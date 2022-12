Program Guide 01-23-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Gabriel Faure: Lady of the Castle in Her Tower Susann McDonald, harp Album: Harp Spectacular: Susann McDonald Klavier 11004 Music: 4:20

Sergei Rachmaninoff: The Isle of the Dead Op. 29 Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 21:46

Gabriel Faure: Romance in B-flat Major for Violin and Piano, Op. 28 Arnaud Sussmann, violin; Michael Brown, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 6:02

Aaron Copland: A Lincoln Portrait Alan C. Page, narrator; Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 14:58

Franz Schubert: Minuet No. 5 in C Major, D. 89 Moscow Virtuosi; Vladimir Spivakov, conductor Album: Symphony 5 / German Dances RCA 60452

Music: 4:33

Franz Schubert: Rondo in A major for Violin and String Quartet, D. 438 Danbi Um, violin; Erin Keefe, violin; Ying Fu, violin; Richard O'Neill, viola; Mihai Marica, cello Chamber Music Society of Lincoln Center, Saratoga Performing Arts Center, Saratoga Springs, NY Music: 13:43

Francois Devienne: Flute Concerto No. 7 in E minor Emmanuel Pahud, flute; Orchestra della Svizzera Italiana; Nicholas Milton, conductor Stelio Molo Auditorium, RSI, Lugano, Switzerland Music: 18:22

Philip Glass: Etude No. 2 Simone Dinnerstein, piano Live broadcast from VPR's Studio One, Vermont Public Radio, Colchester, VT Music: 10:00

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

02:02:00 00:38:16 Jean Sibelius Symphony No. 1 in E minor Op 39 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony RCA 7765

02:44:00 00:30:02 Edward MacDowell Suite No. 2 for Orchestra Op 48 Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

03:17:00 00:18:52 David Diamond Symphony No. 4 Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

03:39:00 00:32:02 Antonín Dvorák String Quartet No. 10 in E flat major Op 51 Emerson String Quartet DeutGram 4778765

04:14:00 00:26:53 Béla Bartók Piano Concerto No. 2 Berlin Philharmonic Pierre Boulez Leif Ove Andsnes, piano DeutGram 3885

04:44:00 00:32:13 Herbert Howells Suite for Orchestra "The B's" Richard Hickox London Symphony Chandos 9557

05:20:00 00:30:31 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

05:50:00 00:07:44 Robert Schumann Arabeske in C Op 18 Vassily Primakov, piano Bridge 9300

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:02 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Scherzo burlesque Op 53 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

06:15:00 00:09:11 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet from Concertone English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin; Hagai Shaham, violin Avie 2058

06:25:00 00:04:52 Jean Sibelius Scherzo from Symphony No. 1 Op 39 Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

06:30:00 00:04:13 Benjamin Godard Suite: Waltz Op 116 Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

06:40:00 00:08:38 Hector Berlioz Overture 'Le corsaire' Op 21 Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

06:50:00 00:03:04 Alberto Ginastera Ollantay: The Warriors Op 17 Gisèle Ben-Dor BBC National Orch of Wales Naxos 570999

06:55:00 00:02:39 Joseph J. Richards March 'Shield of Liberty' Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:03:00 00:05:45 César Franck Allegretto from Violin Sonata in A major Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

07:10:00 00:11:29 Gioacchino Rossini William Tell: Overture Piero Gamba London Symphony Decca 4785437

07:20:00 00:02:29 Eduard Strauss Polka 'Bahn frei' Op 45 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80098

07:25:00 00:03:09 John Williams The Empire Strikes Back: Imperial March Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

07:30:00 00:05:01 Ludwig van Beethoven Rondo from Sextet for 2 Horns & Strings Op 81 Cleveland Orchestra Richard King, horn; Jesse McCormick, horn; Mari Sato, violin; Members of Albany 1325

07:40:00 00:08:44 Antonín Dvorák Rondo in G minor Op 94 St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

07:50:00 00:03:58 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 3 Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

07:55:00 00:03:02 George Gershwin Porgy and Bess: It Ain't Necessarily So New York Philharmonic Zubin Mehta Gregg Baker, baritone; New York Choral Artists Teldec 46318

08:07:00 00:03:21 Peter Tchaikovsky The Seasons: August Op 37 Lang Lang, piano Sony 511758

08:10:00 00:02:34 Chilly Gonzalez Les doutes d'août Daniel Hope, violin; Chilly Gonzalez, piano DeutGram 4796922

08:15:00 00:02:17 Aram Khachaturian Gayaneh: Dance of the Rose Maidens Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

08:20:00 00:08:36 Jean Joseph Mouret First Suite of Symphonies Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez Maurice André, trumpet; Bernard Soustrot, trumpet; Guy Touvron, trumpet; Jean-Pierre Leroy, trumpet EMI 64100

08:30:00 00:04:07 Georges Bizet Carmen: Toreadors' Entrance 'Les voici, Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

08:40:00 00:08:25 Frédéric Chopin Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 21 Slovak State Philharmonic Robert Stankovsky Idil Biret, piano Naxos 503293

08:50:00 00:05:24 Edward MacDowell Suite No. 1: In a Haunted Forest Op 42 Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

08:55:00 00:04:37 Alexandre Desplat Un héros très discret: Theme Traffic Quintet Mercury 481217

09:05:00 00:14:54 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 13 in G major Op 9 Angeles Quartet Decca 4783695

09:22:00 00:03:08 Claude Pascal Ouverture from Wind Octet Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

09:25:00 00:05:01 John Williams The Post: The Presses Roll John Williams Symphony Orchestra Sony 581134

09:35:00 00:05:30 George Frideric Handel Andante from Organ Concerto No. 9 Op 7 Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

09:50:00 00:07:52 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 1 Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

09:58:00 00:01:37 Hans Leo Hassler Cantate Domino King's Singers Naxos 572987

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:30 Howard Hanson Slumber Song Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

10:02:00 00:04:15 Ernest Bloch Poems of the Sea: At Sea Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

10:11:00 00:11:06 Alessandro Marcello Oboe Concerto in D minor American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

10:26:00 00:05:02 Domenico Scarlatti Sonata in E major Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

10:37:00 00:04:36 Edward MacDowell Suite No. 2: In War-time Op 48 Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

10:42:00 00:05:43 Antonín Dvorák Legend No. 4 in C major Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

10:51:00 00:22:50 Muzio Clementi Piano Concerto in C major Philharmonia Orchestra Francesco d'Avalos Pietro Spada, piano ASV 802

11:18:00 00:04:34 John Field Nocturne No. 12 in E major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

11:27:00 00:08:41 Giacomo Puccini Preludio sinfonico in A Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

11:39:00 00:08:10 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 1 in D major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

11:49:00 00:09:55 Hector Berlioz Benvenuto Cellini: Overture Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

12:04:00 00:10:35 Franz Schubert Konzertstück in D major Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

12:18:00 00:10:43 Frédéric Chopin Scherzo No. 2 in B flat minor Op 31 Lang Lang, piano Sony 511758

12:32:00 00:05:05 Claude Debussy Images, Book 1: Reflets dans l'eau Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

12:39:00 00:05:09 Erik Satie Je te veux Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

12:45:00 00:13:30 Giuseppe Tartini Violin Concerto in A D 96 Giuliano Carmignola, violin Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Archiv 3849

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:29:40 Muzio Clementi Symphony No. 3 in G Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 803

13:29:00 00:24:52 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 1 in C major English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Franz Schubert: Piano Quintet in A Major, Op. 114: Movement 3 Scherzo: Presto Quartuor Ebene Salle Pleyel, Paris, France Album: Menahem Pressler: A 90th Birthday Celebration Erato 2564625964 Music: 4:31

Johannes Brahms: Horn Trio in E-flat Major, Op. 40: Movements 2-4 Radovan Vlatkovic, horn; Juho Pohjonen, piano; Paul Huang, violin Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 20:32

Wayne Shorter: Footprints Ebene Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 7:20

Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks, Op. 28 Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Los Angeles Philharmonic, Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 14:57

Franz Schubert: Ave Maria, Op. 52, No. 6 Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Album: Songs From the Arc of Life Sony 510316 Music: 4:11

Kevin McKee: Vuelta del Fuego Micah Wilkinson, trumpet; Stephen Cook, trumpet; Eric Reed, horn; John Kitzman, trombone; Justin Benavides, tuba Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 7:09

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 4, K. 218 Augustin Hadelich, violin; Utah Symphony; Thierry Fischer, music director Utah Symphony | Utah Opera, Abravanel Hall, Salt Lake City, UT Music: 22:02

Franz Schubert: Sonata in G Major, D. 894: Movements 3-4 András Schiff, piano The Gilmore Keyboard Festival, Chenery Auditorium, Kalamazoo, MI Music: 13:35

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:02:24 Maurice Duruflé Tota pulchra est from 'Motets on Harry Christophers Women of the; The Sixteen Decca 10836

16:05:00 00:03:25 Maurice Duruflé Sanctus from Requiem Op 9 Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

16:11:00 00:12:27 Muzio Clementi Piano Sonata in B flat major Op 24 Nikolai Demidenko, piano Hyperion 66808

16:27:00 00:05:31 Bernard Herrmann Five Fingers: Suite William Stromberg Moscow Symphony MarcoPolo 570186

16:35:00 00:04:02 Bernard Herrmann The Devil and Daniel Webster: Mr. John Williams London Symphony Sony 62788

16:41:00 00:01:51 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Danse des Sauvages Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4796922

16:42:00 00:03:45 Nils Frahm Ambre Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4796922

16:46:00 00:02:04 Aphex Twin Avril 14th Daniel Hope Chamber Ensemble DeutGram 4796922

16:52:00 00:04:27 Giuseppe Verdi Falstaff: Honor Monologue Metropolitan Opera Orchestra Bryn Terfel, baritone DeutGram 4795448

17:04:00 00:05:57 George Frederick Bristow Scherzo from Symphony No. 2 Op 24 Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia New World 80768

17:13:00 00:10:31 George Butterworth Rhapsody 'A Shropshire Lad' Andrew Manze BBC Scottish Symphony BBC 392

17:26:00 00:08:21 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

17:40:00 00:02:52 Wolfgang Amadeus Mozart Ave verum corpus Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

17:45:00 00:05:13 Wolfgang Amadeus Mozart The Abduction from the Seraglio: Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

17:52:00 00:06:58 Louis Moreau Gottschalk La savane Op 3 Cecile Licad, piano Naxos 559145

17:59:00 00:01:13 Gilbert & Sullivan The Mikado: Here's a how-de-do Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Marie McLaughlin, soprano; Anthony Rolfe Johnson, tenor; Richard Suart, baritone Telarc 80284

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:09 Felix Mendelssohn Piano Concerto No. 2 in D minor Op 40 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

18:31:00 00:05:20 Peter Tchaikovsky The Seasons: June 'Barcarolle' Op 37 Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4796922

18:38:00 00:02:55 Chilly Gonzalez Wintermezzo Daniel Hope, violin; Chilly Gonzalez, piano DeutGram 4796922

18:43:00 00:08:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 442427

18:54:00 00:04:57 Max Richter Vivaldi Recomposed: Summer 3 Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:26:18 Muzio Clementi Symphony No. 4 in D Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 804

19:30:00 00:26:52 Franz Schubert Symphony No. 5 in B flat major Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 60803

NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 00:22:37 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto for 2 Pianos in E flat major Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Alexandre Rabinovitch, piano; Martha Argerich, piano Teldec 98407

20:26:00 00:12:17 Gunnar de Frumerie Pastoral Suite Op 13 Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Sarah Lindloff, flute Naxos 553715

20:40:00 00:18:55 Ottorino Respighi Brazilian Impressions Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80356

21:03:00 00:22:34 Franz Joseph Haydn Symphony No. 96 in D Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

21:27:00 00:03:54 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: Nocturne Op 54 Jenny Lin, piano Hänssler 98037

21:32:00 00:11:42 Unico Willem van Wassenaer Concerto Armonico No. 2 in G major Yuli Turovsky I Musici de Montréal Chandos 8481

21:46:00 00:05:26 Ola Gjeilo Tota pulchra es Charles Bruffy Phoenix Chorale Chandos 5100

21:53:00 00:26:43 Muzio Clementi Symphony No. 1 in C Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

22:22:00 00:26:52 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 12 in F major Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

22:52:00 00:06:58 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 4 in F major Op 46 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

QUIET HOUR

23:02:00 00:05:47 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 2 Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

23:07:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 13 CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Alexander Schimpf, piano CityMusic 2013

23:18:00 00:06:22 Edward MacDowell Suite No. 2: Love Song Op 48 Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

23:24:00 00:08:44 George Frederick Bristow Nocturne from Symphony in F sharp minor Op 26 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9169

23:33:00 00:05:05 Henry Cowell Hymn for String Orchestra David Amos City of London Sinfonia Harm Mundi 906011

23:40:00 00:05:08 Federico Mompou Canción y Danza No. 6 Anja Lechner, cello; François Couturier, piano ECM 2367

23:45:00 00:08:45 Philip Glass Violin Concerto: Second movement Vienna Philharmonic Christoph von Dohnányi Gidon Kremer, violin DeutGram 4795448

23:55:00 00:03:11 Gabriel Fauré Après un rêve Op 7 Anne Akiko Meyers, violin; Emmanuel Ceysson, harp E1 Music 7780