Program Guide 01-26-2018

PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Edgar Meyer/Chris Thile/Stuart Duncan: Goat Rodeo Stuart Duncan, fiddle; Chris Thile, mandolin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, bass Album: Goat Rodeo Sony 84118 Music: 4:18

Johannes Brahms: Clarinet Sonata No. 1 Julian Bliss, clarinet; Bradley Moore, piano Brooks Center for the Performing Arts, Brooks Center for the Performing Arts, Clemson, SC Music: 20:33

Edgar Meyer: New Piece for Orchestra Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 18:05

Giacomo Puccini: Scherzo for String Quartet Orion String Quartet Franklin College CMS & CMS of Lincoln Center, Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: 3:55

Edvard Grieg: From Early Years Leif Ove Andsnes, piano Album: Grieg: Piano Concerto - Sonata Op. 7, Lyric Pieces Opp. 43, 54 & 65 Virgin Classics 91198-2 Music: 4:32

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 14:12

Edvard Grieg: String Quartet in G minor, Op. 27: Movements 2-4 Tessa Lark, violin; Jun Iwasaki, violin; Jonathan Vinocour, viola; Julie Albers, cello Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 21:50

Pablo de Sarasate: Navarra, Op. 33 Anastasia Agapova & Sissi Yuqing Zhang, violins; Peter Marshall, piano Pre-Concert Chamber Music Series, Atlanta Symphony Orchestra, Symphony Hall, Atlanta, GA Music: 6:28

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

02:02:00 00:20:00 Igor Stravinsky The Firebird: Suite (1919) Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

02:25:00 00:29:12 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in A minor Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

02:57:00 00:42:15 Arnold Schoenberg Pelleas und Melisande Op 5 Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Sony 45870

03:42:00 00:52:48 Ludwig van Beethoven Symphony No. 3 in E flat major Op 55 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

04:38:00 00:19:54 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Suite Op 59 Lorin Maazel New York Philharmonic DeutGram 7890

05:01:00 00:37:32 John Knowles Paine Symphony No. 1 in C minor Op 23 Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374

05:41:00 00:08:01 Richard Wagner Das Rheingold: Entry of the Gods into José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

05:49:00 00:08:42 Antonio Vivaldi Trio Sonata in D minor Op 1 Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua DeutGram 4795448

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:23 Antonín Dvorák Legend No. 5 in A flat major Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

06:15:00 00:12:05 Franz Joseph Haydn Symphony No. 9 in C major Roy Goodman Hanover Band Hyperion 66529

06:29:00 00:10:02 Wolfgang Amadeus Mozart First movement from String Quintet No. 5 Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

06:40:00 00:12:02 Richard Strauss First Waltz Sequence from 'Der Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

06:52:00 00:02:55 Chilly Gonzalez Wintermezzo Daniel Hope, violin; Chilly Gonzalez, piano DeutGram 4796922

06:55:00 00:02:45 Johann Strauss Jr Napoleon March Op 156 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

07:03:00 00:07:01 Aaron Copland Danzón Cubano Leonard Slatkin Detroit Symphony Naxos 503293

07:10:00 00:03:26 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Piano Trio No. 3 Op 35 Beaux Arts Trio Philips 446077

07:15:00 00:10:32 Maurice Ravel Sonatine Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811

07:25:00 00:03:17 David Conte O magnum mysterium Ragnar Bohlin Capella SF Delos 3485

07:28:00 00:00:51 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 2 in F major Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

07:30:00 00:04:23 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Overture Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

07:40:00 00:06:50 Sir Edward Elgar Scherzo from Symphony No. 1 Op 55 Daniel Barenboim Berlin State Orchestra Decca 4789353

07:47:00 00:03:45 James Scott Ragtime Oriole Brian Dykstra, piano Centaur 3340

07:50:00 00:03:22 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Gavotte Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

07:55:00 00:02:42 Zequinha de Abreu Tico-Tico non Fubá Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

08:07:00 00:04:11 Harry Warren 42nd Street: 42nd Street Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

08:15:00 00:08:00 Édouard Lalo Allegro from Symphonie espagnole Op 21 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

08:25:00 00:03:37 Vítezslav Novák Slovak Suite: Children's Scene Op 32 Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

08:28:00 00:06:12 Ola Gjeilo The Lake Isle Chamber Ensemble Nigel Short Tenebrae; Kristian Kvalvaag, guitar; Ola Gjeilo, piano Decca 24646

08:40:00 00:09:27 Franz Schubert Finale from String Quintet Cypress String Quartet Gary Hoffman, cello Avie 2307

08:50:00 00:04:32 Ottorino Respighi The Birds: The Cuckoo John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

08:55:00 00:03:16 Charlie Chaplin A King in New York: Now That It's Ended Eckart Runge, cello; Jacques Ammon, piano Genuin 12220

09:05:00 00:15:18 Nikolai Rimsky-Korsakov Russian Easter Overture Op 36 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4785437

09:27:00 00:04:33 John Barry Somewhere in Time: Main Theme Royal Philharmonic Nic Raine Andy Vinter, piano Royal Phil 33

09:35:00 00:05:12 Jack Gallagher Intrada from Sinfonietta for Strings JoAnn Falletta London Symphony Naxos 559652

09:45:00 00:08:44 Carl Nielsen Finale from Symphony No. 1 Op 7 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

09:55:00 00:04:38 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 4 Op 18 Cypress String Quartet Avie 2348

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:03:41 Alberto Ginastera Estancia: Wheat Dance Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

10:07:00 00:02:23 Leonard Bernstein West Side Story: Mambo Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

10:12:00 00:11:34 Johann Christian Bach Symphony in D Op 18 Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

10:24:00 00:04:48 Carl Philipp Emanuel Bach Piano Sonata in D Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459614

10:33:00 00:03:28 Carl Maria von Weber Abu Hassan: Overture Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

10:43:00 00:06:07 William Boyce Solomon: Overture Roy Goodman Parley of Instruments Hyperion 66378

10:53:00 00:22:26 Claude Debussy La mer Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

11:19:00 00:03:58 Max Reger At Play in the Waves Op 128 Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

11:27:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in A major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80285

11:40:00 00:07:35 John Knowles Paine Scherzo from Symphony No. 1 Op 23 Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374

11:50:00 00:08:45 Gioacchino Rossini Il turco in Italia: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

12:06:00 00:12:06 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 2 Lorin Maazel Berlin Radio Symphony DeutGram 4796018

12:20:00 00:09:38 Arturo Márquez Danzon No. 2 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

12:32:00 00:03:48 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32 Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

12:39:00 00:06:39 Ralph Vaughan Williams The Poisoned Kiss: Overture George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

12:48:00 00:12:01 Karl Goldmark In Italy Op 49 Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:34:33 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61 Roy Goodman Hanover Band RCA 61931

13:38:00 00:16:46 Franz Liszt Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' Sir Georg Solti London Philharmonic DeutGram 4779525

13:55:00 00:03:59 William Bolcom Knockout: A Rag Spencer Myer, piano Steinway 30041

PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Alexander Scriabin: Enigme No. 2 Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau in D minor, Op. 39 No. 8 Arcadi Volodos, piano

Alexander Scriabin: Piano Concerto in F-sharp minor, Op. 20 Alexei Volodin, piano; Sinfonia Varsovia; Robert Trevino, conductor

Ludwig van Beethoven Easter Festival, Philharmonic Concert Hall, Warsaw

Steve Reich: Cello Counterpoint Rose Bellini, cello; Maya Beiser, 7 pre-recorded cello tracks Classical KING FM's Second Inversion. Rethink Classical, KING FM studios, Seattle, WA

Franz Lehar: Gern hab ich gefrau'n gekusst from Paganini Jack Swanson, tenor; Roderick Phipps-Kettlewell, piano Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

Felix Mendelssohn: String Quintet in B-flat Major: Movement 2 Andante scherzando Ian Swensen, violin; Jorja Fleezanis, violin; Cynthia Phelps, viola; Geraldine Walther, viola; David Finckel, cello Album: Music@Menlo Live

Sergei Rachmaninoff: Vocalise, Op. 34, No. 14 Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Tippet Rise, LLC, The Olivier Music Barn, Fishtail, MT

Kenji Bunch: Aspects of an Elephant Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR

Felix Mendelssohn: from A Midsummer Night's Dream, Op 61 Luxembourg Philharmonic Orchestra; Nikolaj Znaider, conductor Philharmonie, Luxembourg

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:05:00 00:02:48 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Soave sia il vento Chamber Orchestra of Europe Sir Georg Solti Renée Fleming, soprano; Anne Sofie von Otter, mezzo; Michele Pertusi, bass Decca 4788210

16:11:00 00:11:29 Anderson & Roe Grand Scherzo Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

16:26:00 00:05:02 Scott Joplin The Entertainer Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

16:38:00 00:02:02 Scott Joplin Solace Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Keith Lockhart, piano Telarc 80112

16:41:00 00:07:00 Aldemaro Romero Fuga con Pajarillo Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

16:51:00 00:04:45 Arturo Márquez Conga del Fuego Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

16:58:00 00:01:29 Richard Strauss Sunrise from 'Also sprach Zarathustra' Op 30 Gustavo Dudamel Berlin Philharmonic DeutGram 4791041

17:04:00 00:06:41 Charles Avison Concerto Grosso No. 10 after Scarlatti in D major Roy Goodman Brandenburg Consort Hyperion 66891

17:13:00 00:10:53 Anna Russell Instruments of the Orchestra: The French Anna Russell, narrator Sony 60316

17:27:00 00:08:10 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 1 in D major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

17:40:00 00:04:09 Franz Schubert Schwanengesang: Serenade Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

17:46:00 00:04:20 Franz Schubert Finale from Violin Sonatina No. 1 Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

17:53:00 00:06:46 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Waltz Mstislav Rostropovich Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

17:58:00 00:01:19 Francis Poulenc Nocturne No. 2 in F Pascal Rogé, piano Decca 425862

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:09:10 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Spring' Concerto in E major Op 8 Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4796922

18:18:00 00:09:33 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Summer' Concerto in G minor Op 8 Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4796922

18:30:00 00:02:48 Alberto Ginastera Estancia: The Farm Workers Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

18:34:00 00:02:21 Camargo Guàrnieri Brazilian Dance Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4778775

18:38:00 00:14:04 Gustav Mahler Rondo from Symphony No. 5 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

18:55:00 00:03:21 Alberto Ginastera Estancia: Malambo Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:41 Johann Stamitz Clarinet Concerto in B flat major Potsdam Chamber Academy Andreas Ottensamer, clarinet Decca 4814711

19:21:00 00:34:53 Richard Strauss Also sprach Zarathustra Op 30 Gustavo Dudamel Berlin Philharmonic DeutGram 4791041

19:57:00 00:02:12 Antonín Dvorák Romantic Pieces: Allegro appassionato Op 75 Caroline Goulding, violin; Danae Dörken, piano Ars Prod. 38536

NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:02:00 00:08:59 Carl Maria von Weber Euryanthe: Overture Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

20:13:00 00:18:36 Richard Strauss Don Juan Op 20 Gustavo Dudamel Berlin Philharmonic DeutGram 4791041

20:34:00 00:25:04 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto for 3 Pianos in F major Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson, piano Sony 743505

21:03:00 00:05:50 Dmitri Shostakovich Festive Overture Op 96 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

21:10:00 00:06:15 Franz Liszt Schubert Song 'Serenade' Evgeny Kissin, piano RCA 58420

21:18:00 00:09:09 Nikolai Tcherepnin The Distant Princess: Prelude Op 4 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

21:29:00 00:08:28 Joaquín Turina The Bullfighter's Prayer Op 34 Brodsky Quartet Chandos 10761

21:39:00 01:09:20 Gustav Mahler Symphony No. 5 in C sharp minor Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

22:50:00 00:03:28 Frédéric Chopin Mazurka No. 49 in A minor Op 68 Vassily Primakov, piano Bridge 9289

22:56:00 00:02:51 William Byrd Laudate Dominum Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

QUIET HOUR

23:02:00 00:06:58 Ottorino Respighi The Pines of Rome: The Pines of the Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

23:08:00 00:08:34 Hector Berlioz Harold in Italy: Pilgrims' March Op 16 London Symphony Sir Colin Davis Nobuko Imai, viola Philips 4788977

23:19:00 00:04:11 Edvard Grieg Peer Gynt: Morning Mood Bjarte Engeset Malmö Symphony Naxos 503293

23:23:00 00:07:52 Antonio Estévez Mediodía en el Llano Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

23:31:00 00:05:39 Karl-Birger Blomdahl Adagio from 'The Wakeful Night' Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

23:39:00 00:07:01 Peter Tchaikovsky Andante cantabile Op 11 Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

23:46:00 00:08:44 Aram Khachaturian Spartacus: Adagio Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

23:56:00 00:02:10 Robert Schumann Album for the Young: Andante cantabile Op 68 Stephen Hough, piano VirginClas 90770

23:57:00 00:02:23 Darius Milhaud Corcovado from "Saudades do Brasil" Op 67 Christopher O'Riley, piano CPI 3294112