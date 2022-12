Program Guide 02-22-2018

MIDNIGHT - 2:00 PERFORMANCE TODAY WITH FRED CHILD

02:02:00 00:37:07 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 3 in C minor Op 37 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421718

02:42:00 00:40:49 Peter Tchaikovsky Symphony No. 4 in F minor Op 36 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

03:27:00 00:38:07 Antonín Dvorák Piano Quintet No. 2 in A major Op 81 Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

04:07:00 00:20:31 Virgil Thomson Symphony on a Hymn Tune Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434310

04:31:00 00:35:48 Niels Gade Symphony No. 1 in C minor Op 5 Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

05:09:00 00:31:08 Max Bruch Scottish Fantasy Op 46 London Symphony Jascha Horenstein David Oistrakh, violin Decca 4785437

05:44:00 00:09:12 Felix Mendelssohn Athalia: Overture Op 74 Klauspeter Seibel Nuremberg Symphony Orchestra Colosseum 9008

05:54:00 00:05:24 Frédéric Chopin Prelude No. 15 in D flat major Op 28 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

06:08:00 00:06:10 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Waltz Op 53 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

06:17:00 00:07:57 John Rutter First Movement from 'Beatles' Concerto Royal Philharmonic John Rutter Peter Rostal, piano; Paul Schaefer, piano Decca 1821

06:28:00 00:07:04 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 5 in E major Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

06:40:00 00:09:04 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

06:51:00 00:03:51 Hugo Alfvén The Mountain King: Dance of the Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

06:57:00 00:02:12 Henry Fillmore March 'Men of Ohio' Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:04:00 00:05:10 Edvard Grieg Peer Gynt: Overture Oivin Fjeldstad London Symphony Decca 4785437

07:12:00 00:09:54 Joaquín Rodrigo Adagio from Concierto Andaluz Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Los Romeros, guitars Philips 4788977

07:25:00 00:09:54 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 1 Prelude Fritz Reiner Chicago Symphony RCA 300350

07:40:00 00:06:11 Enrique Granados Goyescas: El fandango de candil Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

07:49:00 00:04:07 Earl Wild Virtuoso Etude on Gershwin's 'Liza' Joanne Polk, piano Steinway 30090

07:56:00 00:03:22 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Gavotte Op 112 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

08:08:00 00:03:14 Ludwig van Beethoven Für Elise Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

08:11:00 00:02:38 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Sonata No. 29 Op 106 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018

08:17:00 00:07:45 Elmer Bernstein The Ten Commandments: Suite Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Denon 75288

08:28:00 00:06:56 Richard Heuberger The Opera Ball: Overture Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

08:40:00 00:13:16 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 6 in D major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

08:55:00 00:05:27 Alexander Glazunov Scherzo from Symphony No. 7 Op 77 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

09:06:00 00:16:16 Aram Khachaturian Masquerade: Suite Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

09:26:00 00:06:49 Gabriel Fauré Elégie in C minor Op 24 Seattle Symphony Ludovic Morlot Efe Baltacigil, cello SeattleSM 1004

09:36:00 00:02:40 Earl Wild Virtuoso Etude on Gershwin's 'I Got Joanne Polk, piano Steinway 30090

09:38:00 00:02:58 Earl Wild Virtuoso Etude on Gershwin's 'The Man Joanne Polk, piano Steinway 30090

09:44:00 00:03:39 Irving Berlin Change Partners Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

09:51:00 00:03:11 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: March from Act 3 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

09:55:00 00:03:54 Claude Debussy Suite bergamasque: Menuet Vassily Primakov, piano Bridge 9350

10:00:00 00:03:26 John Philip Sousa March 'George Washington Bicentennial' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

10:04:00 00:03:58 Michael Daugherty Mount Rushmore: George Washington Pacific Symphony Carl St. Clair Pacific Chorale Naxos 559749

10:11:00 00:10:23 Niels Gade Scottish Overture 'In the Highlands' Op 7 Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

10:25:00 00:03:30 Traditional Afton Water City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

10:29:00 00:03:28 Earl Wild Virtuoso Etude on Gershwin's 'Somebody Joanne Polk, piano Steinway 30090

10:33:00 00:04:30 Earl Wild Virtuoso Etude on Gershwin's 'Oh Lady Joanne Polk, piano Steinway 30090

10:55:00 00:22:01 Sergei Prokofiev Violin Concerto No. 1 in D major Op 19 Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 59

10:55:00 00:04:31 Eugène Dédé Bees and Bumblebees Op 562 Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

11:20:00 00:03:44 Nikolai Medtner Fairy Tale in E flat major Op 26 Donna Lee, piano Azica 71220

11:26:00 00:08:52 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 24 in B flat major Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

11:37:00 00:09:06 Robert Schumann Allegro in B minor Op 8 Maurizio Pollini, piano DeutGram 471370

11:49:00 00:09:10 Gabriel Pierné Ramuntcho: Rapsodie Basque Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

12:06:00 00:10:11 Johann Christian Bach Symphony in D major Op 18 Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

12:19:00 00:11:09 Rodolfo Halffter Three Sonatas by Antonio Soler Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 894

12:33:00 00:03:53 Richard Rodgers The King and I: March of the Siamese Jenny Lin, piano Steinway 30011

12:40:00 00:05:46 Richard Rodgers Selections from 'Spring is Here' Richard Rodgers, piano Harbinger 2501

12:49:00 00:09:05 Antonín Dvorák King and Charcoal Burner: Overture Robert Stankovsky Czecho-Slovak State Phil MarcoPolo 223272

13:01:00 00:27:08 Niels Gade Symphony No. 8 in B minor Op 47 Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

13:30:00 00:13:19 Stanislaw Moniuszko Overture 'The Fairy Tale' Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

13:45:00 00:13:31 Robert Volkmann Serenade No. 3 for Strings in D minor Op 69 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki Catherine Tunnell, cello CPO 999159

15:56:00 00:02:11 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 3 in F major Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

15:58:00 00:04:14 Mikhail Ippolitov-Ivanov Procession of the Sardar Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

16:06:00 00:04:13 Jean Sibelius Processional Op 113 Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

16:13:00 00:09:35 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 12 in C sharp minor Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

16:24:00 00:02:09 Franz Schubert Graz Galop Vienna Ensemble Sony 47187

16:29:00 00:05:15 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 14 Op 27 Jenö Jandó, piano Naxos 503293

16:37:00 00:02:12 Bedrich Smetana March of the Student's Legion Václav Neumann Czech Philharmonic Orfeo 180891

16:41:00 00:07:15 Niels Gade Finale from Symphony No. 1 Op 5 Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

16:51:00 00:03:52 Earl Wild Virtuoso Etude on Gershwin's Joanne Polk, piano Steinway 30090

16:57:00 00:02:24 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Dance of the Sir Thomas Beecham Royal Philharmonic EMI 63412

17:04:00 00:05:50 Giuseppe Verdi Luisa Miller: Overture Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

17:21:00 00:02:13 Jan Dismas Zelenka Adagio from Miserere in C minor Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

17:26:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 32 in G major Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

17:40:00 00:04:44 Igor Stravinsky The Firebird: Round Dance of the Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

17:46:00 00:03:22 Igor Stravinsky Circus Polka Michael Tilson Thomas London Symphony RCA 68865

17:52:00 00:06:47 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Flutes in C Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Janet See, flute; Stephen Schultz, flute Harm Mundi 905193

18:09:00 00:20:33 Franz Joseph Haydn Symphony No. 67 in F Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

18:31:00 00:03:46 Claude Debussy Preludes Book 2: La puerta del vino Vanessa Perez, piano Steinway 30036

18:36:00 00:03:28 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance Vanessa Perez, piano Steinway 30036

18:42:00 00:09:41 Luigi Cherubini The Portuguese Hotel: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

18:55:00 00:04:30 Jean Sibelius Andante festivo Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

19:02:00 00:11:23 Felix Mendelssohn String Symphony No. 6 in E flat major Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

19:15:00 00:40:13 Peter Tchaikovsky Symphony No. 4 in F minor Op 36 Lorin Maazel Cleveland Orchestra CBS 44784

20:01:00 00:20:00 Antonín Dvorák Rusalka Fantasy Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 720

20:19:00 00:08:38 Christoph Willibald Gluck Alessandro: Chaconne Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 445824

20:23:00 00:21:57 Robert Fuchs Serenade No. 3 for Strings in E minor Op 21 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

20:30:00 00:11:00 Sergei Prokofiev Dreams Op 6 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

20:43:00 00:07:20 Richard Strauss Intermezzo: Interlude No. 2 'Dreaming by Marc Albrecht Strasbourg Philharmonic PentaTone 310

20:46:00 00:13:54 Richard Yardumian Armenian Suite Varujan Kojian Utah Symphony Phoenix 112

21:03:00 00:14:18 Wolfgang Amadeus Mozart Variations on a Theme by Gluck András Schiff, piano Decca 421369

21:51:00 00:31:08 Max Bruch Scottish Fantasy Op 46 London Symphony Jascha Horenstein David Oistrakh, violin Decca 4785437

22:24:00 00:15:15 George Frideric Handel Concerto Grosso in D major Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

22:41:00 00:20:24 Franz Joseph Haydn Symphony No. 95 in C minor George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

23:02:00 00:07:47 Edvard Grieg In Folk Style from "Nordic Melodies" Op 63 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

23:09:00 00:10:36 Niels Gade Andantino from Symphony No. 1 Op 5 Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

23:22:00 00:05:40 Peter Tchaikovsky The Seasons: October Op 37 Lang Lang, piano Sony 511758

23:27:00 00:05:04 Martin Mailman Autumn Landscape Op 4 Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434347

23:32:00 00:06:08 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Autumn Almeda Trio Albany 1386

23:39:00 00:07:42 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 62 Op 76 Takács Quartet Decca 421360

23:46:00 00:07:01 Ludwig van Beethoven Andante from Piano Quartet Op 16 Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

23:54:00 00:02:02 Johann Sebastian Bach Siciliano from Flute Sonata No. 2 Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402