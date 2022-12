Program Guide 04-13-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Maurice Ravel: Miroirs Movement 2 Oiseaux tristes Jean-Yves Thibaudet, piano

Johann Sebastian Bach: Sonata for solo violin No. 1 in G minor, BWV 1001 Inmo Yang, violin Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

Maurice Ravel: Alborada del gracioso RTE National Symphony Orchestra; Duncan Ward, conductor National Concert Hall, Dublin, Ireland

Paul Hindemith: Sonata for violin solo Op. 31 No. 2 Nicolo Paganini Caprice No. 1 Performance Today Young Artist in Residence; Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

Leos Janacek: Romance for Violin & Piano Petr Messieurer, violin; Radoslav Kvapil, piano

Boris Blacher: Variations on a Theme by Paganini Orchestre National de France; Emmanuel Krivine, conductor Auditorium, Maison de la Radio, Paris, France

Eugene Ysaÿe: Sonata for violin solo No. 2 "Obsession" Fritz Kreisler: Recitativo and Scherzo In Mo Yang, violin Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

Leos Janacek: Jealousy (original prelude to 'Jenufa') Oslo Philharmonic Orchestra; Thomas Sondergard, conductor Oslo Concert Hall, Oslo, Norway

CLASSICAL MUSIC with John Simna

02:02:00 00:30:50 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Suite Op 20 Bolshoi Symphony Orchestra Alexander Lazarev Sergei Girshenko, violin Erato 45963

02:36:00 00:19:11 Morton Gould Symphony No. 4 'West Point' Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Kosei 3311

02:58:00 00:59:42 Frederick Rzewski The People United Will Never be Ole Kiilerich, piano Bridge 9392

04:00:00 00:34:02 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18 Chicago Symphony Fritz Reiner Van Cliburn, piano RCA 55912

04:37:00 00:28:05 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 5 in A major Op 18 Cypress String Quartet Avie 2348

05:08:00 00:28:16 Frédéric Chopin Les Sylphides Richard Bonynge National Philharmonic Decca 433864

05:39:00 00:08:01 Julius Fucik Little Ballerinas Waltz Op 226 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

05:51:00 00:06:27 Johannes Brahms Rhapsody in G minor Op 79 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:19 Bedrich Smetana The Two Widows: Polka Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

06:15:00 00:10:10 Ralph Vaughan Williams Molto moderato from Symphony No. 3 Bernard Haitink London Philharmonic EMI 56564

06:25:00 00:03:19 Giovanni Gabrieli Canzon on the 1st tone No. 1 à 8 National Brass Ensemble OberlinMus 1504

06:30:00 00:04:19 Étienne Méhul Le trésor supposé: Overture Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

06:40:00 00:07:12 Frédéric Chopin Scherzo No. 3 in C sharp minor Op 39 Van Cliburn, piano RCA 300350

06:50:00 00:03:57 Franz Joseph Haydn Il mondo della luna: Overture Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

06:53:00 00:03:10 Maurice Ravel Mother Goose: The Fairy Garden Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

06:55:00 00:03:26 John Philip Sousa March 'The Glory of the Yankee Navy' Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:03:00 00:07:17 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Allegro & Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

07:10:00 00:12:13 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 1 Op 45 Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1003

07:25:00 00:02:16 Kate Rusby Underneath the Stars Voces8 Decca 4785703

07:30:00 00:04:46 Jean-Philippe Rameau Pygmalion: Overture William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901381

07:40:00 00:08:54 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 25 in G major Op 79 Peter Takács, piano Cambria 1175

07:50:00 00:03:13 John Field Nocturne No. 5 in B flat major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

07:55:00 00:02:37 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: With catlike Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Nicholas Folwell, baritone; Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

07:57:00 00:01:40 Leroy Anderson Jazz Legato Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

08:07:00 00:06:31 Miklós Rózsa Spellbound: Prelude & Love Theme Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley Daniel Hope, violin DeutGram 4792954

08:15:00 00:12:12 Camille Saint-Saëns Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 55 Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 157

08:25:00 00:03:34 John Lennon/Paul McCartney Penny Lane Canadian Brass Ensemble Robert Moody Ryan Anthony, piccolo trumpet OpeningDay 7347

08:30:00 00:04:26 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 3 Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

08:40:00 00:10:14 Domenico Cimarosa I due Baroni di Rocazzura: Overture Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

08:50:00 00:03:11 Nicolas Gombert Mille regretz Stile Antico Harm Mundi 807595

08:55:00 00:04:28 Sammy Fain I'll Be Seeing You London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

09:05:00 00:14:10 Maurice Ravel Boléro Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44945

09:21:00 00:06:59 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat major Op 53 Van Cliburn, piano RCA 300350

09:27:00 00:04:44 Bernard Herrmann North by Northwest: Conversation Piece Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1093

09:35:00 00:06:08 Gioacchino Rossini William Tell: Dance for Six Frederick Fennell London Pops Orchestra Mercury 434356

09:45:00 00:07:25 Joseph Eybler Minuet & Finale from Symphony No. 1 Michael Hofstetter Geneva Chamber Orchestra CPO 777104

09:56:00 00:03:41 Johann Strauss Jr Polka française "Kreuzfidel" Op 301 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:35 Anonymous Chacona in C from 'Flores de Música' Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

10:04:00 00:03:10 Anonymous Gigue-Duet from Concerto in D for Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

10:09:00 00:10:22 George W. Chadwick Rip Van Winkle Overture Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9439

10:20:00 00:05:11 Horatio Parker Scherzo for Strings Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

10:28:00 00:03:00 John Lennon/Paul McCartney Yesterday Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

10:34:00 00:03:46 Antonio Salieri Angiolina: Overture Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

10:42:00 00:05:51 Johann Christian Bach Zanaida: Overture Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

10:51:00 00:21:58 Franz Liszt Symphonic Poem No. 9 "Hungaria" Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10490

11:14:00 00:05:10 Joseph Joachim Romance in B flat Op 2 Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

11:21:00 00:07:31 Modest Mussorgsky Intermezzo 'In modo classico' in B minor Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 62034

11:31:00 00:07:03 Ludwig van Beethoven Variations on the 'Turkish March' Op 76 Emil Gilels, piano EMI 69509

11:40:00 00:09:00 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in D major Moscow Virtuosi Vladimir Spivakov Evgeny Kissin, piano RCA 60400

11:51:00 00:06:38 Javier Alvárez Metro Chabacano Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

12:06:00 00:13:05 Giacomo Puccini Capriccio sinfonico Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

12:21:00 00:10:16 Ottorino Respighi Fantasia slava BBC Philharmonic Sir Edward Downes Geoffrey Tozer, piano Chandos 9311

12:34:00 00:04:04 William Sterndale Bennett Romance No. 2 in E flat Op 14 Ian Hobson, piano Arabesque 6596

12:42:00 00:05:23 Sir Charles Hubert H. Parry Scherzo from Symphony No. 3 Matthias Bamert London Philharmonic Chandos 8896

12:50:00 00:08:18 Sir William Walton Scapino Comedy Overture John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:34:04 Alexander Glazunov Symphony No. 1 in E Op 5 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

13:37:00 00:14:45 Peter Tchaikovsky Capriccio italien Op 45 George Szell Cleveland Orchestra Sony 78744

13:54:00 00:06:02 Mikhail Glinka Kamarinskaya Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Antonio Vivaldi: Concerto for Piccolo in C Major: Movement 1 Allegro non molto Jean-Pierre Rampal, piccolo; I Solisti Veneti; Claudio Scimone, conductor

Aaron Copland: Appalachian Spring Suite for Chamber Ensemble Chamber Music Society of Lincoln Center musicians Chamber Music Society of Lincoln Center Residency, Saratoga Performing Arts Center, Saratoga Springs, NY

Antonio Vivaldi: The Four Seasons, Op. 8, La Primavera "Spring" Frank Huang, violin; New York Philharmonic David Geffen Hall, Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY

Arcangelo Corelli: Concerto Grosso in D Major, Op. 6, No. 4 Andrea Marcon, harpsichord; Venice Baroque Orchestra University of Georgia, Hodgson Concert Hall, Athens, GA

Domenico Scarlatti: Sonata in D major, K479 Yevgeny Sudbin, piano

Jean Sibelius: Finlandia, Op. 26 Grand Teton Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Hall, Jackson Hole, WY

Louis Spohr: Double String Quartet No. 1 in D minor, Op. 65 Adam Barnett-Hart, Jessica Lee, Aaron Boyd, Soovin Kim, violins; Roberto Diaz, Pierre Lapointe, violas; Dmitri Atapine, Brook Speltz, cellos Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA

Nikolai Medtner: Sonata Tragica in C minor, Op. 39 No. 5 (from "Forgotten Melodies") Yevgeny Sudbin, piano Tippet Rise, LLC, The Olivier Music Barn, Fishtail, MT

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:55 Frédéric Chopin Mazurka No. 13 in A minor Op 17 Yundi, piano Mercury 4812443

16:07:00 00:03:15 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 13 Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

16:13:00 00:12:44 Carlos Baguer Symphony No. 13 in E flat Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9456

16:29:00 00:03:25 Mark Knopfler The Princess Bride: Main Titles Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80342

16:34:00 00:04:46 Franz Joseph Haydn Finale from Cello Concerto No. 2 Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

16:41:00 00:08:45 Tony Banks Six Pieces for Orchestra: Siren City of Prague Philharmonic Paul Englishby Martin Robertson, saxophone Naxos 572986

16:52:00 00:04:19 Salut Salon Shark Medley Salut Salon Warner 554295

16:59:00 00:00:43 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 8 in F Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

17:04:00 00:05:49 George Gershwin Funny Face: Overture Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

17:13:00 00:09:12 Peter Warlock Capriol Suite Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

17:25:00 00:09:57 Rodion Shchedrin Selections from 'Carmen Suite' Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553038

17:40:00 00:04:40 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Villanesca Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

17:46:00 00:04:53 Isaac Albéniz Iberia: Triana Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

17:53:00 00:05:59 Georges Bizet The Pearl Fishers: Au fond du temple SWR Symphony Orch Marco Armiliato Ramón Vargas, tenor; Ludovic Tézier, baritone DeutGram 4777177

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:52 Edvard Grieg Holberg Suite Op 40 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423060

18:31:00 00:02:29 John Lennon/Paul McCartney Eleanor Rigby Chamber Ensemble Christopher Austin Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

18:35:00 00:02:46 John Lennon/Paul McCartney Here, There and Everywhere Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

18:40:00 00:11:35 Zoltán Kodály Dances of Marosszék Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

18:56:00 00:03:08 John Lennon/Paul McCartney The Fool on the Hill Chamber Ensemble Christopher Austin Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:48 Adalbert Gyrowetz Symphony in E flat Op 6 Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9791

19:22:00 00:34:02 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18 Chicago Symphony Fritz Reiner Van Cliburn, piano RCA 55912

NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 00:09:06 Sir Edward Elgar Bach's Fantasia & Fugue in C minor Op 86 Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 89012

20:12:00 00:24:16 Felix Mendelssohn String Symphony No. 9 in C major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528

20:38:00 00:20:32 Ignaz Pleyel Sinfonia Concertante No. 2 in F major Zurich Chamber Orchestra Howard Griffiths Jakub Dzialak, violin; Riccardo Bovino, piano CPO 999759

21:03:00 00:16:20 Antonín Dvorák Five Bagatelles Op 47 Takács Quartet Gábor Ormai, harmonium Decca 430077

21:30:00 00:04:43 Frédéric Chopin Etude No. 3 in E major Op 10 Van Cliburn, piano RCA 300350

21:37:00 00:11:33 Jean Sibelius Overture in E Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

21:50:00 00:33:05 José Serebrier Symphony on Bizet's 'Carmen' José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

22:25:00 00:20:13 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 48 in C major Op 64 Salomon String Quartet Hyperion 67011

22:47:00 00:12:14 Herbert Howells Pastoral Rhapsody Richard Hickox London Symphony Chandos 9410

QUIET HOUR

23:02:00 00:04:04 William Sterndale Bennett Romance No. 2 in E flat Op 14 Ian Hobson, piano Arabesque 6596

23:06:00 00:09:14 Felix Mendelssohn Adagio from String Symphony No. 11 Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

23:17:00 00:07:01 Frédéric Chopin Nocturne No. 17 in B major Op 62 Van Cliburn, piano RCA 300350

23:24:00 00:13:44 Franz Schubert Adagio from String Quintet Cypress String Quartet Gary Hoffman, cello Avie 2307

23:39:00 00:07:08 Félicien David Adagio from Piano Trio No. 2 Ilona Prunyi, piano; Eszter Perényi, violin; Tibor Párkányi, cello MarcoPolo 223492

23:46:00 00:06:55 Carl Reinecke Cavatina from Serenade for Strings Op 242 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki Catherine Tunnell, cello CPO 999159

23:55:00 00:02:56 Traditional A la claire fontaine Dale Warland Dale Warland Singers; Linda Chatterton, flute Gothic 49243