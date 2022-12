Program Guide 03-21-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Richard Wagner: Romanza (Albumblatt) Elissa Lee Koljonen, violin; Robert Koenig, piano Album: Heartbreak, Romantic Encores for Violin Dorian 90268 Music: 4:27

Gioacchino Rossini: Duo for Cello and Bass in D Major Joel Dallow, cello; Karl Fenner, double bass Pre-Concert Chamber Music Series, Atlanta Bohuslav Martinu: Nonet No. 2 Julia Bogorad-Kogan, flute; Elizabeth Priestly Siffert, oboe; Thomas LeGrand, clarinet; Christopher Millard, bassoon; Gail Williams, horn; Sarah Schwartz, violin; Jerry Hou, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 16:35

Richard Wagner: Overture to Rienzi National Orchestral Institute Philharmonic; Asher Fisch, conductor National Orchestral Institute & Festival, Bela Bartok: Two Romanian Dances, Op. 8a, Sz. 43: Allegro vivace György Sandor, piano Album: Bela Bartok Solo Piano Works, Vol. 2 Sony 68275 Music: 4:26

Bela Bartok: The Miraculous Mandarin, Sz. 73 London Symphony Orchestra; Valery Gergiev, conductor New Jersey Performing Arts Center, Newark, NJ Music: 19:36

Gabriel Faure: Piano Trio in D Minor, Op. 120 Boston Trio: Irina Muresanu, violin; Astrid Schween, cello; Heng-Jin Park, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 18:58

John Lennon/Paul McCartney (arr. Chris Dedrick): Penny Lane Canadian Brass University of Georgia, Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 3:28

02:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

02:02:00 00:34:08 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition Evgeny Kissin, piano RCA 63884

02:38:00 00:20:35 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1 in C major Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

03:01:00 00:43:10 Richard Strauss Sinfonia domestica Op 53 David Zinman Zürich Tonhalle Orchestra ArteNova 98495

03:49:00 00:22:29 Johann Sebastian Bach Violin Concerto in D minor Apollo's Fire Jeannette Sorrell Elizabeth Wallfisch, violin Avie 2207

04:15:00 00:30:16 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante in E flat major Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Daniel Majeske, violin; Robert Vernon, viola Decca 443175

04:49:00 00:46:50 Franz Schubert Symphony No. 9 in C major George Szell Cleveland Orchestra CBS 42415

05:39:00 00:12:10 Johann Sebastian Bach Italian Concerto in F major Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

05:52:00 00:05:08 John Johnson Lute Duet 'Greensleeves' Sharon Isbin, guitar Sony 745456

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:22 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Act 4 Entr'acte Oliver Knussen Cleveland Orchestra DeutGram 2123

06:15:00 00:06:38 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 3 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

06:23:00 00:03:42 Marc-André Hamelin Etude No. 9 in F minor Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

06:24:00 00:06:53 Ludwig van Beethoven Andante from Symphony No. 1 Op 21 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

06:31:00 00:05:15 Ola Gjeilo Ubi caritas Voces8 Ola Gjeilo, piano Decca 24646

06:40:00 00:11:25 Johann Sebastian Bach Flute Sonata No. 3 in A major Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

06:53:00 00:02:22 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Oriental Procession Op 51 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony RCA 60434

06:55:00 00:02:38 Fred K. Huffer March "Black Jack" Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:03:00 00:02:45 Zoltán Kodály Háry János: Entrance of the Emperor Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

07:04:00 00:03:46 Sir Edward Elgar Lux aeterna ["Nimrod"] Voces8 Decca 22601

07:10:00 00:07:18 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Ouverture Helmut Müller-Brühl Cologne Chamber Orchestra Naxos 503293

07:20:00 00:04:47 Traditional Scarborough Fair London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

07:25:00 00:02:11 Ernesto Lecuona La comparsa Kathryn Stott, piano EMI 56803

07:30:00 00:05:02 Sérgio Assad Gypsy Slopes from 'Interchange' Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

07:40:00 00:09:07 Modest Mussorgsky A Night on Bald Mountain Oliver Knussen Cleveland Orchestra DeutGram 2123

07:50:00 00:03:48 Gjermund Haugen Water Lily Danish String Quartet ECM 2550

07:55:00 00:03:13 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Final Chorale Bay Brass A. David Krehbiel John Fenstermaker, organ Gothic 49120

07:57:00 00:01:48 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3: Gavottes Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523

08:07:00 00:05:57 Friedrich Witt Rondo from Flute Concerto Op 8 Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Patrick Gallois, flute Naxos 572089

08:15:00 00:08:53 Johann Sebastian Bach Cantata No. 127: Aria 'Die Seele ruht Augustin Hadelich, violin; Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

08:25:00 00:06:52 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Fête Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

08:40:00 00:06:03 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 19 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

08:47:00 00:02:38 Johann Sebastian Bach Siciliano from Violin Sonata No. 4 José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

08:55:00 00:06:16 Howard Shore The Fellowship of the Ring: Themes Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

08:57:00 00:03:47 Howard Shore The Return of the King: The White Tree City of Prague Philharmonic Nic Raine Crouch End Festival Choir Silva 1160

09:05:00 00:17:25 Luigi Boccherini Cello Concerto No. 7 in G major Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

09:28:00 00:04:30 Max Steiner Gone with the Wind: Tara José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

09:35:00 00:04:38 Gustav Holst I Vow to Thee, My Country BBC Concert Orchestra Barry Wordsworth Royal Choral Society; Della Jones, mezzo-soprano DeutGram 457196

09:50:00 00:03:04 Giuseppe Verdi La traviata: Brindisi 'Libiamo, ne'lieti Vienna Philharmonic Carlo Rizzi Anna Netrebko, soprano; Rolando Villazón, tenor; Helene Schneiderman, mezzo; Vienna State Opera Chorus DeutGram 6188

09:55:00 00:02:46 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Kijé's Wedding Op 60 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:04:54 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the George Szell Cleveland Orchestra Sony 93019

10:06:00 00:03:28 Modest Mussorgsky Boris Godunov: Polonaise Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

10:12:00 00:14:42 Johann Sebastian Bach Oboe d'amore Concerto in A major Orchestra of St Luke's Stephen Taylor, oboe MusicMast 60207

10:27:00 00:03:58 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 4: Preludio David Russell, guitar Telarc 80584

10:35:00 00:03:50 Claude Debussy Images, Book 2: Poissons d'or Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

10:42:00 00:05:45 Franz Schubert Finale from Piano Quintet Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

10:51:00 00:22:38 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 1 in D minor Berlin State Orchestra Simone Dinnerstein Simone Dinnerstein, piano Sony 81742

11:14:00 00:04:48 Carl Philipp Emanuel Bach Piano Sonata in D Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459614

11:21:00 00:08:30 Joaquín Turina La procesión del rocio Op 9 Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

11:32:00 00:06:24 Wolfgang Amadeus Mozart Andantino from Serenade No. 9 Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

11:41:00 00:11:41 Franz Schubert Finale from Symphony No. 9 Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

11:54:00 00:04:48 Julius Fucik Uncle Teddy March Op 239 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

12:06:00 00:10:00 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 4 Eugen Jochum Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

12:18:00 00:10:27 Étienne Méhul Young Henry's Hunt: Overture Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5184

12:32:00 00:03:59 Traditional Lucerne Song Philip Jones Brass Ensemble John Fletcher, tuba Claves 600

12:39:00 00:04:43 Felix Mendelssohn Swiss Song from String Symphony No. 11 Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

12:46:00 00:12:08 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 1 in D major Op 45 Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 416623

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:33:31 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition Nashville Symphony Leonard Slatkin Nashville Symphony Chorus Naxos 570716

13:39:00 00:12:29 Vasily Kalinnikov The Cedar and the Palm Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 7093

13:52:00 00:07:00 Reinhold Glière At the Court of Vladimir from Symphony JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 503293

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Jean Sibelius: Valse Triste Pittsburgh Symphony Orchestra; Lorin Maazel, conductor Album: Sibelius: Symphony 3, Etc / Maazel, Pittsburgh Symphony Orchestra Sony 61963 Music: 4:22

Jean Sibelius (arr. Jaakko Kuusisto): Five Rustic Dances, Op. 106 Pekka Kuusisto, violinist and director; Saint Paul Chamber Orchestra Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 15:38

Piano Puzzler: Today's contestant is Steven Buchtal from Honolulu, Hawaii Music: 7:42

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: Promenade Philadelphia Orchestra; Eugene Ormandy, conductor Album: Greatest Hits: Trumpet Sony 45525 Music: 1:35

Francis Poulenc: Concerto for Two Pianos in D minor Christina Naughton, piano; Michelle Naughton, piano; Grand Teton Music Festival Orchestra; James Feddeck, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 17:54

Antonin Dvorak: Humoresque, Op.101, No. 3 Orion Weiss, piano Album: Dvorak, Bartok, Prokofiev Bridge 9355 Music: 4:23

Joseph Haydn: Symphony No. 104, "London", H. 1/104 Pedja Muzijevic, piano; Tara Helen O'Connor, flute; Geoff Nuttall and Owen Dalby, violins; Daniel Phillips, viola; Christopher Constanza, cello; Anthony Manzo, double bass; Geoff Nuttall, conductor Bank of America's Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 23:17

An-Lun Huang: Saibei Dance, from 'Saibei Suite No. 2' Chicago Sinfonietta; Mei-Ann Chen, conductor Album: Delights and Dances Cedille 141 Music: 4:08

Antonin Dvorak: Romance in F Major for Violin and Orchestra, Op. 11 Maureen Nelson, violin; Saint Paul Chamber Orchestra Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 11:17

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:12 Johann Sebastian Bach Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 126

16:06:00 00:03:54 Johann Sebastian Bach Mass in b: Dona nobis pacem Robert Shaw Robert Shaw Chorale & Orch RCA 300350

16:13:00 00:11:30 Modest Mussorgsky St. John's Night on the Bare Mountain Berlin Philharmonic Claudio Abbado Anatoli Kotscherga, bass; Berlin Radio Choir; South Tyrol Children's Choir Sony 62034

16:28:00 00:05:48 Duke Ellington Sophisticated Lady Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811

16:36:00 00:02:57 Claude Debussy Mazurka Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

16:41:00 00:07:41 Johann Sebastian Bach Allegro from Keyboard Concerto No. 1 Concerto Cologne Mahan Esfahani, harpsichord Archiv 4794481

16:52:00 00:03:04 Johann Sebastian Bach Magnificat: Magnificat anima mea Bach-Collegium Stuttgart Helmut Rilling Gächinger Kantorei Sony 87771

16:56:00 00:03:08 Johann Sebastian Bach Vivace from Trio Sonata No. 6 Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

17:04:00 00:06:06 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Overture Evgeny Svetlanov Russian State Symphony RCA 68406

17:19:00 00:03:59 Stephen Goss Jasmine Flower from 'The Chinese Garden' Xuefei Yang, guitar EMI 6322

17:25:00 00:09:37 Johann Sebastian Bach Concerto for 4 Keyboards in A minor Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Sponseller, hc; Janina Ceaser, harpsichord; Paul Jenkins, harpsichord Eclectra 2059

17:40:00 00:04:54 Johann Sebastian Bach Larghetto from Keyboard Concerto No. 4 Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

17:47:00 00:02:56 Johann Sebastian Bach Fugue à la gigue in G major Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

17:52:00 00:07:18 Igor Stravinsky The Firebird: Lullaby & Finale Leonard Bernstein Israel Philharmonic DeutGram

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:00 00:19:27 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3 in D major Helmut Müller-Brühl Cologne Chamber Orchestra Naxos 503293

18:29:00 00:04:23 Johann Sebastian Bach Cantata No. 78: Duet Empire Brass Douglas Major, organ EMI 47395

18:36:00 00:03:07 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 2 in C minor Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

18:41:00 00:10:19 Johann Sebastian Bach Flute Sonata No. 2 in E flat major Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

18:53:00 00:04:09 Johann Sebastian Bach Fugue from Violin Sonata No. 1 Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:00 00:20:20 Gustav Mahler Bach Suite for Organ, Harpsichord & Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 89012

19:25:00 00:30:43 Robert Schumann Symphony No. 4 in D minor Op 120 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

20:00 CLEVELAND OVATIONS: City Music Cleveland/Stefan Willich; Chabrelle Williams, soprano; Miho Hashizume, violin; Jonathan Bagg, viola - In performance at the Shine Church of St. Stanislaus December 9, 2017

Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia Concertante in E Flat

Richard Wagner (arr Felix Mottl): Wesendonck Lieder

Franz Schubert: Symphony No. 3

21:28:00 00:30:14 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 22 in E Flat, K. 482 Robert Casadesus, piano Cleveland Orchestra George Szell Sony780 837

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by violinist Nokuthula Ngwenyama

Grieg: Sonata No. 3 in C minor

Debussy: L'apres midi d'un faune

Debussy: Claire de Lune

Coleridge-Taylor: Ballade in C minor

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:00 00:04:03 Johann Sebastian Bach Komm süsser Tod José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

23:05:00 00:07:13 Domenico Scarlatti Sonata in D minor Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

23:13:00 00:05:59 Johann Joachim Quantz Arioso from Flute Concerto in G major CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

23:20:00 00:06:14 Felix Mendelssohn Andante from Piano Trio No. 1 Op 49 Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

23:26:00 00:07:47 Johann Sebastian Bach Largo from Trio Sonata No. 5 Arcadi Volodos, piano Sony 62691

23:34:00 00:07:59 Johannes Brahms Andante from Horn Trio Op 40 Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

23:43:00 00:01:48 Leroy Anderson Melody on Two Notes Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

23:45:00 00:06:49 Johann Sebastian Bach Largo from Concerto for 2 Violins Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane Hilary Hahn, violin; Margaret Batjer, violin DeutGram 4795448

23:55:00 00:03:18 Johann Sebastian Bach Siciliana from Flute Sonata No. 6 Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

23:58:00 00:02:00 Francisco Tárrega Lágrima Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579