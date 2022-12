Program Guide 03-12-2018

00:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live from Mixon Hall – Faculty recital

William Cayanan (b. 1996): The Madrigalist (2017) World Premiere

Gabriel Fauré (1845-1924): Élégie, Op. 24

LOCACELLI: Sharon Robinson, Wei-An Hung, Eva Roebuck, Sarah Miller, Cheuk Yan Vincent Leung, William Cayanan, Chad Polk & Paul Maxwell, cello; Yun Song Tay, conductor

Felix Mendelssohn (1809-1847): String Quintet No. 1 in A Major, Op. 18

Jinjoo Cho, violin; Cameron Alan-Lee, violin; Serena Hsu, viola; Eric Wong, viola; Si-Yan Darren Li, cello

Johannes Brahms (1833-1897): String Sextet No. 1 in B-flat Major, Op. 18

Jaime Laredo, violin; Jinjoo Cho, violin; Eric Wong, viola; Patrick Miller, viola; Sharon Robinson, cello; Wei-An Hung, cello

01:51:00 00:07:46 Johann Sebastian Bach Flute Sonata No. 4 in C major

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

José A Morales: Puebilito Viejo (Little Village)

José A Morales: Bucarelia

Adolfo Mejía: Bambuco in e

Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto in Eb for 2 Pianos & Orchestra, K. 365

Frederic Mompou: Suite Compostelana

Gabriel Fauré: Dolly Suite, Op. 56

Joaquín Rodrigo: Evocaciones for Piano (Tarde en el parque, Noche en el Guadalquivir, Mañana en Triana)

Francesco Molino: Guitar Concerto in e, Op. 56

04:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

04:02:00 00:29:12 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in A minor

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

04:34:00 00:27:14 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 4 in E flat major Op 7

Peter Takács, piano Cambria 1175

05:04:00 00:26:59 Paul Hindemith Symphony 'Mathis der Maler'

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55230

05:34:00 00:05:31 Claude Debussy Images, Book 2: Et la lune descend

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

05:40:00 00:13:00 Anton Diabelli Guitar Sonata in F major Op 57

Eduardo Fernández, guitar Decca 414160

05:56:00 00:03:22 Benjamin Britten Bourrée from 'A Simple Symphony' Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:16 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento No. 1

Academy Chamber Ensemble Philips 420181

06:11:00 00:03:35 Thomas Arne The Glitt'ring Sun from 'The Morning'

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

06:16:00 00:06:46 Mauro Giuliani Rondo from Guitar Concerto No. 1 Op 30

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Pepe Romero, guitar Philips 4788977

06:25:00 00:04:40 Carl Nielsen There Sat a Fisherman Deep in Thought

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

06:30:00 00:05:39 Joachim Raff Finale from Octet for Strings Op 176

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

06:40:00 00:08:57 Michael Haydn Symphony No. 34 in E flat major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

06:51:00 00:04:46 Sergei Rachmaninoff Aleko: Men's Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

06:55:00 00:02:36 Frank Panella March 'On the Square'

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:03:00 00:03:02 Aaron Copland Fanfare for the Common Man

Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 60983

07:07:00 00:04:03 Adolphe Adam Giselle: Grand Pas de Deux

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

07:10:00 00:08:32 Johann Stamitz Symphony for Strings in B flat major

Donald Armstrong New Zealand Chamber Orch Naxos 553194

07:20:00 00:02:57 Aram Khachaturian Masquerade: Galop

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

07:25:00 00:02:58 Leonard Bernstein West Side Story: Maria

Symphony Orchestra Leonard Bernstein José Carreras, tenor DeutGram 27991

07:31:00 00:07:06 Alexander Borodin Finale from Symphony No. 1

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

07:42:00 00:09:34 Ludwig van Beethoven Minuet & Finale from Symphony No. 1 Op 21

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

07:50:00 00:03:52 John Bull Fantasia

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

07:58:00 00:01:25 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Intermezzo Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

08:07:00 00:05:41 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Flute Concerto

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

08:15:00 00:08:47 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 41

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

08:25:00 00:03:07 Johann Strauss Jr Perpetual Motion Op 257

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

08:30:00 00:05:15 Anton Arensky Andante from String Quartet No. 1 Op 11

Ying Quartet Sono Lumin 92143

08:40:00 00:07:01 Franz Schubert Scherzo from Piano Trio No. 2

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

08:48:00 00:05:24 Remo Giazotto Albinoni's Adagio for Strings & Organ in G minor

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

08:55:00 00:04:48 Harold Arlen Get Happy

Jenny Lin, piano Steinway 30011

09:05:00 00:17:46 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 6 in F major Op 10

Peter Takács, piano Cambria 1175

09:27:00 00:04:43 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 1 in C sharp minor Op 3

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

09:35:00 00:05:35 Jean Sibelius Menuetto

Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

09:42:00 00:09:12 Camille Saint-Saëns Introduction & Rondo Capriccioso Op 28

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

09:55:00 00:02:10 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 19 in B minor

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

09:56:00 00:02:14 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 3 in F major

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:36 Claude Debussy Preludes Book 2: 'General Lavine'

Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

10:04:00 00:02:49 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: I am the very model of a Modern Major General

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

10:09:00 00:13:22 Aaron Copland Finale from Symphony No. 3

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 90578

10:21:00 00:02:57 Aaron Copland Down a Country Lane

Frank Battisti N.E. Conservatory Winds Albany 1058

10:29:00 00:03:48 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Cygnets

Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

10:37:00 00:04:36 Anton Arensky Suite No. 1 for 2 Pianos: Waltz Op 15

Stephen Coombs, piano; Ian Munro, piano Hyperion 66755

10:44:00 00:06:03 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Chaconne

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

10:51:00 00:19:01 Franz Schubert Fantasy in F minor

Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson, piano Sony 506416

11:11:00 00:06:06 Felix Mendelssohn Andante in E major Op 81

Pacifica Quartet Cedille 82

11:19:00 00:08:30 Thomas Arne Symphony No. 1 in C major

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

11:29:00 00:09:25 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in A minor

Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

11:41:00 00:08:12 Gabriel Pierné Ramuntcho: Overture

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

11:52:00 00:07:37 Franz von Suppé Beautiful Galatea: Overture

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61830

12:07:00 00:11:10 Louis Moreau Gottschalk Symphony No. 2

Richard Rosenberg Hot Springs Festival Orchestra Naxos 559320

12:20:00 00:11:06 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 5

Berlin Philharmonic Cellists Juliane Banse, soprano EMI 56981

12:33:00 00:04:14 Joseph Hellmesberger Jr Polka "Between the Two of Us"

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

12:42:00 00:05:38 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 11 in A minor

Gary Graffman, piano RCA 300350

12:51:00 00:07:43 Julius Fucik Miramare Overture Op 247

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:26:59 Paul Hindemith Symphony 'Mathis der Maler'

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55230

13:30:00 00:16:22 Sir William Walton Henry V: Suite

James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

13:48:00 00:11:42 Aaron Copland El Salón México

Leonard Slatkin Detroit Symphony Naxos 503293

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joan Tower: Fanfare No. 4 for the Uncommon Woman Colorado Symphony Orchestra; Marin Alsop, conductor

George Frideric Handel: Concerto Grosso in D major, Op. 6 No. 5 Owen Dalby, Geoff Nuttall, Luri Lee, Jeffrey Dyrda, and Livia Sohn, violin; Lesley Robertson and Hezekiah Leung, viola; Christopher Costanza and Jonathan Lo, cello; Anthony Manzo, double bass; Pedja Muzijevic, harpsichord The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: excerpts from Act I Baltimore Symphony Orchestra; Marin Alsop, conductor Joseph Meyerhoff Symphony Hall, Baltimore, MD

Frederic Chopin: Scherzo No.3 in C-sharp Minor, Op.39 Anna Han, piano Southeastern Piano Festival, University of South Carolina School of Music Recital Hall, Columbia, SC

Antonio Vivaldi: Concerto in D minor, Op 3 No. 11, RV 565 Movement 3 and 4 Largo e spiccato and Alle Daniel Hope, violin; Chamber Orchestra of Europe

Ralph Vaughan Williams: A London Symphony: Movements 2-4 Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor The Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY

Antonio Vivaldi: Concerto in G Major for Cello, Strings, and Continuo, RV 413 Daniel McDonough, cello; Daniel Phillips, violin; Danbi Um, violin; Yura Lee, viola; David Grossman, cello; Kenneth Weiss, harpsichord Chamber Music Society of Lincoln Center & University of Georgia, Performing Arts Center, Hodgson Concert Hall, Athens, GA

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:12 Aaron Copland Fanfare for the Common Man

Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

16:05:00 00:04:12 John Williams Liberty Fanfare

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

16:12:00 00:12:09 Muzio Clementi Minuet & Finale from Symphony No. 1

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

16:28:00 00:04:32 James Horner Apollo 13: Re-entry and Splashdown

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80437

16:34:00 00:05:05 Leopold Kozeluch Minuet from Piano Concerto No. 6

London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 68154

16:41:00 00:09:02 Paul Hindemith Concert of Angels from 'Mathis der

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55230

16:52:00 00:03:20 Leonard Bernstein West Side Story: I Feel Pretty

Symphony Orchestra Leonard Bernstein Kiri Te Kanawa, soprano; Chorus DeutGram 27991

16:57:00 00:02:17 Ernesto Lecuona Vals maravilloso

Kathryn Stott, piano EMI 56803

17:04:00 00:05:44 Giuseppe Verdi Alzira: Prelude

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 62373

17:16:00 00:03:23 Giuseppe Verdi Introduction to Act 1 & Brindisi from La Traviata

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80364

17:23:00 00:12:10 Sergei Rachmaninoff Vivace from Piano Concerto No. 1 Op 1

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

17:40:00 00:06:24 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 471582

17:48:00 00:03:16 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Musette et Tambourin

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

17:53:00 00:06:21 John Bull In Nomine IX

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:48 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Concerto No. 2 in D major

Swedish Chamber Orchestra Patrick Gallois Patrick Gallois, flute Naxos 503293

18:29:00 00:03:38 Samuel Barber Souvenirs Suite: Hesitation Tango Op 28

Leon McCawley, piano VirginClas 45270

18:34:00 00:02:53 Leroy Anderson Blue Tango

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

18:39:00 00:13:31 Ralph Vaughan Williams Charterhouse Suite

Dalia Atlas Israel Chamber Orchestra Stradivari 8011

18:56:00 00:02:51 Horacio Salgán Don Agustín Bardi

Mirian Conti, piano Steinway 30010

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:33 Franz Joseph Haydn Symphony No. 63 in C major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427337

19:25:00 00:31:06 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 19

Chamber Orchestra of Europe Nikolaus Harnoncourt Pierre-Laurent Aimard, piano Teldec 47334

19:56:00 00:02:30 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 13

Empire Brass Telarc 80204

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 00:19:21 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 25 in G minor

Jane Glover London Mozart Players ASV 717

20:22:00 00:21:14 Julián Orbón Tres versiones sinfónicas

Eduardo Mata Simón Bolívar Symphony Dorian 90179

20:45:00 00:14:10 Richard Wagner Götterdämmerung: Siegfried's Funeral

George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

21:03:00 00:15:56 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in C sharp minor Op 27

Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581

21:21:00 00:04:43 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

21:28:00 00:12:59 Zdenek Fibich Spring Op 13

Marek Stilec Czech National Symphony Naxos 573197

21:43:00 00:06:27 August Soederman Swedish Festival Music

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553115

21:50:00 00:34:03 Jean Sibelius Symphony No. 4 in A minor Op 63

George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

22:26:00 00:19:14 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 42 in C major Op 54

Angeles Quartet Decca 4783695

22:47:00 00:10:45 Frederick Delius Late Swallows

Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:57 Ernest Schelling Suite Fantastique: Intermezzo Op 7

BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

23:09:00 00:09:20 Jean Sibelius Andantino from Symphony No. 3 Op 52

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony RCA 60434

23:21:00 00:05:23 Johann Sebastian Bach French Suite No. 5: Sarabande in G

Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

23:26:00 00:04:25 André Grétry Céphale et Procris: Menuetto

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

23:30:00 00:06:12 John Bull Pavan in the Second Tone

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

23:39:00 00:06:20 Mauro Giuliani Siciliano from Guitar Concerto No. 1 Op 30

English Chamber Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

23:45:00 00:08:55 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 35

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

23:55:00 00:02:55 Peter Tchaikovsky Valse sentimentale Op 51

Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377