Program Guide 03-07-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Wolfgang Amadeus Mozart: Overture to La Clemenza di Tito Lausanne Chamber Orchestra; Yehudi Menuhin, conductor

Alexander Borodin: In the Steppes of Central Asia Buffalo Philharmonic Orchestra; Matthew Kraemer, conductor Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata No. 13 in B-flat Major, K.333 Sean Chen, piano Strings Music Festival, Strings Music Pavilion, Steamboat Springs, CO

Gioacchino Rossini: Sonata No. 3 in C Major Jonathan Crow, violin; Rachel Barton Pine, violin; Denis Brott, cello; James VanDemark, double bass Montreal Chamber Music Festival, St. James United Church, Montreal, Canada

Zhao Jiping: Summer in the high Grassland Yo-Yo Ma, cello; Members of the Silk Road Ensemble

Claude Debussy: Trois Chansons Center City Brass Quintet; Anthony DiLorenzo, trumpet; Geoffrey Hardcastle, trumpet; Richard King, horn; Ko-Ichiro Yamamoto, trombone; Craig Knox, tuba University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA

Henry Purcell: Six Keyboard Lessons Fabio Zanon, guitar Americas Society, Salon Simon Bolivar, New York, NY

Osvaldo Golijov: Azul Yo-Yo Ma, cello; The Knights: Michael Ward-Bergeman, hyper-accordion; Jamey Haddad, percussion; Cyro Baptista, percussion; Eric Jacobsen, conductor

02:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

02:03:00 00:31:29 Franz Berwald Symphony No. 2 in D major Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553051

02:37:00 00:28:55 Maurice Ravel String Quartet in F Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

03:08:00 00:35:26 Richard Strauss Le Bourgeois Gentilhomme Suite Op 60 Erich Leinsdorf Chamber Orchestra of Europe ASV 809

03:49:00 00:48:50 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 15 in B flat major Jeffrey Tate English Chamber Orchestra EMI 69823

04:42:00 00:36:21 Peter Tchaikovsky Suite No. 1 in D minor Op 43 Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

05:22:00 00:19:30 Francis Poulenc Piano Concerto Philharmonia Orchestra Charles Dutoit Pascal Rogé, piano Decca 436546

05:45:00 00:08:31 Alexander Glazunov Concert Waltz No. 1 in D major Op 47 Lawrence Leighton Smith Moscow Philharmonic Sheffield 27

05:55:00 00:03:45 George Gershwin Porgy and Bess: Summertime Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:04:00 00:03:20 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Siciliana Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

06:12:00 00:06:24 Maurice Ravel Miroirs: Alborada del gracioso Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

06:23:00 00:05:05 Sir Arthur Sullivan The Yeoman of the Guard: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

06:35:00 00:03:36 John Williams E.T.: Flying Theme John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

06:44:00 00:05:15 Ottorino Respighi The Pines of Rome: The Pines of the Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

06:57:00 00:02:25 Leroy Anderson Ticonderoga March Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

07:02:00 00:03:09 Frédéric Chopin Tarantelle in A flat major Op 43 Vladimir Ziva Moscow Symphony Naxos 555048

07:12:00 00:05:01 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.4 in G major Op 39 Sir Adrian Boult London Philharmonic EMI 28379

07:17:00 00:01:42 Henry Purcell The Fairy Queen: Rondeau William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901308

07:23:00 00:06:34 Dmitri Shostakovich Festive Overture Op 96 Brett Mitchell Cleveland Orch Youth Orch COYO 61415

07:35:00 00:02:43 Percy Grainger The Lost Lady Found City of London Sinfonia Richard Hickox Joyful Company of Singers Chandos 9554

07:37:00 00:01:20 George Gershwin Tip-Toes: Sweet and Low-Down Peter Donohoe, piano EMI 54280

07:44:00 00:05:27 Sergei Prokofiev Gavotte & Finale from Symphony No. 1 Op 25 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

08:05:00 00:02:48 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 9 Empire Brass Telarc 80204

08:12:00 00:05:24 Charles-Marie Widor Toccata from Organ Symphony No. 5 Op 42 Todd Wilson, organ MAA 11009

08:23:00 00:06:12 Ludwig van Beethoven Presto from String Quartet No. 14 Op 131 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 821

08:35:00 00:02:07 Anthony Holborne Galliard 'My selfe' Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

08:37:00 00:01:35 Manuel de Falla El amor brujo: Song of the Will-o'-the- Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

08:44:00 00:05:52 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Romance Op 97 Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553299

09:03:00 00:04:06 Johann Sebastian Bach Allegro from Brandenburg Concerto No. 1 Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

09:12:00 00:05:39 Francis Poulenc Scherzo from Sinfonietta Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

09:25:00 00:03:29 Donald Fraser The Jetsons: Theme [in the Style of Grant Gershon Hollywood Chamber Orchestra Delos 3222

09:35:00 00:03:26 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: The Swan Angelika Bachmann, musical saw; Anne-Monika von Twardowski, pn Warner 554295

09:37:00 00:02:00 Gilbert & Sullivan The Mikado: The List Song Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80284

09:44:00 00:06:00 Felix Mendelssohn Finale from Octet for Strings Op 20 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

09:52:00 00:03:19 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Chianti London Brass Teldec 46069

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:06:06 Sir Edward Elgar Enigma Variations: Nimrod Op 36 Leonard Bernstein BBC Symphony DeutGram 27991

10:13:00 00:05:31 Frédéric Chopin Mazurka No. 12 in A flat major Op 17 Yundi, piano Mercury 4812443

10:25:00 00:05:39 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Marriage Feast Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

10:36:00 00:03:55 Maurice Ravel Pantoum from Piano Trio Jean-Yves Thibaudet, piano; Joshua Bell, violin; Steven Isserlis, cello Decca 425860

10:45:00 00:09:40 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 5 in F minor Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

11:00:00 00:06:58 Johan Svendsen Norwegian Artists' Carnival Op 14 Ole Kristian Ruud Trondheim Symphony Orchestra VirginClas 45128

11:13:00 00:05:12 Franz Joseph Haydn The Creation: The Heavens Are Telling Bavarian Radio Symphony Leonard Bernstein Judith Blegen, soprano; Thomas Moser, tenor; Kurt Moll, bass; Bavarian Radio Chorus DeutGram 27991

11:23:00 00:05:34 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Forlane Alexander Schimpf, piano Oehms 867

11:34:00 00:03:38 Franz Schubert Marche militaire No. 2 in G major Paul Badura-Skoda, piano; Jörg Demus, piano Valois 4622

11:43:00 00:09:00 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 3 Op 37 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Norman Krieger, piano Decca 4815583

12:04:00 00:03:20 Leonard Bernstein West Side Story: I Feel Pretty Symphony Orchestra Leonard Bernstein Kiri Te Kanawa, soprano; Chorus DeutGram 27991

12:13:00 00:05:40 Joseph Hellmesberger Sr Ball Scene Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

12:24:00 00:05:31 Tomaso Albinoni Concerto for Strings in A major Op 5 Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 663

12:35:00 00:03:34 Alexander Borodin Petite Suite: Rustic Mazurka Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

12:44:00 00:10:24 Maurice Ravel Introduction & Allegro Melos Ensemble Osian Ellis, harp; Richard Adeney, flute; Cecil Aronowitz, viola Decca 4785437

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:04:00 00:18:47 Maurice Ravel Piano Concerto for the Left Hand in D major Cleveland Orchestra Pierre Boulez Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

13:33:00 00:08:32 Peter Cornelius The Barber of Bagdad: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

13:49:00 00:10:38 Gustav Holst The Perfect Fool: Ballet Music Op 39 André Previn London Symphony EMI 66934

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child & Valerie Kahler

William Bolcom: Three Rags for String Quartet The Harlem String Quartet Phoenix Chamber Music Society, Kerr Cultural Center, Scottsdale, AZ

Jean Sibelius: Karelia Suite, Op. 11 Berlin Radio Symphony Orchestra; John Storgards, conductor Philharmonie, Berlin, Germany

Peter Tchaikovsky: String Quartet No. 1 in D Major, Op. 11 Calidore String Quartet Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA 4

Melia Watras: Berceuse (2015) Michael Jinsoo Lim, violin; Melia Watras, viola Classical KING FM's Second Inversion, KING FM studios, Seattle, WA

Marjory Kennedy-Fraser (arr. Mansfield): Eriskay Love Lilt National Collegiate Chorale of Scotland; Christopher Bell, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY

Jonathan Bailey Holland: Stories from Home Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langree, conductor Music Hall, Cincinnati, OH

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:04:00 00:03:00 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Prelude Alexander Schimpf, piano Oehms 867

16:13:00 00:07:00 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 7 Op 92 Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 27991

16:26:00 00:03:35 David Raksin The Bad and the Beautiful: Theme Michael Tilson Thomas New World Symphony RCA 68798

16:38:00 00:05:52 Maurice Ravel Boléro National Philharmonic Barry Wordsworth Evelyn Glennie, percussion RCA 61386

16:50:00 00:04:38 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Act 2 Finale John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

17:04:00 00:02:58 Leonard Bernstein West Side Story: Maria Symphony Orchestra Leonard Bernstein José Carreras, tenor DeutGram 27991

17:12:00 00:06:52 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Fête Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

17:26:00 00:05:41 George Gershwin Girl Crazy: Overture Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic BBC 63

17:39:00 00:02:47 Giacomo Puccini Gianni Schicchi: O mio babbino caro London Philharmonic Sir Charles Mackerras Renée Fleming, soprano Decca 4759379

17:48:00 00:05:59 William Schuman New England Triptych: Chester Lt. Col. Jason K. Fettig United States Marine Band Altissimo 4032

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:05:00 00:05:25 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Polonaise Op 52 Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

18:15:00 00:04:40 Dag Wirén March from Serenade for Strings Op 11 William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

18:28:00 00:04:17 Karl Jenkins Ave verum corpus Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

18:37:00 00:06:00 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Pastorale José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

18:48:00 00:05:45 Franz Schubert Finale from Piano Quintet Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:51 Franz Liszt Piano Concerto No. 2 in A major Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448

19:27:00 00:28:59 Franz Berwald Symphony No. 3 in C major Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553052

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live from Mixon Hall – Faculty recital

William Cayanan (b. 1996): The Madrigalist (2017) World Premiere

Gabriel Fauré (1845-1924): Élégie, Op. 24

LOCACELLI: Sharon Robinson, Wei-An Hung, Eva Roebuck, Sarah Miller, Cheuk Yan Vincent Leung, William Cayanan, Chad Polk & Paul Maxwell, cello; Yun Song Tay, conductor

Felix Mendelssohn (1809-1847): String Quintet No. 1 in A Major, Op. 18

Jinjoo Cho, violin; Cameron Alan-Lee, violin; Serena Hsu, viola; Eric Wong, viola; Si-Yan Darren Li, cello

Johannes Brahms (1833-1897): String Sextet No. 1 in B-flat Major, Op. 18

Jaime Laredo, violin; Jinjoo Cho, violin; Eric Wong, viola; Patrick Miller, viola; Sharon Robinson, cello; Wei-An Hung, cello

21:52:00 00:05:51 Ludwig van Beethoven Piano Quartet in Eb, Op. 16 - Rondo Wu Han, piano Arnaud Sussman, violin Beth Guterman, viola David Finckel, cello CMS Studio 82503





22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by Moses Hogan

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:00 00:07:49 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Clarinet Concerto Seattle Symphony Gerard Schwarz Jon Manasse, clarinet Harm Mundi 907516

23:10:00 00:09:47 Keith Jarrett Adagio for Oboe & Strings Fairfield Orchestra Thomas Crawford Marcia Butler, oboe ECM 1450

23:21:00 00:07:13 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Les Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

23:28:00 00:07:38 Franz Schubert Rosamunde: Entr'acte No. 3 in B flat major Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

23:36:00 00:06:03 Maurice Ravel Miroirs: La vallée des cloches Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

23:42:00 00:10:06 Gerald Finzi Introit in F major Op 6 City of London Sinfonia Richard Hickox Tasmin Little, violin Chandos 9888

23:53:00 00:02:46 Felix Mendelssohn Song without Words No. 25 in G major Op 62 Sergei Babayan, piano Discover 920155

23:56:00 00:03:27 Franz Liszt Schubert Song 'Frühlingsglaube' Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530