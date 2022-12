Program Guide 12-27-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:22:22 Franz Joseph Haydn Symphony No. 94 in G Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 4785437

00:28:00 00:22:21 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Part 3 Academy Ancient Music Berlin René Jacobs Dorothea Röschmann, soprano; Andreas Scholl, counter-tenor; Werner Güra, tenor; Klaus Häger, baritone; RIAS Chamber Chorus Harm Mundi 2908304

00:52:00 00:27:44 Carl Reinecke Serenade for Strings in G minor Op 242 Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

01:22:00 00:56:18 Marc Minkowski Jean-Philippe Rameau's 'Une symphonie Marc Minkowski Musicians of the Louvre DeutGram 4795448

02:21:00 00:33:18 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 10 in F major Vienna Chamber Ensemble Denon 9883

02:57:00 00:26:22 Franz Schubert Sonata in a 'Arpeggione' Sharon Robinson, cello; Joseph Kalichstein, piano Bridge 9376

03:27:00 00:55:42 Peter Tchaikovsky Manfred Symphony Op 58 Lorin Maazel Cleveland Orchestra MAA 75

04:26:00 00:24:28 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 66 in G major Op 77 Takács Quartet Decca 430199

04:54:00 00:24:24 Joaquín Rodrigo Concierto Andaluz Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

05:20:00 00:19:01 Sir George Dyson Children's Suite after Walter de la Mare Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9369

05:42:00 00:04:32 Fernando Sor Variations on 'La Folia' Op 15 Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

05:48:00 00:08:37 Ludwig van Beethoven Shepherd's Song from Symphony No. 6 Op 68 Douglas Boyd Manchester Camerata Avie 2242

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:47 Ludwig van Beethoven Rondo a capriccio in G major Op 129 Russell Sherman, piano GM Records 2068

06:15:00 00:10:15 Claude Debussy Danses sacrée et profane Cleveland Orchestra Pierre Boulez Lisa Wellbaum, harp DeutGram 2121

06:28:00 00:04:01 Igor Stravinsky The Firebird: Infernal Dance Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

06:30:00 00:03:56 George Frideric Handel Messiah: Hallelujah Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Mormon Tabernacle Choir Sony 87771

06:40:00 00:08:04 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 6 Op 74 Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4796018

06:51:00 00:02:20 George Gershwin Porgy and Bess: Summertime Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Carl Topilow, clarinet Azica 72216

06:51:00 00:02:15 John Dowland Fine knacks for ladies La Nef Atma 2650

06:55:00 00:03:11 Sir Malcolm Arnold The Padstow Lifeboat Op 94 Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 66

07:03:00 00:04:51 Randall Thompson Largo from Symphony No. 2 Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

07:10:00 00:09:40 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Dance of the Hours Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

07:20:00 00:03:37 Percy Grainger Mock Morris Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

07:25:00 00:03:03 William Grant Still Afro-American Symphony: Humor Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9154

07:30:00 00:05:43 Erik Satie Jack in the Box Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

07:40:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 32 in G major Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

07:50:00 00:03:26 Scott Joplin Pineapple Rag Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

07:54:00 00:04:21 John Williams Olympic Fanfare & Theme John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

08:07:00 00:06:14 Béla Bartók Romanian Folk Dances Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415668

08:15:00 00:11:06 Charles Ives Allegro from Symphony No. 2 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

08:28:00 00:05:50 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Romance Op 97 Detroit Symphony Neeme Järvi Emmanuelle Boisvert, violin Chandos 9227

08:40:00 00:10:18 Benjamin Britten Gloriana: Courtly Dances André Previn Royal Philharmonic Telarc 80126

08:53:00 00:08:17 George Gershwin Let 'Em Eat Cake: Overture Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

09:05:00 00:16:03 Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Iona Brown, violin Decca 414595

09:37:00 00:07:05 Henry Purcell Abdelazer: Suite Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

09:44:00 00:08:20 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 13 CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Alexander Schimpf, piano CityMusic 2013

09:55:00 00:04:24 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 6 Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:15 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: March Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 87771

10:02:00 00:03:05 Agustín Barrios Villancico de Navidad John Williams, guitar Sony 87771

10:09:00 00:11:00 Giacomo Meyerbeer Le prophète: Overture Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

10:21:00 00:06:20 Hector Berlioz Harold in Italy: Serenade Op 16 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Robert Vernon, viola Decca 4787779

10:29:00 00:03:57 Franz Joseph Haydn Il mondo della luna: Overture Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

10:36:00 00:04:46 Franz Joseph Haydn Finale from Cello Concerto No. 2 Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

10:42:00 00:04:13 Jean Sibelius Processional Op 113 Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

10:50:00 00:26:07 Vincent d'Indy Symphony on a French Mountain Air Op 25 National Symphony of Ireland Antonio de Almeida François-Joël Thiollier, piano Naxos 550754

11:17:00 00:11:09 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances Royal Concertgebouw Orchestra Igor Markevitch Netherlands Radio Chorus Philips 4788977

11:30:00 00:09:43 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins & 2 Cellos in D major Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Jeanne Lamon, violin; Stephen Marvin, violin; Anner Bylsma, cello; Christina Mahler, cello Sony 62719

11:42:00 00:09:14 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E flat Karl Richter Munich Bach Orchestra DeutGram 4795448

11:52:00 00:06:10 Antonín Dvorák Finale from Serenade for Strings Op 22 Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

12:06:00 00:10:49 Leonard Bernstein On the Town: Three Dance Episodes Leonard Slatkin St. Louis Symphony EMI 63905

12:19:00 00:09:36 William Alwyn Overture to a Masque David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

12:31:00 00:03:43 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Children's Prayer Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 87771

12:39:00 00:04:33 Franz Gruber Silent Night Philadelphia Brass Ensemble Richard Condie Mormon Tabernacle Choir; Alexander Schreiner, organ Sony 87771

12:46:00 00:09:24 Johann Strauss Jr Waldmeister: Overture Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

12:56:00 00:03:30 Jean Sibelius Humoresque No. 5 in E flat Op 89 London Symphony Sir Colin Davis Salvatore Accardo, violin Philips 4788977

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:35:26 Richard Strauss Le Bourgeois Gentilhomme Suite Op 60 Erich Leinsdorf Chamber Orchestra of Europe ASV 809

13:37:00 00:19:29 Sergei Rachmaninoff Caprice bohémien Op 12 Alexander Anissimov National Symphony of Ireland Naxos 550806

13:57:00 00:03:32 Léo Delibes Coppélia: Czárdás Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:03:04 Johann Sebastian Bach Magnificat: Magnificat anima mea Bach-Collegium Stuttgart Helmut Rilling Gächinger Kantorei Sony 87771

14:05:00 00:01:59 Heinrich Schütz The Christmas Story: The Hosts of Angels Musica Fiata Frieder Bernius Stuttgart Chamber Choir Sony 87771

14:09:00 00:13:49 Ralph Vaughan Williams In the Fen Country Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

14:25:00 00:06:41 Charles Avison Concerto Grosso No. 10 after Scarlatti in D major Roy Goodman Brandenburg Consort Hyperion 66891

14:34:00 00:07:58 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Sonata No. 13 Alfred Brendel, piano Philips 468048

14:43:00 00:12:05 Richard Wagner Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

14:57:00 00:03:36 Oscar Lorenzo Fernandez Batuque Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

15:01:00 00:14:56 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 2: Chaconne Soyeon Kate Lee, piano Koch Intl 7759

15:18:00 00:10:48 George Frideric Handel Water Music Suite No. 3 in G major Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 503293

15:32:00 00:03:48 Sir Arnold Bax Russian Suite: In a Vodka Shop Bryden Thomson London Philharmonic Chandos 8669

15:39:00 00:04:12 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 1 in C sharp minor Op 3 Alexandre Tharaud, piano Erato 557829

15:45:00 00:08:53 Robert Schumann Finale from Symphony No. 1 Op 38 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SFM 71

15:54:00 00:02:58 Franz Schubert Auf dem Wasser zu singen Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

15:55:00 00:03:56 Erich Wolfgang Korngold Baby Serenade: Overture Op 24 Werner Andreas Albert NW German Philharmonic CPO 999077

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Lisztomania Hits Berlin

16:06:00 00:02:50 Johann Sebastian Bach Allegro from Flute Sonata No. 6 Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

16:10:00 00:09:44 Darius Milhaud Suite for 2 Pianos 'Scaramouche' Emma Johnson, clarinet; Julius Drake, piano ASV 910

16:22:00 00:02:43 Peter Tchaikovsky Humoresque in G major Op 10 Stephen Hough, piano Hyperion 67043

16:28:00 00:04:31 Max Steiner In This Our Life: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81272

16:34:00 00:03:32 Vladimir Horowitz Carmen Variations Yuja Wang, piano DeutGram 16606

16:40:00 00:09:36 Gioacchino Rossini The Siege of Corinth: Overture Thomas Schippers London Symphony EMI 64335

16:53:00 00:04:02 Michael Praetorius Lo, how a rose e'er blooming André Previn Frederica von Stade, mezzo; American Boychoir; Christmas Concert Chorus Sony 87771

16:58:00 00:02:33 Antonín Dvorák Legend No. 9 in D major Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

17:04:00 00:03:33 Fritz Kreisler La Précieuse James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

17:19:00 00:07:46 Carl Friedrich Abel Symphony in E flat Op 17 Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

17:28:00 00:04:39 Michael Torke Miami Grands: Key Biscayne, dawn Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

17:38:00 00:03:37 Peter Tchaikovsky The Maid of Orleans: Gypsy Dance Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

17:43:00 00:07:41 Franz Schubert Theme & Variations from 'Trout' Quintet Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, double bass; Rebecca Young, viola Sony 61964

17:53:00 00:03:35 John Francis Wade O Come, All Ye Faithful Philadelphia Brass Ensemble Richard Condie Mormon Tabernacle Choir; Alexander Schreiner, organ Sony 87771

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:41 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Suite Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

18:27:00 00:03:54 Nicola Conforto La festa cinese: Overture Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

18:34:00 00:03:59 Stephen Goss Jasmine Flower from 'The Chinese Garden' Xuefei Yang, guitar EMI 6322

18:40:00 00:15:07 Cécile Chaminade Concertstück Op 40 BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Danny Driver, piano Hyperion 68130

18:56:00 00:02:16 Leos Janácek Lachian Dances: Blessing Dance Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:00 00:24:09 Franz Joseph Haydn Symphony No. 83 in G minor Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66295

19:27:00 00:26:38 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 4 in C minor Op 44 WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92509

19:56:00 00:03:25 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Farandole John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 1

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Quire Cleveland - Carols of Yore (recorded December 2017)

Anonymous (arr Ross Duffin): Nowell Sing We

Robert Croo (arr Ross Duffin): Coventry Carol William Byrd: Lullaby

Anonymous 13th Century French (arr Ross Duffin): Out from Lands of Orient

Jean-Baptiste Lully (arr Ross Duffin): Venes leu

Jean-Philippe Rameau (arr Ross Duffin): O Nuit

Franz Gruber (arr Ross Duffin): Stille Nacht

Johann Walther: Joseph lieber

Michael Praetorius/J. S. Bach: Wachet auf

Guillaume Dufay: Christe redemptor

Roland de Lassus: Resonet in laudibus

Giaches de Wert: Gaudete in Dominum

Eric Whitacre: Lux aurumque

Paul Mealor: A Spotless Rose

Giovanni Bassano (arr Ross Duffin): Mi yimalel

Johann Walter (arr Ross Duffin): Ma’oz Tzur Yeshu’ati

Tom Lehrer (arr Beverley Simmons and David Singer: I’m Spending Hanukkah in Santa Monica

(arr Phil Newman): We Wish You a Merry Christmas

21:27:00 00:02:42 Traditional Joseph est bien marié Ross Duffin Quire Cleveland Quire 102

21:30:00 00:06:31 John Sheppard Verbum caro factum est Peter Bennett Quire Cleveland Quire 101

21:36:00 00:04:12 Traditional The Coventry Carol Ross Duffin Quire Cleveland Quire 105

21:41:00 00:04:23 Gustav Holst In the Bleak Midwinter Ross Duffin Quire Cleveland Quire 105

21:45:00 00:03:50 William Billings A Virgin Unspotted Peter Bennett Quire Cleveland Quire 101

21:49:00 00:05:20 Traditional Quelle est cette odeur agréable? Ross Duffin Quire Cleveland Quire 102

21:54:00 00:03:01 Anonymous Riu, riu, chiu Peter Bennett Quire Cleveland Quire 101

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by Duke Ellington and his orchestra

Tchaikovsky: The Nutcracker Suite

Grieg: Peer Gynt Suites, nos. 1 & 2

22:57:00 00:02:13 Traditional Il est né le divin enfant Schubert Akademie Vienna Boys' Choir DeutGram 2369

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:00 00:08:38 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Piano Concerto No. 27 Southbank Sinfonia Simon Over Alessio Bax, piano Signum 321

23:09:00 00:08:43 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 43 Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5530

23:19:00 00:09:40 Sir Arnold Bax Elegiac Trio Maarika Järvi, flute; Paul Cortese, viola; Marie-Pierre Langlamet, harp Chandos 9395

23:29:00 00:07:49 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 4: Prelúdio Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

23:38:00 00:05:40 Benjamin Godard Berceuse from 'Jocelyn' Eroica Trio EMI 56482

23:43:00 00:07:45 Alexander Borodin In the Steppes of Central Asia Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

23:52:00 00:03:00 Jean-Baptiste Barrière Largo from Cello Sonata Book 3/5 Chamber Ensemble Juliana Soltis, cello Acis 72276

23:55:00 00:02:35 Traditional The Coventry Carol Richard Westenburg Musica Sacra DeutGram 445766