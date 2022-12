Program Guide 04-11-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Mario Castelnuovo-Tedesco: Fuga elegiaca: Preludio and Fuga Brasil Guitar Duo Album: CASTELNUOVO-TEDESCO, M.: Music for Two Guitars, Vol. 2 Naxos 570779 Music: 04:30

Leos Janacek: Piano Sonata 1.X.1905, "From The Street" Deirbhile Brennan, piano The Seventh Cliburn International Amateur Piano Competition, Van Cliburn Recital Hall, Fort Worth, TX Music: 11:50

Robert Schumann: Cello Concerto in A minor, Op. 129 Carter Brey, cello; New York Philharmonic; Alan Gilbert, conductor David Geffen Hall, Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY Music: 23:24

Egberto Gismonti (arr. Joao Luiz): A fala da paixao Brasil Guitar Duo Americas Society, New York, NY Music: 06:38

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 4 In C Minor, Op. 18 No. 4 Movement 4 Allegro Orion String Quartet Album: Orion String Quartet: Beethoven String Quartets Koch 7682 Music: 04:22

Sergei Prokofiev: Sonata No. 3 in A minor, Op. 28 Alexander Gavrylyuk, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 07:50

Bud Powell (arr. Mateusz Smoczynski): Bouncin' with Bud Turtle Island Quartet Second Inversion, KING FM Studios, Seattle, WA Music: 03:48

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3, "Eroica": Movements 2-4 Houston Symphony; Andres Orozco-Estrada, conductor Jones Hall, Houston, TX Music: 30:49

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

02:02:00 00:30:50 Felix Mendelssohn Octet for Strings in E flat major Op 20 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

02:35:00 00:34:27 Alberto Ginastera Cello Concerto No. 2 Op 50 Bamberg Symphony Lothar Zagrosek Mark Kosower, cello Naxos 572372

03:12:00 00:40:15 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 7 in B flat major Op 97 Gryphon Trio Analekta 9858

03:57:00 00:33:29 Alexander Glazunov Symphony No. 4 in E flat major Op 48 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

04:33:00 00:30:27 Josef Suk Fairy Tale: Suite Op 16 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572323

05:08:00 00:24:45 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin Alexander Schimpf, piano Oehms 867

05:36:00 00:15:03 Richard Wagner Tannhäuser: Overture Andris Nelsons Leipzig Gewandhaus Orchestra DeutGram 4797208

05:52:00 00:05:53 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 14 in A major English Concert Trevor Pinnock Simon Preston, organ Archiv 413465

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:54 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

06:14:00 00:10:19 Francesco Salieri Symphony in B flat major Claudio Scimone I Solisti Veneti Erato 88176

06:25:00 00:03:12 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Gavottes Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

06:29:00 00:04:56 Franz Joseph Haydn Armida: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437783

06:40:00 00:09:45 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 3 Op 56 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

06:52:00 00:04:50 Antonín Dvorák Finale from Violin Sonata Op 57 Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano DeutGram 449820

06:58:00 00:02:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: March Past of the Kitchen Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

07:03:00 00:06:24 John Williams The Force Awakens: Main Title & Attack John Williams Symphony Orchestra Disney 21772

07:10:00 00:10:04 George Gershwin Cuban Overture Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

07:25:00 00:02:46 George Gershwin Promenade 'Walking the Dog' Cincinnati Pops Orchestra John Morris Russell Jonathan Gunn, clarinet FanfareCin 4

07:30:00 00:06:35 Ludwig van Beethoven Overture 'Name Day' Op 115 Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

07:40:00 00:11:17 César Franck Finale from Symphony in d Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

07:54:00 00:04:24 Franz Joseph Haydn Finale from Trumpet Concerto German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

07:58:00 00:01:02 Mary Earl Beautiful Ohio Dr. Jon R. Woods Ohio State Marching Band Coronet 411

08:07:00 00:06:21 Franz von Suppé The Jolly Robbers: Overture Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

08:15:00 00:10:27 Joaquín Rodrigo Adagio from Concierto de Aranjuez Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Norbert Kraft, guitar Naxos 503293

08:27:00 00:02:19 John Lennon/Paul McCartney All My Loving Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

08:30:00 00:05:56 Johann Sebastian Bach Finale from Concerto Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

08:41:00 00:02:02 Ambroise Thomas Mignon: Gavotte Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

08:44:00 00:08:31 Maurice Ravel Scarbo from 'Gaspard de la nuit' Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

08:54:00 00:05:33 John Williams Far and Away: Themes La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:05:00 00:18:19 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 31 in D major Jane Glover London Mozart Players ASV 647

09:29:00 00:07:19 Alfred Newman How the West Was Won: Suite Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

09:38:00 00:05:06 Carl Stamitz Rondo from Cello Concerto No. 1 Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

09:46:00 00:07:19 Roger Quilter Three English Dances Op 11 Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

09:55:00 00:04:06 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 3 in B flat major Op 23 Vassily Primakov, piano Bridge 9348

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:58 Alberto Ginastera Scherzo from Guitar Sonata Op 47 Jason Vieaux, guitar OberlinMus 1604

10:05:00 00:02:21 Camargo Guàrnieri Brazilian Dance Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4778775

10:10:00 00:12:27 Robert Schumann Introduction & Concert Allegro in D minor Op 134 St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jan Lisiecki, piano DeutGram 4795327

10:23:00 00:05:27 Franz Liszt Paganini Etude No. 2 in E flat major Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

10:31:00 00:03:48 Domenico Scarlatti Sonata in G minor Alan Feinberg, piano Steinway 30034

10:39:00 00:06:25 Alessandro Scarlatti Variations on 'La Folia' Mahan Esfahani, harpsichord Archiv 4794481

10:47:00 00:01:59 Percy Grainger Shepherd's Hey! Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

10:51:00 00:24:45 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin Alexander Schimpf, piano Oehms 867

11:17:00 00:05:29 Maurice Ravel Miroirs: La vallée des cloches Yakov Kreizberg Netherlands Philharmonic PentaTone 58

11:24:00 00:08:01 Richard Strauss Serenade for 13 Winds in E flat major Op 7 Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman Members of ArteNova 98495

11:34:00 00:08:07 Ludwig van Beethoven Andante favori in F major Peter Takács, piano Cambria 1175

11:44:00 00:09:40 Franz Schubert Piano Trio in E flat major Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

11:56:00 00:02:25 Sir Arthur Bliss Checkmate: Dance of the Red Pawns David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 557641

12:07:00 00:11:59 Alberto Ginastera Estancia: Suite Op 8 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

12:21:00 00:10:47 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 8: Toccata & Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

12:34:00 00:03:57 Giovanni Bolzoni Minuetto Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

12:42:00 00:04:54 Giacomo Puccini Scherzo for Orchestra Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

12:50:00 00:09:03 Isaac Albéniz Iberia: Fête-dieu à Séville Lang Lang, piano Sony 771901

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:31:08 Johannes Brahms Serenade No. 2 in A Op 16 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

13:34:00 00:14:10 Richard Wagner Götterdämmerung: Siegfried's Funeral George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

13:50:00 00:08:35 Robert Schumann Overture to Schiller's 'The Bride of Thomas Dausgaard Swedish Chamber Orchestra Bis 1569

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johannes Brahms: Trio for Clarinet, Cello, and Piano, Op. 114: Movement 4 Allegro Stanley Drucker, clarinet; Carter Brey, cello; Gerald Robbins, piano Album: Stanley Drucker Plays Brahms Elysium 720 Music: 4:38

Pietro Locatelli: Concerto in G minor, from 'L'arte del Violino, Op. 3, No. 6' Arnaud Sussmann, solo violin; Aaron Boyd, Soovin Kim, violins; Hsin-Yun Huang, viola; Dmitri Atapine, cello; Scott Pingel, bass; Gloria Chien, harpsichord Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 17:49

Piano Puzzler: This week's contestant is Mike Miller from New York City, NY Music: 8:14

Claude Debussy Preludes, Book 2: Feux d'artifice (Fireworks) Pierre-Laurent Aimard, piano Album: Debussy: Preludes Deutsche Grammophon 17386 Music: 4:26

Johannes Brahms: Ballades Op. 10, Nos. 3 & 4 Vladimir Feltsman, piano The Aspen Music Festival and School, Harris Hall, Aspen, CO Music: 12:16

Joseph Jongen: Danse Lente Laurel Zucker, flute; Susan Jolles, harp Album: Medieval Dances for Flute and Harp Cantilena 66034 Music: 4:16

Mieczyslaw Karlowicz: The White Dove, Op. 6 Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Kleinhans Music Hall, Buffalo, New York Music: 9:46

Ludwig van Beethoven: String Trio No. 5 in C Minor, Op. 9 No. 3 Benjamin Beilman, violin; Daniel Phillips, viola; Christopher Costanza, cello; Geoff Nuttall, conductor Spoleto Festival USA 2015, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 20:04

Joseph Jongen: Two Pieces for Four Cellos David Garrett, Thalia Moore, Janet Steinberg, Amy Leung, cellos Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 12:53

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:54 Henry Purcell Dido and Aeneas: Dido's Lament Munich Radio Orchestra Maurizio Barbacini Denyce Graves, mezzo-soprano RCA 63509

16:07:00 00:02:27 Henry Purcell Come Ye Sons of Art: Duet 'Sound the Monteverdi Orchestra Sir John Eliot Gardiner Charles Brett, counter-tenor; John Williams, counter-tenor Erato 45123

16:12:00 00:11:30 Antonín Dvorák Finale from Piano Concerto Op 33 Odense Symphony Justin Brown Vassily Primakov, piano Bridge 9309

16:28:00 00:05:21 Stephen Schwartz The Prince of Egypt: When You Believe Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80535

16:34:00 00:04:48 Johann Sebastian Bach Fugue in C major Evgeny Kissin, piano RCA 63884

16:41:00 00:07:43 Eduard Tubin Festive Prelude Neeme Järvi Gothenburg Symphony Bis 286

16:52:00 00:03:02 George Gershwin Porgy and Bess: It Ain't Necessarily So New York Philharmonic Zubin Mehta Gregg Baker, baritone; New York Choral Artists Teldec 46318

16:56:00 00:03:57 Antonio Vivaldi Allegro from Concerto in a Op 3 Harp Consort Andrew Lawrence-King Andrew Lawrence-King, harp; Thomas Ihlenfeldt, theorbo; Mike Fentross, guitar DHM 77366

17:04:00 00:05:47 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 1: Overture Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

17:13:00 00:09:49 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 15 in C major Daniel-Ben Pienaar, piano Avie 2209

17:25:00 00:09:33 Alexander Glazunov Finale from Symphony No. 1 Op 5 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

17:40:00 00:04:49 John Ireland A Downland Suite: Minuet William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

17:46:00 00:03:47 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Prelude William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

17:52:00 00:06:47 Sir Arthur Sullivan Ruddigore: Overture Alexander Faris Scottish Chamber Orchestra Nimbus 5066

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:54 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 13 in G major Op 9 Angeles Quartet Decca 4783695

18:26:00 00:04:40 Adolphe Adam Giselle: Waltz & Pas de deux Michael Tilson Thomas London Symphony Sony 42450

18:33:00 00:02:57 Adolphe Adam Giselle: La chasse Michael Tilson Thomas London Symphony Sony 42450

18:37:00 00:15:45 George Gershwin Second Rhapsody Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

18:54:00 00:03:12 Aaron Copland Rodeo: Hoedown Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:00 00:18:56 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 33 in B flat major George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

19:23:00 00:32:32 Nikolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 2 Op 9 Dmitri Kitayenko Bergen Philharmonic Chandos 9178

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live, CIM Orchestra, Carl Topilow, conductor; Aaron Chan, violin, guest artist - live from Severance Hall

Giuseppe Verdi (arr Carl Topilow): Fanfare from Act 3 of ‘Otello’

Samuel Barber: Overture to ‘The School for Scandal’ Op 5

Erich Wolfgang Korngold: Violin Concerto in D Major, Op 35

Antonín Dvorák: Symphony No. 6 in D Op 60

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings of music by composer Adolphus Hailstork

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:04:00 00:05:34 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Forlane Alexander Schimpf, piano Oehms 867

23:10:00 00:05:08 Federico Mompou Canción y Danza No. 6 Anja Lechner, cello; François Couturier, piano ECM 2367

23:15:00 00:07:51 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Balcony Scene Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80089

23:24:00 00:04:21 Henry Purcell Dido and Aeneas: Dido's Lament Bournemouth Symphony José Serebrier Timothy Walden, cello Naxos 557883

23:29:00 00:10:10 Gregorio Allegri Miserere Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

23:41:00 00:03:18 Alberto Ginastera Danzas Argentinas: Danza de la moza Orli Shaham, piano OberlinMus 1604

23:44:00 00:11:53 Ralph Vaughan Williams Romanza from Symphony No. 5 Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

23:55:00 00:02:56 Gabriel Fauré Nocturne No. 8 in D flat Op 84 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911