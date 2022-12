Program Guide 04-24-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Silvius Leopold Weiss: Concerto for Lute and Flute in F Major Tempesta di Mare Album: Weiss: Lute Concertos / Stone, Tempesta Di Mare

Valerie Coleman: Suite: Portraits of Josephine Imani Winds UChicago Presents, Performance Hall, Logan Center for the Arts, University of Chicago, Chicago, IL

Reinhard Keiser: Concerto in D Philadelphia Baroque Orchestra Tempesta di Mare; Gwyn Roberts & Richard Stone, Directors; Emlyn Ngai, Concertmaster Tempesta di Mare, Perelman Theater, Kimmel

Center, Philadelphia, PA

Maurice Ravel: Piano Concerto for the Left Hand in D Jorge Federico Osorio, piano; RTE National Symphony Orchestra; Carlos Miguel Prieto, conductor National Concert Hall, Dublin, Ireland

Antonin Dvorak: Polonaise from Rusalka Minnesota Orchestra; Eiji Oue, conductor Album: Exotic Dances from the OPERA

Alan Hovhaness: Prayer of St Gregory, Op. 62b Elias Rani, trumpet; Members of the Syrian Nat'l Symphony; WDR Radio Orchestra; Wayne Marshall, conductor Klaus von Bismarck Hall, WDR

Broadcasting House, Cologne, Germany

Jean Sibelius: Rakastava (The Lover), Opus 14 (1911-12 version) Saint Paul Chamber Orchestra; Pekka Kuusisto, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN

Antonin Dvorak: Symphony No 7 in D minor, Op. 70: Movements 1, 3-4 Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

02:02:00 00:27:02 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 3 in C major Op 26

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4795448

02:32:00 00:42:15 Arnold Schoenberg Pelleas und Melisande Op 5

Zubin Mehta Israel Philharmonic Sony 45870

03:17:00 00:21:23 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 11 in B flat major Op 22

HJ Lim, piano EMI 64952

03:42:00 01:05:14 Gustav Mahler Symphony No. 5 in C sharp minor

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425438

04:51:00 00:29:48 Mauro Giuliani Guitar Concerto No. 1 in A major Op 30

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti John Williams, guitar Sony 63385

05:24:00 00:17:02 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 488

05:44:00 00:08:07 George Frideric Handel Organ Concerto No. 5 in F major Op 4

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Matthew Halls, organ Avie 2055

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:44 Carl Maria von Weber Turandot: Overture

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

06:15:00 00:11:39 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 86

Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

06:25:00 00:09:56 Claude Debussy Three Nocturnes: Sirènes

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Women of the; Cleveland Orchestra Chorus Decca 417488

06:40:00 00:09:59 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 2 Op 45

Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

06:53:00 00:02:17 Gilbert & Sullivan The Mikado: Chorus of Nobles

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80284

06:55:00 00:02:45 E. E. Bagley National Emblem March

Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 60983

07:03:00 00:05:45 Antonín Dvorák Finale from Serenade for Strings Op 22

Joel Smirnoff CityMusic Cleveland CityMusic 2011

07:10:00 00:06:25 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 21

Orpheus Chamber Orchestra Jonathan Biss, piano EMI 17270

07:20:00 00:03:23 Pietro Mascagni Cavalleria rusticana: Intermezzo

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 2

07:25:00 00:02:08 William Grant Still Suite for Violin: Gamin

Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

07:30:00 00:04:15 Giovanni Gabrieli Canzon per sonar on the 12th tone

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

07:32:00 00:03:17 Dmitri Shostakovich Prelude & Fugue No. 11 in B major Op 87

Keith Jarrett, piano ECM 1469

07:40:00 00:10:36 Felix Mendelssohn String Symphony No. 2 in D major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

07:50:00 00:02:46 Maurice Ravel Mother Goose: Laideronnette, Empress of the Pagodas

Martha Argerich, piano; Lang Lang, piano DeutGram 4795096

07:55:00 00:02:05 Richard Rodgers The Sound of Music: Edelweiss

Angelika Kirchschlager, mezzo; John Williams, guitar Sony 64498

08:07:00 00:07:06 Paul Pabst Paraphrase on Tchaikovsky's 'The Sleeping Beauty'

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

08:15:00 00:06:20 George Gershwin Three Preludes

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

08:23:00 00:03:11 Leos Janácek Idyll for Strings: Scherzo & Trio

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

08:30:00 00:04:51 Pierre de la Rue Absalon fili mi

Stile Antico Harm Mundi 807595

08:40:00 00:08:55 Peter Tchaikovsky Andantino from Symphony No. 4 Op 36

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

08:47:00 00:02:45 Ottokar Novácek Perpetual Motion Op 5

Virtuosi Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 571

08:51:00 00:03:20 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3: Prelude

Paramount Brass Centaur 2355

08:55:00 00:06:26 Erich Wolfgang Korngold The Sea Hawk: Suite

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3009

09:05:00 00:18:04 Leonard Bernstein Candide: Suite

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

09:29:00 00:03:52 Manuel de Falla El amor brujo: Ritual Fire Dance

Lorin Maazel Berlin Radio Symphony DeutGram 4796018

09:35:00 00:05:20 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quintet No. 5

Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

09:42:00 00:04:29 Leo Arnaud & John Williams Fanfare from 'Bugler's Dream' & Olympic Theme

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

09:49:00 00:04:44 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 2 in E minor Op 46

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

09:54:00 00:04:19 Leonard Bernstein Peter Pan: Dream with Me

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano; Michael Samis, cello Delos 3445

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:01:45 Gabriel Pierné Ramuntcho: Fandango

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

10:03:00 00:05:41 Enrique Granados Goyescas: El fandango de candil

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

10:11:00 00:11:06 Kurt Atterberg Suite No. 3 Op 19

Dalasinfoniettan Bjarte Engeset Henning Kraggerud, violin Naxos 503293

10:22:00 00:04:07 Jean Sibelius Karelia Suite: Alla marcia Op 11

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

10:29:00 00:04:20 Johannes Brahms Rhapsody in E flat major Op 119

Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

10:37:00 00:05:43 Antonín Dvorák Legend No. 4 in C major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

10:44:00 00:04:01 Samuel Scheidt Canzona bergamasca

Paramount Brass Centaur 2355

10:51:00 00:22:16 Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

11:14:00 00:03:45 Peter Tchaikovsky Serenade Op 63

Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

11:19:00 00:08:41 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in F major Op 6

Fabio Biondi Europa Galante Naïve 20012

11:30:00 00:08:28 Ludwig van Beethoven Rondo in G major Op 51

Evgeny Kissin, piano RCA 68911

11:42:00 00:10:13 André Grétry Zémire et Azor: Ballet Suite

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

12:06:00 00:09:18 Louis Moreau Gottschalk Bamboula Op 2

Cecile Licad, piano Naxos 559145

12:18:00 00:10:50 Johann Strauss Jr Waltz 'You Millions, I Embrace You' Op 443

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

12:31:00 00:03:54 Cécile Chaminade Etudes de concert: Impromptu Op 35

Joanne Polk, piano Steinway 30037

12:38:00 00:03:52 Stephen Hough Etude de concert

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

12:46:00 00:11:50 Carlos Chávez Symphony No. 2

Eduardo Mata Simón Bolívar Symphony Dorian 90179

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:32:13 Herbert Howells Suite for Orchestra "The B's"

Richard Hickox London Symphony Chandos 9557

13:35:00 00:13:22 William Alwyn Concerto Grosso No. 2 in G major

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

13:50:00 00:07:08 Edmund Rubbra Festival Overture Op 62

Vernon Handley New Philharmonia Orchestra Lyrita 235

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Franz Schubert: Minuet No. 5 in C Major, D. 89 Moscow Virtuosi; Vladimir Spivakov, conductor

Franz Schubert: Rondo in A major for Violin and String Quartet, D. 438 Danbi Um, violin; Erin Keefe, violin; Ying Fu, violin; Richard O'Neill, viola; Mihai Marica, cello Chamber Music

Society of Lincoln Center, Saratoga Performing Arts Center, Saratoga Springs, NY

Francois Devienne: Flute Concerto No. 7 in E minor Emmanuel Pahud, flute; Orchestra della Svizzera Italiana; Nicholas Milton, conductor Stelio Molo Auditorium, RSI, Lugano, Switzerland

Philip Glass: Etude No. 2 Simone Dinnerstein, piano Live broadcast from VPR's Studio One, Vermont Public Radio, Colchester, VT

Gabriel Faure: Lady of the Castle in Her Tower Susann McDonald, harp

Sergei Rachmaninoff: The Isle of the Dead Op. 29 Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN

Gabriel Faure: Romance in B-flat Major for Violin and Piano, Op. 28 Arnaud Sussmann, violin; Michael Brown, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA

Aaron Copland: Lincoln Portrait Alan C. Page, narrator; Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:00 George Frideric Handel Messiah: For unto us a Child is born

Harry Christophers The Sixteen Choir & Orch Coro 16062

16:06:00 00:04:09 George Frideric Handel Messiah: All we like sheep

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

16:13:00 00:10:36 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438867

16:27:00 00:02:56 Giacomo Puccini Turandot: Nessun dorma

London Philharmonic Zubin Mehta Luciano Pavarotti, tenor; John Alldis Choir Decca 4788210

16:33:00 00:05:56 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 8 Op 7

Brandenburg Consort Roy Goodman Paul Nicholson, organ Hyperion 67291

16:41:00 00:07:47 Jean Sibelius Finlandia Op 26 Yoel Levi

Cleveland Orchestra Telarc 80095

16:52:00 00:03:00 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Contredanse

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

16:56:00 00:04:13 Leos Janácek Idyll for Strings: Andante

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

17:04:00 00:04:55 Richard Wagner Tannhäuser: Pilgrims' Chorus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Men of; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

17:16:00 00:04:06 Ola Gjeilo The Ground

Frank Bianchi BW Men's Chorus; William Shaffer, piano Soundwaves 2014153

17:23:00 00:12:10 Francis Poulenc Suite Française after Claude Gervaise

Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

17:40:00 00:03:42 George Frideric Handel Messiah: Pastoral Symphony

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

17:45:00 00:04:24 George Frideric Handel Messiah: But who may abide?

The Sixteen Choir & Orch Harry Christophers Catherine Wyn-Rogers, alto Coro 16062

17:52:00 00:06:54 Ferruccio Busoni Duettino Concertante after Mozart

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:07 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 13 in G major

Chamber Players of Canada Atma 2532

18:26:00 00:04:38 Ludwig van Beethoven Variations on a Theme by Paisiello

Olli Mustonen, piano Decca 436834

18:32:00 00:03:20 Peter Schickele Variations on a Theme by PDQ Bach from

Verdehr Trio Crystal 745

18:38:00 00:13:32 Léo Delibes Le Roi s'amuse: Suite

Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 158

18:55:00 00:03:32 Vladimir Horowitz Carmen Variations

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:02 Joseph Martin Kraus Symphony in C minor

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553734

19:26:00 00:29:01 Antonín Dvorák Serenade for Strings in E major Op 22

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 00:17:11 Percy Grainger Lincolnshire Posy

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

20:20:00 00:22:49 Henryk Wieniawski Violin Concerto No. 2 in D minor Op 22

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Joshua Bell, violin Decca 421716

20:45:00 00:13:33 Carl Philipp Emanuel Bach Trio Sonata in G major

Aulos Ensemble Centaur 3068

21:03:00 00:12:03 Karol Szymanowski Concert Overture Op 12

Edward Gardner BBC Symphony Chandos 5115

21:17:00 00:03:05 Agustín Barrios Villancico de Navidad

John Williams, guitar Sony 87771

21:22:00 00:05:41 Nikita Koshkin Usher Waltz Op 29

John Williams, guitar Sony 53359

21:30:00 00:16:14 Gabriel Fauré Dolly Suite Op 56

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

21:50:00 00:33:05 George Frideric Handel Messiah, Part 3

Les Arts Florissants William Christie Barbara Schlick, soprano; Sandrine Piau, soprano; Andreas Scholl, counter-tenor; Mark Padmore, tenor; Nathan Berg, bass Harm Mundi

2908304

22:25:00 00:16:05 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 3 in E flat major Op 75

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

22:43:00 00:13:25 Franz Schubert Adagio from Octet

Cleveland Octet Sony 62655

22:56:00 00:03:45 Gabriel Fauré Berceuse Op 16

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:50 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 3 Op 2

Peter Takács, piano Cambria 1175

23:08:00 00:09:56 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 26 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

23:20:00 00:10:08 Franz Schubert Andante from Piano Sonata No. 21

Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

23:30:00 00:05:19 Auguste Franchomme Nocturne for 2 Cellos Op 15

Louise Dubin, cello; Saeunn Thorsteinsdóttir, cello Delos 3469

23:37:00 00:05:12 Emil Darzins Valse mélancolique

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

23:42:00 00:10:50 Antonín Dvorák Poco adagio from Piano Trio No. 3 Op 65

Tempest Trio Naxos 503293

23:54:00 00:06:05 Mario Castelnuovo-Tedesco Rondo Mexicano Op 201

London Philharmonic Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar; Naoko Yamashita, guitar RCA 60355

23:55:00 00:02:56 Gabriel Fauré Nocturne No. 8 in D flat Op 84

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

23:55:00 00:04:52 Arthur Foote Melody Op 44

Suzanne Ornstein, violin; Thomas Schmidt, piano Naxos 559039