal Philharmonic Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

12:33:00 00:03:58 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 4: Preludio

David Russell, guitar Telarc 80584

12:41:00 00:04:59 Johann Sebastian Bach Fantasia & Fugue in A minor

Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

12:47:00 00:09:56 Sir Malcolm Arnold Four Cornish Dances Op 91

Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

12:58:00 00:01:46 Nicolò Paganini Caprice No. 1 in E major Op 1

Midori, violin Sony 730111

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:35:24 Sergei Prokofiev Twelve Movements from 'Romeo and Juliet' Op 64

Martha Argerich, piano; Sergei Babayan, piano DeutGram 4799854

13:39:00 00:14:27 Dmitri Kabalevsky Violin Concerto in C Op 48

Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Gil Shaham, violin DeutGram 457064

13:54:00 00:04:30 Kara Karayev Seven Beauties: Waltz

Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Peter Tchaikovsky (arr. Walter Wollenweber): Nocturne Sol Gabetta, cello; Munich Radio Orchestra; Ari Rasilainen, conductor

Jean-Baptiste Singelee: Premier Quatuor, Op. 53: 5. Allegretto Washington Saxophone Quartet Wolf Trap Foundation, The Barns at Wolf Trap, Vienna, VA Concert

Peter Tchaikovsky: Trio for violin, cello and piano in A minor, Op. 50: 2. Theme and Variations Andrew Wan, violin; Julie Albers, cello; Adam Neiman, piano Seattle Chamber Music Society,

Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA

Alberto Ginastera: Dances from the ballet Estancia, Op. 8 New York Philharmonic; David Robertson, conductor Lincoln Center for the Performing Arts, New York City, NY

Alan Hovhaness: Alleluia and Fugue for String Orchestra: Fugue Philharmonia Orchestra; David Amos, conductor

Alan Hovhaness: Lake of Van Sonata Sahan Arzruni, piano Other Minds Presents: Alan Hovhaness Centennial Celebration First Congregational Church of Berkeley, Berkeley, CA

Alan Hovhaness: "Star Dawn," Maestoso sostenuto from Symphony No. 53, Op. 377 United States Marine Band; Major Jason K. Fettig, conductor Northern Virginia Community College, Alexandria, VA

Ernst von Dohnányi: Piano Quintet No. 2 in E-Flat Minor, Op. 26 Daniel Phillips and Benny Kim, violins; Steven Tenenbom, viola; Eric Kim, cello; Jon Nakamatsu, piano Santa Fe Chamber Music

Festival, St. Francis Auditorium, New Mexico Museum of Art, Santa Fe, NM

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:51 Sergei Prokofiev War and Peace: New Year's Eve Waltz

Martha Argerich, piano; Sergei Babayan, piano DeutGram 4799854

16:07:00 00:02:38 Stephen Sondheim Comedy Tonight!

Don Sebesky London Symphony EMI 54285

16:12:00 00:12:28 Louis Moreau Gottschalk Variations on the Portuguese National

Hot Springs Festival Orchestra Richard Rosenberg Michael Gurt, piano Naxos 559320

16:28:00 00:05:47 Sir William Walton As You Like It: Prelude & Moonlight

Andrew Penny RTÉ Concert Orchestra Dublin Naxos 553344

16:37:00 00:02:14 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Masks

Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80089

16:41:00 00:07:36 Enrique Granados Goyescas: Los Requiebros

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

16:52:00 00:03:06 George Frideric Handel Rinaldo: Battle & March

Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5123

16:57:00 00:03:09 Ernesto Lecuona Danza lucumi

Kathryn Stott, piano EMI 56803

17:04:00 00:05:37 Carl Stamitz Rondeau from Clarinet Concerto No. 7

Potsdam Chamber Academy Andreas Ottensamer, clarinet Decca 4814711

17:13:00 00:12:19 Frédéric Chopin Scherzo No. 4 in E major Op 54

Lang Lang, piano Sony 511758

17:28:00 00:07:17 William Alwyn Suite of Scottish Dances

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

17:40:00 00:05:23 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 8 Op 13

Daniel Barenboim, piano Decca 16871

17:47:00 00:03:38 Ludwig van Beethoven Allegretto from Sonata No. 28 Op 101

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018

17:52:00 00:06:47 Jacques Offenbach Die Rheinnixen: Grand Valse

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:21 Aaron Copland Appalachian Spring: Suite

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80596

18:34:00 00:04:29 Antonín Dvorák Rusalka: Polonaise

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

18:41:00 00:03:13 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 7 in C minor Op 46

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

18:46:00 00:07:29 William Boyce Symphony No. 5 in D major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

18:55:00 00:03:38 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 12 Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:05 Carl Stamitz Cello Concerto No. 2 in A major

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

19:25:00 00:30:57 Robert Schumann Symphony No. 4 in D minor Op 120

Wilhelm Furtwängler Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 00:13:23 Frederick Delius Over the Hills and Far Away

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

20:16:00 00:23:46 Sir Alexander Mackenzie Pibroch Op 42

Royal Scottish Nat'l Orch David Davies Malcolm Stewart, violin Hyperion 66975

20:42:00 00:17:54 Jean Sibelius Historic Scenes Suite No. 1 Op 25

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony RCA 60157

21:03:00 00:11:10 Louis Moreau Gottschalk Symphony No. 2

Richard Rosenberg Hot Springs Festival Orchestra Naxos 559320

21:16:00 00:08:03 George Frideric Handel Keyboard Suite No. 13 in B flat major

Keith Jarrett, piano ECM 1530

21:26:00 00:03:55 Dmitri Shostakovich Prelude & Fugue No. 21 in B flat major Op 87

Keith Jarrett, piano ECM 1469

21:32:00 00:17:28 Antonín Dvorák Violin Sonatina in G major Op 100

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano DeutGram 449820

21:50:00 00:35:44 Aaron Copland Appalachian Spring

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

22:28:00 00:13:15 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 9 for Winds in B flat major

Amadeus Winds l'Oiseau 425819

22:43:00 00:16:22 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 2 in E major

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Monica Huggett, violin Gaudeamus 356

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:46 Carl Stamitz Andante from Flute Concerto Op 29

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

23:06:00 00:09:50 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 27 Op 20

Angeles Quartet Decca 4783695

23:18:00 00:05:50 Antonín Dvorák Poetic Tone Pictures: At the Old Castle Op 85

Vassily Primakov, piano Bridge 9309

23:23:00 00:07:56 Richard Wagner Siegfried: Forest Murmurs

Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

23:33:00 00:05:05 Henry Cowell Hymn for String Orchestra

David Amos City of London Sinfonia Harm Mundi 906011

23:38:00 00:14:41 Keith Jarrett Elegy for Violin & Strings

Fairfield Orchestra Thomas Crawford Michelle Makarski, violin ECM 1450

23:54:00 00:03:10 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 7 in E flat major Op 23

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

23:58:00 00:01:27 Maurice Ravel Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty

Martha Argerich, piano; Lang Lang, piano DeutGram 4795096