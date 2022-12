Program Guide 02-20-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Alexander Borodin: String Quartet No. 2 in D major Movement 2 Scherzo: Allegro

Alexander Scriabin: The Poem of Ecstasy, Op. 54

Alexander Borodin: String Sextet in D minor

Virgil Thomson: Plow That Broke the Plains Suite

Black History Spotlight

Nora Holt: Negro Dance, Op. 25, No. 1

Bedrich Smetana: Ten Czech Dances: The Bear

Franz Liszt: Venezia e Napoli

Tatiana Mikova: Spanish Serenade

Antonin Dvorak: Symphony No. 9 in E Minor, Op. 95, From the New World: Movements 3, 4

02:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

02:02:00 00:13:49 Ralph Vaughan Williams In the Fen Country

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

02:19:00 00:35:02 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 4 in G major Op 58

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421718

02:57:00 00:26:20 Peter Tchaikovsky Francesca da Rimini Op 32

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

03:26:00 01:27:59 Gustav Mahler Symphony No. 2 in C minor

Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Melanie Diener, soprano; Petra Lang, mezzo-soprano; Prague Philharmonic Choir Decca 470283

04:57:00 00:12:11 Carl Czerny Variations on a Theme by Rode Op 33

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

05:12:00 00:25:45 Adalbert Gyrowetz Symphony in D Op 12

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9791

05:40:00 00:11:01 Robert McBride Mexican Rhapsody

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

05:56:00 00:03:41 Gabriel Fauré Sicilienne Op 78

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe d'amore Decca 4782564

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

06:08:00 00:05:51 Gioacchino Rossini Tancredi: Overture

Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

06:17:00 00:07:04 Cécile Chaminade Concertino for Flute & Orchestra Op 107

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

06:27:00 00:08:10 Hans Gál Buffoneria from Symphony No. 4 Op 105

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

06:40:00 00:04:07 Earl Wild Virtuoso Etude on Gershwin's 'Liza'

Joanne Polk, piano Steinway 30090

06:44:00 00:03:28 Earl Wild Virtuoso Etude on Gershwin's 'Somebody Loves Me'

Joanne Polk, piano Steinway 30090

06:51:00 00:03:34 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

06:57:00 00:02:47 Samuel E. Morris March 'The Kilties'

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:04:00 00:06:09 John Rutter Distant Land

John Rutter Royal Philharmonic Decca 1821

07:13:00 00:08:10 Peter Tchaikovsky Finale from Serenade for Strings Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

07:24:00 00:10:43 Ralph Vaughan Williams Norfolk Rhapsody No. 1

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

07:40:00 00:06:08 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 1 in D major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 503293

07:49:00 00:04:52 Giacomo Puccini Manon Lescaut: Act 3 Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

07:55:00 00:03:52 Earl Wild Virtuoso Etude on Gershwin's

Joanne Polk, piano Steinway 30090

08:08:00 00:05:28 Ferdinando Carulli Polonaise from Guitar Concerto No. 1 Op 8

Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

08:16:00 00:07:13 Ignacio Cervantes Danzas Cubanas

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

08:26:00 00:08:55 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

08:40:00 00:10:55 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

08:54:00 00:03:12 John Philip Sousa March 'The National Game'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

08:58:00 00:03:44 Camille Saint-Saëns Gavotte & Finale from Septet Op 65

Ensemble Vivant OpeningDay 9379

09:06:00 00:15:15 Earl Wild Variations on Gershwin's 'Someone to Watch Over Me'

Joanne Polk, piano Steinway 30090

09:27:00 00:03:46 Wolfgang Amadeus Mozart Ave verum corpus

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Amsterdam Baroque Choir Erato 10705

09:45:00 00:04:54 Frédéric Chopin Waltz No. 2 in A flat major Op 34

Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190

09:53:00 00:03:01 Joaquín Rodrigo Soleriana: Passepied

Enrique Bátiz Royal Philharmonic EMI 67435

09:57:00 00:02:35 Leonard Bernstein Candide: The Best of All Possible Worlds

Canadian Brass RCA 68633

10:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

10:00:00 00:02:31 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Romance Op 97

Royal Philharmonic Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

10:04:00 00:03:16 Aram Khachaturian Masquerade: Nocturne

Royal Philharmonic Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

10:10:00 00:11:54 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in D minor Op 9

American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

10:25:00 00:05:15 Domenico Scarlatti Sonata in E major

Yundi, piano DeutGram 6090

10:31:00 00:03:57 Franz Schubert Scherzo from Piano Sonata No. 21

Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

10:38:00 00:04:37 Johannes Brahms Ballade No. 1 in D minor Op 10

Emil Gilels, piano DeutGram 4796018

10:50:00 00:22:19 Antonín Dvorák Czech Suite Op 39

Sir John Eliot Gardiner NDR Symphony Orchestra DeutGram 437506

11:17:00 00:05:20 Oskar Nedbal Valse triste

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 59285

11:25:00 00:09:06 Bohuslav Martinu Variations on a Slovak Folksong

Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

11:37:00 00:09:07 Karl Goldmark In the Garden from 'Rustic Wedding'

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

11:49:00 00:09:06 Sir Edward Elgar Bach's Fantasia & Fugue in C minor Op 86

Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 89012

12:07:00 00:10:46 Peter Tchaikovsky Sonatina from Serenade for Strings Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

12:19:00 00:11:30 Ferruccio Busoni Symphonic Suite: Gavotte & Gigue Op 24

Arturo Tamayo Deutsches Symphonie Berlin Capriccio 10480

12:34:00 00:03:57 John Philip Sousa March of the Royal Trumpets

Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

12:42:00 00:05:27 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 2 in A minor Op 39

David Zinman Baltimore Symphony Telarc 80310

12:50:00 00:09:03 Isaac Albéniz Iberia: Fête-dieu à Séville

Lang Lang, piano Sony 771901

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:31:44 Franz Schubert Symphony No. 6 in C major

Thomas Zehetmair Royal Northern Sinfonia Avie 2224

13:35:00 00:15:23 Richard Wagner Tannhäuser: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2012

13:52:00 00:07:39 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

George Gershwin: Overture to "Of Thee I Sing"

Solhi al-Wadi: Meditation on a Theme by Mhammad Abdel Wahhab 'Hayati anta'

Joseph Haydn: Symphony No. 31 in D, Hob. I:31 ('Hornsignal')

George Gershwin: Porgy & Bess Medley

Black History Spotlight

George Gershwin: The Requiem from Porgy and Bess

Jean Françaix: Octet: 2. Scherzo – Trio

Gioacchino Rossini: Introduction, Theme and Variations for Clarinet and Orchestra

Zhao Jiping: Pipa Concerto No. 2

Traditional: White Snow in Spring

Jean Françaix: Divertissement for Bassoon and Strings

16:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

15:58:00 00:02:58 Earl Wild Virtuoso Etude on Gershwin's 'The Man I Love'

Joanne Polk, piano Steinway 30090

16:05:00 00:02:40 Earl Wild Virtuoso Etude on Gershwin's 'I Got Rhythm'

Joanne Polk, piano Steinway 30090

16:09:00 00:10:26 George Gershwin Cuban Overture

Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

16:21:00 00:05:09 Richard Strauss Rondo from Horn Concerto No. 2

IRIS Chamber Orchestra Michael Stern Eric Ruske, horn Albany 782

16:29:00 00:06:54 Richard Robbins A Room With a View: Selections

Symphony Orchestra Angel/EMI 28956

16:39:00 00:03:07 Frédéric Chopin Scherzo from Sonata No. 3 Op 58

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

16:44:00 00:07:27 Stanislaw Moniuszko The New Don Quixote: Overture

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

16:54:00 00:03:52 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite: Scherzo Op 19

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

17:04:00 00:05:39 Léo Delibes Sylvia: Cortège de Bacchus

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

17:11:00 00:09:38 Camille Saint-Saëns Havanaise Op 83 Royal Philharmonic

Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

17:23:00 00:09:08 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 83

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66295

17:37:00 00:04:44 Jules Massenet Thaïs: Méditation

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Yuri Torchinsky, violin; Liverpool Philharmonic Choir Chandos 9765

17:43:00 00:03:11 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Castillan

Richard Bonynge National Philharmonic Decca 4785437

17:54:00 00:07:12 George Gershwin Three Preludes

Michael Tilson Thomas, piano CBS 44798

17:56:00 00:02:54 Gabriel Fauré Dolly Suite: Kitty Waltz Op 56

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:20 Robert Schumann Scenes from Childhood Op 15

Lang Lang, piano DeutGram 5827

18:32:00 00:03:30 George Gershwin Tip-Toes: Sweet and Low-Down

London Symphony John Williams Joshua Bell, violin; George Gershwin, piano Sony 60659

18:37:00 00:03:07 George Gershwin Porgy and Bess: Tempo di Blues

Opus Two William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

18:43:00 00:09:16 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 23 in D major

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 66859

18:54:00 00:05:09 Jan Václav Vorísek Impromptu No. 3 in D Op 7

Artur Pizarro, piano Collins 14582

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:54 Jean Sibelius Historic Scenes Suite No. 1 Op 25

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony RCA 60157

19:22:00 00:34:17 Peter Tchaikovsky Serenade for Strings in C major Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 00:17:02 Jean Françaix The Flower Clock

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

20:20:00 00:23:12 Franz Joseph Haydn Symphony No. 93 in D

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

20:45:00 00:12:11 Carl Czerny Variations on a Theme by Rode Op 33

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

21:03:00 00:13:49 Ralph Vaughan Williams In the Fen Country

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

21:19:00 00:03:32 Frank Bridge Sally in our Alley

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

21:24:00 00:12:55 Sergei Rachmaninoff The Rock Op 7

Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

21:33:00 00:08:41 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Overture

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

21:39:00 00:07:52 Jean Sibelius Scène de ballet

Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

21:51:00 00:40:09 Alexander Zemlinsky Die Seejungfrau

Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 417450

22:33:00 00:15:25 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 4 in G major

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

22:50:00 00:08:35 Stephen Sondheim Into the Woods: Suite

Don Sebesky London Symphony EMI 54285

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:21 Paul Ferguson Solstice Suite: Remains of the Day

Almeda Trio Albany 1386

23:07:00 00:07:53 George Gershwin Lullaby for Strings

Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

23:17:00 00:06:44 Constant Lambert Sarabande for the Followers of Virgo

Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

23:23:00 00:15:40 Georg Muffat Chaconne from Concerto Grosso in G major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453418

23:41:00 00:05:52 Robert Schumann Adagio from String Quartet No. 1 Op 41

Melos Quartet DeutGram 423670

23:46:00 00:07:00 Woldemar Bargiel Adagio in G major Op 38

German Chamber Philharmonic Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63665

23:55:00 00:03:41 Alfredo Catalani La Wally: Act 3 Prelude

Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

23:56:00 00:02:47 Maria Theresia von Paradis Sicilienne

Lynn Harrell, cello; Bruno Canino, piano Decca 2334