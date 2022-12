Program Guide 04-02-2018

00:00 SPECIAL: Gods and Monsters, The Musical Journey of Wagner’s ‘Ring’ – conductor Brett Mitchell and WCLV’s Bill O’Connell discuss with musical examples some of the leitmotivs you’ll hear tonight in the CIM Live broadcast on Cleveland Ovations

00:35 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live, from Kulas Hall, CIM Orchestra, Brett Mitchell, conductor

Richard Wagner (arr Lorin Maazel): The Ring without Words

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:50 Franz Joseph Haydn: The Seven Last Words of Christ on the Cross Le Concert des Nations Jordi Savall Alia Vox 9868

02:19:59 Lorenzo Palomo: Madrigal and Five Sephardic Songs Maria Bayo, soprano; The Romero Guitar Quartet Naxos 8572139

02:37:08 Osvaldo Golijov: "St. Mark Passion" Selections Luciana Souza, soprano; Reynaldo Gonzáles Fernández, baritone; Samia Ibrahim, soprano; Schola Cantorum de Caracas; Alberto Grau Choir; Orquesta La Pasi Maria Guinand Hänssler Classic 98404

03:00:50 Giovanni Felice Sances: Stabat Mater Carlos Mena, countertenor; Ricercar Consort Philippe Pierlot Mirare 0050

03:14:16 Anonymous: Una tarde de verano Belinda Sykes; Sarband Deutsche Harmonia Mundi 77372

03:25:04 Johann Sebastian Bach: St. Matthew Passion, BWV 244 (Selections) Bernarda Fink, mezzo-soprano; Dorothea Rõschmann; Vienna Concentus Musicus; Arnold Schoenberg Choir; Wiener Sãnger Nikolaus Harnoncourt Teldec 09132005

03:54:22 Tomás Luis de Victoria: "O vos omnes" (All ye that pass by, behold and see) Choir of Clare College, Cambridge Graham Ross Harmonia Mundi 907616

04:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

04:02:00 00:15:29 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 1 in A minor

Vienna Symphony David Oistrakh David Oistrakh, violin DeutGram 4793449

04:21:00 00:41:13 Ludwig van Beethoven Septet in E flat major Op 20

Berlin Philharmonic Octet Members of Philips 4788977

05:05:00 00:23:53 Franz Lachner Wind Quintet No 2 in E flat major

Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591

05:33:00 00:10:09 Alphons Diepenbrock Overture 'The Birds'

Hans Vonk The Hague Philharmonic Chandos 8821

05:43:00 00:10:00 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in A major

English Chamber Orchestra George Malcolm Eduardo Fernández, guitar Decca 417617

05:54:00 00:04:23 Antonín Dvorák Legend No. 5 in A flat major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:54 Giacomo Puccini Scherzo for Orchestra

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

06:15:00 00:02:32 Thomas Campion Never Weather-Beaten Sail

Stile Antico Harm Mundi 807544

06:17:00 00:05:09 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Divertimento No. 11

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

06:25:00 00:09:11 Ludwig van Beethoven Minuet & Finale from Symphony No. 1 Op 21

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

06:40:00 00:09:49 Felix Mendelssohn Scherzo & Finale from String Symphony

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528

06:50:00 00:05:24 Domenico Scarlatti Sonata in A flat

Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010

06:55:00 00:02:38 John Philip Sousa March 'The Loyal Legion'

Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

07:03:00 00:06:32 Pietro Antonio Locatelli Introduttione Teatrale in D major Op 4

Elizabeth Wallfisch Raglan Baroque Players Hyperion 67041

07:10:00 00:09:17 Mikhail Glinka Spanish Overture No. 1

Sir Charles Mackerras London Symphony Mercury 434352

07:20:00 00:02:11 Marc-André Hamelin Etude No. 1 in A minor

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

07:25:00 00:03:06 Cy Coleman Witchcraft

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 47235

07:30:00 00:05:14 Eugène Bozza Children's Overture

Timothy Reynish Royal NCM Wind Orchestra Chandos 9897

07:40:00 00:03:51 Isaac Albéniz España: Malagueña Op 165

Duo Amaral DuoAmaral 2013

07:45:00 00:07:19 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 2 Op 36

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

07:55:00 00:03:22 Sergei Prokofiev Waltz Suite: Mephisto Waltz Op 110

Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

08:07:00 00:05:19 Sergei Prokofiev Cinderella: Grand Waltz

Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4798529

08:15:00 00:07:07 Sir Arthur Sullivan The Pirates of Penzance: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

08:25:00 00:06:40 Percy Grainger Ramble on the Last Love Duet in Strauss

Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527

08:31:00 00:03:13 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor

Canadian Brass Steinway 30008

08:40:00 00:09:37 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 100

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

08:50:00 00:02:45 Sir John Tavener Mother of God, here I stand

Voces8 Decca 22601

08:53:00 00:07:47 Richard Rodgers Carousel: Waltz

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

09:05:00 00:18:19 Franz Anton Hoffmeister Oboe Concerto in C major

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

09:35:00 00:04:50 Franz Lehár The Merry Widow: Vilja-Lied

Philharmonia Orchestra Lovro von Matacic Elisabeth Schwarzkopf, soprano; Philharmonia Chorus EMI 18459

09:45:00 00:03:38 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Passo mezzo

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

09:49:00 00:06:19 Stephen Sondheim A Little Night Music: Night Waltzes

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

09:56:00 00:02:24 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Aragonaise

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:38 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Minuet & Trio

Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Karl Kaiser, flute Naxos 503293

10:03:00 00:03:48 George Frideric Handel Berenice: Minuet

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47027

10:09:00 00:11:57 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 9 in E major Op 14

HJ Lim, piano EMI 64952

10:21:00 00:04:10 Franz Joseph Haydn Overture to an English Opera

Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55192

10:27:00 00:05:19 François Casadesus London Sketches

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

10:34:00 00:03:50 Alexander Scriabin Mazurka in E Op 3

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

10:42:00 00:04:50 Sergei Rachmaninoff Scherzo in D minor

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

10:50:00 00:23:53 Franz Lachner Wind Quintet No 2 in E flat major

Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591

11:14:00 00:03:23 Franz Schubert Hungarian Melody in B minor

Alfred Brendel, piano Philips 422229

11:20:00 00:09:10 Johann Peter Emilius Hartmann Overture to 'Hakon Jarl' Op 40

Thomas Dausgaard Danish National Radio Sym DaCapo 224097

11:32:00 00:08:36 Jean Joseph Mouret First Suite of Symphonies

Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez Maurice André, trumpet; Bernard Soustrot, trumpet; Guy Touvron, trumpet; Jean-Pierre Leroy, trumpet EMI 64100

11:42:00 00:08:32 Ron Nelson Savannah River Holiday

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

12:07:00 00:12:11 Edvard Grieg Overture 'In Autumn' Op 11

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

12:21:00 00:09:13 Carl Maria von Weber Andante & Hungarian Rondo Op 35

Solistes de Montpellier-Moscou Gerard Caussé Gérard Caussé, viola EMI 54817

12:33:00 00:04:26 Aram Khachaturian Masquerade: Waltz

Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

12:41:00 00:06:12 Richard Rodgers Waltz Medley

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2016

12:50:00 00:09:00 Johannes Brahms Scherzo & Rondo from Serenade No. 1 Op 11

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:31:06 Franz Liszt Piano Sonata in B minor

Yuja Wang, piano DeutGram 4795448

13:33:00 00:12:18 Hector Berlioz Overture to 'Les Francs Juges' Op 3

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

13:47:00 00:13:36 Frédéric Chopin Concert Rondo 'Krakowiak' Op 14

NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski Jan Lisiecki, piano DeutGram 4796824

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Felipe Villanueva: Tercera Mazurka

Jorge Federico Osorio, piano

Georg Philipp Telemann: Trio in E minor for flute, oboe, and basso continuo, TWV 42:e2

Alice K. Dade, flute; Elizabeth Koch Tiscione, oboe; Brian Thornton, cello; Noam D. Elkies, harpsichord Festival Mozaic, Congregation Beth David, San Luis Obispo, CA

Manuel de Falla: Nights in the Gardens of Spain

Jorge Federico Osorio, piano; RTE National Symphony Orchestra; Carlos Miguel Prieto, conductor National Concert Hall, Dublin, Ireland

Billy Strayhorn: (Encore) Take the "A" Train

Harlem Quartet Beaches Fine Arts Series, St. Pauls By The Sea Church, Jacksonville, FL

George Gershwin: Porgy and Bess: Bess, You is My Woman Now

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano

Robert Schumann: Violin Sonata No. 2 in D minor Op. 121: Movement 4

Caroline Goulding, violin; David Fung, piano Tippet Rise, LLC, The Olivier Music Barn, Fishtail, MT

Antonio Vivaldi: Concerto in C major for Recorder, Strings and Continuo, RV 443

Andreas Bohlen, recorder; Bach Collegium Japan; Masaaki Suzuki, conductor Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA

Felix Mendelssohn: Symphony No. 3 in A minor, Opus 56, "Scottish": Movements 2-4

The Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor The Nashville Symphony, Laura Turner Hall, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:30 Ludwig van Beethoven Minuet from Septet Op 20

Berlin Philharmonic Octet Members of Philips 4788977

16:05:00 00:03:11 Ludwig van Beethoven Scherzo from Septet Op 20

Berlin Philharmonic Octet Members of Philips 4788977

16:11:00 00:14:22 Dag Wirén Serenade for Strings Op 11

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

16:29:00 00:04:23 John Barry Out of Africa: Love Theme

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

16:34:00 00:05:54 Felix Mendelssohn Finale from Piano Concerto No. 2 Op 40

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

16:41:00 00:07:54 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Introduction

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

16:52:00 00:02:58 Frédéric Chopin Prelude No. 17 in A flat major Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

16:55:00 00:03:57 Lou Harrison Suite for Symphonic Strings: Estampie

Dennis Russell Davies American Composers Orchestra Argo 444560

17:04:00 00:05:19 Sergei Prokofiev Cinderella: Grand Waltz

Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4798529

17:16:00 00:03:52 Sergei Prokofiev Scherzo from Violin Concerto No. 1 Op 19

Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4798529

17:22:00 00:12:23 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 1 in A major Op 11

Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

17:40:00 00:04:25 Giovanni Battista Pergolesi Siciliano from Violin Concerto in B flat

I Solisti Veneti Claudio Scimone Bettina Mussumeli, violin Erato 88172

17:46:00 00:04:03 Robert Ward Concertino for Strings: Siciliano

Lorenzo Muti St.Stephen's Chamber Orchestra Albany 1058

17:53:00 00:06:09 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Chaconne

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:27 Wolfgang Amadeus Mozart Oboe Quartet in F major

Boston Sym Chamber Players BSO Clas 601

18:25:00 00:03:46 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets

Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4798529

18:31:00 00:04:05 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Juliet the Young Girl

Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80089

18:37:00 00:14:54 Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances Suite No. 1

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

18:55:00 00:04:39 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Death of Tybalt

Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80089

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:24:02 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 2 in G minor Op 22

Atlanta Symphony Orchestra Yoel Levi André Watts, piano Telarc 80386

19:28:00 00:26:51 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

19:56:00 00:02:54 Claude Debussy Preludes Book 1: Les collines d'

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 00:11:08 Claude Debussy Symphony in B minor

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

20:14:00 00:22:22 Victor Herbert Cello Concerto No. 2 in E minor Op 30

Ulster Orchestra JoAnn Falletta Mark Kosower, cello Naxos 573517

20:38:00 00:21:01 Robert Fuchs Serenade No. 5 in D major Op 53

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

21:03:00 00:17:03 Ludwig van Beethoven Sextet for 2 Horns & Strings Op 81

Cleveland Orchestra Richard King, horn; Jesse McCormick, horn; Mari Sato, violin; Members of Albany 1325

21:22:00 00:05:19 Tommaso Traetta Armida: Overture

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

21:29:00 00:07:06 Engelbert Humperdinck Sleeping Beauty: Prelude

Karl Anton Rickenbacher Bamberg Symphony VirginClas 61128

21:38:00 00:11:03 Richard Wagner Tristan und Isolde: Act 1 Prelude

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

21:50:00 00:33:10 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 9 in E minor

Sir Andrew Davis BBC Symphony BBC 333

22:25:00 00:16:36 Johannes Brahms Three Intermezzi Op 117

Antonio Pompa-Baldi, piano Azica 71214

22:43:00 00:14:49 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Theme & Variations Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:09:23 Ludwig van Beethoven Adagio cantabile from Septet Op 20

Berlin Philharmonic Octet Members of Philips 4788977

23:11:00 00:11:23 Johan Svendsen Andante from Octet for Strings Op 3

Kontra Quartet Lars Bjornkjaer, violin; Per Lund Madsen, violin; Bjarne Boie Rasmussen, viola; Lars Holm Johansen, cello Bis 753

23:24:00 00:06:54 Robert Fuchs Adagio from Serenade No. 4 Op 51

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

23:30:00 00:08:27 Max Bruch Romance for Viola & Orchestra Op 85

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Janine Jansen, viola Decca 7260

23:41:00 00:06:01 Wolfgang Amadeus Mozart Masonic Funeral Music

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 48385

23:47:00 00:06:12 Sir John Tavener Song for Athene

Norman Mackenzie Atlanta Symphony Chorus Telarc 80654

23:53:00 00:05:23 Paul Lewis An English Overture

Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

23:55:00 00:02:41 Sir Edward Elgar Salut d'amour Op 12

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316