Program Guide 02-27-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Zenobia Powell Perry and Anonymous: Sinner Man So Hard, Believe! Darryl Taylor, tenor; Deon Nielson Price, piano

Heitor Villa-Lobos: Ciranda das sete notas Jack Penna, bassoon; Spoleto Festival USA Orchestra; Norman Huynh, conductor

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Trio in G major, K. 564 Orion Weiss, piano; Nicolas Dautricourt, violin; Mihai Marica, cello

Black History Spotlight: Zenobia Powell Perry

Zenobia Powell Perry: Clarinet Sonata Deon Nielson Price, piano; Berkeley Price, clarinet

Zenobia Powell Perry: Piano Potpourri No. 4. Flight John Crotty, piano

Frederic Chopin: Nocturne No. 4 in F Major, Op. 15, No. 1 Daniel Barenboim, piano

Antonio Vivaldi: Concerto a Molti Strumenti in D Minor, RV 566 Venice Baroque Orchestra; Andrea Marcon, conductor

Carl Philipp Emanuel Bach: Flute Concerto in D Minor, H. 484.1, Wq 22 Tara Helen O'Connor, flute; Geoff Nuttall, violin; Owen Dalby, violin; Benjamin Beilman, violin; Livia Sohn, violin; Daniel Phillips, viola; Christopher Costanza, cello; Anthony Manzo, double bass; Pedja Muzijevic, harpsichord; Geoff Nuttall, conductor

Frederic Chopin: Scherzo No. 4 in E Major, Op. 54 Garrick Ohlsson, piano

02:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

02:02:00 00:30:07 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 3 in E flat major Op 29

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

02:35:00 00:41:34 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 4 in E minor

Matthias Bamert London Philharmonic Chandos 8896

03:20:00 00:24:51 Philip Glass Violin Concerto No. 1

Vienna Philharmonic Christoph von Dohnányi Gidon Kremer, violin DeutGram 4795448

03:48:00 00:40:55 Johannes Brahms Piano Quintet in F minor Op 34

Cleveland Orch String Quartet Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

04:32:00 00:26:03 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93

Rafael Kubelik Cleveland Orchestra DeutGram 459463

05:01:00 00:30:17 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16

Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

05:34:00 00:16:00 Sir Arnold Bax Northern Ballad No. 2

Vernon Handley Royal Philharmonic Chandos 8464

05:53:00 00:05:41 Franz Schubert Allegretto in C minor

Maria João Pires, piano DeutGram 457550

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:22 Claude Debussy Arabesque No. 2 in G major

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

06:15:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold Four Scottish Dances Op 59

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

06:25:00 00:05:23 Sir Charles Hubert H. Parry Scherzo from Symphony No. 3

Matthias Bamert London Philharmonic Chandos 8896

06:30:00 00:04:12 John Williams The Phantom Menace: Duel of the Fates

London Symphony John Williams London Voices Sony 51333

06:40:00 00:11:37 Sergei Rachmaninoff Finale from Piano Concerto No. 2 Op 18

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2192

06:51:00 00:02:52 Benjamin Britten Fugue from 'Young Person's Guide' Op 34

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

06:55:00 00:03:16 Alfredo Javaloyes Pasodoble 'El Abanico'

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:03:00 00:05:04 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: March

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 49241

07:10:00 00:03:52 Earl Wild Virtuoso Etude on Gershwin's

Joanne Polk, piano Steinway 30090

07:14:00 00:07:29 William Boyce Symphony No. 5 in D major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

07:25:00 00:02:22 Gabriel Fauré Dolly Suite: Spanish Dance Op 56

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

07:30:00 00:05:51 Frederick Delius Intermezzo from 'Fennimore and Gerda'

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

07:40:00 00:06:36 Peter Tchaikovsky Allegretto from String Sextet Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

07:50:00 00:04:19 Guillaume de Machaut Virelai 'Douce dame jolie'

Michael Jaffee Waverly Consort Vanguard 8201

07:55:00 00:03:11 Ludwig van Beethoven Scherzo from Septet Op 20

Berlin Philharmonic Octet Members of Philips 4788977

08:07:00 00:07:09 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Serenade Op 25

Joshua Smith, flute; Amy Lee, violin; Joanna Patterson Zakany, viola S&W 1

08:15:00 00:08:47 Felix Mendelssohn Finale from String Symphony No. 12

Concerto Cologne Teldec 98435

08:27:00 00:07:01 Leos Janácek Idyll for Strings: Adagio

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

08:40:00 00:10:06 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in G minor Op 9

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 550739

08:50:00 00:03:15 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Humming Chorus

Utah Symphony Joseph Silverstein Mormon Tabernacle Choir Decca 436284

08:55:00 00:07:24 Charles Strouse Annie: Overture

Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Ryan Anthony, trumpet; Paul Ferguson, trombone Azica 72216

09:05:00 00:15:16 Franz Schubert Five Minuets with Six Trios

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

09:30:00 00:02:46 Leonard Rosenman Rebel Without a Cause: Main title

John Adams London Sinfonietta Nonesuch 79402

09:35:00 00:05:55 Franz Schubert The Friends from Salamanka: Overture

Manfred Huss Haydn Sinfonietta, Vienna Koch Intl 1121

09:51:00 00:02:04 Zez Confrey Dizzy Fingers

Richard Dowling, piano Klavier 77035

09:55:00 00:01:59 Francis Chagrin Parade of the Wooden Soldiers

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:26 Sir Charles Hubert H. Parry Jerusalem

London Philharmonic Sir Andrew Davis Royal Choral Society EMI 28379

10:04:00 00:03:06 Sir Edward Elgar In Moonlight from 'In the South' Op 50

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

10:09:00 00:11:12 Antonio Casimir Cartellieri Symphony No. 2 in E flat major

Gernot Schmalfuss Evergreen Symphony Orchestra CPO 777667

10:22:00 00:04:33 Andrea Luchesi Piano Sonata in F [No. 2]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

10:28:00 00:03:32 Reinhold Glière The Red Poppy: Russian Sailor's Dance

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

10:33:00 00:03:45 Peter Tchaikovsky Serenade Op 63

Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

10:40:00 00:05:27 Alexander Glazunov Scherzo from Symphony No. 7 Op 77

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

10:46:00 00:03:38 Edward White Puffin' Billy

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

10:51:00 00:22:03 Maurice Ravel Piano Concerto in G major

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Krystian Zimerman, piano DeutGram 449213

11:13:00 00:05:29 Maurice Ravel Miroirs: La vallée des cloches

Yakov Kreizberg Netherlands Philharmonic PentaTone 58

11:21:00 00:09:07 Felix Mendelssohn Trumpet Overture Op 101

Claudio Abbado London Symphony DeutGram 423104

11:33:00 00:09:33 Johan Halvorsen Dances from 'Mascarade'

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

11:44:00 00:10:25 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Concerto for Flute & Harp

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute; Lisa Wellbaum, harp Decca 443175

11:55:00 00:03:43 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Neapolitan Dance

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

12:06:00 00:12:01 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

12:20:00 00:09:40 Franz Schubert Piano Trio in E flat major

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

12:31:00 00:03:55 Johann Strauss Jr Annen Polka Op 117

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

12:39:00 00:04:55 Eduard Strauss Quadrille on Themes from 'Carmen' Op 134

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

12:46:00 00:11:46 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Ballet

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:33:20 Ludwig van Beethoven Symphony No. 5 in C minor Op 67

Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4795448

13:35:00 00:14:08 Franz Schubert Rondo in A major Brandenburg Orchestra

Roy Goodman Elizabeth Wallfisch, violin Hyperion 66840

13:51:00 00:08:01 Oskar Nedbal The Winegrower's Bride: Overture

Douglas Bostock Carlsbad Symphony Classico 192



14:00 PERFORMANCE TODAY with Roderick Cox

Robert Schumann: Davidsbundlertanze, Op. 6; No 17. Wie aus der Ferne Mitsuko Uchida, piano Album:

Franz Schubert: Notturno in E-flat major, Op. 148, D. 897 Sasha Kazovsky, violin; Amit Even-Tov, cello; Jeffrey Kahane, piano Tippet Rise, LLC, The Domo, Fishtail, MT

Robert Schumann: Symphony No. 2 in C Major, Op. 61: Movements 3 & 4 Aspen Chamber Symphony; David Robertson, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO

Black History Spotlight: Harry Lawrence Freeman

Michael Abels: Delights and Dances Chicago Sinfonietta; Harlem Quartet; Mei-Ann Chen, conductor

Robert Schumann: Carnaval: Movements 1 & 2 Kirill Gerstein, piano Album: Kirill Gerstein: Imaginary Pictures Myrios 13

Johann Sebastian Bach: Violin Sonata No. 2 in A minor, BWV 1003 Gil Shaham, violin Gstaad Musical Summits, Church, Rougemont, Switzerland

Giovanni Bottesini: Double Bass Concerto No. 2 in B minor Edgar Meyer, double bass; Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN

Robert Schumann: Adagio and Allegro in A-flat Major for Horn and Piano, Op. 70 Radovan Vlatkovic, horn; Gloria Chien, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:05 Leonard Bernstein Slava! [A Political Overture]

Leonard Bernstein Israel Philharmonic DeutGram 27991

16:06:00 00:03:20 Leonard Bernstein West Side Story: I Feel Pretty

Symphony Orchestra Leonard Bernstein Kiri Te Kanawa, soprano; Chorus DeutGram 27991

16:12:00 00:12:15 Wolfgang Amadeus Mozart Variations on 'Ah, vous dirai-je, Maman' in C major

Janina Fialkowska, piano Atma 2532

16:28:00 00:05:29 Miklós Rózsa Ivanhoe: Overture

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81269

16:38:00 00:02:01 Jean-Marie Leclair Recréation de Musique No. 2: Badinage

Florilegium Channel 7595

16:41:00 00:07:18 Johannes Brahms Finale from Violin Concerto Op 77

Vienna Philharmonic Leonard Bernstein Gidon Kremer, violin DeutGram 27991

16:52:00 00:03:08 Giuseppe Verdi Il trovatore: Di quella pira

Verdi Symphony Milan Daniel Oren Marcelo Álvarez, tenor; Annalisa Raspagliosi, soprano; Verdi Symphony Chorus Decca 12568

16:57:00 00:03:09 Alexandre Tansman Foxtrot from 'Sonatine Transatlantique'

Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849

17:04:00 00:05:52 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 3 in A flat major Op 46

Leonard Bernstein Israel Philharmonic DeutGram 27991

17:17:00 00:02:59 Charles Gounod Faust: Soldiers' Chorus

London Symphony Richard Hickox Men of; London Symphony Chorus MCA 25877

17:23:00 00:12:13 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 1 Op 45

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1003

17:40:00 00:06:20 Frédéric Chopin Nocturne No. 12 in G major Op 37

Byron Janis, piano EMI 56780

17:48:00 00:01:49 Frédéric Chopin Waltz No. 6 in D flat major Op 64

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 466357

17:52:00 00:07:00 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 7 Op 92

Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 27991

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:23 Sir Charles Hubert H. Parry Lady Radnor's Suite

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

18:26:00 00:04:19 Marcel Poot Cheerful Overture

Alexander Rahbari Brussels Philharmonic MarcoPolo 223418

18:32:00 00:03:04 Aaron Copland The Red Pony: Happy Ending

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

18:37:00 00:14:32 César Franck Symphonic Variations

Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano CBS 37812

18:55:00 00:03:28 Charlie Chaplin Modern Times: Smile

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:24:10 Franz Joseph Haydn Symphony No. 87 in A major

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66296

19:28:00 00:26:56 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

19:58:00 00:01:31 Adriano Banchieri Concerto No. 1 for Brass 'La Battaglia'

Empire Brass Telarc 80204

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 00:12:58 François Joseph Gossec Symphony in E flat major Op 5

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9661

20:16:00 00:22:17 Heinrich von Herzogenberg Trio for Horn, Oboe & Piano in D major Op 61

Albrecht Mayer, oboe; Marie-Luise Neunecker, horn; Markus Becker, piano Decca 4783498

20:40:00 00:18:06 Carl Reinecke Flute Concerto in D major Op 283

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

21:03:00 00:15:07 Cécile Chaminade Concertstück Op 40

BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Danny Driver, piano Hyperion 68130

21:20:00 00:06:05 George Butterworth The Banks of Green Willow

Keith Lockhart BBC Concert Orchestra BBC 392

21:28:00 00:11:51 Gerald Finzi Nocturne 'New Year Music' Op 7

Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 64721

21:42:00 00:08:21 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in D major Op 7

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 553035

21:51:00 00:34:25 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 3 in C major

Matthias Bamert London Philharmonic Chandos 8896

22:27:00 00:15:07 Franz Joseph Haydn Symphony No. 30 in C major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 550757

22:44:00 00:13:37 Gabriel Fauré Masques et bergamasques Op 112

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:34 Robert Schumann Bunte Blätter: Albumblätter Op 99

Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

23:09:00 00:09:39 Johannes Brahms Adagio from Symphony No. 2 Op 73

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

23:21:00 00:09:12 Charles Ives Adagio cantabile from Symphony No. 2

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

23:30:00 00:07:59 E. J. Moeran Lonely Waters Ulster Orchestra

JoAnn Falletta Rebekah Coffey, soprano Naxos 573034

23:40:00 00:05:20 Carl Stamitz Romance from Cello Concerto No. 1

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

23:45:00 00:08:20 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 3 Op 2

Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581

23:55:00 00:03:00 Jean-Baptiste Barrière Largo from Cello Sonata Book 3/5

Chamber Ensemble Juliana Soltis, cello Acis 72276

23:57:00 00:02:03 Ernesto Lecuona Canción de luna

Kathryn Stott, piano EMI 56803