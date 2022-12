Program Guide 03-14-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Elena See

Max Reger: Four Tone-Poems after Arnold Bocklin, Op. 128 Movement 4 Bacchanale Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor

Ernö Dohnányi: Andante rubato, alla zingaresca from Ruralia hungarica, Op. 32c Danbi Um, violin; Hyeyeon Park, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA

Franz Liszt: Rigoletto Paraphrase Esther Park, piano Lake George Music Festival, Tannery Pong Community Center, Lake George, NY

Ferde Grofé: Grand Canyon Suite Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY

Amy Beach: Le Prince gracieux (The Gracious Prince) Joanne Polk, piano

Michael Gilbertson: The Cosmos (2016) WindSync; River Oaks Chamber Orchestra; David Danzmayr, conductor River Oaks Chamber Orchestra, St. John the Divine Church, Houston, TX

Amy Beach: Theme and Variations for flute and string quartet, Op. 80 Elizabeth Mann, flute; Steven Copes, violin; Stefan Hersh, violin; Toby Appel, viola; Bion Tsang, cello Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO

Pablo de Sarasate: Zigeunerweisen Phoenix Avalon, violin; Hsin-I Huang, piano Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

02:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

02:02:00 00:12:03 Johann Gottlieb Goldberg Trio Sonata in C major Wilbert Hazelzet, flute; Jacques Ogg, harpsichord; Jaap ter Linden, cello Glossa 920802

02:17:00 00:50:13 Johannes Brahms Piano Concerto No. 1 in D minor Op 15 London Symphony George Szell Sir Clifford Curzon, piano Decca 4785437

03:09:00 00:24:04 Georg Philipp Telemann Orchestral Suite in C 'Water Music' Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

03:38:00 00:36:34 Hans Gál Symphony No. 4 Op 105 Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

04:17:00 00:28:07 Henri Sauguet Les forains Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

04:49:00 00:50:13 Richard Strauss An Alpine Symphony Op 64 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425112

05:43:00 00:09:05 Antonio Vivaldi Concerto for the Orchestra in Dresden in G minor Les Violons du Roy Mathieu Lussier Pascale Giguére, violin Atma 2602

05:54:00 00:04:55 Frédéric Chopin Berceuse in D flat major Op 57 Orli Shaham, piano Canary 15

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:07 Jean-Baptiste Barrière Allemanda from Cello Sonata Book 1/4 Chamber Ensemble Juliana Soltis, cello Acis 72276

06:15:00 00:08:23 Johann Strauss Jr Waltz 'Where the Lemons Blossom' Op 364 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

06:25:00 00:09:45 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Divertimento No. 17 Cleveland Orchestra Louis Lane Rafael Druian, violin Sony 86793

06:40:00 00:10:22 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in C major John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

06:51:00 00:03:30 Ola Gjeilo Tundra Chamber Ensemble Nigel Short Tenebrae; Ola Gjeilo, piano Decca 24646

06:55:00 00:02:40 John Philip Sousa March 'Who's Who in Navy Blue?' Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:03:00 00:06:33 Franz Joseph Haydn Allegretto from Symphony No. 63 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427337

07:10:00 00:09:28 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Overture Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

07:25:00 00:05:51 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Quartet in E flat major Op 16 Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

07:31:00 00:03:12 Carl Nielsen Aladdin Suite: Oriental March Op 34 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

07:40:00 00:08:56 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor Piers Lane, piano Hyperion 67344

07:50:00 00:02:55 Sergei Prokofiev War and Peace: Fanfare & Polonaise Op 96 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

07:55:00 00:03:09 William Boyce Allegro from Symphony No. 4 Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

08:07:00 00:06:23 Jack Gallagher Malambo from Sinfonietta for Strings JoAnn Falletta London Symphony Naxos 559652

08:15:00 00:04:15 Leonard Bernstein Candide: Overture Leonard Bernstein Los Angeles Philharmonic DeutGram 27991

08:20:00 00:04:49 Alexander Glazunov March on a Russian Theme Op 76 Konstantin Krimets Moscow Symphony Naxos 553538

08:29:00 00:05:12 Carl Stamitz Rondo from Flute Concerto Op 29 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

08:40:00 00:09:59 Georg Philipp Telemann Suite in b for Flute, Oboe, Bassoon & European Baroque Soloists Denon 9614

08:50:00 00:04:35 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major Shlomo Mintz Israel Chamber Orchestra MusicMast 67096

08:58:00 00:02:48 John Addison Sleuth: Overture Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80189

09:05:00 00:16:14 Gabriel Fauré Dolly Suite Op 56 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

09:27:00 00:06:29 Jacques Ibert Macbeth: Overture & Murder of Duncan Adriano Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223287

09:35:00 00:04:46 Johann Sebastian Bach Finale from Flute Sonata No. 5 Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

09:50:00 00:03:46 George Frideric Handel Allegro from Organ Concerto No.13 Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

09:57:00 00:02:42 Maria Schneider I Saw a Dust Devil This Morning Australian Chamber Orchestra Dawn Upshaw, soprano; Frank Kimbrough, piano; Jay Anderson, d

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:28 Georg Philipp Telemann Two Pieces from 'Heroic Music' Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

10:04:00 00:03:57 Reinhold Glière The Red Poppy: Heroic Coolie Dance Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

10:10:00 00:10:52 Frédéric Chopin Scherzo No. 1 in B minor Op 20 Lang Lang, piano Sony 511758

10:21:00 00:06:55 Franz Schubert Scherzo from String Quartet No. 15 Takács Quartet Decca 452854

10:31:00 00:04:41 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Polka Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

10:39:00 00:05:52 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 3 in A flat major Op 46 Leonard Bernstein Israel Philharmonic DeutGram 27991

10:46:00 00:03:03 Claude Debussy Petite Suite: Cortège Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

10:53:00 00:24:04 Georg Philipp Telemann Orchestral Suite in C 'Water Music' Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

11:17:00 00:03:31 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in a: Les Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

11:23:00 00:07:52 Johann Strauss Waltz 'Loreley-Rhein-Klänge' Op 154 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

11:33:00 00:08:38 Hector Berlioz Overture 'Le corsaire' Op 21 Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

11:45:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in A major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80285

11:55:00 00:03:11 Sir Malcolm Arnold The Padstow Lifeboat Op 94 Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 66

12:07:00 00:11:45 Édouard Lalo Le roi d'Ys: Overture Armin Jordan Orchestre National de France Erato 45015

12:21:00 00:08:28 Claude Debussy Preludes Book 1: La cathédral engloutie Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

12:33:00 00:05:51 Frederick Delius Intermezzo from 'Fennimore and Gerda' Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

12:42:00 00:06:06 Sir Edward Elgar Enigma Variations: Nimrod Op 36 Leonard Bernstein BBC Symphony DeutGram 27991

12:51:00 00:07:12 Reinhold Glière Scherzo from Symphony No. 2 Op 25 Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:33:07 Jean Sibelius Violin Concerto in D minor Op 47 Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Hilary Hahn, violin DeutGram 4795448

13:36:00 00:13:40 Bedrich Smetana Má vlast: From Bohemia's Woods and Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic RCA 54331

13:51:00 00:07:17 Stanislaw Moniuszko Overture 'The Hetman's Mistress' Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

14:00 PERFORMANCE TODAY with Elena See

Antonin Dvorak: Slavonic Dance No. 9 in B Major, Op. 72 Vienna Philharmonic Orchestra; Fritz Reiner, conductor

Francis Poulenc: Sonata for Flute & Piano, FP 164 Sooyun Kim, flute; Pei-Shan Lee, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA

Piano Puzzler: This week's contestant is Anne Nelson from Portland, Maine

Johannes Brahms: Lullaby (Wiegenlied), Op. 49 No. 4 Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano

Antonin Dvorak: String Sextet in A major, Op. 48: Movements 2-4 Accordo The Schubert Club, Christ Church Lutheran, Minneapolis, MN

Frederic Chopin: Preludes Op. 28, No. 13 in F-sharp Major & No. 21 in B Major Martha Argerich, piano

Ernö Dohnányi: Serenade in C major, Op. 10 Angela Fuller Heyde, violin; Susan Gulkis Assadi, viola; Igor Gefter, cello Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY

Fritz Kreisler: Schon Rosmarin, waltz Sarah Nemtanu, violin; Martha Argerich, piano Auditorium, Maison de la Radio, Paris, France

Domenico Scarlatti: Sonata in D minor, K. 141 Martha Argerich, piano Auditorium, Maison de la Radio, Paris, France

Arthur Honegger: Concerto da camera, H. 196 Julia Gallego, flute; Viola Wilmsen, horn; Camerata Bern; Antje Weithaas, Music Director Paul Klee Centre, Bern, Switzerland

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:12 Georg Philipp Telemann Finale from Concerto for 2 Horns Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Andrew Joy, horn; Charles Putnam, horn Archiv 427619

16:06:00 00:03:32 Georg Philipp Telemann Finale from Viola Concerto in G major National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Pinchas Zukerman, viola Analekta 8783

16:11:00 00:12:26 Franz Liszt Symphonic Poem No. 5 'Prometheus' Sir Georg Solti London Philharmonic DeutGram 4779525

16:26:00 00:03:25 Mark Knopfler The Princess Bride: Main Titles Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80342

16:32:00 00:07:57 Otto Klemperer Das Ziel: Merry Waltz Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

16:42:00 00:09:00 Radiohead Paranoid Android Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

16:52:00 00:03:12 Johann Strauss Radetzky March Op 228 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

16:56:00 00:04:28 Dave Brubeck Fujiyama La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

17:05:00 00:05:38 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Serenade No. 13 Chamber Players of Canada Atma 2532

17:17:00 00:04:22 Johan Svendsen Scherzo from String Quartet Op 1 Kontra Quartet Bis 753

17:24:00 00:11:28 Gustav Holst Second Suite for Military Band Op 28 Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80038

17:39:00 00:04:11 Percy Grainger Walking Tune Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

17:45:00 00:04:05 Percy Grainger Molly on the Shore Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

17:50:00 00:06:32 Georg Philipp Telemann Concerto for Flute, Oboe d'amore & European Baroque Soloists Denon 9614

17:58:00 00:01:21 Maurice Ravel Waltz 'in the style of Borodin' Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:00 00:17:07 George Gershwin Rhapsody in Blue Los Angeles Philharmonic Leonard Bernstein Leonard Bernstein, piano DeutGram 27991

18:28:00 00:04:53 Bruce Broughton Silverado: Overture Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2016

18:34:00 00:03:45 Gian Carlo Menotti Sebastian: Barcarolle Andrew Schenck New Zealand Symphony Koch Intl 7005

18:43:00 00:12:19 James Hewitt New Medley Overture in C major Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 559654

18:53:00 00:04:06 Pyotr Ilyich Tchaikovsky Orchestral Suite No. 2: Baroque Dance Detroit Symphony Neeme Jaervi Chandos 945

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

9:00:00 00:18:13 Franz Joseph Haydn Violin Concerto No. 4 in G major Orch of Age of Enlightenment Elizabeth Wallfisch Elizabeth Wallfisch, violin VirginClas 59266

19:21:00 00:32:37 Johan Svendsen Symphony No. 2 in B flat major Op 15 Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49769

19:55:00 00:02:47 Claude Debussy Children's Corner: Serenade of the Doll Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Music form the Western Reserve: two programs

Baldwin Wallace Music Theater concert of October 29, 2017 featuring

Frank Loesser: Most Happy Fella

Alan Jay Lerner – Frederick Loewe: Camelot

Richard Rodgers – Oscar Hammerstein: The Sound of Music

Ensemble HD (Joshua Smith, flute; Frank Rosenwein, oboe; Amy Lee, violin; Joanna Patterson Zakany, viola; Charles Bernard, cello; Christina Dahl, piano, in a concert November 12, 2017

Maurice Duruflé: Prelude, Recitative and Variations for Flute, Viola and Piano, Op. 3

Bohuslav Martinu: Oboe Quartet

Gabriel Faure: Piano Quartet No. 1 in c, Op. 15

21:56:00 00:02:03 Alexander Borodin Petite Suite: Serenade Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by Moses Hogan

Little Daniel, play hour haro

Go Down, Moses

My soul'd been anchored in the Lord

Ride on, King Jesus

He's got the whole world in His hands

His light still shines

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:00:00 00:05:22 Antonín Dvorák Larghetto from Serenade for Strings Op 22 Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

23:05:00 00:11:13 Peter Tchaikovsky Elegy from Serenade for Strings Op 48 Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

23:18:00 00:05:05 Claude Debussy Preludes Book 1: Voiles Pascal Rogé, piano Decca 4785437

23:23:00 00:11:53 Ralph Vaughan Williams Romanza from Symphony No. 5 Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

23:36:00 00:04:06 Alexander Glazunov Meditation in D major Op 32 Russian National Orchestra José Serebrier Rachel Barton Pine, violin Warner 67946

23:40:00 00:10:17 Robert Schumann Adagio from Symphony No. 2 Op 61 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

23:51:00 00:03:13 Amy Beach Scottish Legend Op 54 Alan Feinberg, piano Argo 436121

23:56:00 00:02:31 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Romance Op 97 Royal Philharmonic Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011