Program Guide 12-22-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:17:42 Johann Christoph Pez Concerto Pastorale in F major Bernard Labadie Les Violons du Roy Dorian 90180

00:23:00 00:30:17 Ludwig van Beethoven Symphony No. 5 in C minor Op 67 Paavo Järvi German Chamber Philharmonic RCA 33835

00:56:00 00:35:43 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dances Op 45 Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

01:35:00 00:32:11 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 4 in G major Op 58 Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano Sony 42445

02:10:00 00:41:15 Antonín Dvorák Piano Trio No. 3 in F minor Op 65 Tempest Trio Naxos 503293

02:55:00 00:41:24 Richard Strauss Sinfonia domestica Op 53 George Szell Cleveland Orchestra Sony 53511

03:40:00 00:33:48 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67018

04:17:00 00:41:32 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

05:02:00 00:24:01 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 11 for Winds in E flat major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

05:29:00 00:12:49 Alfred Burt A Christmas Greeting Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Philips 416287

05:45:00 00:05:57 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Waltz of the Flowers Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80068

05:50:00 00:09:56 William Lloyd Webber Serenade for Strings Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9595

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:45 Frederick Delius Winter Night 'Sleigh Ride' John Rutter Royal Philharmonic Collegium 133

06:15:00 00:09:16 Various 'Songs of Angels' Pt. 2 Robert Shaw Robert Shaw Chamber Singers Telarc 80377

06:24:00 00:10:47 Various 'Songs of Angels' Pt. 3 Robert Shaw Robert Shaw Chamber Singers Telarc 80377

06:40:00 00:08:22 Christopher Rouse Karolju: Finale 'Italian' BBC Symphony Orchestra David Zinman Philharmonia Chorus RCA 11561

06:49:00 00:04:42 Roger Harvey Fantasy de Noël Burning River Brass BurnRiver 2008

06:56:00 00:03:25 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Farandole John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 1

07:05:00 00:06:32 Randol Alan Bass The Night Before Christmas National Symphony Orchestra Randol Alan Bass Sir Derek Jacobi, narrator Kodanja 2003

07:14:00 00:03:28 Jester Hairston Mary's Boy Child Welsh National Opera Orchestra Tecwyn Evans Bryn Terfel, baritone; Côrdydd DeutGram 14914

07:17:00 00:02:51 John Rutter Shepherd's Pipe Carol Welsh National Opera Orchestra Tecwyn Evans Bryn Terfel, baritone; Côrdydd DeutGram 14914

07:23:00 00:11:33 Leroy Anderson Suite of Carols for Brass Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

07:34:00 00:01:51 George Frideric Handel Messiah: Glory to God Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

07:40:00 00:03:43 John Wasson Festival Fanfare for Christmas Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 126

07:43:00 00:03:39 Julie Giroux Christmas and Sousa Forever Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 126

07:50:00 00:03:12 Gloria Shayne Baker Do You Hear What I Hear? Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2005

07:54:00 00:04:31 Gary Ruschman Pat-a-Drummer Cantus Cantus 1211

08:07:00 00:06:54 Michel Corrette Symphonie des noëls No. 2 in D major Arion Baroque Orchestra early-mus 7768

08:17:00 00:08:03 Robert Russell Bennett The Many Moods of Christmas: Medley Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

08:28:00 00:04:15 John Rutter There is a Flower Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 573421

08:32:00 00:03:13 Stuart Thompson The Holly and the Ivy Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 573421

08:40:00 00:10:25 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 2 in C sharp minor Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

08:52:00 00:03:34 Ross Bagdasarian The Chipmunk Song Petri Juutilainen Northern Lights Orch WSchatz 5

08:57:00 00:03:51 Meredith Willson It's Beginning to Look a Lot Like Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Singing Hoosiers Telarc 80538

09:04:00 00:19:14 John Rutter Brother Heinrich's Christmas City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers; Brian Kay, narrator Collegium 115

09:27:00 00:04:40 Michael Chertock Silent Night / Come Thou Long Expected Michael Chertock, piano Telarc 80485

09:34:00 00:09:31 Billy May Holiday Cheer John Williams Boston Pops Orchestra Philips 416287

09:46:00 00:04:35 Philip Stopford Lully, Lulla, Lullay Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir Decca 4789225

09:54:00 00:03:30 John Rutter Angels' Carol Cleveland Orchestra Robert Porco Cleve Orch Children's Chorus MAA 2014

09:56:00 00:02:49 Johannes Eccard Übers Gebirg Maria geht Stile Antico Harm Mundi 807575

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:03 James Pierpont Jingle Bells Burning River Brass BurnRiver 2008

10:03:00 00:02:01 Traditional Ding Dong! Merrily on High Anthony Newman Choral Guild of Atlanta; Anthony Newman, organ Sony 87771

10:07:00 00:14:08 Randol Alan Bass Christmas Ornaments Symphony Orchestra Jerold Ottley Mormon Tabernacle Choir Bonneville 9402

10:22:00 00:07:12 Tchaikovsky & Ellington The Nutcracker: March & Peanut Brittle Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

10:31:00 00:03:45 Felix Mendelssohn Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 66 Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

10:38:00 00:03:48 Hans Christian Lumbye Galop "Copenhagen Steam Railway" Giordano Bellincampi Tivoli Symphony Orchestra MarcoPolo 223743

10:44:00 00:15:02 Ottorino Respighi Ballad of the Gnomes Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 4028

11:01:00 00:12:01 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 3 Suite Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

11:16:00 00:07:47 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Pastoral Symphony René Jacobs Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 2908304

A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:26:00 00:01:53 Mack Wilberg One December, Bright and Clear Cleveland Orchestra Robert Porco Women of the; Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

11:28:00 00:02:16 William J. Kirkpatrick Away in a Manger Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

11:30:00 00:03:50 Traditional O Come, O Come, Emmanuel Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1993

11:34:00 00:03:53 Franz Gruber Silent Night Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

11:40:00 00:03:59 Traditional Wexford Carol Cleveland Orchestra Robert Porco Brian Keith Johnson, baritone; Mary Kay Fink, Irish whistle; Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

11:44:00 00:03:01 Anonymous Personet hodie Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2005

11:47:00 00:02:49 Felix Mendelssohn Hark! The Herald Angels Sing Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

11:50:00 00:04:32 John Francis Wade O Come, All Ye Faithful Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:04:00 00:07:58 Philip Lane Wassail Dances Gavin Sutherland City of Prague Philharmonic Naxos 557099

12:14:00 00:07:30 Henri Sauguet La cigale et la fourmi Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

12:22:00 00:10:04 Nikolai Rimsky-Korsakov Trombone Concerto Tapiola Sinfonietta Osmo Vänskä Christian Lindberg, trombone Bis 568

12:32:00 00:03:18 Maurice Ravel Mother Goose: Laideronnette, Empress Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

12:39:00 00:03:00 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

12:44:00 00:15:54 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 26 in E flat major Op 81 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459634

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:32:18 Various 'Celebration' - Christmas Fanfares, Fanfare Tpts, Welsh Guards John Hugh Thomas BBC National Chorus of Wales; Huw Tregelles Williams, organ; Aled Jones, narrator Nimbus 5310

13:33:00 00:27:52 Ralph Vaughan Williams Masque 'On Christmas Night' City of London Sinfonia Richard Hickox Joyful Company of Singers Chandos 10385

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:03:00 00:02:06 Traditional We Wish You a Merry Christmas Cincinnati Pops Orchestra John Morris Russell May Festival Chorus FanfareCin 1

14:05:00 00:02:08 Eric Robertson Grand Angelic March Canadian Brass Eric Robertson, organ OpeningDay 7345

14:09:00 00:13:51 Mack Wilberg Christmas Carol Medley Symphony Orchestra Jerold Ottley Mormon Tabernacle Choir; Lois Matheson, soprano Bonneville 9402

14:26:00 00:07:00 Reinhold Glière At the Court of Vladimir from Symphony JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 503293

14:34:00 00:09:40 Daniel Pinkham Christmas Cantata Lenox Brass Donald Teeters Boston Cecilia; James David Christie, organ Koch Intl 7180

15:00:00 00:14:31 Marc-Antoine Charpentier Noëls for Instruments Bernard Labadie Les Violons du Roy Dorian 90180

15:16:00 00:09:03 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433548

15:27:00 00:03:00 Daniel Read While Shepherds Watched Peter Bennett Quire Cleveland Quire 101

15:31:00 00:04:18 Peter Warlock Bethlehem Down Graham Ross Choir of Clare College Harm Mundi 907579

15:39:00 00:06:09 Johann Sebastian Bach Cantata No.191: Chorus 'Gloria in Bethlehem Bach Festival Orch Greg Funfgeld Bach Choir of Bethlehem Analekta 9873

15:58:00 00:04:18 Sir John Tavener Awed by the Beauty Cantus Cantus 1211

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Lully and Vivaldi Greet the Season

16:06:00 00:03:23 Brian A. Schmidt O magnum mysterium Cantus Cantus 1211

16:12:00 00:12:12 Craig Courtney A Musicological Journey through 'The Symphony Orchestra Jerold Ottley Mormon Tabernacle Choir Bonneville 9402

16:28:00 00:04:56 Giacomo Puccini Tosca: Te Deum 'Tre sbirri' National Philharmonic Sir Georg Solti Leo Nucci, baritone; Welsh National Opera Chorus Decca 414597

16:35:00 00:04:01 Bob Chilcott Mid-winter Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleve Orch Children's Chorus MAA 1996

16:41:00 00:03:37 Anonymous There is no Rose of Such Virtue Anonymous 4 Harm Mundi 907099

16:44:00 00:03:11 Traditional The Holly and the Ivy (English) Anonymous 4 Harm Mundi 907325

16:51:00 00:04:09 William Mathias Bell Carol John Hugh Thomas BBC National Chorus of Wales; Huw Tregelles Williams, organ Nimbus 5310

16:55:00 00:04:02 Tchaikovsky & Ellington The Nutcracker: Trepak & The Volga Vouty Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

17:04:00 00:06:02 Paul Ferguson The Little Drummer Boy Burning River Brass Feza Zweifel, percussion BurnRiver 2004

17:13:00 00:12:20 Leroy Anderson Suite of Carols for String Orchestra Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

17:27:00 00:07:23 Nigel Hess A Christmas Overture John Rutter Royal Philharmonic Collegium 133

17:39:00 00:05:07 Traditional Suo gân Orchestra of Temple Square Mack Wilberg Mormon Tabernacle Choir IntReserve 2009

17:47:00 00:03:56 George Frideric Handel Messiah: Hallelujah Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Mormon Tabernacle Choir Sony 87771

17:51:00 00:05:32 Michel-Richard Delalande Symphonies of Carols Bernard Labadie Les Violons du Roy Dorian 90180

17:57:00 00:02:13 Mel Tormé The Christmas Song Canadian Brass Steinway 30027

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:13:05 Giacomo Puccini Capriccio sinfonico Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

18:24:00 00:04:44 Traditional Greensleeves Jean-Pierre Rampal, flute; Alexandre Lagoya, guitar; Michel Legrand, celeste Sony 87771

18:31:00 00:01:33 Traditional O Tannenbaum (O Christmas Tree) Rita Ford Music Boxes Sony 87771

18:34:00 00:18:59 Patric Standford A Christmas Carol Symphony Gavin Sutherland City of Prague Philharmonic Naxos 557099

18:56:00 00:04:23 Gustav Holst In the Bleak Midwinter Ross Duffin Quire Cleveland Quire 105

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:09:42 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Overture Carlos Kleiber Dresden State Orchestra DeutGram 4796018

19:14:00 00:41:32 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

19:58:00 00:01:43 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in E flat minor Op 33 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459634

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:06:29 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Waltzes 'Du und Du' Op 367 Willi Boskovsky Johann Strauss Orch of Vienna EMI 64108

20:30:00 00:18:03 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 35 in D major Josef Krips Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

20:48:00 00:26:56 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

20:58:00 00:01:22 Alexander Griboyedov Waltz in A flat Lera Auerbach, piano Bis 1502

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Lully and Vivaldi Greet the Season

21:03:00 00:26:16 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Part 1 Academy Ancient Music Berlin René Jacobs Dorothea Röschmann, soprano; Andreas Scholl, counter-tenor; Werner Güra, tenor; Klaus Häger, baritone; RIAS Chamber Chorus Harm Mundi 2908304

21:31:00 00:11:18 Johann Melchior Molter Concerto Pastorale in G major La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8730

21:45:00 00:31:53 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Part 2 Academy Ancient Music Berlin René Jacobs Dorothea Röschmann, soprano; Andreas Scholl, counter-tenor; Werner Güra, tenor; Klaus Häger, baritone; RIAS Chamber Chorus Harm Mundi 2908304

22:19:00 00:14:29 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in G minor Op 6 Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 634

22:36:00 00:22:21 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Part 3 Academy Ancient Music Berlin René Jacobs Dorothea Röschmann, soprano; Andreas Scholl, counter-tenor; Werner Güra, tenor; Klaus Häger, baritone; RIAS Chamber Chorus Harm Mundi 2908304

QUIET HOUR

23:02:00 00:06:10 Domenico Scarlatti Sonata in B minor Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010

23:08:00 00:04:13 Giacomo Puccini Adagietto Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

23:12:00 00:07:30 Mario Castelnuovo-Tedesco Andantino from Guitar Concerto No. 1 Op 99 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Norbert Kraft, guitar Naxos 503293

23:22:00 00:04:54 Franz Joseph Haydn Affettuoso from String Quartet No. 28 Op 20 Angeles Quartet Decca 4783695

23:26:00 00:08:03 Alexander Borodin Nocturne from String Quartet No. 2 Cleveland Quartet Telarc 80178

23:37:00 00:07:01 Franz Biebl Ave Maria Cantus Cantus 1211

23:44:00 00:10:39 Ralph Vaughan Williams Serenade to Music Vernon Handley London Philharmonic Chandos 2419

23:56:00 00:02:37 Antonio Vivaldi Largo from 'Winter' Concerto in F minor St. Paul Chamber Orchestra Pinchas Zukerman Pinchas Zukerman, violin Sony 87771

23:56:00 00:03:45 Claude Debussy Petite Suite: En bateau Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583