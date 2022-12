Program Guide 12-28-2017

WCLV ALL-NIGHT WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:34:08 Franz Schubert Symphony No. 2 in B flat major Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

00:39:00 00:44:50 Rodion Shchedrin Carmen Suite Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553038

01:27:00 00:41:13 Ludwig van Beethoven Septet in E flat major Op 20 Berlin Philharmonic Octet Members of Philips 4788977

02:11:00 00:29:17 Leonard Bernstein Serenade after Plato's 'Symposium' London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

02:43:00 00:34:22 Peter Tchaikovsky String Sextet in D minor Op 70 Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

03:21:00 00:20:35 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1 in C major Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

03:45:00 00:33:11 Max Bruch Violin Concerto No. 3 in D minor Op 58 Bamberg Symphony Gilbert Varga Isabelle van Keulen, violin Koch Intl 6522

04:22:00 00:22:01 Roger Sessions The Black Maskers: Suite Paul Zukofsky Juilliard Orchestra New World 368

04:47:00 00:37:34 Sergei Prokofiev Symphony No. 6 in E flat minor Op 111 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

05:27:00 00:14:49 Sir Edward Elgar Concert Overture 'Froissart' Op 19 Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 98436

05:44:00 00:06:00 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Entrée de Polymnie Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

05:49:00 00:09:33 Giuseppe Verdi Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

06:07:00 00:03:34 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Gagliarda Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

06:15:00 00:10:24 Maurice Ravel Introduction & Allegro Melos Ensemble Osian Ellis, harp; Richard Adeney, flute; Cecil Aronowitz, viola Decca 4785437

06:25:00 00:03:49 Louis Moreau Gottschalk Tremolo Op 58 Cecile Licad, piano Naxos 559145

06:30:00 00:03:43 Ludwig van Beethoven Entrata from Serenade Op 25 Houston Symphony Aralee Dorough, flute; Members of Dorough 2016

06:40:00 00:11:50 Georges Bizet Allegro from Symphony No. 1 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

06:50:00 00:03:07 Thomas Morley Nolo mortem peccatoris Stile Antico Harm Mundi 807572

06:55:00 00:03:25 Abe Holzmann March "Blaze Away!" Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:03:00 00:06:08 Emmerich Kálmán Countess Maritza: Csárdás 'Komm, Zigány' London Philharmonic Franz Welser-Möst Thomas Hampson, baritone EMI 56758

07:13:00 00:12:41 George Gershwin Adagio from Piano Concerto in F major Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

07:25:00 00:02:11 Paul Desmond Take Five Richard Galler, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Milan Turkovic, bassoon; Peter Sadlo, percussion Koch Intl 1374

07:31:00 00:02:53 Johann Sebastian Bach Partita for solo flute: Bourrée anglaise Joshua Smith, flute Delos 3402

07:40:00 00:10:56 Richard Wagner The Flying Dutchman: Overture Herbert von Karajan Berlin Philharmonic EMI 64563

07:51:00 00:03:49 George Frideric Handel Aria No. 1 Empire Brass Telarc 80344

07:56:00 00:02:54 Gabriel Fauré Dolly Suite: Kitty Waltz Op 56 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

08:07:00 00:07:07 Antonín Dvorák Waltz from Serenade for Strings Op 22 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

08:15:00 00:09:48 Virgil Thomson The River: The Old South Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

08:30:00 00:06:25 Alessandro Scarlatti Variations on 'La Folia' Mahan Esfahani, harpsichord Archiv 4794481

08:40:00 00:09:45 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 3 Op 56 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

08:50:00 00:03:11 Nicolas Gombert Mille regretz Stile Antico Harm Mundi 807595

08:55:00 00:04:29 Stephen Sondheim A Little Night Music: Send in the Clowns Don Sebesky London Symphony EMI 54285

09:05:00 00:17:17 Robert Schumann Scenes from Childhood Op 15 Martha Argerich, piano DeutGram 4795096

09:26:00 00:04:40 Johann Pachelbel Canon in D major Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua DeutGram 4795448

09:35:00 00:05:53 Paul Gilson Sailors' Dances Alexander Rahbari Brussels Philharmonic MarcoPolo 223418

09:45:00 00:07:43 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 1022

09:46:00 00:02:12 Anonymous Hark, I Hear the Harps Eternal Karen P. Thomas Seattle Pro Musica SeattlePro 9806

09:55:00 00:03:32 Traditional O Come, O Come, Emmanuel Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Members of Sony 87771

09:56:00 00:02:35 Henry J. Gauntlett Once in Royal David's City Valentin Radu Ama Deus Ensemble; Wesley Parrott, organ Sony 87771

10:00:00 00:03:18 Traditional Wexford Carol Paul O'Shaughnessy, fiddle Sony 87771

10:03:00 00:03:26 Traditional O Sanctissima Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 87771

10:10:00 00:11:29 Gabriel Pierné Fantasie-Ballet in B flat major Op 6 Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

10:22:00 00:07:06 Paul Pabst Paraphrase on Tchaikovsky's 'The Stephen Hough, piano Hyperion 67043

10:30:00 00:03:45 Johann Sebastian Bach Fantasia & Fugue in D minor Canadian Brass Steinway 30008

10:37:00 00:06:09 Johann Friedrich Fasch Concerto for Trumpet, 2 Oboes & Strings in D major English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 57497

10:50:00 00:23:42 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 16 in G major Op 31 Peter Takács, piano Cambria 1175

11:13:00 00:03:46 Muzio Clementi Minuetto Pastorale Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 802

11:18:00 00:10:10 Johann Strauss Jr Emperor Waltz Op 437 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

11:30:00 00:08:30 Joaquín Turina La procesión del rocio Op 9 Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

11:42:00 00:08:36 He Zhanhao & Chen Gang Falling in Love from 'The Butterfly Xuefei Yang, guitar EMI 6322

12:07:00 00:10:57 Franz Waxman Carmen Fantasy London Symphony Andrew Litton Nadja Salerno-Sonnenberg, vn Nonesuch 79464

12:19:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: White Swan Pas de Deux Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Kirill Terentiev, violin; Zenon Zalitsailo, cello Decca 10104

12:30:00 00:03:33 Traditional The First Nowell Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 87771

12:37:00 00:04:10 Arcangelo Corelli Largo pastorale from Concerto Grosso Op 6 Richard Kapp Philharmonia Virtuosi of NY Sony 87771

12:45:00 00:14:23 Robert Schumann Papillons Op 2 Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67120

13:00:00 00:29:04 Sergei Prokofiev Waltz Suite Op 110 Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

13:31:00 00:19:12 Paul Hindemith Symphonic Metamorphosis on Themes Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

13:51:00 00:08:43 Charles Tomlinson Griffes Poem for Flute & Orchestra Cleveland Sinfonietta Louis Lane Maurice Sharp, flute Epic 1116

14:01:00 00:02:32 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in F Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 87771

14:04:00 00:03:10 Felix Mendelssohn Hark! The Herald Angels Sing Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Temple Univ. Concert Choir Sony 87771

14:09:00 00:13:19 Stanislaw Moniuszko Overture 'The Fairy Tale' Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

14:23:00 00:07:03 Artur Lemba Scherzo from Symphony in C sharp minor Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8656

14:33:00 00:08:29 Wolfgang Amadeus Mozart Lucio Silla: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47014

14:43:00 00:10:22 Gustav Holst First Suite for Military Band Op 28 Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80606

14:54:00 00:05:50 Antonín Dvorák Polonaise in E flat major Václav Neumann Czech Philharmonic Orfeo 180891

15:01:00 00:13:31 Johann Strauss Jr Waltz 'Tales from the Vienna Woods' Op 325 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

15:16:00 00:10:23 Niels Gade Scottish Overture 'In the Highlands' Op 7 Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

15:27:00 00:02:36 Percy Grainger In a Nutshell Suite: Arrival Platform Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

15:31:00 00:03:46 Antonio Salieri Angiolina: Overture Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

15:39:00 00:07:04 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 5 in E major Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

15:48:00 00:09:16 Amy Beach Finale from 'Gaelic' Symphony Op 32 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

15:58:00 00:03:37 Reinhold Glière The Red Poppy: Russian Sailor's Dance Steven Smith Cleveland Orch Youth Orch MAA 10706

16:00:00 00:02:03 Igor Stravinsky Pulcinella: Overture Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

16:04:00 00:02:38 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: When I was a lad Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

16:10:00 00:09:42 Carl Maria von Weber Invitation to the Dance Op 65 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

16:20:00 00:04:23 Gian Carlo Menotti Amelia Goes to the Ball: Overture James Conlon Metropolitan Opera Orchestra RCA 6150916:42:00 00:08:06 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Sonata No. 3 Op 2 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581

16:53:00 00:04:58 Jack Gallagher Pavane from Sinfonietta for Strings JoAnn Falletta London Symphony Naxos 559652

17:04:00 00:03:07 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Rigaudon George Szell Cleveland Orchestra MAA 75

17:10:00 00:10:42 Alexander Glazunov Solemn Overture Op 73 Igor Golovschin Moscow Symphony Naxos 553839

17:23:00 00:06:06 Sir William Walton Coronation March 'Crown Imperial' Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

17:30:00 00:03:32 George Gershwin Two Waltzes in C major Leonard Pennario, piano EMI 64668

17:41:00 00:07:23 Zoltán Kodály Finale from Symphony in C major Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 443006

17:52:00 00:03:58 Franz Joseph Haydn The Creation: Sing to the Lord, All Ye Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Gundula Janowitz, soprano; Christa Ludwig, mezzo-soprano; Fritz Wunderlich, tenor; Dietrich Fischer-Dieskau, bar.; Vienna Singverein DeutGram 4796018

17:57:00 00:02:50 Claude Debussy Preludes Book 1: La danse de Puck Jun Märkl Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 503293

18:08:00 00:14:54 Bedrich Smetana Má vlast: The High Castle Sir Colin Davis London Symphony LSO Live 516

18:22:00 00:03:52 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite: Scherzo Op 19 Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

18:26:00 00:03:51 Giuseppe Sammartini Pastorale from Christmas Concerto Op 5 Bernard Labadie Les Violons du Roy Dorian 90180

18:30:00 00:12:58 George Frideric Handel Trio Sonata in G major Op 5 Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua DeutGram 4795448

18:52:00 00:07:30 Peter Tchaikovsky Finale from Serenade for Strings Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

19:02:00 00:21:06 Carl Maria von Weber Piano Concerto No. 2 in E flat major Op 32 Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis Gerhard Oppitz, piano RCA 68219

19:25:00 00:30:34 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 29 in A major Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

19:57:00 00:02:17 Johannes Brahms Minnelied Op 71 Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664

20:02:00 00:12:40 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 2 in E flat major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

20:16:00 00:08:19 Jean Sibelius Finlandia Op 26 Minnesota Orchestra Osmo Vänskä YL Male Voice Choir Bis 9048

20:26:00 00:30:46 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16 London Symphony André Previn Radu Lupu, piano Decca 4785437

20:57:00 00:02:37 Johann Sebastian Bach Duet No. 2 in F major Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

21:03:00 00:13:20 Inocente Carreño Margariteña Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

21:18:00 00:05:41 Frédéric Chopin Nocturne No. 10 in A flat major Op 32 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

21:26:00 00:09:50 Jean Sibelius The Oceanides Op 73 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony RCA 60401

21:38:00 00:13:36 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 4 in A major Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

21:53:00 00:32:44 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Prologue Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

22:27:00 00:16:48 Manuel de Falla El amor brujo: Suite Vanessa Perez, piano Steinway 30036

22:46:00 00:12:32 Sergei Prokofiev Symphony No. 1 in D major Op 25 George Szell Cleveland Orchestra MAA 75

23:02:00 00:05:19 Claude Debussy Pour le piano: Sarabande Barry Douglas, piano RCA 68127

23:07:00 00:03:38 Gabriel Fauré Requiem: Pie Jesu Philharmonia Orchestra Sir Andrew Davis Lucia Popp, soprano Sony 87771

23:10:00 00:05:19 Auguste Franchomme Nocturne for 2 Cellos Op 15 Louise Dubin, cello; Saeunn Thorsteinsdóttir, cello Delos 3469

23:18:00 00:07:05 Miguel Llobet Catalan Folksongs Christopher Parkening, guitar EMI 49404

23:25:00 00:08:36 Ralph Vaughan Williams Six Studies in English Folk Song Janet Hilton, clarinet; Keith Swallow, piano Chandos 2419

23:35:00 00:07:35 Victor Herbert Andante from Cello Concerto No. 2 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Mark Kosower, cello Naxos 573517

23:42:00 00:11:39 Antonín Dvorák Andante from Symphony No. 4 Op 13 Libor Pesek Czech Philharmonic VirginClas 91144

23:52:00 00:06:05 Edward MacDowell Suite No. 2: Village Festival Op 48 Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

23:56:00 00:02:14 Percy Grainger A Sussex Mummer's Christmas Carol Burning River Brass BurnRiver 2004

23:57:00 00:02:24 Frédéric Chopin Mazurka No. 51 in F minor Op 68 Vassily Primakov, piano Bridge 9289