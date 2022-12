Program Guide 01-16-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Thomas Dorsey: Precious Lord, Take My Hand Mahalia Jackson, vocal; Mildred Falls, piano; Ralph Jones, organ The Fall-Jones Ensemble Mahalia Jackson Columbia Records 889 Music: 04:12

George Gershwin: An American in Paris Houston Symphony Andres Orozco-Estrada, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 19:46

Leos Janacek: Pohadka (Fairy Tale) for Cello and Piano Keith Robinson, cello; Hyeyeon Park, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 11:07

Faustin Jean Jean: Quartet for saxophones Equus Saxophone Quartet Classical KING FM 98.1, KING FM Studios, Seattle, WA Music: 11:31

Mikhail Glinka: Nocturne "Parting" Alexei Lubimov, piano Album: Der Bote - Elegies for Piano ECM 1771 Music: 04:15

Thierry Escaich: Psalmos, Concerto for Orchestra Cincinnati Symphony Orchestra Louis Langree, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Springer Auditorium, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 26:24

Maurice Ravel: Introduction et allegro, for Flute, Clarinet, String Quartet, and Harp Tara Helen O'Connor, flute; Alexander Fiterstein, clarinet; Elizabeth Hainen, harp; Danbi Um, violin; Erin Keefe, violin; Richard O'Neill, viola; Mihai Marica, cello Chamber Music Society of Lincoln Center, Saratoga Performing Arts Center, Saratoga Springs, NY Music: 10:53

Mikhail Glinka, Arr. Mily Balakirev: The Lark Emmanuel Ceysson, harp The Chamber Music Society of Palm Beach, Palm Beach, FL Music: 5:21

02:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

02:02:00 00:33:27 Johannes Brahms Concerto for Violin & Cello in A minor Op 102

Cleveland Orchestra George Szell David Oistrakh, violin; Mstislav Rostropovich, cello EMI 65701

02:38:00 00:24:45 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin

Alexander Schimpf, piano Oehms 867

03:06:00 00:25:05 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in G major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

03:34:00 00:38:46 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 3 London Philharmonic

Bernard Haitink Amanda Roocroft, soprano EMI 56564

04:16:00 00:37:25 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73

Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano Sony 42445

04:57:00 00:41:28 Joachim Raff Symphony No. 8 in A major Op 205

Urs Schneider Czecho-Slovak State Phil MarcoPolo 223362

05:41:00 00:10:00 Giovanni Battista Sammartini Symphony in A major

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 557298

05:54:00 00:06:07 Hans Gál Rondo from Symphony No. 1 Op 30

Thomas Zehetmair Royal Northern Sinfonia Avie 2224

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:27 Sergei Prokofiev Gavotte & Finale from Symphony No. 1 Op 25

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

06:15:00 00:08:56 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quartet No. 17

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

06:27:00 00:07:00 Isaac Albéniz Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

06:40:00 00:10:11 Camille Saint-Saëns Rhapsodie d'Auvergne Op 73

Royal Philharmonic André Previn Jean-Philippe Collard, piano EMI 49757

06:52:00 00:03:24 Edvard Grieg Holberg Suite: Gavotte & Musette Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

06:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'The New York Hippodrome'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:04:00 00:04:15 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture

Karl Böhm Berlin German Opera Orchestra DeutGram 4796018

07:11:00 00:10:05 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 7

Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 417631

07:24:00 00:10:27 George Frideric Handel Water Music Suite No. 2 in D major

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 503293

07:40:00 00:06:06 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tsar's Bride: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

07:49:00 00:04:26 Cole Porter Kiss Me, Kate: So in Love

Jenny Lin, piano Steinway 30011

07:55:00 00:04:04 Antonín Dvorák Scherzo from Piano Quintet Op 81

Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

08:08:00 00:05:37 Carl Stamitz Rondeau from Clarinet Concerto No. 7

Potsdam Chamber Academy Andreas Ottensamer, clarinet Decca 4814711

08:17:00 00:08:19 Ambroise Thomas Mignon: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

08:28:00 00:07:15 Béla Bartók Suite No. 1: Allegro vivace Op 3

Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

08:40:00 00:11:48 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 9 in C major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

08:55:00 00:05:38 John Williams Jurassic Park: Main Themes

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:05:00 00:16:51 Ralph Vaughan Williams Concerto Grosso for Strings

Bryden Thomson London Symphony Chandos 9262

09:27:00 00:04:00 Maurice Ravel Finale from Piano Concerto in G major

MDR Leipzig Radio Symphony Kristjan Järvi Simone Dinnerstein, piano Sony 503245

09:54:00 00:02:57 Gabriel Fauré Barcarolle No. 12 in E flat Op 106

Charles Owen, piano Avie 2240

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:03:04 Agustín Lara Granada

Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

10:04:00 00:02:37 Xavier Montsalvatge Canción de cuna para dormir a un negrito

Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

10:09:00 00:12:22 Richard Wagner Rienzi: Overture

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

10:24:00 00:06:06 Felix Mendelssohn Andante in E major Op 81

Pacifica Quartet Cedille 82

10:31:00 00:03:45 Gian Carlo Menotti Sebastian: Barcarolle

Andrew Schenck New Zealand Symphony Koch Intl 7005

10:38:00 00:04:58 Morton Gould American Caprice

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

10:46:00 00:03:08 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 7 in C minor Op 46

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

10:51:00 00:22:00 Mily Balakirev Tamara

Kent Nagano Montreal Symphony Decca 4830396

11:15:00 00:05:13 Alexander Borodin Petite Suite: Intermezzo

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

11:22:00 00:10:30 Fanny Mendelssohn-Hensel Concert Overture

JoAnn Falletta Women's Philharmonic Koch Intl 7169

11:35:00 00:08:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 22 in C major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

11:36:00 00:09:28 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Overture

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

11:57:00 00:01:58 John Williams Sound the Bells!

Alasdair Neale Bay Brass Harm Mundi 807556

12:06:00 00:10:37 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Méditation Op 42

Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

12:19:00 00:10:41 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 9 in E flat major

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

12:32:00 00:05:29 George Frideric Handel Saul: Gird on Thy Sword

Gabrieli Players Paul McCreesh Gabrieli Consort Archiv 474510

12:41:00 00:05:37 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air

Pinchas Zukerman National Arts Centre Orchestra Analekta 8783

12:48:00 00:10:22 George W. Chadwick Rip Van Winkle Overture

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9439

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:38:46 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 3

London Philharmonic Bernard Haitink Amanda Roocroft, soprano EMI 56564

13:42:00 00:17:37 E. J. Moeran Third Rhapsody in F sharp major

Ulster Orchestra Vernon Handley Margaret Fingerhut, piano Chandos 8639



14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach: Three-Part Sinfonia No. 9 and Three-Part Sinfonia No. 12 Jeffery Kahane, piano Album: Bach: Partita No. 4; Three-Part Inventions Nonesuch 79121 Music: 04:21

Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe d'amore in A Major, BWV 1055R Movement 1 Allegro moderato James Austin Smith, oboe d'amore; Livia Sohn, violin; Geoff Nuttall, violin; Lesley Robertson, viola; Christopher Costanza, cello Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 13:19

Felix Mendelssohn: Piano Trio Movement 1 Eva Cappelletti Chao, violin; David Garrett, cello; Andrew Palmer Todd, piano Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, Wyoming Music: 13:07

Richard Strauss: Don Juan, Op. 20 Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel, conductor Los Angeles Philharmonic, Walt Disney Concert Hall,

Alberto Ginastera: Impresiones de la Puna, II. Cancion and III. Danza Eugenia Zukerman, flute The Shanghai Quartet Album: Music for a Sunday Morning Delos 3173 Music: 04:35

Aaron Copland: Duo for Flute and Piano Carol Wincenc, flute; Orion Weiss, piano Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Alberto Ginastera: Variaciones Concertantes, Op. 23 Spoleto Festival USA Orchestra Norman Huynh, conductor Spoleto Festival USA, St

Clara Schumann: Romanze, from Piano Concerto in A Minor, Op. 7 Kirill Gerstein, piano; Ilya Finkelshteyn, cello Springer Auditorium, Cincinnati Music Hall, Cincinnati, OH Music: 04:29

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:59:00 00:01:08 Federico García Lorca Zorongo

Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

16:02:00 00:05:08 John Johnson Lute Duet 'Greensleeves'

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

16:10:00 00:11:42 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 22

Orpheus Chamber Orchestra Jonathan Biss, piano EMI 17270

16:28:00 00:04:55 Cole Porter Anything Goes: Overture

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

16:36:00 00:04:49 Franz Liszt Paganini Etude No. 3 in G sharp minor

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

16:44:00 00:07:36 Enrique Granados Goyescas: Los Requiebros

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

16:54:00 00:02:58 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo alla Turca from Sonata No. 11

Gothenburg Symphony Edward Gardner Alison Balsom, trumpet EMI 53255

17:04:00 00:06:03 Maurice Ravel Miroirs: La vallée des cloches

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

17:14:00 00:04:06 Maurice Ravel Miroirs: Oiseaux tristes

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

17:20:00 00:10:50 Julius Fucik Marinarella Overture Op 215

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

17:33:00 00:01:33 Frédéric Chopin Mazurka No. 24 in C major Op 33

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730

17:41:00 00:05:39 Randall Thompson Alleluia

Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

17:47:00 00:02:33 Randall Thompson Pueri Hebraeorum

Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 61

17:52:00 00:07:27 Carlos Chávez El Trópico

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:36 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 8 in C minor Op 13

Jenö Jandó, piano Naxos 503293

18:28:00 00:04:26 Jean-Philippe Rameau The Hen from Concert No. 6 en sextuor

Marc Minkowski Musicians of the Louvre DeutGram 4795448

18:34:00 00:03:27 Louis Moreau Gottschalk La gallina Op 53

Cecile Licad, piano Naxos 559145

18:40:00 00:13:22 William Alwyn Concerto Grosso No. 2 in G major

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

18:57:00 00:01:50 Johann Strauss Cachucha Galop Op 97

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:31 Franz Liszt Symphonic Poem No. 2 'Tasso: Lament and Triumph"

Sir Georg Solti Orchestra of Paris DeutGram 4779525

19:24:00 00:31:37 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 27 in B flat major

Southbank Sinfonia Simon Over Alessio Bax, piano Signum 321

19:57:00 00:02:01 Frédéric Chopin Mazurka No. 11 in E minor Op 17

Yundi, piano Mercury 4812443

19:57:00 00:02:16 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: Wild Bears

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 00:30:34 Sir Edward Elgar Enigma Variations Op 36

Sir John Barbirolli Philharmonia Orchestra EMI 69185

20:33:00 00:15:32 Franz Joseph Haydn Piano Trio No. 39 in G

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Dorian 90164

20:51:00 00:08:17 José Pablo Moncayo Huapango

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

21:03:00 00:04:36 Domenico Cimarosa The Cunning Women: Overture No. 2

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

21:09:00 00:02:56 Gabriel Fauré Nocturne No. 8 in D flat Op 84

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

21:13:00 00:04:35 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Carillon

Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

21:20:00 00:03:28 Franz Liszt Schubert Song 'Gretchen am Spinnrade'

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

21:25:00 01:24:05 Giuseppe Verdi Requiem

Vienna Philharmonic Sir Georg Solti Joan Sutherland, soprano; Marilyn Horne, mezzo-soprano; Luciano Pavarotti, tenor; Martti Talvela, bass; Vienna State Opera Chorus Decca

4785437

21:34:00 00:06:59 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 13 Op 106

Cypress String Quartet Avie 2275

22:51:00 00:03:26 Robert Schumann Abendlied Op 107

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

22:57:00 00:01:46 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Halling Op 71

Per Tengstrand, piano Azica 71207

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:04 Felix Mendelssohn Andante from Violin Concerto Op 64

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

23:09:00 00:08:59 Franz Schubert Andante from Symphony No. 5

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

23:20:00 00:04:24 Carl Busch Chippewa Lullaby

Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

23:24:00 00:04:19 Federico García Lorca Nana de Sevilla

Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

23:28:00 00:09:00 George Gershwin Lullaby for Strings

Brodsky Quartet Chandos 10801

23:39:00 00:06:24 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 471582

23:45:00 00:08:09 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Piano Concerto No. 24

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

23:55:00 00:02:52 William Grant Still Mystic Pool from 'Traceries'

Denver Oldham, piano Koch Intl 7084