Program Guide 03-28-2018

Igor Stravinsky: Three Pieces for Clarinet Solo Antony Pay, clarinet Album: Stravinsky: Divertimento/Suites 1 & 2 Decca 417114 Music: 4:35

Fanny Mendelssohn: Overture in C Major River Oaks Chamber Orchestra; Mei Ann Chen, conductor River Oaks Chamber Orchestra, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 9:30

Dmitri Shostakovich: Quartet No. 11 in F Minor, Op. 122 Takacs Quartet Union College Concert Series, Union College - Memorial Chapel, Schenectady, NY Music: 16:05

Igor Stravinsky: Suite italienne Benjamin Loeb, piano; Robert Chen, violin Rivermont Collegiate, Becherer Hall, Rivermont Collegiate, Bettendorf, IA Music: 16:53

Franz Schubert: Allegretto in C, D. 346 Leif Ove Andsnes, piano Album: Piano Sonata D958/Lieder/Fragments EMI 84321 Music: 4:29

Frederic Chopin: Polonaise Fantasy Op. 61 Ray Ushikubo, piano Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 12:34

Franz Schubert: String Trio in B-flat Major, D. 471 Benny Kim, violin; Carla Maria Rodrigues, viola; Eric Kim, cello Savannah Music Festival, Trinity United Methodist Church, Savannah, GA Music: 7:46

Jean Sibelius: Symphony No. 7 In C Major. Op. 105 River Oaks Chamber Orchestra; Michael Stern, conductor River Oaks Chamber Orchestra, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 22:09

02:02:00 00:26:46 Carl Nielsen Wind Quintet Op 43 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

02:32:00 01:06:05 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus Ballet Op 43 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419608

03:40:00 00:23:03 Franz Berwald Grand Septet in B flat major Vienna Octet Decca 4785437

04:08:00 00:30:11 Ernö Dohnányi Suite in F sharp minor Op 19 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

04:41:00 00:29:21 Peter Tchaikovsky String Quartet No. 1 in D major Op 11 Ying Quartet Telarc 80685

05:14:00 00:20:03 Leo Sowerby Theme in Yellow Paul Freeman Czech National Symphony Cedille 33

05:37:00 00:12:01 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 3 Suite Fritz Reiner Chicago Symphony RCA 300350

05:51:00 00:09:15 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 25 Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

06:08:00 00:03:30 Victor Béraud Petite Reine Berceuse Op 24 Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

06:14:00 00:10:49 Evaristo Felice dall'Abaco Concerto a più Istrumenti in E minor Op 5 Concerto Cologne Martin Sandhoff, flute; Cordula Breuer, flute Teldec 22166

06:28:00 00:07:00 Gabriel Fauré Requiem: Agnus Dei Op 48 Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini Philharmonia Chorus DeutGram 4795448

06:40:00 00:11:01 Felix Mendelssohn Allegro from Symphony No. 4 Op 90 Carl Topilow CIM Orchestra CIM 2003

06:52:00 00:04:05 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Sonata No. 58 Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527

06:57:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'The Gladiator' Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:04:00 00:06:03 Richard Adler & Jerry Ross Damn Yankees: Overture Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

07:13:00 00:10:42 Franz Schubert Scherzo from String Quintet Cypress String Quartet Gary Hoffman, cello Avie 2307

07:25:00 00:01:30 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Galop Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

07:28:00 00:07:51 George Frideric Handel Samson: Act 1 Sinfonia English Concert Trevor Pinnock Anthony Halstead, horn; Christian Rutherford, horn Archiv 419219

07:40:00 00:08:45 Alberto Ginastera Overture to The Creole 'Faust' Op 9 Josep Pons City of Granada Orchestra Harm Mundi 901808

07:52:00 00:05:49 Johann Sebastian Bach Cantata No. 209: Sinfonia English Chamber Orchestra Simon Preston Philippe Racine, flute Novalis 150088

07:58:00 00:00:46 George Gershwin Gershwin Song-book: Fascinatin' Rhythm Peter Donohoe, piano EMI 54280

08:06:00 00:05:29 Hugo Alfvén Festival Overture Op 25 Niklas Willén Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553962

08:15:00 00:03:05 William Byrd Earl of Oxford's March Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

08:19:00 00:07:51 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 3 Op 10 José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

08:28:00 00:03:33 Sir Richard Rodney Bennett Murder on the Orient Express: Waltz John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

08:32:00 00:03:52 Franck Krawczyk Lacrimosa Laurence Equilbey Accentus Chamber Choir Naïve 4947

08:40:00 00:09:11 Aram Khachaturian Finale from Violin Concerto Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 59

08:49:00 00:02:32 Anthony Holborne Almaine 'The Honeysuckle' Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

08:53:00 00:06:47 Richard Rodgers The Sound of Music: Medley Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

09:05:00 00:16:22 Sir William Walton Henry V: Suite James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

09:26:00 00:03:44 Peter Tchaikovsky None But the Lonely Heart Op 6 John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

09:32:00 00:06:44 Ludwig August Lebrun Rondo from Oboe Concerto No. 2 Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

09:42:00 00:03:59 Leonard Bernstein On the Town: New York, New York London Symphony Michael Tilson Thomas Thomas Hampson, baritone; Kurt Ollmann, baritone; Jon Garrison, tenor DeutGram 27991

09:49:00 00:07:10 Giuseppe Verdi Nabucco: Overture Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

09:58:00 00:01:21 Diego Ortiz Ricercata segunda Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 13993

10:00:00 00:02:49 Carl Michael Ziehrer Schönfeld March Op 422 Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

10:04:00 00:02:45 Johann Strauss Furioso Galop Op 114 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

10:00:00 00:10:02 Bernhard Crusell Divertimento for Oboe & Strings in C major Op 9 Allegri String Quartet Sarah Francis, oboe Helios 55015

10:18:00 00:06:05 Wolfgang Amadeus Mozart Andante in C major Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 427677

10:32:00 00:05:19 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Frederic Hand, guitar Willow 1036

10:42:00 00:06:21 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Finale Op 43 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

10:50:00 00:23:42 Richard Strauss Intermezzo: Four Symphonic Interludes André Previn Vienna Philharmonic DeutGram 437790

11:15:00 00:02:48 Richard Strauss Scherzo from Piano Sonata in B minor Op 5 David Golub, piano Arabesque 6664

11:21:00 00:08:11 Miklós Rózsa Hungarian Sketch No. 3 'Danza' Op 14 Mariusz Smolij Budapest Symphony Orchestra Naxos 572285

11:31:00 00:07:01 Peter Tchaikovsky Andante cantabile Op 11 Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

11:41:00 00:10:13 Georg Matthias Monn Symphony in G Michi Gaigg L'arpa festante CPO 999273

11:53:00 00:05:32 H. Balfour Gardiner Shepherd Fennell's Dance Raymond Leppard Indianopolis Symphony Koss 3303

12:06:00 00:11:06 Johann Strauss Jr Waltz 'Tales from the Vienna Woods' Op 325 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

12:19:00 00:10:15 Julius Fucik Danube Legends Waltz Op 233 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

12:31:00 00:03:46 Muzio Clementi Minuetto Pastorale Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 802

12:38:00 00:04:40 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Danse villageoise Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:46:24 00:11:02 Benjamin Britten Soirees musicale Okku Kamu Helsingborg Symphony Ondine 835

12:58:0500:01:51 Dmitri Shostakovich Suite #1: Polka Constantine Orbelian Moscow Chgamber Orchestra Delos 3257

13:00:00 00:36:05 Jean Sibelius Symphony No. 1 in E minor Op 39 Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

13:38:00 00:14:13 Boris Blacher Variations on a Theme of Paganini Op 26 Sir Georg Solti Vienna Philharmonic Decca 452853

13:54:09 00:05:12 Sir Edward Elgar Enigma Variations - Finale Vienna Philharmonic John Eliot Gardiner DG 463 265

15:58:00 00:04:52 Jean Sibelius Scherzo from Symphony No. 1 Op 39 Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

16:06:00 00:03:09 John Williams The Empire Strikes Back: Imperial March Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

16:11:00 00:12:03 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 98 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

16:24:00 00:03:58 Raymond Scott Boy Scout in Switzerland Quartet San Francisco ViolinJazz 105

16:31:00 00:03:18 Johann Sebastian Bach Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 87771

16:36:00 00:07:00 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 7 Op 92 Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 27991

16:46:00 00:02:48 Miklós Rózsa King of Kings: Theme Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1056

16:51:00 00:10:43 Franz Liszt Symphonic Poem No. 4 'Orpheus' Zubin Mehta Berlin Philharmonic Sony 66834

17:07:00 00:05:44 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

17:21:00 00:14:58 Gustav Mahler Rondo from Symphony No. 5 Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 423608

17:39:00 00:04:24 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 1 Op 2 HJ Lim, piano EMI 64952

17:47:00 00:03:07 Ludwig van Beethoven Minuet in G major Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

17:52:00 00:07:18 Johannes Brahms Finale from Violin Concerto Op 77 Vienna Philharmonic Leonard Bernstein Gidon Kremer, violin DeutGram 27991

18:09:00 00:21:20 Franz Schubert Symphony No. 3 in D major Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

18:32:00 00:04:05 Jean Sibelius Karelia Suite: Alla marcia Op 11 Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

18:38:00 00:03:14 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

18:43:00 00:07:46 Josef Strauss Waltz 'My Life is Love and Laughter' Op 263 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

18:52:00 00:05:46 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Valéry Gergiev Vienna Philharmonic Philips 468526

19:02:00 00:05:20 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra TCO 1024

19:09:00 00:12:25 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 1 in E flat major Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80256

SPECIAL: Gods and Monsters, The Musical Journey of Wagner's 'Ring' – conductor Brett Mitchell and WCLV's Bill O'Connell discuss with musical examples some of the leitmotivs you'll hear tonight in the CIM Live broadcast on Cleveland Ovations

CLEVELAND OVATIONS: CIM Live, from Kulas Hall, CIM Orchestra, Brett Mitchell, conductor

Richard Wagner (arr Lorin Maazel): The Ring without Words

21:24:00 00:31:04 Peter Tchaikovsky Serenade for Strings in C major Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings of music by composer Florence Price

Symphony No. 5

Cotton Dance

The olde boatman

Song to the dark

My soul's been anchored in the Lord

23:01:00 00:08:09 Ludwig Spohr Adagio from Nonet Op 31 Vienna-Berlin Ensemble Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

23:09:00 00:07:38 Franz Schubert Rosamunde: Entr'acte No. 3 in B flat major Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

23:18:00 00:06:36 Robert Schumann Andante from Piano Quartet Op 47 Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

23:25:00 00:06:57 Peter Tchaikovsky Andante cantabile Op 11 Ying Quartet Telarc 80685

23:33:00 00:07:31 Jean Sibelius Suite champêtre Op 98 William Boughton English String Orchestra Nimbus 5169

23:40:00 00:11:12 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5 Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 423608

23:52:00 00:02:46 Erik Satie Gymnopédie No. 3 Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137

23:55:00 00:04:01 Claude Debussy Images, Book 2: Cloches a travers les Stephen Hough, piano Hyperion 68139