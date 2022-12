Program Guide 05-04-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Aaron Copland: Prelude for Piano Trio Michael Boriskin, piano; Nicholas Kitchen, violin; Wilhelmina Smith, cello Album: Music from Copland House Arabesque 6794 Music: 4:35

Traditional (arr. Danish String Quartet): Tjonneblomen The Danish String Quartet Interlochen Presents, Corson Auditorium, Interlochen, MI Music: 3:49

John Lennon/Paul McCartney (arr. Bob Chilcott): And I Love Her The King's Singers University of Georgia, Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 2:58

Aaron Copland: Symphony No. 3: Movements 1 & 2 Grand Teton Festival Orchestra; Cristian Macelaru, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 18:55

Aaron Copland: In Evening Air Leo Smit, piano Album: Aaron Copland: The Young Pioneers Sony 66345 Music: 2:54

Henry Mancini (arr. Jace Wittig): Moon River Chanticleer; William Fred Scott, conductor Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 3:15

Gustav Mahler: Symphony No. 3: Movement 1: Kraftig. Entschieden London Symphony Orchestra; Michael Tilson Thomas, conductor Album: Mahler Symphony No. 3 Sony 44553 Music: 4:29

Robert Schumann: Piano Concerto Daniil Trifonov, piano; Houston Symphony; Andres Orozco-Estrada, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 16:57

Gustav Mahler: Piano Quartet in A minor, 'Nicht zu schnell' Wu Han, piano; Paul Huang, violin; Matthew Lipman, viola; David Finckel, cello Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 11:28

Antonin Dvorak: Othello Overture Op 93 Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 14:13

CLASSICAL MUSIC with John Simna

02:02:00 00:21:08 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Lynn, flute; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

02:26:00 00:36:02 Edvard Grieg String Quartet No. 1 in G minor Op 27 Auryn Quartet CPO 999729

03:05:00 00:42:05 Gabriel Fauré Requiem Op 48 Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini Kathleen Battle, soprano; Andreas Schmidt, bass; Philharmonia Chorus DeutGram 4795448

03:50:00 00:54:46 George Enescu Symphony No. 3 in C major Op 21 BBC Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Leeds Festival Chorus Chandos 9633

04:48:00 00:30:46 Franz Joseph Haydn Symphony No.104 in D major Pierre Boulez Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

05:22:00 00:13:59 Mátyás Seiber Serenade for Winds Chamber Orchestra of Europe Members of ASV 812

05:39:00 00:07:10 Josef Myslivecek Symphony in C Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

05:52:00 00:06:09 Johannes Brahms Intermezzo in C sharp minor Op 117 Orli Shaham, piano Canary 15

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:56 Johann Sebastian Bach Gloria in excelsis Deo from Mass in B minor Harry Christophers The Sixteen Choir & Orch Collins 70322

06:15:00 00:10:39 Carl Friedrich Abel Symphony in B flat Op 17 Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

06:27:00 00:05:58 Emil von Reznícek Donna Diana: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

06:40:00 00:09:59 Georg Philipp Telemann Suite in b for Flute, Oboe, Bassoon & European Baroque Soloists Denon 9614

06:50:00 00:03:11 Sir Edward Elgar Chanson de matin Op 15 Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

06:55:00 00:03:44 John Philip Sousa March 'The Invincible Eagle' Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:03:00 00:06:44 Antonín Dvorák Waltz from Serenade for Strings Op 22 Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

07:13:00 00:10:38 Sir Thomas Beecham Dances from 'The Faithful Shepherd' Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

07:25:00 00:02:04 Johann Sebastian Bach Alleluia from Cantata No. 51 Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp Edward Carroll, trumpet; Lee Soper, trumpet CBS 44652

07:28:00 00:06:15 Alexander Glazunov Wedding March Op 21 Igor Golovschin Moscow Symphony Naxos 553839

07:40:00 00:09:57 Rodion Shchedrin Selections from 'Carmen Suite' Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553038

07:50:00 00:03:29 Claude Debussy Estampes: Jardins sous la pluie Stephen Hough, piano Hyperion 68139

07:55:00 00:03:33 Rune Tonsgaard Sorensen Shine You No More Danish String Quartet ECM 2550

08:07:00 00:07:01 Carl Reinecke Allegro from Flute Concerto Op 283 The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

08:15:00 00:02:13 George Frideric Handel Messiah: His yoke is easy Harry Christophers The Sixteen Choir & Orch Coro 16062

08:20:00 00:07:35 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Summer Almeda Trio Albany 1386

08:30:00 00:04:03 Sir Arthur Sullivan HMS Pinafore: Overture Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Telarc 80374

08:33:00 00:02:07 Anthony Holborne Galliard 'My selfe' Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

08:40:00 00:06:55 Ferruccio Busoni Comedy Overture Op 38 Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 572922

08:50:00 00:03:55 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Folk Dance Martha Argerich, piano; Sergei Babayan, piano DeutGram 4799854

08:55:00 00:06:14 John Barry Dances With Wolves: Theme Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

09:05:00 00:17:40 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 24 in A major Op 20 Daedalus Quartet Bridge 9326

09:28:00 00:07:03 Max Steiner The Big Sleep: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81270

09:35:00 00:04:41 Giuseppe Verdi Aïda: Ballet Music José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

09:45:00 00:07:42 Amy Beach Siciliana from 'Gaelic' Symphony Op 32 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

09:55:00 00:03:42 Sir Edward Elgar Enigma Variations: Nimrod Op 36 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:00 Carl Nielsen Gone Are the Days Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

10:04:00 00:02:24 John Duke February Twilight Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

10:08:00 00:12:00 Bedrich Smetana Má vlast: From Bohemia's Woods and George Szell New York Philharmonic Unitd Arch 13

10:21:00 00:06:30 Joaquín Rodrigo Soleriana: Pastorale Enrique Bátiz Royal Philharmonic EMI 67435

10:29:00 00:04:45 Wilhelm Stenhammar Scherzo from Piano Concerto No. 1 Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Mats Widlund, piano Chandos 9074

10:38:00 00:05:13 Alexander Borodin Petite Suite: Intermezzo Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

10:46:00 00:04:33 Marc-André Hamelin Toccata on 'L'homme armé' Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527

10:53:00 00:25:49 Johann Friedrich Fasch Suite for Winds & Strings in A minor Tempesta di Mare Chandos 783

11:19:00 00:02:28 Georg Philipp Telemann Two Pieces from 'Heroic Music' Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

11:24:00 00:08:22 Eugène d'Albert The Dead Eyes: Prelude Jun Märkl MDR Leipzig Radio Symphony Naxos 573110

11:33:00 00:09:06 Bohuslav Martinu Variations on a Slovak Folksong Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

11:45:00 00:08:04 Louis Moreau Gottschalk Grand Tarantelle Op 67 Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

11:54:00 00:04:32 Sir Edward Elgar Sea Pictures: Sea Slumber Song Op 37 English Chamber Orchestra Kenneth Woods Rodolfus Choir Avie 2362

12:07:00 00:13:08 Bernard Herrmann Currier and Ives Suite James Sedares New Zealand Symphony Koch Intl 7224

12:22:00 00:09:16 Hershy Kay Cakewalk: Three Dances Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80144

12:33:00 00:03:45 Robert Schumann Romance in F sharp Op 28 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

12:40:00 00:05:30 Jean Sibelius Romance in C major Op 42 Vladimir Ashkenazy Boston Symphony Orchestra Decca 436566

12:48:00 00:11:02 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 2 in D major Op 11 Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 75179

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:08:21 Nikolai Rimsky-Korsakov May Night: Overture Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

13:11:00 00:10:13 Gustav Holst Japanese Suite Op 33 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

13:23:00 00:03:56 Claude Debussy Valse romantique Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

13:30 FIRST FRIDAYS: Peter Otto and Friends – Peter Otto, The Cleveland Orchestra’s First Associate Concertmaster, and friends including Trina Bourne, Principal harp, perform at the Rocky River Chamber Music Society Monday night at 7:30; WCLV’s Mark Satola hosts a preview of that program

13:33:00 Jörg Widmann: Lullaby for Salome—Peter Otto, violin

13:49:00 Astor Piazzolla (arr Sofia Gubaidulina): Grand Tango—Peter Otto, violin; Randall Fusco, piano

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Robert Burns: Ae Fond Kiss Nicola Benedetti, violin; BBC Scottish Symphony Orchestra; Rory Macdonald, conductor Album: Homecoming: A Scottish Fantasy London/Decca 21290 Music: 4:36

Gordon Goodwin: Four Views (2014) Jon Manasse, clarinet; Jon Nakamatsu, piano Chamber Music Society of Palm Beach, Palm Beach, FL Music: 14:13

Erich Korngold: Violin Concerto in D major, Op. 35 Nicola Benedetti, violin; Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 25:54

Earl Scruggs: Foggy Mountain Breakdown (Encore) Decoda Cello Quartet String Theory at the Hunter, The Hunter Museum of American Art, Chattanooga, TN Music: 2:31

Lyun Joon Kim / Roxanna Panufnik: Korean Elegy Han-Na Chang, cello; Philharmonia Orchestra; Leonard Slatkin, conductor Album: The Swan: Classic Works for Cello and Orchestra EMI 57052 Music: 4:23

Pat Metheny: Letter From Home Los Angeles Guitar Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 3:13

Carlos Rafael Rivera: Cumba-quin Los Angeles Guitar Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 5:18

Frederic Chopin: Mazurka No. 36 in A minor, Op. 59/1 Simon Trpceski, piano Ludwig van Beethoven Easter Festival, Philharmonic Concert Hall, Warsaw, Poland Music: 5:07

Gustav Mahler: Symphony No. 4: Movements 3-4 Camilla Tilling, soprano; National Polish Radio Symphony Orchestra, Katowice; Leonard Slatkin, conductor Ludwig van Beethoven Easter Festival, Warsaw, Poland, Philharmonic Concert Hall, Warsaw, Poland Music: 28:55

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:09 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Death of Tybalt Martha Argerich, piano; Sergei Babayan, piano DeutGram 4799854

16:06:00 00:02:57 Sergei Prokofiev Eugene Onegin: Mazurka & Polka Op 71 Martha Argerich, piano; Sergei Babayan, piano DeutGram 4799854

16:12:00 00:12:23 Robert Schumann Allegro from Symphony No. 1 Op 38 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

16:28:00 00:02:37 Henry Mancini Breakfast at Tiffany's: Theme Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Henry Mancini Chorus Telarc 80183

16:30:00 00:02:17 Henry Mancini Charade: Theme Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Henry Mancini Chorus Telarc 80183

16:32:00 00:03:02 Henry Mancini Two for the Road: Theme Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

16:41:00 00:07:44 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: Pt. 4 Atlanta Symphony Orchestra Yoel Levi Peter Schickele, narrator; Ralph Markham, piano; Kenneth Broadway, piano Telarc 80350

16:52:00 00:03:11 Leroy Anderson Sandpaper Ballet Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

16:57:00 00:03:03 Alan Hovhaness Fugue from Symphony No. 48 Op 355 Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

17:04:00 00:05:58 Emil von Reznícek Donna Diana: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

17:24:00 00:11:32 Sergei Prokofiev War and Peace: The Ball Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

17:27:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in A major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80285

17:40:00 00:04:09 Franz Schubert Schwanengesang: Serenade Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

17:46:00 00:04:20 Franz Schubert Finale from Violin Sonatina No. 1 Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

17:52:00 00:06:44 Johann Christian Bach Adriano in Siria: Overture Simon Standage Academy of Ancient Music Chandos 540

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:00 Robert Schumann Introduction & Allegro appassionato in G major Op 92 Cleveland Orchestra George Szell Rudolf Serkin, piano MAA 75

18:27:00 00:04:17 Leonard Bernstein Slava! [A Political Overture] Lorin Maazel Cleveland Orchestra TCO 8221

18:33:00 00:03:26 Johann Strauss Jr Polka française "Figaro" Op 320 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

18:38:00 00:15:25 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 8 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 1021

18:57:00 00:02:16 Leos Janácek Fanfare from Sinfonietta Op 60 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:56 Josef Suk Serenade for Strings in E flat major Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

19:28:00 00:28:47 Franz Joseph Haydn Symphony No.104 in D major Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 4785437

NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 00:09:10 Wayne Barlow Night Song Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434347

20:12:00 00:24:17 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 4 in E flat major Op 7 HJ Lim, piano EMI 64952

20:38:00 00:20:14 Frederick S. Converse The Mystic Trumpeter JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559116

21:03:00 00:09:01 Johann Sebastian Bach A Musical Offering: Ricercar a 6 Alan Feinberg, piano Steinway 30034

21:14:00 00:05:25 Johann Ernst Altenburg Concerto for 7 Trumpets & Timpani in C major Richard Kapp David Bilger, trumpet; Stephen Burns, trumpet; Edward Carroll, trumpet; Raymond Mase, trumpet; Ben Harms, timpani ESS.A.Y 1035

21:21:00 00:07:20 Franz Schubert Overture in the Italian Style in C Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

21:30:00 00:07:06 Franz Liszt Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch Roberto Plano, piano Azica 71222

21:40:00 00:44:41 Joseph Joachim Violin Concerto No. 2 in D minor Op 11 London Philharmonic Leon Botstein Elmar Oliveira, violin IMP 27

22:27:00 00:11:05 Johann Strauss Jr Indigo and the 40 Thieves: Ballet Music Johannes Wildner Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223247

22:40:00 00:17:51 Heitor Villa-Lobos Concerto for Guitar & Small Orchestra Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Norbert Kraft, guitar Naxos 503293

QUIET HOUR

23:02:00 00:07:40 Franz Schubert Moment Musical No. 6 in A flat major Stephen Kovacevich, piano EMI 55219

23:09:00 00:07:04 Felix Mendelssohn Andante from Violin Concerto Op 64 Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

23:18:00 00:06:59 Camille Saint-Saëns Romance Op 67 NDR Symphony Orchestra Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63518

23:24:00 00:03:38 Gabriel Fauré Requiem: Pie Jesu Philharmonia Orchestra Sir Andrew Davis Lucia Popp, soprano Sony 87771

23:28:00 00:07:43 Emmanuel Chabrier Lamento Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Alexandre Emard, English horn Chandos 5122

23:38:00 00:07:41 Isaac Albéniz Barcarola 'Mallorca' Op 202 Jason Vieaux, guitar Azica 71224

23:45:00 00:07:47 Edvard Grieg In Folk Style from "Nordic Melodies" Op 63 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

23:54:00 00:02:47 Erik Satie Gymnopédie No. 1 Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

23:56:00 00:02:59 César Franck Danse lente Paul Crossley, piano Sony 58914