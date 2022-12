Program Guide 01-09-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 4 In C Minor, Op. 18 No. 4: Movement 4 Allegro Orion String Quartet

Sergei Prokofiev: Sonata No. 3 in A minor, Op. 28 Alexander Gavrylyuk, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA

Bud Powell (arr. Mateusz Smoczynski): Bouncin' with Bud Turtle Island Quartet Second Inversion, KING FM Studios, Seattle, WA

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3, "Eroica": Movements 2-4 Houston Symphony; Andres Orozco-Estrada, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX

Mario Castelnuovo-Tedesco: Fuga elegiaca: Preludio and Fuga Brasil Guitar Duo

Leos Janacek: Piano Sonata 1.X.1905, "From The Street" Deirbhile Brennan, piano The Seventh Cliburn International Amateur Piano Competition, Van Cliburn Recital Hall, Fort Worth, TX

Robert Schumann: Cello Concerto in A minor, Op. 129 Carter Brey, cello; New York Philharmonic; Alan Gilbert, conductor David Geffen Hall, Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY

Egberto Gismonti (arr. Joao Luiz): A fala da paixao Brasil Guitar Duo Americas Society, New York, NY

02:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

Maurice Ravel: Gaspard de la nuit (1908)

Ralph Vaughan Williams: Oboe Concerto in a (1944)

John Knowles Paine: Symphony No. 2 in A Op 34 'In Springtime' (1880)

Lord Berners: The Triumph of Neptune (1926)

Anton Arensky: Piano Quintet in D Op 51 (1900)

Johannes Brahms: Symphony No. 1 in c Op 68 (1876)

Georg Philipp Telemann: Flute Concerto in G TWV 51: G2 (c.1720)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Salomone Rossi: Sinfonia No. 17 & Galliarda detta la Zambalina (1608)

Frédéric Chopin: Ballade No. 1 in g Op 23 (1835)

Gustav Holst: A Fugal Concerto Op 40/2 (1923)

John Philip Sousa: March 'The Circumnavigators Club' (1931)

John Philip Sousa: March 'Transit of Venus' (1883)

Gioacchino Rossini: William Tell: Dance for Six (1829)

Ottorino Respighi: Ancient Airs Suite No. 2: Caroso Dances (1923)

Marin Marais: Alcyone: Chaconne (1706)

William Boyce: Symphony No. 2 in A Op 2/2 (1760)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Violin Concerto Op 61 (1806)

Johann Sebastian Bach: Fugue in A BWV 949 (1715)

Julius Fucik: Florentine March Op 214 (1906)

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quartet No. 4 in C K 157 (1773)

Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Rákóczy March (1846)

Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: In the Mountain Pass (1894)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 'Romantic' (1874)

Franz Schubert: Overture in e D 648 (1819)

Claude Debussy: Estampes: Pagodes (1903)

Maurice Ravel: Ondine from 'Gaspard de la nuit' (1908)

Franz Joseph Haydn: String Quartet No. 60 in G Op 76/1 (1797)

Jan Václav Vorísek: Impromptu No. 3 in D Op 7/3 (1820)

John Knowles Paine: Prelude to 'Oedipus Tyrannus' Op 35 (1881)

Camille Saint-Saëns: Havanaise Op 83 (1887)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Sadko Op 5 (1869)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 4 in g Op 40 (1926)

Sergei Prokofiev: Symphony No. 7 in c-Sharp Op 131 (1952)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Bohuslav Martinu: Magical Bag from the ballet "Spalicek" Suite No. 2 Prague Chamber Orchestra

Giuseppe Tartini: Sonata in G minor, Devil's Trill Adam Barnett-Hart, violin; Keith Robinson, cello; Hyeyeon Park, harpsichord Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA

Bohuslav Martinu: Quartet for oboe, violin, cello and piano Jonathan Fischer, oboe; Jonathan Crow, violin; Bion Tsang, cello; Susan Grace, piano Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO

Ignaz Paderewski: Piano Concerto in A minor, Op. 17: Movements 2-3 Nelson Goerner, piano; Warsaw Phiharmonic Orchestra; Jacek Kaspszyk, conductor 17th Fryderyk Chopin International Piano Competition, Concert Hall, Philharmonic, Warsaw, Poland

Arno Babajanian: Melody and Humoresque: Melody & Vagharshapat Dance Raffi Besalyan, piano

Marco Pereira: Pacho Porsha Brasil Guitar Duo San Antonio Chamber Music Society, Temple Beth-El, San Antonio, TX

Arno Babajanian: Trio in F sharp minor for Piano, Violin and Cello Mihai Marica, cello; Ani Kavafian, violin; Gloria Chien, piano Late Night Rose, Antonio Vivaldi: The Four Seasons, Op. 8, L'autunno "Autumn" Frank Huang; New York Philharmonic; Frank Huang, conductor David Geffen Hall, Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Peter Tchaikovsky: Un poco di Chopin in c-Sharp Op 72/15 (1893)

Edvard Grieg: Homage to Chopin Op 73/5 (1903)

Ludwig van Beethoven: Rondo from 'Triple' Concerto Op 56 (1804)

George Frideric Handel: Samson: Act 1 Sinfonia (1743)

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2: Pastorale (1876)

Michael Haydn: Symphony No. 34 in E-Flat (1788)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra (1853)

Ralph Vaughan Williams (arr Arnold Foster): Prelude on 'Rhosymèdre' (1921)

Ralph Vaughan Williams: The Running Set (1933)

Maurice Ravel: Menuet antique (1895)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Frédéric Chopin: Variations on 'Là ci darem la mano' Op 2 (1827)

Giuseppe Martucci: Giga Op 61/3 (1892)

Johann Sebastian Bach: French Suite No. 5: Gigue BWV 816 (1722)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento for Strings in F K 138 (1772)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

John Knowles Paine: Overture to 'As You Like It' Op 28 (1876)

Antonín Dvorák: Symphony No. 9 in e Op 95 'From the New World' (1893)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Frédéric Chopin: Piano Concerto No. 2 in f Op 21 (1830)

Nikolai Tcherepnin: The Enchanted Kingdom Op 39 (1904)

Robert Volkmann: Serenade No. 1 for Strings in C Op 62 (1870)

Claude Debussy: Estampes (1903)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3 in D BWV 1068 (1731)

Hugo Wolf: .Italian Serenade in G (1887)

John Knowles Paine: Symphony No. 1 in c Op 23 (1875)

Franz Joseph Haydn: Piano Sonata No. 62 in E-Flat (1794)

23:00 QUIET HOUR

Claude Debussy (arr André Caplet): Estampes: Pagodes (1903)

Arthur Foote: A Night Piece for Flute & Strings (1918)

John Knowles Paine: Adagio from Symphony No. 1 Op 23 (1875)

Maurice Ravel: Le gibet from 'Gaspard de la nuit' (1908)

Agustín Barrios: Un sueño en la floresta (1918)

Gabriel Fauré: Dolly Suite: Berceuse Op 56 (1897)