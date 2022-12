Program Guide 03-19-2018

00:00 CLEVELAND OVATIONS:

Music from the Western Reserve presents: Baldwin-Wallace Univ. Music Theatre Students

Exceprts from: “The Most Happy Fella” Frank Loesser

“Camelot” Alan Jay Lerner/Frederick Loewe

“The Sound of Music” Richard Rodgers/Oscar Hammerstein II

Ensemble HD

Maurice Durufle: Prelude, Recitative & variations, Op.3

Bohuslav Martinu: Oboe Quartet H315

Gabriel Faure: Piano Quartet #1 in c, OP.15

01:56:00 00:03:10 Lou Harrison New York Waltzes

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

04:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

04:02:00 00:30:08 Édouard Lalo Symphony in G minor

Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

04:35:00 00:18:21 Max Reger Flute Serenade in D major Op 77

Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

04:56:00 00:22:54 Antonín Dvorák Serenade for Winds in D minor Op 44

Vienna Philharmonic Myung-Whun Chung Members of DeutGram 471613

05:22:00 00:18:10 Wolfgang Amadeus Mozart Ballet Suite 'Les Petits riens'

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

05:43:00 00:09:04 Jean-Philippe Rameau Concert No. 4 en sextuor

Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

05:53:00 00:04:57 Domenico Scarlatti Sonata in G major

Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:13 Camille Saint-Saëns Scherzo from Piano Quintet Op 14

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano Naxos 572904

06:15:00 00:03:12 Anonymous Verbum caro factus est

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 102

06:20:00 00:11:19 Antonín Dvorák Adagio from Cello Concerto Op 104

Czech Philharmonic Jirí Belohlávek Alisa Weilerstein, cello Decca 19765

06:31:00 00:03:56 Samuel Barber Souvenirs Suite: Waltz Op 28

Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80441

06:40:00 00:06:19 Henry Purcell The Fairy Queen: Act 4 Symphony

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901308

06:48:00 00:04:00 Eriks Esenvalds Stars

Voces8 Decca 22601

06:53:00 00:02:57 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 4: Gavotte

David Russell, guitar Telarc 80584

06:55:00 00:03:18 Eric Coates March "Calling All Workers"

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

07:03:00 00:07:48 Johann Strauss Jr Fledermaus Quadrille Op 363

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

07:10:00 00:04:09 Claude Debussy Pour le piano: Prélude

Barry Douglas, piano RCA 68127

07:15:00 00:04:20 Antonio Caldara Coriolanus: Overture

Philharmonia Orchestra Simon Wright Wallace Collection Nimbus 5079

07:23:00 00:03:03 Fritz Kreisler Liebesfreud

Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

07:28:00 00:02:50 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Bolero

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

07:30:00 00:05:22 Max Reger Finale from Flute Serenade Op 141

Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

07:43:00 00:10:31 Maurice Ravel Introduction & Allegro

Cleveland Orchestra Louis Lane Alice Chalifoux, harp; Maurice Sharp, flute; Robert Marcellus, clarinet Sony 63056

07:55:00 00:03:03 Leroy Anderson The Classical Jukebox

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

08:07:00 00:06:45 Jacques Ibert Trois pièces brèves

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

08:15:00 00:07:48 Ottorino Respighi Rossiniana: Tarantella

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

08:25:00 00:03:37 Manuel de Falla Four Spanish Pieces: Cubana

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

08:31:00 00:03:48 George Frideric Handel Berenice: Minuet

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47027

08:39:00 00:03:54 Franz Liszt Harmonies poétiques: Miserere

Roberto Plano, piano Decca 4812479

08:40:00 00:11:30 Arthur Benjamin Oboe Concerto after Cimarosa in C major

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

08:55:00 00:04:45 Jerry Goldsmith The Generals' March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

09:05:00 00:14:40 Percy Grainger Lincolnshire Posy

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

09:26:00 00:04:58 Michael Kamen Mr. Holland's Opus: Rowena

Michael Kamen Seattle Symphony Decca 458912

09:34:00 00:04:47 Charles Gounod Faust: Jewel Song

English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Renée Fleming, soprano Decca 458858

09:45:00 00:02:17 Giovanni Gabrieli Canzona Prima à 5

Canadian Brass Steinway 30008

09:50:00 00:04:40 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 97

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

09:58:00 00:01:57 Franz Schubert Moment Musical No. 3 in F minor

Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:59 Charles Gounod Faust: Soldiers' Chorus

London Symphony Richard Hickox Men of; London Symphony Chorus MCA 25877

10:05:00 00:01:54 Charles Gounod Faust: Le veau d'or

Dresden State Orchestra Sebastian Weigle René Pape, bass; Dresden State Opera Chorus DeutGram 4776408

10:09:00 00:10:00 Giovanni Battista Sammartini Symphony in A major

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 557298

10:20:00 00:05:47 Giovanni Paisiello Proserpine: Overture

Gennaro Cappabianca Collegium Philarmonicum Naxos 557031

10:27:00 00:03:03 Joseph Hellmesberger Jr Valse espagnole

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

10:31:00 00:04:15 Leonard Bernstein Candide: Overture

Leonard Bernstein Los Angeles Philharmonic DeutGram 27991

10:39:00 00:05:37 Leonard Bernstein Candide: Make Our Garden Grow

London Symphony Leonard Bernstein Jerry Hadley, tenor; June Anderson, soprano; Adolph Green, baritone; London Symphony Chorus DeutGram 27991

10:47:00 00:02:31 Julius Fucik Entry of the Gladiators Op 68

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

10:52:00 00:20:15 Robert Schumann Forest Scenes Op 82

Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018

11:12:00 00:06:53 Richard Wagner Siegfried: Forest Murmurs

George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

11:22:00 00:08:19 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in C

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

11:33:00 00:08:09 Eugène Ysaÿe Caprice after Saint-Saëns's 'Etude'

Royal Philharmonic Andrew Litton Joshua Bell, violin Decca 433519

11:44:00 00:08:03 Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet

Sir John Eliot Gardiner Lyon Opera Orchestra Erato 45003

11:53:00 00:06:54 Richard Rodgers South Pacific: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

12:06:00 00:10:37 Felix Mendelssohn Overture 'The Fair Melusina' Op 32

Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

12:18:00 00:11:26 Felix Mendelssohn String Symphony No. 1 in C major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

12:31:00 00:03:48 Sir Arnold Bax Russian Suite: In a Vodka Shop

Bryden Thomson London Philharmonic Chandos 8669

12:38:00 00:03:56 Frederick Delius Koanga: La Calinda

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

12:44:00 00:15:18 Nikolai Rimsky-Korsakov Russian Easter Overture Op 36

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4785437

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:25:49 Johann Friedrich Fasch Suite for Winds & Strings in A minor

Tempesta di Mare Chandos 783

13:30:00 00:16:06 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 3 in D major

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

13:48:00 00:09:16 Michel Corrette Concerto comique No. 25 in G minor

Arion Baroque Orchestra early-mus 7768

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Camilla de Rossi: Sinfonia, from Il Sacrifizio di Abramo: Movements 1 & 4

JoAnn Falletta, lute; Bay Area Women's Philharmonic; Jo Ann Falletta, conductor

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No.3

Fabio Bidini, piano; Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY

Peter Tchaikovsky: Polonaise, from Eugene Onegin

Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY

Johann Strauss Jr.: "Rosen aus dem Suden" Waltz, Op. 388

Geoff Nuttall, violin; Livia Sohn, violin; Daniel Phillips, viola; Anthony Manzo, double bass; Geoff Nuttall, conductor Spoleto Festival USA 2015, Dock Street Theater, Charleston, SC

Johannes Brahms: Hungarian Dance No.1

Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY

Franz Schmidt: Intermezzo from Notre Dame

Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY

Claude Debussy: Suite Bergamasque: Clair de lune

Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano

Tyzen Hsiao: Fantasy Heng-Chhun Melody

Amber Sung, violin; Ta-Wei Tsai, piano Heifetz International Music Institute, Francis Auditorium, Mary Baldwin College, Staunton, VA

Ludwig van Beethoven: Concerto No. 1 in C Major for Piano and Orchestra, Op. 15

Kit Armstrong, Piano; Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langrée, conductor Music Hall, Cincinnati, OH

Peter Tchaikovsky (arr. Alexander Glazunov): Melodie, from 'Souvenir d'un lieu cher' Op. 42/3

Janine Jansen, violin; Oslo Philharmonic Orchestra; Thomas Sondergard, conductor Oslo Concert Hall, Oslo, Norway

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:05:17 Charles Gounod Faust: Final Trio & Chorus

London Symphony Richard Bonynge Joan Sutherland, soprano; Franco Corelli, tenor; Nicolai Ghiaurov, bass; Ambrosian Opera Chorus Decca 4788210

16:07:00 00:02:41 Charles Gounod Faust: Mephistopheles' Serenade

Dresden State Orchestra Sebastian Weigle René Pape, bass DeutGram 4776408

16:13:00 00:11:51 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 17 in G major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

16:28:00 00:07:32 Franz Schubert Theme & Variations from 'Trout' Quintet

Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

16:38:00 00:02:00 Alexander Scriabin Etude in B Op 8

Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

16:41:00 00:07:18 Igor Stravinsky The Firebird: Lullaby & Finale

Leonard Bernstein Israel Philharmonic DeutGram 27991

16:51:00 00:03:58 Max Reger At Play in the Waves Op 128

Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

16:58:00 00:01:22 Frédéric Chopin Mazurka No. 46 in C major Op 67

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730

17:04:00 00:05:59 Johann Sebastian Bach Cantata No. 146: Duet 'My Spirit Be Joyful'

Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp Edward Carroll, trumpet; Lee Soper, trumpet CBS 44651

17:19:00 00:02:50 Manuel Infante Andalusian Dance No. 3

Sandra Shapiro, piano; Thomas Hecht, piano Azica 1201

17:25:00 00:10:14 Ludwig van Beethoven Consecration of the House Overture Op 124

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

17:40:00 00:04:36 Leonard Bernstein West Side Story: Somewhere

London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

17:46:00 00:03:20 Leonard Bernstein West Side Story: I Feel Pretty

Symphony Orchestra Leonard Bernstein Kiri Te Kanawa, soprano; Chorus DeutGram 27991

17:52:00 00:07:17 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in C major Op 7

Collegium Musicum 90 Simon Standage Anthony Robson, oboe; Catherine Latham, oboe Chandos 610

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:27 Sir Edward Elgar Cockaigne Overture Op 40

Leonard Slatkin London Philharmonic RCA 60073

18:26:00 00:03:22 Antonín Dvorák Legend No. 1 in D minor Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

18:31:00 00:04:17 Antonín Dvorák Legend No. 2 in G major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

18:37:00 00:14:34 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 3 in G Op 35

Beaux Arts Trio Philips 446077

18:55:00 00:03:44 Antonín Dvorák Legend No. 8 in F major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:12:33 Johannes Brahms Tragic Overture Op 81

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

19:16:00 00:38:32 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104

Czech Philharmonic Jirí Belohlávek Alisa Weilerstein, cello Decca 19765

19:57:00 00:01:51 Jean-François Dandrieu Rondeau

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 00:11:03 Robert Schumann Overture to Byron's 'Manfred' Op 115

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62349

20:14:00 00:19:25 Antonín Dvorák The Water Goblin Op 107

István Kertész London Symphony Decca 4785437

20:35:00 00:24:52 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 12 for Winds in C minor

Jack Brymer London Wind Soloists Decca 4785437

21:03:00 00:12:30 Percy Grainger To a Nordic Princess

Richard Hickox Danish National Radio Sym Chandos 9721

21:17:00 00:06:13 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 1 Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

21:25:00 00:16:04 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 48 in C major

Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

21:43:00 00:04:01 Ludwig van Beethoven Christ on Mount of Olives: Hallelujah Op 85

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

21:50:00 00:41:25 Max Reger Variations & Fugue on a Theme of Hiller Op 100

Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

22:33:00 00:11:02 Samuel Wesley Symphony in D major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

22:46:00 00:13:04 Ralph Vaughan Williams Five Variants of 'Dives & Lazarus'

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:15 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 14 Op 27

Jenö Jandó, piano Naxos 503293

23:07:00 00:09:33 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 1

English Chamber Orchestra Benjamin Britten Mstislav Rostropovich, cello Decca 4785437

23:19:00 00:03:20 Peter Tchaikovsky Solitude Op 73

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557645

23:22:00 00:02:49 Johannes Brahms Feldeinsamkeit Op 86

Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664

23:25:00 00:05:15 Duke Ellington Solitude

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811

23:30:00 00:08:15 Max Reger The Violin-Playing Hermit Op 128

Royal Concertgebouw Orchestra Neeme Järvi Jaap van Zweden, violin Chandos 8794

23:40:00 00:04:37 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Pas d'action Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

23:44:00 00:09:07 Robert Schumann March from Piano Quintet Op 44

Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

23:55:00 00:02:43 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 1: Prelude & Presto

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

23:56:00 00:02:25 Jean Sibelius Berceuse Op 79

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139