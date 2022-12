Program Guide 03-23-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ludwig van Beethoven: Piano Trio, Op. 70 No. 1 "Ghost": Movement 2 Emmanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello

Anatoly Liadov: The Enchanted Lake, Op. 62 New York Philharmonic; Alan Gilbert, conductor David Geffen Hall, Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 11 in F minor, Op. 95 Vega Quartet: Domenic Salerni, violin; Jessica Shuang Wu, violin; Yinzi Kong, viola; Guang Wang, cello Flagler Museum Music Series, Henry Morrison Flagler Museum, Palm Beach, FL

Benjamin Britten: Simple Symphony, Op. 4 (arranged for guitar) VIDA Guitar Quartet: Chris Stell, Mark Eden, Amanda Cook, Mark Ashford, guitars Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA

Amy Beach: Prelude on an Old Folk Tune Joanne Polk, piano

Nanette von Schaden: Piano Concerto in B, K. 238 Christine Schornsheim, harpsichord; L'Orfeo Barockorchester; Michi Gaigg, conductor

Florence Price: Violin Concerto No. 1 in D Major: Movements 2 & 3 Er-Gene Kahng, violin; Janacek Philharmonic; Ryan Cockerham, conductor

Lili Boulanger: D'un Matin de Printemps Women's Philharmonic; JoAnn Falletta, conductor

Meredith Monk: Ascent from Songs of Ascension (short exerpt) Meredith Monk Vocal Ensemble; Todd Reynolds Quartet; The M6 (vocal ensemble); Montclair State University Singers total, short exerpt played Missy Mazzoli: Song from the Uproar: Chanson Abigail Fischer, mezzo soprano (soloist); NOW Ensemble, Celine Mogielnicki, soprano; Kate Maroney, mezzo soprano; Tomas Cruz, tenor; Peter Stewart, baritone; Steven Osgood, conductor

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

02:02:00 00:15:15 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 449213

02:20:00 00:35:45 Béla Bartók Violin Concerto No. 2 Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

02:59:00 00:24:12 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 16 in F major Op 135 Cypress String Quartet Cypress 2012

03:27:00 00:25:23 Franz Schreker Chamber Symphony Franz Welser-Möst Camerata Salzburg EMI 56813

03:55:00 01:11:28 Reinhold Glière Symphony No. 3 in B minor Op 42 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 503293

05:10:00 00:26:02 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 13 in C major Chamber Players of Canada Janina Fialkowska, piano Atma 2532

05:39:00 00:07:30 Henri Sauguet La cigale et la fourmi Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

05:50:00 00:05:39 Franz Schubert Scherzo from 'Grand Duo' Sonata Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 423655

05:58:00 00:02:12 Zoltán Kodály Háry János: Viennese Musical Clock Steven Smith Cleveland Orch Youth Orch MAA 10706

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:51 Franz Joseph Haydn Andante from Symphony No. 94 Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 4785437

06:15:00 00:04:05 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 5 'Playera' Op 23 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

06:20:00 00:08:18 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 7 Op 92 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

06:30:00 00:04:57 Julius Fucik Polka 'The Old Grumbler' Op 210 Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi David Hubbard, bassoon Chandos 5158

06:32:00 00:02:17 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Lyric Waltz Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

06:40:00 00:11:43 Alexander Glazunov The Seasons: Autumn Op 67 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

06:50:00 00:03:22 Gabriel Fauré Impromptu No. 2 in F minor Op 31 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

06:55:00 00:05:03 Henry Mancini March with Mancini Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

07:03:00 00:05:21 Sir Arthur Sullivan Patience: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

07:15:00 00:08:33 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 3 Op 29 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 449967

07:20:00 00:02:20 Stephen Goss The Chinese Garden: Red Flowers Blooming Xuefei Yang, guitar EMI 6322

07:25:00 00:01:34 Lowell Shaw Frippery No. 15 "Some Things Borrowed" Milan Turkovic, bassoon; Clelia Goldings, bassoon; Richard Galler, bassoon; Daniele Damiano, bassoon Koch Intl 1374

07:34:00 00:06:11 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 38915

07:36:00 00:04:41 Marin Marais The Bells of St. Genevieve 'La Sonnerie' Guildhall Strings RCA 61275

07:40:00 00:04:16 George Gershwin Girl Crazy: Embraceable You London Symphony John Williams Joshua Bell, violin Sony 60659

07:41:00 00:07:26 Carl Maria von Weber Preciosa: Overture Op 78 Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

07:55:00 00:04:16 Felix Mendelssohn Scherzo from Octet for Strings Op 20 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

07:55:00 00:04:13 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 8 in G minor Op 46 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

08:07:00 00:07:14 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G major Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

08:16:00 00:09:10 Alberto Ginastera Suite of Native Dances Op 15 Gisèle Ben-Dor Jerusalem Symphony Orchestra Naxos 570999

08:26:00 00:02:32 Charles Ives Memories Thomas Hampson, baritone; Craig Rutenberg, piano THM 5432

08:29:00 00:04:09 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: March of the Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

08:37:00 00:05:30 William Bolcom New York Lights Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148

08:45:00 00:11:15 Sir Edward Elgar Finale from Piano Quintet Op 84 Kenneth Woods English Symphony Orchestra Avie 2362

08:57:00 00:02:10 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Galop Op 97 Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

09:04:00 00:18:03 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 35 in D major Josef Krips Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

09:26:00 00:08:03 Bernard Herrmann Taxi Driver: Nightpiece Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1093

09:35:00 00:07:12 Johann Nepomuk Hummel Allegro from Piano Trio No. 3 Op 35 Beaux Arts Trio Philips 446077

09:47:00 00:09:16 Amy Beach Finale from 'Gaelic' Symphony Op 32 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

09:57:00 00:03:06 Eric Whitacre Oculi Omnium Eric Whitacre Eric Whitacre Singers Decca 16636

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:02:30 Francisco Tárrega Malaguena Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

10:05:00 00:01:52 Ernesto Lecuona Yo te qiero siempre Kathryn Stott, piano EMI 56803

10:08:00 00:10:02 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

10:14:00 00:06:08 Hector Berlioz Symphonie fantastique: Waltz Op 14 Igor Markevitch Orchestre Lamoureux DeutGram 4796018

10:20:00 00:03:06 Franz Schreker Ein Tanzspiel: Menuett Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

10:23:00 00:06:26 Franz Schreker Intermezzo for String Orchestra Op 8 James Conlon Gürzenich Orchestra Cologne EMI 56784

10:50:00 00:24:02 Marin Marais Alcyone: Suite Tempesta di Mare Chandos 805

11:15:00 00:05:05 Nicolas Chédeville Saisons Amusantes: Allegro from 'Autumn' Les Délices Délices 2013

11:19:00 00:08:08 Percy Grainger Green Bushes Steuart Bedford English Chamber Orchestra Decca 425159

11:33:00 00:08:28 Joaquín Turina The Bullfighter's Prayer Op 34 Brodsky Quartet Chandos 10761

11:43:00 00:08:01 Richard Wagner Das Rheingold: Entry of the Gods into José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

11:53:00 00:06:31 Mario Castelnuovo-Tedesco Finale from Guitar Concerto No. 1 Op 99 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Norbert Kraft, guitar Naxos 503293

12:06:00 00:12:05 Franz Joseph Haydn Symphony No. 9 in C major Roy Goodman Hanover Band Hyperion 66529

12:21:00 00:11:26 Ludwig van Beethoven Scene by the Brook from Symphony No. 6 Op 68 Douglas Boyd Manchester Camerata Avie 2242

12:34:00 00:03:56 John Philip Sousa Presidential Polonaise Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

12:42:00 00:05:55 Henryk Wieniawski Polonaise No. 1 in D major Op 4 Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Chad Hoopes, violin ClevPops 2008

12:51:00 00:08:44 Franz Schubert Fierrabras: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:31:03 Edvard Grieg Symphonic Dances Op 64 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

13:34:00 00:14:11 Jean Sibelius Karelia Suite Op 11 Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

13:50:00 00:09:59 Carl Nielsen Helios Overture Op 17 Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony CBS 42093

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Camille Saint-Saens: Carnival of the Animals: (excerpts) Renaud Capucon, violin; Esther Hoppe, violin; Beatrice Muthelet, viola; Gautier Capucon, cello; Frank Braley, piano; Emmanuel Pahud, flute

Jean-Baptiste Lully: Extracts from Le Bourgeois Gentilhomme, LWV 43 Sonnambula; Elizabeth Weinfield, Artistic Director Baruch Performing Arts Center - Engelman Recital Hall, New York, NY

Camille Saint-Saens: Sonata in E flat major for Clarinet and Piano Tommaso Lonquich, clarinet; Michael Brown, piano Late Night Rose, Lincoln Center Rose Studio, New York, NY

Anton Webern: Bagatelles Op. 9 Franz Schubert: Minuets, D. 89 Brentano String Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA

Astor Piazzolla (arr. Peter von Weinhardt): Oblivion Anne Akiko Meyers, violin; London Symphony Orchestra; Keith Lockhart, conductor

Jennifer Higdon: Dance Card River Oaks Chamber Orchestra; Mei Ann Chen, conductor River Oaks Chamber Orchestra, St. John the Divine Church, Houston, TX

Traditional (arr. Yi-Wen Jiang): Selections from "Chinasong" Shanghai Quartet: Weigang Li, violin; Yi-Wen Jiang, violin; Honggang Li, viola; Nicholas Tzavaras, cello Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA

Scott Wheeler: Morningside (Portrait of Monica Jakuc) Donald Berman, piano Adam Abeshouse, National Sawdust, Brooklyn, NY

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:15 Leonard Bernstein Candide: Overture Leonard Bernstein Los Angeles Philharmonic DeutGram 27991

16:06:00 00:02:47 Peter Schickele Last Tango in Bayreuth Daniele Damiano, bassoon; Clelia Goldings, bassoon; Richard Galler, bassoon; Milan Turkovic, bassoon Koch Intl 1374

16:12:00 00:02:58 Leonard Bernstein West Side Story: Maria Symphony Orchestra Leonard Bernstein José Carreras, tenor DeutGram 27991

16:14:00 00:04:47 Leonard Bernstein West Side Story: America Symphony Orchestra Leonard Bernstein Angelina Réaux, soprano; Luise Edeiken, mezzo-soprano; Stella Zambalis, mezzo-soprano; Tatiana Troyanos, mezzo-sop DeutGram 27991

16:19:00 00:03:20 Leonard Bernstein West Side Story: I Feel Pretty Symphony Orchestra Leonard Bernstein Kiri Te Kanawa, soprano; Chorus DeutGram 27991

16:27:00 00:04:19 Rudolf Sieczynski Vienna, City of my Dreams Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Robert McDuffie, violin Telarc 80402

16:35:00 00:04:49 Johann Strauss Jr Ritter Pázmán: Csárdás Op 441 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

16:41:00 00:07:39 Pablo de Sarasate Zigeunerweisen Op 20 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

16:52:00 00:03:42 Cole Porter DuBarry Was a Lady: Gavotte John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

16:58:00 00:01:53 Leroy Anderson Jazz Pizzicato Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

17:04:00 00:05:50 Francis Poulenc Mouvements perpétuels Paul Crossley, piano CBS 44921

17:13:00 00:10:55 Joaquín Rodrigo Adagio from Concierto pastoral Royal Philharmonic Enrique Bátiz Lisa Hansen, flute EMI 67435

17:27:00 00:08:10 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Act 2 Intermezzo Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

17:40:00 00:04:48 Felix Mendelssohn Adagio from Sextet Op 110 Bartholdy Piano Quartet Andra Darzins, viola; Wolfgang Wagner, double bass Naxos 550966

17:46:00 00:03:38 Felix Mendelssohn Elijah: Thanks be to God Utah Symphony Joseph Silverstein Mormon Tabernacle Choir Decca 436284

17:52:00 00:07:04 Nicolai Budashkin Fantasy on Two Folk Songs Osipov Russian Folk Orch Vitaly Gnutov Rudolf Belov, domra Mercury 432000

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:24 Benjamin Britten Matinées musicales Op 24 Okko Kamu Helsingborg Symphony Ondine 825

18:25:00 00:04:29 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Danse Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

18:31:00 00:03:47 Emmanuel Chabrier Ronde champêtre Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

18:36:00 00:17:07 George Gershwin Rhapsody in Blue Los Angeles Philharmonic Leonard Bernstein Leonard Bernstein, piano DeutGram 27991

18:57:00 00:01:25 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Tourbillon Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:24:05 Franz Joseph Haydn Symphony No. 94 in G George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

19:28:00 00:27:34 Robert Schumann Violin Concerto in D minor Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Bell, violin Decca 444811

19:57:00 00:02:16 Frédéric Chopin Mazurka No. 37 in A flat major Op 59 Vassily Primakov, piano Bridge 9289

NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 00:09:40 Ludwig van Beethoven Fantasy in G major Op 77 Shai Wosner, piano Onyx 4172

20:12:00 00:25:23 Franz Schreker Chamber Symphony Franz Welser-Möst Camerata Salzburg EMI 56813

20:40:00 00:17:50 Zdenek Fibich Zaboj, Slavoj and Ludek Op 37 Marek Stilec Czech National Symphony Naxos 573197

21:03:00 00:15:34 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 6 in F major Academy St. Martin in Fields Murray Perahia Murray Perahia, piano Sony 89690

21:20:00 00:04:02 William Grant Still Bayou Home Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

21:26:00 00:06:18 William Grant Still Mother and Child Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

21:34:00 00:14:22 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 20 in B flat Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

21:50:00 00:35:19 Johan Halvorsen Symphony No. 1 in C minor Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

22:27:00 00:17:08 Claude Debussy Jeux Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

22:46:00 00:11:35 Sir Edward Elgar Serenade for Strings in E minor Op 20 Paul Goodwin English Chamber Orchestra Harm Mundi 907258

QUIET HOUR

23:02:00 00:07:35 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Cello Concerto in A major English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

23:09:00 00:08:55 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 35 Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

23:20:00 00:06:26 Franz Schreker Intermezzo for String Orchestra Op 8 James Conlon Gürzenich Orchestra Cologne EMI 56784

23:26:00 00:09:15 Béla Bartók Andante tranquillo from Violin Concerto Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

23:37:00 00:09:02 Felix Mendelssohn Adagio from String Quartet No. 6 Op 80 Miró Quartet Oxingale 2006

23:46:00 00:07:15 Ludwig van Beethoven Lento from String Quartet No. 16 Op 135 Cypress String Quartet Cypress 2012

23:55:00 00:03:00 Carlos Guastavino Cantilena No. 4 Christopher O'Riley, piano CPI 3294112