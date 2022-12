Program Guide 03-02-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johannes Brahms: Intermezzo in B minor, No. 1, Op. 119, No. 1 Joyce Yang, piano Macalester College, Janet Wallace Fine Arts Center, St. Paul, MN

David Bruce: Gumboots Owen Dalby and Geoff Nuttall, violins; Meena Bhasin, viola; Christopher Costanza, cello; Todd Palmer, clarinet Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC

Andrea Falconieri: Canzone con il basso continuo Tempesta di Mare Chamber Players; Gwyn Roberts & Richard Stone, directors Tempesta di Mare, Presbyterian Church of Chestnut Hill, Philadelphia, PA

Johannes Brahms: Double Concerto in A minor, Op. 102: Movements 2 & 3 Sayaka Shoji, violin; Danjulo Ishizaka, cello; National Polish Radio Symphony Orchestra, Katowice; Leonard Slatkin, conductor Ludwig van Beethoven Easter Festival, Philharmonic Concert Hall, Warsaw, Poland

Bohuslav Martinu: Sinfonia Concertante for Two Orchestras: Movement 4 Allegretto Czech Philharmonic Orchestra; Jiri Belohlavek, conductor

Franz Schubert: Overture for Strings in C minor, D. 8 Korean Chamber Orchestra Ludwig van Beethoven Easter Festival, Warsaw, Philharmonic Concert Hall, Warsaw, Poland

Bohuslav Martinu: Duo No 1 for Violin and Cello Danbi Um, violin; Nicholas Canellakis, cello Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA

Leos Janacek: Sinfonietta Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

02:02:00 00:24:17 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 11 in F minor Op 95 Leif Segerstam Danish National Radio Sym Chandos 9266

02:29:00 00:24:58 Franz Joseph Haydn Symphony No. 98 in B flat major Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

02:56:00 00:30:31 Bedrich Smetana String Quartet No. 1 in E minor Geoffrey Simon London Symphony Chandos 8412

03:30:00 00:28:01 Kurt Weill Symphony No. 2 Edo de Waart Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 4788977

04:01:00 00:46:46 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 83 Chicago Symphony Erich Leinsdorf Sviatoslav Richter, piano RCA 300350

04:51:00 00:44:30 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 10 for 13 Winds in B flat major Jack Brymer London Wind Soloists Decca 4785437

05:39:00 00:11:05 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in G major John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

05:53:00 00:03:45 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Idylle Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:42 Aram Khachaturian Gayaneh: Lesghinka Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

06:12:00 00:06:23 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Sinfonia Concertante Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin; Matthew Lipman, viola Avie 2317

06:23:00 00:06:15 Franz Liszt Schubert Song 'Serenade' Evgeny Kissin, piano RCA 58420

06:38:00 00:03:58 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 3 Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

06:48:00 00:04:20 Carl Maria von Weber Rondo from Bassoon Concerto Op 75 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Klaus Thunemann, bassoon Philips 432081

06:57:00 00:01:43 Giacomo Puccini March 'Electric Shock' Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

07:02:00 00:03:53 Henry Mancini The Pink Panther: Theme Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

07:12:00 00:05:24 Claude Debussy Tarantelle styrienne 'Danse' Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 74006

07:23:00 00:06:10 Ludwig van Beethoven Fidelio: Overture Op 72 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

07:35:00 00:03:28 Ernesto Lecuona Malagueña Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

07:44:00 00:06:01 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

08:04:00 00:02:31 Antonio Vivaldi Allegro from Violin Concerto Op 4 Concerto Italiano Rinaldo Alessandrini Antonio De Secondi, violin Naïve 30301

08:12:00 00:05:30 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 14 Op 27 Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

08:19:00 00:05:37 Leonard Bernstein Candide: Make Our Garden Grow London Symphony Leonard Bernstein Jerry Hadley, tenor; June Anderson, soprano; Adolph Green, baritone; London Symphony Chorus DeutGram 27991

08:35:00 00:03:54 Morton Gould Pavanne from American Symphonette No. 2 David Alan Miller Albany Symphony Orchestra Albany 1174

08:44:00 00:06:35 Johann Sebastian Bach Cantata No. 42: Sinfonia Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

09:04:00 00:03:35 William Byrd Mass for Five Voices: Sanctus Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

09:12:00 00:05:53 Josef Suk Toward a New Life Op 35 John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

09:24:00 00:05:53 Gustav Holst Brook Green Suite Howard Griffiths English Sinfonia Naxos 570339

09:38:00 00:03:45 Claude Debussy Petite Suite: En bateau Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

09:48:00 00:07:01 Richard Rodgers Slaughter on 10th Avenue from 'On Your Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:07:15 Maurice Ravel Menuet antique Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

10:13:00 00:05:43 Erik Satie Jack in the Box Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

10:21:00 00:09:42 Felix Mendelssohn Overture for Wind Instruments Op 24 Claudio Abbado London Symphony DeutGram 423104

10:26:00 00:05:12 Franz Joseph Haydn The Creation: The Heavens Are Telling Bavarian Radio Symphony Leonard Bernstein Judith Blegen, soprano; Thomas Moser, tenor; Kurt Moll, bass; Bavarian Radio Chorus DeutGram 27991

10:46:00 00:03:32 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 1 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

11:01:00 00:06:21 William Boyce Symphony No. 2 in A major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

11:13:00 00:05:25 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 1 in G minor Chamber Ensemble Leonidas Kavakos, violin; Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

11:24:00 00:03:56 Erich Wolfgang Korngold Baby Serenade: Overture Op 24 Werner Andreas Albert NW German Philharmonic CPO 999077

11:34:00 00:05:49 Camille Saint-Saëns Scherzo from Piano Concerto No. 2 Op 22 Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

11:45:00 00:10:01 Samuel Barber Adagio for Strings Op 11 Leonard Bernstein Los Angeles Philharmonic DeutGram 27991

12:04:00 00:06:29 Vincenzo Bellini Oboe Concerto in E flat major Frankfurt Radio Symphony Eliahu Inbal Heinz Holliger, oboe Philips 4788977

12:15:00 00:05:33 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 61 in D major András Schiff, piano Teldec 17141

12:26:00 00:05:52 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 3 in A flat major Op 46 Leonard Bernstein Israel Philharmonic DeutGram 27991

12:37:00 00:03:31 Florent Schmitt La tragédie de Salomé: Dance of the Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

12:46:00 00:10:00 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Suite Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Harm Mundi 907110

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:21:25 Joaquín Rodrigo Concierto de Aranjuez London Philharmonic Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

13:21:00 00:02:30 Francis Poulenc Pastourelle Paul Crossley, piano CBS 44921

13:30 FIRST FRIDAYS with John Simna - Callisto Quartet: Paul Aguilar, violin; Rachel Stenzel, violin; Eva Kennedy, viola; Hannah Moses, cello

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quartet No. 19 in C, K. 465, “Dissonance” – First movement

Johannes Brahms: String Quartet No. 1 in c, Op. 51 No. 1 – First movement

Claude Debussy: String Quartet in g, Op. 11 – First movement

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Clara Schumann: Two Lieder from "Liebesfruhling" Anne Sofie von Otter, mezzo; Helene Grimaud, piano

Albert Roussel: Concert pour petit Orchestra IRIS Orchestra; Michael Stern, conductor IRIS Orchestra, Germantown Performing Arts Center, Germantown, TN

Yuko Uebayashi: Misericordia for flute and strings Carol Wincenc, flute; Escher String Quartet Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA

Egberto Gismonti: Baiao malandro Sergio & Odair Assad guitar duo Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA

Ludwig van Beethoven (arr. for strings by Martin Merker): Piano Sonata No. 28 in A, Op. 101 Camerata Bern; Antje Weithaas, conductor Paul Klee Centre, Bern, Switzerland

Paul Lansky: Five Views of an Unfamiliar Tune for Solo Percussion and Chamber Orchestra Matthew McClung, percussion; River Oaks Chamber Orchestra; Victor Yampolsky, conductor

River Oaks Chamber Orchestra, St. John the Divine Church, Houston, TX

Manuel de Falla: Nana (Lullaby), from 'Suite populaire espagnole' Leticia Moreno, violin; Barbara Witkowska, harp

Ludwig van Beethoven Easter Festival, Philharmonic Concert Hall, Warsaw, Poland

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:04:00 00:03:08 Kurt Weill The Threepenny Opera: Ballad of Mack the RIAS Chamber Ensemble John Mauceri Ute Lemper, soprano Decca 425204

16:13:00 00:05:49 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 4 Op 90 Leonard Bernstein Israel Philharmonic DeutGram 27991

16:27:00 00:03:36 John Williams Schindler's List: Main Theme Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley Daniel Hope, violin DeutGram 4792954

16:38:00 00:04:54 Franz Joseph Haydn Minuet from Symphony No. 31 Sir Charles Mackerras Orchestra of St Luke's Telarc 80156

16:49:00 00:05:45 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Dance of the Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

17:04:00 00:02:08 Giovanni Palestrina Exsultate Deo John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

17:12:00 00:04:47 Leonard Bernstein West Side Story: America Symphony Orchestra Leonard Bernstein Angelina Réaux, soprano; Luise Edeiken, mezzo-soprano; Stella Zambalis, mezzo-soprano; Tatiana Troyanos, mezzo-sop DeutGram 27991

17:23:00 00:07:00 Manuel de Falla La vida breve: Interlude & Spanish Dance Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80149

17:38:00 00:01:33 Samuel Scheidt Galliard Battaglia Canadian Brass Steinway 30008

17:46:00 00:07:51 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 17 Vienna Philharmonic Leonard Bernstein Leonard Bernstein, piano DeutGram 27991

DINNER CLASSICS

18:05:00 00:07:29 Ludwig van Beethoven King Stephan: Overture Op 117 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

18:17:00 00:05:28 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Valse mélancolique Op 55 Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

18:28:00 00:05:38 John Williams Jurassic Park: Main Themes Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

18:38:00 00:04:58 Frédéric Chopin Waltz No. 1 in E flat major Op 18 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 466357

18:48:00 00:06:15 Alexander Glazunov Wedding March Op 21 Igor Golovschin Moscow Symphony Naxos 553839

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:54 Antonín Dvorák Serenade for Winds in D minor Op 44 Vienna Philharmonic Myung-Whun Chung Members of DeutGram 471613

19:27:00 00:28:26 Franz Joseph Haydn Symphony No.103 in E flat major Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

19:58:00 00:01:25 Emmanuel Chabrier Ballabile Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 00:09:07 Édouard Lalo Deux Aubades Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

20:12:00 00:24:16 Ignaz Pleyel Symphony in G Op 68 Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9525

20:38:00 00:21:19 Jean Sibelius Belshazzar's Feast Suite Op 51 Turku Philharmonic Leif Segerstam Pia Pajala, soprano Naxos 573300

21:03:00 00:14:31 Franz Schubert Violin Sonatina No. 1 in D major Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

21:19:00 00:06:33 Johann Nepomuk Hummel Larghetto from Piano Trio No. 6 Op 93 Trio Parnassus MD+G 3307

21:27:00 00:10:19 Luigi Boccherini Quintettino in C major Op 30 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

21:39:00 00:06:35 George I. Gurdjieff Night Procession Anja Lechner, cello; François Couturier, piano ECM 2367

21:50:00 00:30:31 Bedrich Smetana String Quartet No. 1 in E minor Geoffrey Simon London Symphony Chandos 8412

22:22:00 00:10:04 George Frideric Handel Concerto in F major Trevor Pinnock English Concert Archiv 453451

22:34:00 00:15:25 David Diamond The Enormous Room Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3119

22:56:00 00:02:55 Frederick S. Converse Serenade Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

QUIET HOUR

23:02:00 00:05:05 Ottorino Respighi Notturno in G flat major Sergei Babayan, piano ProPiano 224517

23:07:00 00:12:17 Jean Roger-Ducasse Interlude from "Au jardin de Marguerite" Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223641

23:21:00 00:05:47 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 2 Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

23:26:00 00:05:59 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Serenade No. 11 for Winds Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

23:34:00 00:05:40 Benjamin Godard Berceuse from 'Jocelyn' Eroica Trio EMI 56482

23:39:00 00:13:58 Gabriel Fauré Ballade in F sharp major Op 19 BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Kathryn Stott, piano Chandos 9416

23:55:00 00:02:31 Antonín Dvorák Cypress No. 9 Cypress String Quartet Avie 2275

23:56:00 00:02:11 Claude Debussy Children's Corner: The Little Shepherd Simon Trpceski, piano EMI 272