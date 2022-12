Program Guide 01-03-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Antonin Dvorak: Trio in E minor, Op. 90 "Dumky": Movement 6 Weilerstein Trio: Donald Weilerstein, violin; Alisa Weilerstein, cello; Vivian Hornik-Weilerstein, piano Album: Dvorak Trios Koch 7657Music: 4:26

Robert Schumann: Arabesque, Op 18 Benjamin Grosvenor, piano The Frederic Chopin Society, Mairs Concert Hall, Macalester College, St Paul, MN Music: 6:59

Antonin Dvorak: Symphony No. 7 in D minor, Op. 70: Movements 2-4 Houston Symphony; Andres Orozco- Estrada, conductor Houston Symphony, Jesse H. Jones Hall for the Performing Arts, Houston, TX Music: ~27:00

Arnold Bax: Elegaic Trio Les Amies Trio: Nancy Allen, harp; Cynthia Phelps, viola; Carol Wincenc, flute San Antonio Chamber Music Society, Temple Beth-El, San Antonio, TX Music: 8:51

Joseph Haydn: Trio No. 39 in G major, Hob. XV/25 Aletheia Piano Trio: Francesca dePasquale, violin; Juliette Herlin, cello; Fei-Fei Dong, piano

Chamber Music Society of Palm Beach, Palm Beach, FL Music: 14:35

Alfonso Montes: Llanura Los Angeles Guitar Quartet 92nd Street Y, Kaufmann Concert Hall, New York City, NY Music: 5:49

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto, No. 14, K 449 Emanuel Ax, piano; Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Los Angeles Philharmonic, Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 22:12

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

02:02:00 00:31:08 Johannes Brahms Serenade No. 2 in A Op 16 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

02:36:00 00:26:55 Felix Mendelssohn String Symphony No. 8 in D major Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98275

03:06:00 00:32:50 Dmitri Shostakovich Symphony No. 6 in B minor Op 54 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2013

03:42:00 00:50:12 Franz Schubert String Quintet in C major Miró Quartet Matt Haimovitz, cello Oxingale 2006

04:36:00 00:41:18 Paul Dukas Symphony in C major Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80515

05:21:00 00:16:00 Johan Helmich Roman Oboe d'amore Concerto in D major Stockholm Sinfonietta Jan-Olav Wedin Alf Nilsson, oboe d'amore Bis 165

05:40:00 00:05:43 Niccolò Jommelli Periodical Overture Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

05:44:00 00:06:50 Johan Halvorsen Passacaglia for Violin & Viola after Amy Lee, violin; Joanna Patterson Zakany, viola S&W 1

05:51:00 00:07:23 Johann Nepomuk Hummel Allegro from Piano Trio No. 4 Op 65 Beaux Arts Trio Philips 446077

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:11 Cécile Chaminade Autrefois Op 87 Joanne Polk, piano Steinway 30037

06:15:00 00:10:38 Sir Thomas Beecham Dances from 'The Faithful Shepherd' Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

06:25:00 00:06:53 Andrea Luchesi Piano Sonata in G Roberto Plano, piano Concerto 2069

06:40:00 00:10:46 Carl Maria von Weber Scherzo & Finale from Symphony No. 1 Op 19 John Georgiadis Queensland Symphony Naxos 550928

06:51:00 00:02:37 Traditional Minuet No. 60 Danish String Quartet ECM 2550

06:55:00 00:04:04 Franz Schubert Marche militaire No. 1 in D major Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63052

07:03:00 00:07:13 Miklós Rózsa Spellbound: Suite Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

07:10:00 00:03:34 Michael Torke Miami Grands: South Beach, midnight Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

07:15:00 00:09:11 Sir Charles Hubert H. Parry Finale from Symphony No. 4 Matthias Bamert London Philharmonic Chandos 8896

07:28:00 00:01:58 John Lennon/Paul McCartney Good Day Sunshine Les Boréades de Montréal Atma 2218

07:30:00 00:04:33 Zoltán Kodály Háry János: Intermezzo Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

07:40:00 00:08:43 Robert Schumann Allegro brillante from Piano Quintet Op 44 Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

07:50:00 00:04:13 Thomas Arne Rule Britannia! BBC Symphony Orchestra Sir Andrew Davis Bryn Terfel, baritone; BBC Singers; BBC Symphony Chorus; Audience Teldec 97868

07:56:00 00:02:23 Aram Khachaturian Gayaneh: Sabre Dance Richard Glazier, piano Centaur 3347

08:07:00 00:07:35 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Summer Almeda Trio Albany 1386

08:19:00 00:10:39 Carl Friedrich Abel Symphony in B flat Op 17 Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

08:31:00 00:03:46 Richard Rodgers The King and I: March of the Siamese Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

08:39:00 00:03:28 Claude Debussy Estampes: Jardins sous la pluie Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

08:44:00 00:10:39 Peter Tchaikovsky Allegro from String Sextet Op 70 Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

08:57:00 00:08:51 John Williams Cowboys Overture John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

09:05:00 00:17:03 Muzio Clementi Symphony in B flat Op 18 Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9234

09:30:00 00:04:54 Leonard Bernstein On the Waterfront: Selections Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

09:35:00 00:06:55 Ferruccio Busoni Comedy Overture Op 38 Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 572922

09:45:00 00:07:25 Joseph Eybler Minuet & Finale from Symphony No. 1 Michael Hofstetter Geneva Chamber Orchestra CPO 777104

09:55:00 00:03:33 Rune Tonsgaard Sorensen Shine You No More Danish String Quartet ECM 2550

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:33 John Philip Sousa March 'Esprit de Corps' Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

10:04:00 00:02:50 Robert Browne Hall March "Gardes du Corps" Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

10:08:00 00:11:04 Camille Saint-Saëns Africa Fantasie Op 89 London Philharmonic Geoffrey Simon Gwendolyn Mok, piano Cala 4031

10:20:00 00:05:21 Gabriel Fauré Fantaisie Op 79 Seattle Symphony Ludovic Morlot Demarre McGill, flute SeattleSM 1004

10:27:00 00:05:01 Heitor Villa-Lobos Brazilian Suite: Gavotta-Choro Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

10:33:00 00:03:52 Ludwig van Beethoven German Dance from String Quartet No. 13 Op 130 Cypress String Quartet Cypress 2012

10:41:00 00:05:23 Ludwig van Beethoven Minuet from Symphony No. 8 Op 93 Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

10:50:00 00:24:52 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 12 for Winds in C minor Jack Brymer London Wind Soloists Decca 4785437

11:16:00 00:11:33 Richard Wagner A Faust Overture George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

11:29:00 00:08:37 Pablo de Sarasate Scottish Airs Op 34 Adele Anthony, violin; Akira Eguchi, piano Canary 7

11:39:00 00:10:48 Aaron Copland Prairie Journal JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

11:51:00 00:11:50 James Hewitt Medley Overture Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 559654

12:07:00 00:11:01 Robert McBride Mexican Rhapsody Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

12:19:00 00:11:59 Alberto Ginastera Estancia: Suite Op 8 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

12:32:00 00:04:05 Sergei Rachmaninoff Moment Musical No. 5 in D flat Op 16 Boris Giltburg, piano Naxos 503293

12:40:00 00:05:42 Vasily Kalinnikov Intermezzo No. 1 in F sharp minor Neeme Järvi London Symphony Chandos 8614

12:47:00 00:11:05 Johann Strauss Jr Indigo and the 40 Thieves: Ballet Music Johannes Wildner Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223247

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:41:18 Paul Dukas Symphony in C major Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80515

13:43:00 00:13:59 Louis Théodore Gouvy Symphonie brève in G minor Op 58 Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joseph Haydn: Symphony No. 89 in F: Movement 4 Finale Berlin Philharmonic; Simon Rattle, conductor Album: Haydn Symphonies 88-92 EMI 94237 Music: 4:27

Max Bruch: Kol Nidrei, Op. 47 Lily Maisky, piano; Mischa Maisky, cello CAMA, Lobero Theater, Santa Barbara, CA Music: 9:39

Piano Puzzler: This week's contestants: Beau Smith & Sylvia Pacheco from Addleboro, MA Music: 10:36

Johannes Brahms: Intermezzo No. 1 Op. 119 Orli Shaham, piano Album: Brahms Inspired Canary 15 Music: 4:16

Joseph Haydn: Quartet in D Major, Op. 76, No. 5 Takács Quartet Union College Concert Series, Union College Memorial Chapel, Schenectady, NY Music: 18:21

Jean Sibelius: Violin Concerto in D Minor: Movement 1 Allegro moderato Eduardo Rios, violin; Sphinx Symphony Orchestra; Andrew Grams, conductor Sphinx Organization, Orchestra Hall, Detroit, MI Music: 16:47

Marty Regan: Splash of Indigo Apollo Chamber Players: Matthew Detrick, violin; Anabel Ramirez, violin; Whitney Bullock, viola; Matthew Dudzik, cello Apollo Chamber Players, Christ the King Lutheran Church, Parish Hall, Houston, TX Music: 11:27

Johann Sebastian Bach (trans. Ferruccio Busoni): Chaconne, from Violin Partita No. 2 in D minor, BWV 1004 Benjamin Grosvenor, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 14:08

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK

15:58:00 00:04:00 Traditional The One from Romo Danish String Quartet ECM 2550

16:06:00 00:03:02 Traditional Polska from 'Dorotea' Danish String Quartet ECM 2550

16:12:00 00:12:17 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 2 Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

16:30:00 00:03:26 Ennio Morricone A Fistful of Dollars: Theme Derek Wadsworth City of Prague Philharmonic Silva 1057

16:34:00 00:03:23 Ennio Morricone For a Few Dollars More Derek Wadsworth City of Prague Philharmonic Silva 1057

16:41:00 00:07:43 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Treasure Waltz Op 418 Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

16:52:00 00:04:02 Robert Burns Auld Lang Syne Variations Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

16:57:00 00:03:20 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3: Prelude Paramount Brass Centaur 2355

17:04:00 00:06:16 John Williams Summon the Heroes John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

17:13:00 00:06:41 Gaetano Donizetti Don Pasquale: Overture Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

17:19:00 00:03:59 Gaetano Donizetti Don Pasquale: Servants' Chorus Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

17:27:00 00:07:54 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Introduction & Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

17:40:00 00:04:48 Charles Gounod Meditation after Bach 'Ave Maria' Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

17:46:00 00:04:18 Charles Gounod Funeral March of a Marionette Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

17:52:00 00:06:46 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Scherzo Op 43 Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

17:59:00 00:00:54 Sérgio Assad Improvisation on 'Dona Nobis Pacem' Sérgio & Odair Assad, guitars Sony 24414

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:03 Franz Liszt Piano Concerto No. 2 in A major Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67403

18:32:00 00:04:42 Michel Corrette Concerto comique No. 7 in C major Arion Baroque Orchestra early-mus 7768

18:38:00 00:04:05 Antonio Vivaldi Concerto alla rustica in G major Adrian Chandler La Serenissima Avie 2371

18:44:00 00:08:45 Antonio Vivaldi Violin Concerto in D major Op 3 Duo Amaral DuoAmaral 2013

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:19 Antonín Dvorák Czech Suite Op 39 Sir John Eliot Gardiner NDR Symphony Orchestra DeutGram 437506

19:26:00 00:31:35 Vítezslav Novák Slovak Suite Op 32 Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live (recorded Sunday, November 12 2017) - Wei-Fang Gu, violin; Kim Gomez, violin, guest artist; Wesley Collins, viola, guest artist; Richard Weiss, cello; Maximilian Dimoff, double bass, guest artist; Daniel McKelway, clarinet, guest artist; Jonathan Sherwin, bassoon; Jesse McCormick, horn, guest artist; Anita Pontremoli, piano

Johannes Brahms: Horn Trio in E-flat Op 40

Franz Schubert: Octet in F D 803

21:38:00 00:21:04 Johannes Brahms Variations on a Theme by Paganini Op 35 Alessio Bax, piano Signum 309

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by mezzo-soprano Grace Bumbry

Handel: Behold...

Gluck: Che faro senza Euridice

Saint-Saens: Mon cœur s'ouvre à ta voix

Mascagni: Voi lo sapete

Gounod: O ma lyre immortelle

Bizet: Seguidilla, Card song, Habanera

QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:00 00:11:32 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 18 Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

23:13:00 00:05:13 Franz Schubert Andante from Violin Sonatina No. 1 Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

23:21:00 00:07:20 Richard Strauss Intermezzo: Interlude No. 2 'Dreaming by Marc Albrecht Strasbourg Philharmonic PentaTone 310

23:28:00 00:09:07 Bright Sheng Moonlight Shadows from 'Never Far Away' San Diego Symphony Jahja Ling Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80719

23:39:00 00:06:41 Gabriel Fauré Cantique de Jean Racine Op 11 City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 109

23:45:00 00:08:16 Edvard Grieg Two Lyric Pieces Op 68 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

23:55:00 00:03:00 Carlos Guastavino Cantilena No. 4 Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

23:56:00 00:02:59 Peter Tchaikovsky None But the Lonely Heart Op 6 Lisa Batiashvili, violin; Yannick Nézet-Séguin, piano DeutGram 4790835