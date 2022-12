Program Guide 12-26-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:17:03 Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

00:22:00 00:31:53 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Part 2

Academy Ancient Music Berlin René Jacobs Dorothea Röschmann, soprano; Andreas Scholl, counter-tenor; Werner Güra, tenor; Klaus Häger, baritone; RIAS Chamber Chorus Harm Mundi

2908304

00:56:00 00:19:28 Jean Sibelius Tapiola Op 112

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 433810

01:19:00 01:01:08 Anton Bruckner Symphony No. 6 in A major

Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 4785437

02:23:00 00:27:30 Various "A Baroque Christmas"

Boston Camerata Joel Cohen Boston Schola Cantorum Nonesuch 79265

02:54:00 00:34:02 Nikolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 3 in C major Op 32

André Anichanov St Petersburg State Symphony Naxos 550812

03:31:00 00:16:02 Ernest Chausson Poème Op 25

Monte Carlo Philharmonic Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin Decca 15535

03:50:00 00:27:52 Ralph Vaughan Williams Masque 'On Christmas Night'

City of London Sinfonia Richard Hickox Joyful Company of Singers Chandos 10385

04:21:00 00:35:56 Carl Nielsen Symphony No. 4 Op 29

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

05:00:00 00:24:08 Jean Françaix Flute Concerto

Helsingborg Symphony Philippe Auguin Manuela Wiesler, flute Bis 529

05:27:00 00:16:01 Samuel Coleridge-Taylor Petite Suite de Concert Op 77

Adrian Leaper RTÉ Concert Orchestra Dublin MarcoPolo 223516

05:56:00 00:10:32 Frédéric Chopin Scherzo No. 4 in E major Op 54

Yundi, piano DeutGram 3887

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:00 Carlos Guastavino Cantilena No. 4

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

06:13:00 00:07:00 Ludwig van Beethoven Finale from Sonata No. 27 Op 90

Peter Takács, piano Cambria 1175

06:23:00 00:08:38 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 6 in E

European Baroque Soloists Denon 9613

06:32:00 00:03:01 Georg Philipp Telemann Bourrée alla Polacca

John Williams, guitar CBS 44518

06:39:00 00:13:31 Johannes Brahms Tragic Overture Op 81

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 43711

06:55:00 00:03:06 John W. Bratton The Teddy Bears' Picnic

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

07:02:00 00:06:18 Camille Saint-Saëns Tarantelle in A minor Op 6

Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute; Harri Mäki, clarinet Bis 1359

07:10:00 00:08:49 Michael Torke Javelin

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

07:21:00 00:03:05 Traditional All Sons of Adam, Sing Nowell!

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2269

07:25:00 00:03:48 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Cygnets

Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

07:30:00 00:04:38 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Act 2 Finale

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

07:39:00 00:04:09 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 4 in F sharp minor

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 4795448

07:40:00 00:09:18 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 103

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

07:55:00 00:05:05 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune

Hot Club of San Francisco Azica 72241

08:07:00 00:05:44 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

08:15:00 00:08:29 Johann David Heinichen Movements from Concerto Grosso in G major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2005

08:25:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 1 Op 27

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

08:33:00 00:02:17 Gilbert & Sullivan The Mikado: Chorus of Nobles

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80284

08:40:00 00:12:25 Johann Joachim Quantz Concerto for 2 Flutes in G major

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Jed Wentz, flute; Marion Moonen, flute Archiv 447644

08:53:00 00:07:19 Alfred Newman How the West Was Won: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

09:07:00 00:17:06 Peter Tchaikovsky Variations on a Rococo Theme Op 33

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Lynn Harrell, cello Decca 4787779

09:27:00 00:04:15 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Gypsy Dance

Bridget Reischl Oberlin Symphony Oberlin 61

09:34:00 00:07:53 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Winter' Concerto in F minor Op 8

Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4796922

09:43:00 00:08:07 Franz von Suppé Morning, Noon and Night in Vienna

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

09:52:00 00:05:46 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Quintet for Piano & Winds

Radu Lupu, piano; Han de Vries, oboe; George Pieterson, clarinet; Vicente Zarzo, horn; Brian Pollard, bassoon Decca 414291

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:01 Traditional Ding Dong! Merrily on High

Anthony Newman Choral Guild of Atlanta; Anthony Newman, organ Sony 87771

10:02:00 00:02:32 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in F

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 87771

10:06:00 00:11:15 George Frideric Handel Saul: Act 1 Sinfonia

Paul McCreesh Gabrieli Players Archiv 474510

10:18:00 00:05:12 George Frideric Handel Musette from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

10:25:00 00:05:25 Vincenzo Bellini Norma: Overture

Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

10:31:00 00:03:35 Ola Gjeilo The Ground

Chamber Orchestra of London Tenebrae; Ola Gjeilo, piano Decca 24646

10:38:00 00:06:28 Gioacchino Rossini Demetrio e Polibio: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

10:50:00 00:25:08 Felix Mendelssohn Symphony No. 5 in D minor Op 107

Louis Lortie Quebec Symphony Orchestra Atma 2617

11:16:00 00:03:26 Felix Mendelssohn Scherzo in A minor Op 81

Pacifica Quartet Cedille 82

11:23:00 00:09:10 Gabriel Pierné Ramuntcho: Rapsodie Basque

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

11:34:00 00:11:45 Richard Strauss Sextet for Strings from 'Capriccio' Op 85

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

11:47:00 00:08:44 Ferruccio Busoni Divertimento Op 52

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Laura Minguzzi, flute Naxos 572922

11:57:00 00:02:32 John Philip Sousa Humoresque 'Listen to My Tale of Woe'

Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

12:06:00 00:11:00 Felix Mendelssohn String Symphony No. 5 in B flat major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

12:19:00 00:11:10 Andrei Schulz-Evler Arabesques on the 'Blue Danube' Waltz Op 12

Kotaro Fukuma, piano EDP 2

12:32:00 00:04:13 John Frederick Coots Santa Claus is Coming to Town

Petri Juutilainen Northern Lights Orch WSchatz 5

12:42:00 00:04:18 Vince Guaraldi My Little Drum

Canadian Brass Steinway 30027

12:48:00 00:11:06 Roger Quilter A Children's Overture Op 17

Adrian Leaper Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223444

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:30:57 Max Bruch Scottish Fantasy Op 46

BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

13:34:00 00:19:28 Jean Sibelius Tapiola Op 112

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 433810

13:54:00 00:04:25 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Dance of the Villagers

Geoffrey Simon London Symphony Chandos 8412

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:37 Antonio Vivaldi Largo from 'Winter' Concerto in F minor

St. Paul Chamber Orchestra Pinchas Zukerman Pinchas Zukerman, violin Sony 87771

14:03:00 00:02:41 Charles Burney Hark, Hark! The Herald Angels Sing

Taverner Players Andrew Parrott Gill Ross, soprano; Lucy Carolan, organ; Taverner Choir Sony 87771

14:09:00 00:13:05 Hugo Alfvén Swedish Rhapsody No. 1 Op 19

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

14:23:00 00:12:32 Wilhelm Stenhammar Andante from Piano Concerto No. 1

Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Mats Widlund, piano Chandos 9074

14:38:00 00:07:02 Giovanni Battista Sammartini Oboe Sonata in G major

Duo Amaral DuoAmaral 2013

14:47:00 00:08:54 Samuel Barber Overture to 'The School for Scandal' Op 5

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

14:57:00 00:03:07 Johann Strauss Jr Perpetual Motion Op 257

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

15:01:00 00:12:52 Sir Edward Elgar Introduction & Allegro for Strings Op 47

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463265

15:15:00 00:12:37 Alexander Glazunov Slavonic Festival Op 26

Konstantin Krimets Moscow Symphony Naxos 553538

15:29:00 00:04:05 Franz Liszt Schubert Song 'Auf dem Wasser zu singen'

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

15:37:00 00:05:50 Alfredo Catalani Loreley: Dance of the Water Nymphs

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

15:44:00 00:09:38 Hamish MacCunn Overture 'The Land of the Mountain and the Flood'

Osmo Vänskä BBC Scottish Symphony BBC 392

15:55:00 00:02:07 Felix Mendelssohn Song without Words No. 3 in A major Op 19

Daniel Barenboim, piano DeutGram 469376

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Bach and the "Oboe da Caccia"

15:58:00 00:04:10 Arcangelo Corelli Largo pastorale from Concerto Grosso Op 6

Richard Kapp Philharmonia Virtuosi of NY Sony 87771

16:06:00 00:03:18 Johann Sebastian Bach Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 87771

16:12:00 00:11:19 Richard Wagner Die Feen: Overture

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

16:27:00 00:06:24 Alfred Newman Street Scene

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 432109

16:37:00 00:05:03 Sergei Rachmaninoff Slava Op 11

Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

16:45:00 00:07:51 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 3 Op 10

José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

16:55:00 00:03:09 John Rutter Wild Wood Carol

City of London Sinfonia John Rutter Gerald Finley, baritone; Cambridge Singers Collegium 121

17:04:00 00:05:55 Franz Schubert The Friends from Salamanka: Overture

Manfred Huss Haydn Sinfonietta, Vienna Koch Intl 1121

17:13:00 00:11:02 Ralph Vaughan Williams Five Variants of 'Dives & Lazarus'

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 442427

17:27:00 00:07:50 Gaspar Sanz Selections from 'Suite española'

Christopher Parkening, guitar EMI 49404

17:40:00 00:04:00 John Rutter What Sweeter Music?

John Rutter Royal Philharmonic Decca 1821

17:44:00 00:04:10 John Rutter Suite Antique: Prelude

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

17:52:00 00:06:52 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Violin & Orchestra in B flat major

Philharmonia Orchestra Thomas Zehetmair Thomas Zehetmair, violin Teldec 46448

17:58:00 00:01:55 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Marche miniature in D minor Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:38 Georges Bizet Carmen Suite No. 2

Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

18:28:00 00:03:40 Anonymous E la don, don Verges Maria

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 102

18:34:00 00:02:43 Richard Nicholson Cantate Domino

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

18:38:00 00:12:34 Johann Sebastian Bach Passacaglia & Fugue in C minor

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

18:53:00 00:06:30 Emmanuel Chabrier Bourrée fantasque

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:13:57 Johannes Brahms Tragic Overture Op 81

Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557428

19:18:00 00:36:09 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 23

Vienna Symphony Herbert von Karajan Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4793449

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:10:29 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557428

20:14:00 00:16:13 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Teldec 44945

20:32:00 00:25:02 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 3 in G major

Cleveland Orchestra George Szell Isaac Stern, violin Sony 66475

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Bach and the "Oboe da Caccia"

21:03:00 00:22:25 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Part 4

Academy Ancient Music Berlin René Jacobs Dorothea Röschmann, soprano; Andreas Scholl, counter-tenor; Werner Güra, tenor; Klaus Häger, baritone; RIAS Chamber Chorus Harm Mundi

2908304

21:27:00 00:09:10 Gaetano Maria Schiassi Sinfonia Pastorale in D major

Alun Francis Northwest Chamber Orch Helios 88028

21:39:00 00:23:21 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Part 5

Academy Ancient Music Berlin René Jacobs Dorothea Röschmann, soprano; Andreas Scholl, counter-tenor; Werner Güra, tenor; Klaus Häger, baritone; RIAS Chamber Chorus Harm Mundi

2908304

22:04:00 00:08:48 Francesco Manfredini Concerto Grosso in C major Op 3

Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 634

22:16:00 00:25:02 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Part 6

Academy Ancient Music Berlin René Jacobs Dorothea Röschmann, soprano; Andreas Scholl, counter-tenor; Werner Güra, tenor; Klaus Häger, baritone; RIAS Chamber Chorus Harm Mundi

2908304

22:43:00 00:15:45 George Frideric Handel Organ Concerto No. 9 in B flat major Op 7

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:37 Claude Debussy Preludes Book 2: La terrasse des

Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

23:06:00 00:04:00 John Rutter Candlelight Carol

John Rutter Royal Philharmonic Decca 1821

23:10:00 00:06:03 Phil Cunningham The Gentle Light That Wakes Me

Nicola Benedetti, violin; Aly Bain, fiddle; Phil Cunningham, piano DeutGram 21290

23:18:00 00:04:54 Gerald Finzi Prelude Op 25

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9888

23:22:00 00:08:13 Ralph Vaughan Williams Two Hymn-Tune Preludes

Bryden Thomson London Symphony Chandos 9262

23:31:00 00:05:18 Frederick Delius Irmelin Prelude

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

23:38:00 00:06:04 Franz Joseph Haydn Adagio from Violin Concerto No. 1

Orchestra of Paris Semyon Bychkov Mischa Maisky, cello DeutGram 435781

23:44:00 00:04:58 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Trio Op 11

Beaux Arts Trio Philips 4788977

23:49:00 00:04:51 Wolfgang Amadeus Mozart Romance from Serenade No. 13

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 443175

23:55:00 00:02:16 Traditional Sweet was the Song the Virgin Sang

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Sandra Simon, soprano Eclectra 2041

23:56:00 00:02:16 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: Solitary Traveler Op 43

Per Tengstrand, piano Azica 71207