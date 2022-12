Program Guide 05-05-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Robert Burns: Ae Fond Kiss Nicola Benedetti, violin; BBC Scottish Symphony Orchestra; Rory Macdonald, conductor Album: Homecoming: A Scottish Fantasy London/Decca 21290 Music: 4:36

Gordon Goodwin: Four Views (2014) Jon Manasse, clarinet; Jon Nakamatsu, piano Chamber Music Society of Palm Beach, Palm Beach, FL Music: 14:13

Erich Korngold: Violin Concerto in D major, Op. 35 Nicola Benedetti, violin; Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 25:54

Earl Scruggs: Foggy Mountain Breakdown (Encore) Decoda Cello Quartet String Theory at the Hunter, The Hunter Museum of American Art, Chattanooga, TN Music: 2:31

Lyun Joon Kim / Roxanna Panufnik: Korean Elegy Han-Na Chang, cello; Philharmonia Orchestra; Leonard Slatkin, conductor Album: The Swan: Classic Works for Cello and Orchestra EMI 57052 Music: 4:23

Pat Metheny: Letter From Home Los Angeles Guitar Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 3:13

Carlos Rafael Rivera: Cumba-quin Los Angeles Guitar Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 5:18

Frederic Chopin: Mazurka No. 36 in A minor, Op. 59/1 Simon Trpceski, piano Ludwig van Beethoven Easter Festival, Philharmonic Concert Hall, Warsaw, Poland Music: 5:07

Gustav Mahler: Symphony No. 4: Movements 3-4 Camilla Tilling, soprano; National Polish Radio Symphony Orchestra, Katowice; Leonard Slatkin, conductor Ludwig van Beethoven Easter Festival, Warsaw, Poland, Philharmonic Concert Hall, Warsaw, Poland Music: 28:55

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

02:03:00 00:13:19 Stanislaw Moniuszko Overture 'The Fairy Tale' Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

02:20:00 01:01:04 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 1 'A Sea Symphony' Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Christine Goerke, soprano; Brett Polegato, baritone; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80588

03:25:00 00:17:12 Hans Pfitzner Symphony in C major Op 46 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

03:45:00 00:37:13 Franz Liszt Beethoven's Symphony No. 5 in C minor Cyprien Katsaris, piano Teldec 44921

04:27:00 01:02:23 Anton Bruckner Symphony No. 2 in C minor Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 21485

05:32:00 00:12:36 Ola Gjeilo Dark Night of the Soul Harrington String Quartet Charles Bruffy Alison Chaney, soprano; Ola Gjeilo, piano; Phoenix Chorale Chandos 5100

05:48:00 00:06:22 Dieterich Buxtehude Chaconne in E minor Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

05:56:00 00:03:42 Percy Grainger In a Nutshell Suite: Gum-Suckers March Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

06:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

Xavier Montsalvatge Calidoscopi Simfonic BBC Symphony Orchestra Juanjo Mena

Leos Janácek Violin Sonata Elena Urioste, violin; Hugh Sung, piano

Alberto Ginastera String Quartet No. 1 Simón Bolívar String Quartet

Jose Evangelista Spanish Garland, 12 Folk melodies from Spain (1993) Del Sol String Quartet

Franz Liszt Piano Concerto No. 1 Claudio Arrau, piano; Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy

Jesús Guridi String Quartet No. 1 Bretón String Quartet

08:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Bill Morelock

Edward Elgar: Elegy BBC Symphony Orchestra; Sir Andrew Davis, conductor Album: Elgar: The Music Makers Teldec 92374 Music: 4:27

Eugene Ysaÿe: Sonata in E minor for Solo Violin, Op. 27, No. 4 Benjamin Beilman, violin Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 11:28

Piano Puzzler: This week's contestant is Garrett Fitzgerald from Orono, Maine Music: 9:39

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 21 in C Major, Op. 53 "Waldstein": Movement 1 Jean-Efflam Bavouzet, piano Album: Beethoven Piano Sonatas 2 Chandos 10798 Music: 10:23

Edward Elgar: Symphony No. 1 in A-flat major: Movement 4 Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: ~11:28

Aaron Copland: The Red Pony, Film Suite for Orchestra (selection) Dallas Symphony Orchestra; Andrew Litton, Conductor Album: A Copland Profile Delos 3221 Music: 4:30

Serge Koussevitzky: Concerto for Double Bass in F-sharp minor, Op. 3 Robin Kesselman, double bass; Houston Symphony; Andres Orozco-Estrada, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 19:29

Aaron Copland: Duo for flute and piano Lorna McGhee, flute; Andrew Armstrong, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 14:20

Andre Caplet: Deux Divertissements for solo harp Franziska Huhn, harp Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 8:48

10:00 CLASSICAL WEEKEND with Jacqueline Gerber

10:02:00 00:02:58 Elmer Bernstein To Kill a Mockingbird: Main Title Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

10:07:00 00:06:47 Frédéric Chopin Polonaise No. 1 in C sharp minor Op 26 Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

10:16:00 00:15:14 Nino Rota The Godfather - A Symphonic Portrait John Mauceri London Philharmonic LPO 86

10:35:00 00:08:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 22 in C major Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

10:43:00 00:02:21 Sir William Walton Façade: Swiss Jodelling Song Bramwell Tovey Winnipeg Symphony Orchestra CBC 5176

10:47:00 00:08:40 Ferenc Farkas 8th Century Dances from Old Hungary Quintett.Wien Nimbus 5479

10:57:00 00:02:55 Percy Grainger I'm Seventeen Come Sunday English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 446657

11:10:00 00:06:56 Richard Heuberger The Opera Ball: Overture Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

11:41:00 00:11:35 Claude-Michel Schönberg Les Misérables: Suite Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80498

11:33:00 00:06:36 Peter Tchaikovsky Allegretto from String Sextet Op 70 Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

11:41:00 00:03:44 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Changing of the Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

11:46:00 00:09:55 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

12:00 FROM THE TOP with Christopher O’Riley and America's finest young musicians; recorded March 2, 2018 - From the campus of the University of California, Berkeley, this week’s From the Top features the winning ensemble of KDFC’s Local Vocals High School Choir Sing-Off and, at 120 singers, it’s the largest choir ever featured on the program. We meet a 17-year-old pianist with a moving story to tell about losing access to her beloved piano for financial reasons and how she overcame that situation ... and a young string quartet performs the rhapsodic first movement of Debussy’s string quartet in G major, Op. 10.

Meraki Quartet, all 15 from Berkeley, California performing I. Animé et très décidé from String Quartet in G minor, Op.10 by Claude Debussy.

17-year-old violinist John Fawcett from Bend, Oregon performs La Gitana by Fritz Kreisler with Christopher O’Riley, piano.

17-year-old pianist Abigail Arkley, 17, piano from Bloomington, Minnesota performing: 1.Molto allegro from Piano Sonata No. 2, Op.64, “The Fire Sermon”, by Einojuhani Rautavaara

17-year-old cellist Woojin Nam, 17, cello from San Ramon, California performing: III. Andante from the Sonata in G minor for Cello and Piano, Op.19 by Sergei Rachmaninoff with Christopher O'Riley, piano

Gunn High School Concert Choir from Palo Alto, California performing: “Tshotsholoza”, Traditional South African Song, adapted by Jeffrey L. Ames (b.1969) and Pilgrim's Hymn by Stephen Paulus

17-year-old violinist John Fawcett from Bend, Oregon performing: "Sea-Shell" by Carl Engel, arr. by Efrem Zimbalist, with Christopher O’Riley, piano

13:00 TOLL BROTHERS METROPOLITAN OPERA INTERNATIONAL RADIO NETWORK

Charles Gounod: Roméo et Juliette

Ailyn Pérez… Juliette

Charles Castronovo… Roméo

Karine Deshayes…Stéphano

Joshua Hopkins…Mercutio

Kwangchul Youn…Frère Laurent

Conductor: Plácido Domingo

16:22 WCLV CLASSICAL WEEKEND

16:30:00 00:09:31 Frédéric Chopin Ballade No. 1 in G minor Op 23 Cédric Tiberghien, piano Harm Mundi 2908375

16:40:00 00:12:36 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 3 in G major Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

16:55:41 00:02:58 Sergei Prokofiev Eugene Onegin Dances Martha Argerich, piano Serge Babayan, piano DG 4799854

17:00 FILM AT FIVE with Bill O’Connell: Alfred Newman, Hollywood Dynasty

17:01:00 00:00:38 George Gershwin Gershwin Song-book: My One and Only Peter Donohoe, piano EMI 54280

17:02:00 00:06:24 Alfred Newman Street Scene John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 432109

17:09:00 00:00:24 Alfred Newman 20th Century Fox Fanfare John Mauceri London Philharmonic LPO 86

17:09:00 00:00:15 Alfred Newman Fanfare for Selznick International Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 60354

17:10:00 00:03:42 Alfred Newman Wuthering Heights: Cathie's Theme Boston Pops Orchestra John Williams Itzhak Perlman, violin Sony 60773

17:14:00 00:04:05 Alfred Newman The Hunchback of Notre Dame: Excerpts Moscow Symphony William Stromberg Moscow Symphony Chorus MarcoPolo 223750

17:20:00 00:04:37 Alfred Newman Gunga Din: Main title & Finale Richard Kaufman Brandenburg Philharmonic MarcoPolo 223608

17:25:00 00:04:42 Alfred Newman The Mark of Zorro: Overture Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3010

17:31:00 00:06:45 Richard Rodgers State Fair: Suite John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

17:40:00 00:03:23 Alfred Newman Captain from Castile: Conquest Alfred Newman Hollywood Bowl Orchestra EMI 63735

17:44:00 00:02:14 Alfred Newman The Robe: Palm Sunday Alfred Newman Hollywood Bowl Orchestra EMI 63735

17:46:00 00:02:52 Alfred Newman The Robe: Hallelujah Alfred Newman Hollywood Bowl Orchestra EMI 63735

17:50:00 00:07:19 Alfred Newman How the West Was Won: Suite Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

18:00 FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman: 1981 on Stage and Screen - The notable attractions run the gamut from Duke Ellington’s "Sophisticated Ladies" to Kander & Ebb’s "Woman of the Year" and the film musical "Pennies From Heaven."

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:09 Ermanno Wolf-Ferrari Serenade for String Orchestra in E flat major I Solisti Italiani Denon 78838

19:27:00 00:26:36 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 40 in G minor Benjamin Britten London Symphony Decca 4785437

19:56:49 00:02:25 Sir Arthur Bliss Checkmate: Red Pawns David Lloyd-Jones ROyal Scottish National Orchestra Naxos 557 641

20:00 SATURDAYS FROM SEVERANCE with Robert Conrad - The Cleveland Orchestra Youth Orchestra, Vinay Parameswaran; Charlie Jones, trumpet; live from Severance Hall

Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture

Franz Joseph Haydn: Trumpet Concerto in E-flat major

Richard Danielpour: Toward a Splendid City

Witold Lutoslawski: Concerto for Orchestra

21:52:00 00:07:35 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 28 Jane Glover London Mozart Players ASV 762

22:00 WEEKEND RADIO with Robert Conrad – Baseball is at our throats. Ernie Anderson and Tim Conway take us to “A Baseball Wedding” and “At the Studio.” Bob and Ray discuss “Baseball Cards,” and, of course, “The Shakespearian Baseball Game.” Jan C. Snow looks into “Junk Drawers.” This Week in the Media

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:00 00:05:17 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Entrée de Polymnie Les Délices Délices 2013

23:07:00 00:05:59 Johann Joachim Quantz Arioso from Flute Concerto in G major CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

23:13:00 00:06:02 Johann Sebastian Bach Adagio from Concerto for Oboe & Violin National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Charles Hamann, oboe; Pinchas Zukerman, violin Analekta 8783

23:21:00 00:07:33 Bill Evans Peace Piece Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

23:28:00 00:05:11 Ola Gjeilo Serenity Charles Bruffy Phoenix Chorale; Emmanuel Lopez, cello Chandos 5100

23:33:00 00:06:09 Grace Williams Calm Sea in Summer David Atherton English Chamber Orchestra Lyrita 323

23:41:00 00:05:07 Edvard Grieg Holberg Suite: Air Op 40 Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

23:46:00 00:06:53 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande: Death of Mélisande Op 46 Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

23:53:00 00:02:52 Frédéric Chopin Prelude No. 13 in F sharp major Op 28 Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

23:57:00 00:02:52 Georges Bizet Jeux d'enfants: Duo Op 22 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131