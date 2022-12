Program Guide 04-09-2018

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Cleveland State University. Recorded at Waetjen Auditorium 22 January 2018 - Angelin Chang, piano; Hans Clebsch, horn; Eli Matthews, violin

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 3 in C Op 2/3

Robert Schumann (arr Kazimierz Machala): Fantasy Pieces Op 73/1

Johannes Brahms (arr Joseph Joachim): Hungarian Dances Nos. 17 and 2

Johannes Brahms: Horn Trio in E-Flat Op 40

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 Joaquin Rodrigo: Invocacion y danza (Hommage a Manuel de Falla) Xuefei Yang, guitar EMI Classics 98361

02:09:17 Frederic Chopin: Piano Concerto No. 1 in e, Op. 11 Martha Argerich, piano Montreal Symphony Orchestra EMI Classics 56798

02:49:46 Alberto M. Alvarado: Recollection (Recuerdo) Miguel Pacheco, psaltery; Victor Flores, double bass; Alberto Crusprieto, piano Cuarteto Latinamericano Sono Luminus 93224

02:53:51 Jorge Olaya-Muñoz: Semblanzas (Aspects) Quintet of the Americas XLNT 18008

03:00:45 Franz Joseph Haydn: Symphony No. 6 in D "Morning" Lausanne Chamber Orchestra Jesus Lopez-Cobos Denon 9612

03:19:59 Isaac Albeniz: Evocation, from Iberia (orchestrated by Enrique Fernandez Arbos) Cincinnati Symphony Orchestra Jesus Lopez-Cobos Telarc 80470

03:25:24 Joaquin Turina: Festival of San Juan Aznalfarache, from Sinfonia Sevillana Cincinnati Symphony Orchestra Jesus Lopez-Cobos Telarc 80574

03:35:03 Richard Strauss: Der Rosenkavalier Suite Cincinnati Symphony Orchestra Jesus Lopez-Cobos Telarc 80371

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

04:02:00 00:22:12 Manuel de Falla Nights In the Gardens of Spain BBC Philharmonic Juanjo Mena Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10694

04:27:00 00:37:16 Béla Bartók Suite No. 1 for Orchestra Op 3 Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

05:07:00 00:19:12 Georg Matthias Monn Cello Concerto in G minor Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

05:29:00 00:12:00 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 32 in G minor Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

05:43:00 00:10:00 Béla Bartók Rhapsody No. 1 City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle Kyung Wha Chung, violin EMI 54211

05:54:00 00:04:37 Ralph Vaughan Williams The Running Set George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:11 Frédéric Chopin Etude No. 13 in A flat major Op 25 Lang Lang, piano Sony 771901

06:13:00 00:08:19 Sergei Rachmaninoff Allegro from Symphony No. 2 Op 27 Carl Topilow CIM Orchestra CIM 2003

06:24:00 00:03:29 Domenico Zipoli Battaglia Imperiale Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

06:30:00 00:04:55 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Rákóczy March Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

06:40:00 00:08:54 Carl Philipp Emanuel Bach Trio Sonata for Flute, Violin & continuo in B minor Emmanuel Pahud, flute; Lisa Batiashvili, violin; Sebastian Klinger, cello; Peter Kofler, harpsichord DeutGram 4792479

06:50:00 00:03:28 Modest Mussorgsky Scherzo in B flat Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 62034

06:55:00 00:02:55 Lt. Charles A. Zimmerman March 'Anchors Aweigh' Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:04:00 00:05:36 John Williams Star Wars: Main Theme Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

07:10:00 00:08:35 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Piano Quartet No. 2 Fauré Quartet DeutGram 6609

07:20:00 00:03:22 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Gavotte Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

07:25:00 00:02:29 Adriano Banchieri Concerto No. 2 for Brass 'Magnificat' Empire Brass Telarc 80204

07:30:00 00:03:55 Franz Anton Hoffmeister Rondo Allegro from Viola Concerto in B flat major Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Victoria Chiang, viola Naxos 572162

07:40:00 00:09:40 Ludwig van Beethoven Allegro vivace from Symphony No. 8 Op 93 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

07:50:00 00:03:41 Giuseppe Martucci Giga Op 61 Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

07:55:00 00:02:57 Emile Waldteufel High Speed Galop Op 146 Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

08:07:00 00:07:08 George Gershwin Strike Up the Band: Overture Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

08:15:00 00:09:03 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

08:25:00 00:03:56 Felix Mendelssohn Finale from Violin Concerto in D minor Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4795305

08:30:00 00:03:05 Giovanni Palestrina Super flumina Babylonis Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

08:40:00 00:08:26 Zdenek Fibich Scherzo from Symphony No. 2 Op 38 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9328

08:50:00 00:04:23 Maurice Ravel Valse noble et sentimentale No. 7 Vladimir Spivakov, violin; Sergei Bezrodny, piano RCA 60861

08:53:00 00:07:14 Erich Wolfgang Korngold The Private Lives of Elizabeth & Essex: Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3010

09:05:00 00:17:14 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 28 in C major George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

09:29:00 00:04:45 Johann Strauss Jr Artists Quadrille Op 201 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

09:35:00 00:05:20 Nicolò Paganini Caprice No. 24 in A minor Op 1 Brodsky Quartet Chandos 10761

09:45:00 00:10:31 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in D major Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

09:55:00 00:03:44 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 3 in C sharp major Daniel Barenboim, piano Warner 61553

09:57:00 00:01:35 Leroy Anderson The Typewriter BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Alasdair Malloy, typewriter Naxos 559357

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:32 Georges Bizet Jeux d'enfants: March Op 22 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

10:04:00 00:02:11 Claude Debussy Children's Corner: The Little Shepherd Simon Trpceski, piano EMI 272

10:08:00 00:11:09 Richard Wagner The Flying Dutchman: Overture George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

10:20:00 00:07:30 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

10:30:00 00:02:52 Richard Rodgers Oklahoma: The Surrey With the Fringe on Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

10:36:00 00:06:03 Frederick Loewe Gigi: Suite Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

10:45:00 00:03:03 Claude Debussy Petite Suite: Cortège Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

10:52:00 00:23:40 Franz Joseph Haydn Symphony No.100 in G major Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 4785437

11:17:00 00:02:50 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Là ci darem la mano Netherlands Wind Ensemble Members of Philips 4788977

11:22:00 00:07:45 Carl Maria von Weber Jubilation Overture Gustav Kuhn Dresden State Orchestra Capriccio 10052

11:32:00 00:10:31 Claude Arrieu Wind Quintet in C major Belgian Wind Quintet Discover 920322

11:44:00 00:09:49 Georg Muffat Florilegium: Suite No.7 in G major Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8448

12:08:00 00:11:29 Gioacchino Rossini William Tell: Overture Piero Gamba London Symphony Decca 4785437

12:21:00 00:11:46 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Ballet Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

12:34:00 00:03:46 Franz Schubert Scherzo from Piano Sonata No. 21 Alexander Schimpf, piano Oehms 867

12:41:00 00:06:06 Franz Liszt Schubert Song 'Der Müller und der Bach' Jorge Bolet, piano DeutGram 4779525

12:49:00 00:08:48 Franz Schubert String Quartet No. 12 in C minor Cypress String Quartet Avie 2307

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:26:19 Sergei Prokofiev Violin Concerto No. 2 in G minor Op 63 Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4798529

13:29:00 00:14:09 Zoltán Kodály Theater Overture Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 443006

13:44:00 00:14:11 Darius Milhaud Suite provençale Op 152 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9072

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze Anderson & Roe Piano Duo: Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano

Fritz Kreisler: Concerto in C (In the Style of Vivaldi) for Violin and Orchestra Pekka Kuusisto, violin & leader; Saint Paul Chamber Orchestra Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN

Astor Piazzolla (arr. Anderson and Roe): Oblivion Anderson and Roe Piano Duo: Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Minnesota Beethoven Festival, Page Theatre, Saint Mary's University, Winona, MN

Carl Nielsen: Symphony No. 5, Op. 50 RTE National Symphony Orchestra; Carlos Miguel Prieto, conductor National Concert Hall, Dublin, Ireland

Lowell Liebermann: Sonata for Flute and Piano, Op. 23 Aaron Perdue, flute; Christopher McKiggan, piano Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

Claude Debussy: Iberia No. 2, from 'Images' Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN

Zhou Tian: Viaje for Flute and String Orchestra Mimi Stillman, flute; Chamber Orchestra of the Triangle; Lorenzo Muti, conductor Chamber Orchestra of the Triangle, Carolina Theater, Durham, NC

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:00 00:03:27 Louis Moreau Gottschalk La gallina Op 53 Cecile Licad, piano Naxos 559145

16:02:00 00:03:54 Pablo de Sarasate Zortzico 'Adiós Montañas Mías' Op 39 Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Gil Shaham, violin Canary 7

16:08:00 00:12:42 Paul Taffanel Romance et Saltarelle Scandinavian Wind Quintet Paula 58

16:23:00 00:02:03 Igor Stravinsky Pulcinella: Overture Pierre Boulez Chicago Symphony CSO Res 901918

16:32:00 00:02:41 Edvard Grieg Holberg Suite: Prelude Op 40 Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

16:38:00 00:02:29 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Swans Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

16:42:00 00:06:57 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Concerto for 3 (or 2) Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson, piano Sony 743505

16:52:00 00:04:54 Zdenek Fibich Poème Václav Neumann Czech Philharmonic Orfeo 180891

16:57:00 00:02:59 Duke Ellington The River: Giggling Rapids JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

17:04:00 00:02:04 Paul Miersch Pleasant Memories Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

17:17:00 00:07:04 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 5 in E major Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

17:26:00 00:07:39 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

17:39:00 00:07:57 Gabriel Pierné Scherzo-Caprice in D major Op 25 BBC Scottish Symphony Ronald Corp Stephen Coombs, piano Hyperion 67348

17:48:00 00:03:11 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Castillan Richard Bonynge National Philharmonic Decca 4785437

DINNER CLASSICS

18:08:00 00:13:44 Johann Christian Bach Symphony for Double Orchestra in E flat major Op 18 Simon Standage Academy of Ancient Music Chandos 540

18:21:00 00:04:09 Edvard Grieg Holberg Suite: Rigaudon Op 40 Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

18:25:00 00:04:22 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Divertimento No. 11 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

18:30:00 00:13:08 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite Op 19 Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

18:53:00 00:06:08 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Tarantella Op 17 Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:12 Manuel de Falla Nights In the Gardens of Spain BBC Philharmonic Juanjo Mena Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10694

19:24:00 00:28:39 George W. Chadwick Symphonic Sketches Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

19:57:00 00:02:29 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Miller's Dance Lorin Maazel Berlin Radio Symphony DeutGram 4796018

NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 00:20:29 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 1 in B flat major Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

20:23:00 00:20:22 Richard Wagner Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

20:45:00 00:14:54 Samuel Barber Knoxville, Summer of 1915 Op 24 Orchestra of St Luke's André Previn Kathleen Battle, soprano DeutGram 437787

21:03:00 00:11:15 Frederick Delius A Song of Summer Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

21:16:00 00:05:19 Sergei Prokofiev Cinderella: Grand Waltz Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4798529

21:23:00 00:12:01 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

21:37:00 00:12:13 Ludwig van Beethoven Thirty-two Variations in C minor Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581

21:50:00 00:29:20 Florence Price Symphony No. 3 in C minor Apo Hsu Women's Philharmonic Koch Intl 7518

22:21:00 00:16:25 William Grant Still Wood Notes John Jeter Fort Smith Symphony Naxos 559676

22:39:00 00:18:19 Jean Sibelius Tapiola Op 112 Hans Rosbaud Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

QUIET HOUR

23:02:00 00:06:21 Franz Joseph Haydn Largo from String Quartet No. 59 Op 74 Angeles Quartet Decca 4783695

23:08:00 00:07:54 Georg Matthias Monn Adagio from Cello Concerto in G minor Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

23:18:00 00:07:57 Gabriel Fauré Adagio from Piano Quartet No. 1 Op 15 Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

23:25:00 00:09:24 César Franck Psyché and Eros Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

23:37:00 00:04:53 Ron Nelson Sarabande 'For Katharine in April' Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434347

23:41:00 00:04:58 Joaquín Rodrigo Distant Sarabande Manuel Barrueco, guitar EMI 56175

23:46:00 00:06:44 Constant Lambert Sarabande for the Followers of Virgo Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

23:55:00 00:02:50 John Dowland Lacrimae Pavan Sylvain Bergeron, lute Atma 2650