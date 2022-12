Program Guide 12-13-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:26:29 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 23 in F minor Op 57 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581

00:34:00 00:17:39 George Gershwin An American in Paris Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

00:53:00 00:29:10 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto for Flute & Harp in C major Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute; Lisa Wellbaum, harp Decca 443175

01:25:00 00:38:26 Sergei Rachmaninoff The Bells Op 35 Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Renée Fleming, soprano; Karl Dent, tenor; Victor Ledbetter, baritone; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80365

02:06:00 00:24:02 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 2 in G minor Op 22 Atlanta Symphony Orchestra Yoel Levi André Watts, piano Telarc 80386

02:32:00 01:22:51 Gustav Mahler Symphony No. 2 in C minor Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Ruth Ziesak, soprano; Nancy Maultsby, mezzo-soprano; Cleveland Orchestra Chorus MAA 1032

03:59:00 00:29:01 Antonín Dvorák Serenade for Strings in E major Op 22 Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

04:31:00 00:24:42 Victor Hely-Hutchinson A Carol Symphony Gavin Sutherland City of Prague Philharmonic Naxos 557099

05:00:00 00:24:09 Ernö Dohnányi Variations on a Nursery Song Op 25 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Eldar Nebolsin, piano Naxos 572303

05:26:00 00:14:04 Georges Bizet Variations chromatiques Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

05:43:00 00:05:25 Francis Poulenc Suite in C major Pascal Rogé, piano Decca 425862

05:49:00 00:07:48 Johann Strauss Jr Fledermaus Quadrille Op 363 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:52 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Danza rustica Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

06:15:00 00:09:19 Gustav Holst A Somerset Rhapsody Op 21 Richard Hickox London Symphony Chandos 9420

06:25:00 00:03:55 Frédéric Chopin Waltz No. 5 in A flat major Op 42 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

06:30:00 00:05:57 Maurice Ravel Scherzo from String Quartet in F major Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

06:40:00 00:09:33 Johan Svendsen Allegro from Symphony No. 1 Op 4 Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49769

06:52:00 00:03:52 Felix Mendelssohn Elijah: He Watching Over Israel Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

06:55:00 00:02:33 John Philip Sousa March 'The High School Cadets' Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7503

07:03:00 00:05:51 Howard Shore The Lord of the Rings: The Fellowship Nic Raine City of Prague Philharmonic Silva 1160

07:10:00 00:06:32 Luigi Boccherini Symphony No. 1 in D major Chiara Banchini Ensemble 415 Harm Mundi 901291

07:20:00 00:06:01 Cécile Chaminade Etude romantique Op 132 Joanne Polk, piano Steinway 30037

07:25:00 00:02:13 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 53 Op 64 Angeles Quartet Decca 4783695

07:28:00 00:05:44 Giuseppe Verdi Alzira: Prelude Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 62373

07:40:00 00:04:45 Philip Glass Harpsichord Concerto: Movement III West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

07:43:00 00:04:17 Earle Hagen Harlem Nocturne Quartet San Francisco ViolinJazz 105

07:50:00 00:04:44 Traditional Greensleeves Jean-Pierre Rampal, flute; Alexandre Lagoya, guitar; Michel Legrand, celeste Sony 87771

07:55:00 00:02:58 Kenneth J. Alford Colonel Bogey March John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

08:07:00 00:06:25 Léo Delibes Coppélia: Prélude & Mazurka Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

08:18:00 00:09:59 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 2 Op 45 Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

08:29:00 00:04:21 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 9 in B major Op 72 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

08:40:00 00:09:37 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 100 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

08:50:00 00:03:33 Traditional The First Nowell Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 87771

08:55:00 00:04:25 James Horner Titanic: My Heart Will Go On La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:05:00 00:15:51 Charles Gounod Faust: Ballet Music Sir Georg Solti Orch of the Royal Opera House Decca 4785437

09:21:00 00:03:54 Morton Gould Pavanne from American Symphonette No. 2 David Alan Miller Albany Symphony Orchestra Albany 1174

09:28:00 00:03:34 Alex North Spartacus: Love Theme Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

09:33:00 00:04:46 Gaetano Donizetti L'elisir d'amore: Una furtiva lagrima Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Vittorio Grigolo, tenor Sony 775257

09:40:00 00:05:03 Salvatore Lanzetti Finale from Cello Sonata Op 1 Chamber Ensemble Juliana Soltis, cello Acis 72276

09:53:00 00:02:00 Traditional Jolly Old St. Nicholas Canadian Brass Eric Robertson, organ OpeningDay 7345

09:57:00 00:01:25 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Intermezzo Op 18 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:33 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande: Entr'acte Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

10:04:00 00:03:41 Gabriel Fauré Sicilienne Op 78 Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe d'amore Decca 4782564

10:10:00 00:12:12 Robert Russell Bennett The Many Moods of Christmas: Medley Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80087

10:24:00 00:06:03 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Chaconne Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

10:32:00 00:04:00 John Rutter Candlelight Carol John Rutter Royal Philharmonic Decca 1821

10:40:00 00:06:32 Daryl Runswick Fantasia on 'The Coventry Carol' and Geoffrey Simon London Cello Sound Cala 55003

10:49:00 00:10:16 Ottorino Respighi Fantasia slava BBC Philharmonic Sir Edward Downes Geoffrey Tozer, piano Chandos 9311

11:01:00 00:12:14 Herbert Howells Pastoral Rhapsody Richard Hickox London Symphony Chandos 9410

11:15:00 00:06:16 Claude Debussy Ballade Michel Beroff, piano Denon 18047

11:23:00 00:02:01 Léo Delibes Sylvia: Pizzicato Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

11:25 A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:25:00 00:04:10 John Rutter Nativity Carol Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

11:29:00 00:02:55 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Miniature Overture Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80068

11:32:00 00:04:01 Bob Chilcott Mid-winter Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleve Orch Children's Chorus MAA 1996

11:36:00 00:02:15 John Frederick Coots Santa Claus is Coming to Town Cleveland Orchestra Robert Page Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:41:00 00:02:17 William J. Kirkpatrick Away in a Manger Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:43:00 00:00:53 Anonymous Gaudete, Christus est natus Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:44:00 00:03:29 Traditional Deck the Halls Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2005

11:47:00 00:02:26 Anonymous Spiritual 'Go Tell It on the Mountain' Cleveland Orchestra Robert Page Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:50:00 00:01:20 Traditional Fum, fum, fum Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

11:51:00 00:02:47 Traditional Sussex Carol 'On Christmas Night' Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

12:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:07:00 00:07:08 Edmund Rubbra Festival Overture Op 62 Vernon Handley New Philharmonia Orchestra Lyrita 235

12:15:00 00:07:58 Philip Lane Wassail Dances Gavin Sutherland City of Prague Philharmonic Naxos 557099

12:26:00 00:04:01 Charles S. Belsterling March of the Steel Men Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

12:32:00 00:03:33 John Rutter Suite Antique: A Jazz Waltz West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

12:39:00 00:05:26 Claude Bolling Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano: Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

12:48:00 00:09:03 Giacomo Meyerbeer L'étoile du nord: Overture Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

12:58:00 00:01:25 Sergei Rachmaninoff Polka italienne Pierce & Jonas, piano 4 hands MSR 1260

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:28:19 Jean Sibelius Symphony No. 5 in E flat major Op 82 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

13:30:00 00:17:04 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 2 Op 55 Bjarte Engeset Malmö Symphony Naxos 503293

13:48:00 00:08:01 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Overture Jeffrey Tate Bavarian Radio Symphony EMI 54022

13:58:00 00:01:03 Traditional Boar's Head Carol Robert Shaw Robert Shaw Chamber Singers Telarc 80377

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:34 Charles-Valentin Alkan Barcarolle in G minor Op 65 Ronald Smith, piano Arabesque 6523

14:03:00 00:02:53 Frédéric Chopin Waltz No. 9 in A flat major Op 69 Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 2908375

14:07:00 00:12:20 Leroy Anderson Suite of Carols for String Orchestra Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

14:21:00 00:07:42 Gerald Finzi Romance in E flat major Op 11 Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9888

14:31:00 00:07:23 Nigel Hess A Christmas Overture John Rutter Royal Philharmonic Collegium 133

14:40:00 00:12:02 Richard Strauss First Waltz Sequence from 'Der Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

14:53:00 00:04:59 Antonín Dvorák Silent Woods Op 68 Alisa Weilerstein, cello; Anna Polonsky, piano Decca 19765

15:00:00 00:15:04 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436444

15:16:00 00:09:16 Various 'Songs of Angels' Pt. 2 Robert Shaw Robert Shaw Chamber Singers Telarc 80377

15:27:00 00:03:01 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits: My Pretty Bess New Philharmonia Orchestra Sir David Willcocks John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

15:32:00 00:05:35 George Frideric Handel Messiah: Behold, A Virgin shall conceive Apollo's Fire Jeannette Sorrell Elizabeth Shammash, mezzo; Apollo's Singers Avie 2208

15:40:00 00:04:00 George Frideric Handel Messiah: For unto us a Child is born Harry Christophers The Sixteen Choir & Orch Coro 16062

15:47:00 00:09:58 Sir Arnold Bax The Happy Forest John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

15:58:00 00:04:10 Arcangelo Corelli Largo pastorale from Concerto Grosso Op 6 Richard Kapp Philharmonia Virtuosi of NY Sony 87771

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Chopin Is Smitten

16:06:00 00:03:04 Johann Sebastian Bach Magnificat: Magnificat anima mea Bach-Collegium Stuttgart Helmut Rilling Gächinger Kantorei Sony 87771

16:12:00 00:12:12 Craig Courtney A Musicological Journey through 'The Symphony Orchestra Jerold Ottley Mormon Tabernacle Choir Bonneville 9402

16:28:00 00:04:28 Michael Chertock Hark! The Herald Angels Sing / Il est ne Michael Chertock, piano Telarc 80485

16:36:00 00:03:24 Johnny Marks Rudolph the Red-Nosed Reindeer Michael Chertock, piano Telarc 80485

16:41:00 00:07:42 H. Balfour Gardiner Overture to a Comedy Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

16:52:00 00:03:05 Traditional All Sons of Adam, Sing Nowell! Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2269

16:57:00 00:02:08 Eric Robertson Grand Angelic March Canadian Brass Eric Robertson, organ OpeningDay 7345

17:04:00 00:05:20 Traditional Quelle est cette odeur agréable? Ross Duffin Quire Cleveland Quire 102

17:18:00 00:02:40 Elizabeth Poston Jesus Christ, the Apple Tree Ross Duffin Quire Cleveland Quire 105

17:24:00 00:10:40 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in D major Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

17:40:00 00:03:18 Traditional Wexford Carol Paul O'Shaughnessy, fiddle Sony 87771

17:45:00 00:03:56 George Frideric Handel Messiah: Hallelujah Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Mormon Tabernacle Choir Sony 87771

17:52:00 00:07:20 Franz Schubert Overture in the Italian Style in C Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:44 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 2 in G minor Op 22 Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

18:35:00 00:03:52 Anonymous Corde natus ex parentis Voces8 Christian Forshaw, saxophone Decca 22601

18:41:00 00:03:22 Franz Biebl Ave Maria Voces8 Decca 4785703

18:45:00 00:07:29 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Jauchzet, frohlocket Academy Ancient Music Berlin René Jacobs RIAS Chamber Chorus Harm Mundi 2908304

18:54:00 00:04:22 Morten Lauridsen Lux Aeterna: O nata lux Voces8 Decca 22601

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:02 Alfredo Casella Paganiniana Op 65 Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

19:22:00 00:33:00 Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B flat major Op 60 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

19:57:00 00:02:15 Claude Debussy Preludes Book 2: Hommage à S. Pickwick, Paul Crossley, piano Sony 53111

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Oberlin Conservatory

Silvestre Revueltas: Sensemayá—Oberlin Orchestra (recorded September 2017)

Bernard Rands: Concerto for English Horn—Oberlin Orchestra; Robert Walters, English horn (recorded March 2017)

Theophilus Chandler (Oberlin 2014 grad): Cello Concerto--Oberlin Contemporary Music Ensemble; Amir Eldan, cello (Oberlin faculty)

21:27:00 00:32:11 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 2 Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by soprano Kathleen Battle

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:00 00:06:59 Claude Debussy Pastorale from Sonata for Flute, Viola Joshua Smith, flute; Cynthia Phelps, viola; Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80694

23:08:00 00:08:27 Max Bruch Romance for Viola & Orchestra Op 85 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Janine Jansen, viola Decca 7260

23:12:00 00:04:02 Michael Praetorius Lo, how a rose e'er blooming André Previn Frederica von Stade, mezzo; American Boychoir; Christmas Concert Chorus Sony 87771

23:22:00 00:10:00 Gregorio Allegri Miserere Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

23:33:00 00:06:12 John Bull Pavan in the Second Tone Alan Feinberg, piano Steinway 30019

23:40:00 00:02:56 Franz Liszt Consolation No. 4 in D flat major Nelson Freire, piano Decca 4782728

23:43:00 00:09:23 Frédéric Chopin Larghetto from Piano Concerto No. 2 Op 21 Slovak State Philharmonic Robert Stankovsky Idil Biret, piano Naxos 503293

23:53:00 00:02:34 Pauline Viardot-Garcia Berceuse Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

