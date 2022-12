Program Guide 01-30-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Gustav Mahler: Symphony No. 3: Movement 1: Kraftig. Entschieden London Symphony Orchestra; Michael Tilson Thomas, conductor

Robert Schumann: Piano Concerto Daniil Trifonov, piano; Houston Symphony; Andres Orozco-Estrada, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX

Gustav Mahler: Piano Quartet in A minor, 'Nicht zu schnell' Wu Han, piano; Paul Huang, violin; Matthew Lipman, viola; David Finckel, cello Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA

Antonin Dvorak: Othello Overture Op. 93 Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN

Andrew York: Andecy Sharon Isbin, guitar

Chris Brubeck: Concerto for Guitar & Orchestra Sharon Isbin, guitar; Maryland Symphony Orchestra; Elizabeth Schulze, conductor/Music Director Maryland Symphony Orchestra, Maryland Theatre, Hagerstown, MD

Paul Schoenfield: Trio for Clarinet, Violin, and Piano Jose Franch-Ballester, clarinet; Arnaud Sussmann, violin; Gloria Chien, piano Chamber Music Society of Lincoln Center, Performing Arts Center, Hodgson Concert Hall, University of Georgia, Athens, GA

Marin Marais: Chaconne Trio Settecento: Rachel Barton Pine, baroque violin; John Mark Rozendaal, viola da gamba; David Schrader, harpsichord Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA

02:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

Charles Martin Loeffler: Two Rhapsodies for Oboe, Viola & Piano (1901)

Johannes Brahms: String Quartet No. 3 in B-Flat Op 67 (1876)

Antonín Dvorák: Symphony No. 1 in c Op 3 "The Bells of Zlonice" (1865)

Johann Joachim Quantz: Flute Concerto No.161 in G (1750)

Franz Schubert (arr Brian Newbould): Symphony No. 7 in E D 729 (1821)

Sir Edward Elgar: Cello Concerto in e Op 85 (1919)

Robert Schumann: Three Fantasy Pieces Op 73 (1849)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Julius Fucik: The Merry Blacksmiths March Op 218 (1908)

Giuseppe Verdi: Il trovatore: Anvil Chorus (1852)

Johann Joachim Quantz: Flute Concerto No. 29 in G (1750)

Peter Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme Op 33 (1876)

Leopold Mozart: Symphony in D (1753)

Ottorino Respighi: Rossiniana: Tarantella (1925)

Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Black Swan Pas de deux (1876)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: The Kalender Prince Op 35 (1888)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Herbert Howells: Concerto for String Orchestra (1938)

Sir William Walton: Partita for Orchestra (1958)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

John Williams: Star Wars: Throne Room and Finale Denver Brass

Arcangelo Corelli: Concerto Grosso in G minor, Op. 6, No. 8 Soovin Kim, Arnaud Sussmann, Aaron Boyd, Adam Barnett-Hart, violins; Pierre Lapointe, viola; Keith Robinson, cello; Scott Pingel, double bass Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA

Franz Liszt: Rhapsodie espagnole, S.254, R.90 Jenny Chen, piano Tippet Rise, LLC, The Olivier Music Barn, Fishtail, MT

John Williams: Concerto for Tuba and Orchestra Alan Baer, tuba; New York Philharmonic; David Robertson, conductor David Geffen Hall, Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY

Anton Reicha: Sonata on a Theme of Mozart: Movement 3 Ivan Ilic, piano

Vilem Tausky: Coventry-Meditation for String Orchestra River Oaks Chamber Orchestra; David Danzmayr, conductor St. John the Divine Church, Houston, TX

Anton Reicha: Quintet in F minor, Op. 99, No. 2 Olmos Ensemble: Martha Long, flute; Paul Lueders, oboe; Ilya Shterenberg, clarinet; Sharon Kuster, bassoon; Jeff Garza, horn First Unitarian Universalist Church, San Antonio, TX

Frederic Chopin: Nocturne, Op. 27 No. 2 Alexander Gavrylyuk, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Henry Purcell: Abdelazer: Hornpipe (1695)

Henry Purcell: Timon of Athens: Curtain tune Z 632 (1694)

Samuel Wesley: Symphony No. 4 in D (1784)

Johann Strauss Jr: Waltz "Fairy Tales from the Orient" Op 444 (1892)

J. S. Bach & Silvius L. Weiss: Bourrée BWV 996 & Gigue (c.1720)

Ernö Dohnányi: The Veil of Pierrette: Wedding Waltz Op 18 (1909)

George Frideric Handel: Harp Concerto in B-Flat Op 4/6 (1738)

Franz Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 59 'Fire' (1769)

Johannes Brahms: Intermezzo in A Op 118/2 (1892)

Johannes Brahms (arr Marc-Olivier Dupin): Hungarian Dance No. 5 in g (1869)

Traditional: The Travel Set

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Victor Herbert (arr Sam Dennison): Five Pieces for Cello & Strings (1900)

Giuseppe Verdi: Nabucco: Chorus of the Hebrew Slaves (1841)

Giuseppe Verdi: Requiem: Sanctus (1874)

Anatoly Liadov: Eight Russian Folk Songs Op 58 (1906)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Felix Mendelssohn: Overture 'The Fair Melusina' Op 32 (1833)

Richard Strauss: Don Quixote Op 35 (1897)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Claude Debussy: Children's Corner Suite (1908)

Michael Haydn: Symphony No. 11 in B-Flat (1772)

Charles Martin Loeffler: Two Rhapsodies for Oboe, Viola & Piano (1901)

Johann Joachim Quantz: Concerto for 2 Flutes in G (c.1750)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Ein Mädchen oder Weibchen (1791)

Darius Milhaud: La Cheminée du roi René Op 205 (1939)

Adolphe Adam: Giselle: Danse des vignerons & Peasant Pas de deux (1841)

George Gershwin: Piano Concerto in F (1925)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 1 in f Op 2/1 (1795)

23:00 QUIET HOUR

Johann Friedrich Fasch: Air No. 1 from Suite for Winds & Strings in d (1749)

Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: In the Village (1894)

Sergei Rachmaninoff: Adagio from Symphony No. 2 Op 27 (1908)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Piano Sonata No. 2 K 280 (1774)

Ludwig van Beethoven: Adagio cantabile from Septet Op 20 (1800)

Maria Theresia von Paradis: Sicilienne (c.1800)