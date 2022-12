Program Guide 02-19-2018

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Quire Cleveland - Sing You after Me: Wondrous Rounds & Canons

Round Roots

O virgo splendens Anon. 14th-century Spanish (Llibre vermell)

Munda Maria Anon. 13th-century English (Worcester Fragments)

Sumer is icumen in / Perspice Christicola Anon. 13th-century English (arr. Ross W. Duffin)

Brains & Beauty

Le ray au soleyl Johannes Ciconia (ca.1370–1412)

Missa Prolationum: Agnus dei Johannes Ockeghem (ca.1410–1497)

E Paucis Plures (Many from Few)

Quæ est ista (4 from 1) Antoine de Févin (ca.1470–ca.1512)

Ave sanctissima (6 from 3) Philippe Verdelot (ca.1480–ca.1530)

Nesciens mater (8 from 4) Jean Mouton (1459–1522)

Just Joy

Browning madame Thomas Ravenscroft (ca.1590–ca.1635)

Hey ho, to the greenwood Ravenscroft

Sing we now merrily Ravenscroft

Amazing Answer

Quomodo cantabimus (A1&2 from B1) William Byrd (ca.1540–1623)

Local Links

With humble voice Robert Ramsey (fl.1616–1644)

Orlando was his name Orlando Gibbons (1583–1625)

She weepeth sore William Lawes (1602–1645)

Non nobis, Domine Anon. 17th-century English

Enlightenment Excellence

Miserere mei Henry Purcell (1659–1695)

Canon a 4 voc. perpetuus Johann Sebastian Bach (1685–1750)

The Singing Club Thomas Arne (1710–1778)

Clerical Classics

When Jesus wept William Billings (1746–1800)

Alleluia (K. 553) Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

Benedictus from the Missa Canonica (WoO 18) Johannes Brahms (1833–1897)

Operatic Offering

Mir ist so wunderbar (from Fidelio) Ludwig van Beethoven (1770–1827)

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

Ignacio Cervantes: Danzas cubanas (selection)

Johann Sebastian Bach: Overture (Suite) No. 2 in b

Federico Moreno Torroba: Puertas de Madrid

Gabriela Montero: Improvisation on a Domenico Scarlatti Sontata

Gabriela Montero: Improvisation on Sanz's Canarios

Remo Pignoni: Por el sur (By the South)

Remo Pignoni: Como queriendo (Like Loving)

Osmar Maderna: Lluvia de estrellas (Rain of Stars)

Ludwig van Beethoven: Romance No. 2 in F, Op. 50

Federico Garcia Lorca: Trece canciones españolas antiguas (13 Old Spanish Songs)

Ricardo Castro: Intermezzo de Atzimba

04:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

04:02:00 00:27:25 Henryk Wieniawski Violin Concerto No. 1 in F sharp minor Op 14

London Symphony Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

04:33:00 00:33:13 Francesco Geminiani The Enchanted Forest

CBC Radio Orchestra Sir John Eliot Gardiner Elizabeth Wilcock, violin; Stanley Ritchie, violin; Janet See, flute; Barbara Kallaur, flute; Susie Napper, cello CBC 5163

05:09:00 00:22:10 Luigi Boccherini Symphony No. 5 in C major Op 12

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999172

05:34:00 00:10:04 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 2 in F major

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

05:46:00 00:13:37 Sergei Rachmaninoff Finale from Symphony No. 3 Op 44

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457598

06:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O'Connell

06:08:00 00:05:32 Erich Wolfgang Korngold Much Ado About Nothing: Garden Scene Op 11

Gil Shaham, violin; André Previn, piano DeutGram 439886

06:16:00 00:07:54 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 16 in A flat major Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

06:27:00 00:08:32 Georg Philipp Telemann Whimsical Symphony in G major

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Henry Peyrebrune, double bass; Tracy Rowell, double bass Koch Intl 7576

06:41:00 00:07:15 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

06:57:00 00:03:18 John Philip Sousa March 'Foshay Tower Washington Memorial'

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:04:00 00:05:26 Giovanni Battista Sammartini Sonata Notturna Op 7

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

07:12:00 00:09:00 Johannes Brahms Scherzo & Rondo from Serenade No. 1 Op 11

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

07:24:00 00:10:40 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in D major

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

07:40:00 00:06:21 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in D major

Lars Vogt, piano EMI 36080

07:49:00 00:04:57 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Blue Bird Pas de Deux

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

07:55:00 00:04:30 Earl Wild Virtuoso Etude on Gershwin's 'Oh Lady, Be Good!"

Joanne Polk, piano Steinway 30090

08:07:00 00:06:46 Pablo de Sarasate Navarra Op 33 Orchestra of Castille & Leon

Alejandro Posada Gil Shaham, violin; Adele Anthony, violin Canary 7

08:17:00 00:07:20 Franz Schubert Overture in the Italian Style in C

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

08:27:00 00:08:05 Wilhelm Stenhammar Finale from Serenade in F major Op 31

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

08:40:00 00:10:52 Grace Williams Fantasy on Welsh Nursery Tunes

Sir Charles Groves London Symphony Lyrita 323

08:53:00 00:01:18 George Gershwin Of Thee I Sing: Wintergreen

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

08:54:00 00:06:21 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 12

Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Leon Fleisher, piano Sony 743505

09:05:00 00:17:39 George Gershwin An American in Paris

Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

09:27:00 00:05:29 William Steffe The Battle Hymn of the Republic

Orchestra of Temple Square Craig Jessop Mormon Tabernacle Choir Telarc 80606

09:35:00 00:06:53 Franz von Suppé Light Cavalry: Overture

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

09:45:00 00:04:55 Randall Thompson Frostiana: Stopping by Woods on a Snowy Day

Dallas Wind Symphony Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

09:53:00 00:02:48 Henry Fillmore March "Americans We"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7501

09:56:00 00:02:40 Earl Wild Virtuoso Etude on Gershwin's 'I Got Rhythm'

Joanne Polk, piano Steinway 30090

10:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

10:01:00 00:01:47 Fritz Kreisler Schön Rosmarin

Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

10:03:00 00:01:58 Erich Wolfgang Korngold Much Ado About Nothing: Hornpipe Op 11

Gil Shaham, violin; André Previn, piano DeutGram 439886

10:07:00 00:13:08 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 13 in E flat major Op 27

HJ Lim, piano EMI 64952

10:21:00 00:04:43 Wolfgang Amadeus Mozart La clemenza di Tito: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

10:28:00 00:03:28 Earl Wild Virtuoso Etude on Gershwin's 'Somebody Love Me'

Joanne Polk, piano Steinway 30090

10:32:00 00:04:43 Jorge Cardoso Milonga

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

10:40:00 00:03:36 Oscar Lorenzo Fernandez Batuque

Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

10:46:00 00:02:58 Franz Schubert Auf dem Wasser zu singen

Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

10:51:00 00:21:27 Luigi Boccherini Symphony No. 3 in D Op 12

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999172

11:15:00 00:03:25 Antonio Salieri Tarare: Act 2 Overture

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

11:20:00 00:08:57 Alberto Ginastera Pampeana No. 1 Op 16

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano OberlinMus 1604

11:30:00 00:09:06 Anton Rubinstein The Demon: Ballet Music

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

11:42:00 00:09:33 Giuseppe Verdi Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!'

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

11:54:00 00:05:02 Jeannette Sorrell Sugarloaf Mountain

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Fire Ensemble Singers Avie 2329

12:06:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31

Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Teldec 90201

12:17:00 00:11:54 Ferruccio Busoni Tanzwalzer Op 53

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

12:31:00 00:03:20 Luigi Boccherini Minuet from String Quintet in E major Op 13

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

12:38:00 00:05:25 Karol Szymanowski Etude in B flat minor Op 4

Karol Stryja Polish State Philharmonic Naxos 553686

12:47:00 00:11:06 Maurice Ravel Introduction & Allegro

Chamber Ensemble Joshua Smith, flute; Yolanda Kondonassis, harp; Franklin Cohen, clarinet; Martin Chalifour, violin Telarc 80361

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:27:25 Henryk Wieniawski Violin Concerto No. 1 in F sharp minor Op 14

London Symphony Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

13:31:00 00:16:55 Camille Saint-Saëns La Jeunesse d'Hercule Op 50

Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

13:49:00 00:09:49 Max Bruch Swedish Dances Op 63

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Alexander Borodin: String Quartet No. 2 in D major Movement 2 Scherzo: Allegro Takács Quartet

Alexander Scriabin: The Poem of Ecstasy, Op. 54 Svetlana Smolina, piano; Christopher O'Riley, piano; Elmer Churampi, trumpet Tippet Rise, LLC, The Olivier Music Barn, Fishtail, MT

Alexander Borodin: String Sextet in D minor Daniel Hope, violin; Benny Kim, violin; Philip Dukes, viola; CarlaMaria Rodrigues, viola; Eric Kim, cello; Keith Robinson, cello Savannah Music Festival, Trinity United Methodist Church, Savannah, GA

Virgil Thomson: Plow That Broke the Plains Suite Los Angeles Chamber Orchestra; Neville Marriner, conductor

Black History Spotlight: Nora Holt

Nora Holt: Negro Dance, Op. 25, No. 1 Helen Walker-Hill, piano

Bedrich Smetana: Ten Czech Dances: The Bear The Czech Nonet

Franz Liszt: Venezia e Napoli Benjamin Grosvenor, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA

Tatiana Mikova: Spanish Serenade The Czech Nonet; Vladimira Klanska, conductor Arco Diva studio in Domovina, Prague

Antonin Dvorak: Symphony No. 9 in E Minor, Op. 95, From the New World: Movements 3, 4 New York Philharmonic; Christoph von Dohnányi, conductor Lincoln Center for Performing Arts, New York City, NY

16:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

15:58:00 00:03:52 Earl Wild Virtuoso Etude on Gershwin

Joanne Polk, piano Steinway 30090

16:06:00 00:04:07 Earl Wild Virtuoso Etude on Gershwin's 'Liza'

Joanne Polk, piano Steinway 30090

16:13:00 00:12:22 Pablo de Sarasate Carmen Fantasy Op 25

Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Gil Shaham, violin Canary 7

16:29:00 00:03:58 Randy Edelman Gettysburg: Main Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80437

16:36:00 00:03:21 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Pastorale Op 112

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

16:41:00 00:08:06 Luigi Boccherini Symphony No. 12 in D major Op 21

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999174

16:52:00 00:02:48 Marguerite Monnot Les amants d'un jour

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

16:56:00 00:03:22 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Frolic

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

17:04:00 00:05:51 Felix Draeseke Scherzo from Symphony No. 1 Op 12

Jörg-Peter Weigle NDR Symphony Orchestra CPO 999746

17:13:00 00:09:58 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

17:26:00 00:08:44 Jenö Hubay Fantaisie brillante on 'Carmen'

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

17:40:00 00:04:22 Leo Brouwer Una día de noviembre

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

17:46:00 00:04:03 Manuel Ponce Chanson from Guitar Sonata No. 3

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

17:54:00 00:06:29 Kurt Weill Finale from Symphony No. 2

Edo de Waart Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 4788977

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:15 Earl Wild Variations on Gershwin's 'Someone to Watch Over Me'

Joanne Polk, piano Steinway 30090

18:26:00 00:03:32 Léo Delibes Coppélia: Czárdás

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

18:31:00 00:03:23 Franz Schubert Hungarian Melody in B minor

Alfred Brendel, piano Philips 422229

18:37:00 00:15:30 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4785437

18:51:00 00:04:13 Peter Tchaikovsky Mazeppa: Gopak

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

18:55:00 00:04:49 Pietro Mascagni L'amico Fritz: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:02 Antonio Rosetti Symphony in B flat

Concerto Cologne Teldec 98420

19:22:00 00:33:53 Johannes Brahms Concerto for Violin & Cello in A minor Op 102

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Gil Shaham, violin; Jian Wang, cello DeutGram 469529



20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 00:16:58 Peter Rasmussen Wind Quintet in F major

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

20:20:00 00:27:49 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto for Flute & Harp in C major

Swedish Chamber Orchestra Patrick Gallois Patrick Gallois, flute; Fabrice Pierre, harp Naxos 503293

20:49:00 00:10:45 Frederick Delius Late Swallows

Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

21:03:00 00:22:25 Claude Debussy Three Nocturnes

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Women of the; Cleveland Orchestra Chorus DeutGram 4795448

21:27:00 00:06:32 Luigi Boccherini Symphony No. 1 in D major

Chiara Banchini Ensemble 415 Harm Mundi 901291

21:35:00 00:05:30 Johan Halvorsen Mascarade: Holberg Overture

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

21:42:00 00:06:30 Isaac Albéniz Iberia: Evocatión

Lang Lang, piano Sony 771901

21:52:00 00:30:09 Jean Sibelius Symphony No. 6 in D minor Op 104

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony RCA 60157

22:24:00 00:20:14 Frederick S. Converse The Mystic Trumpeter

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559116

22:46:00 00:11:48 Felix Mendelssohn Overture 'Calm Sea and Prosperous Voyage'

Sir John Eliot Gardiner London Symphony LSO Live 775

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:16 Luigi Boccherini Andante from Cello Concerto No. 9

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

23:08:00 00:09:01 Andrea Luchesi Piano Sonata in F [No. 3]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

23:19:00 00:06:09 Grace Williams Calm Sea in Summer

David Atherton English Chamber Orchestra Lyrita 323

23:25:00 00:10:52 Toru Takemitsu Toward the Sea III for Alto Flute & Harp

Aurèle Nicolet, flute; Naoko Yoshino, harp Philips 442012

23:37:00 00:07:34 Henryk Wieniawski Légende in G minor Op 17

London Symphony Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

23:44:00 00:08:48 Camille Saint-Saëns Andantino from Violin Concerto No. 3 Op 61

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

23:55:00 00:02:28 Joseph Achron Hebrew Lullaby Op 35

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10