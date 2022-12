Program Guide 12-08-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:25:11 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Aristophanic Suite Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

00:29:00 00:33:59 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

01:06:00 00:24:49 John Rutter Dancing Day Etherea Vocal Ensemble; Grace Cloutier, harp Delos 3422

01:34:00 00:30:43 Bohuslav Martinu Symphony No. 6 'Fantaisies Claus Peter Flor Berlin Symphony Orchestra RCA 7805

02:08:00 00:25:22 Victor Herbert Cello Concerto No. 1 in D major Op 8 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Mark Kosower, cello Naxos 573517

02:36:00 00:27:06 Robert Schumann Piano Quartet in E flat major Op 47 Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano; Members of RCA 6498

03:01:00 00:26:12 Manuel Ponce Concierto del sur Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Pablo Sáinz Villegas, guitar Sony 75555

03:30:00 01:19:28 Jean Sibelius Kullervo Op 7 Minnesota Orchestra Osmo Vänskä Lilli Paasikivi, mezzo-soprano; Tommi Hakala, baritone; YL Male Voice Choir Bis 9048

04:53:00 00:24:01 Igor Stravinsky Divertimento from 'The Fairy's Kiss' Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

05:20:00 00:14:03 Michael Haydn Symphony No. 11 in B flat Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

05:37:00 00:06:45 Padre Antonio Soler Sonata No. 5 in F major Martina Filjak, piano Naxos 572515

05:55:00 00:03:34 Claude Debussy Suite bergamasque: Passepied Vassily Primakov, piano Bridge 9350

05:56:00 00:03:34 Claude Debussy Suite bergamasque: Passepied Vassily Primakov, piano Bridge 9350

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:04:00 00:02:53 Peter Tchaikovsky Waltz from Serenade for Strings Op 48 Laurindo Almeida, guitar EMI 63256

06:12:00 00:06:27 Peter Tchaikovsky Andante cantabile Op 11 Munich Radio Orchestra Ari Rasilainen Sol Gabetta, cello RCA 75951

06:23:00 00:03:30 George Gershwin Tip-Toes: Sweet and Low-Down London Symphony John Williams Joshua Bell, violin; George Gershwin, piano Sony 60659

06:26:00 00:02:52 Claude Debussy Petite Suite: Menuet Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

06:35:00 00:03:35 George Frideric Handel Solomon: Arrival of the Queen of Sheba Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

06:44:00 00:05:20 Hector Berlioz The Trojans: Trojan March David Zinman Baltimore Symphony Telarc 80164

06:48:00 00:03:53 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Dance of the Vanessa Perez, piano Steinway 30036

06:55:00 00:02:16 John Philip Sousa March 'Manhattan Beach' Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:03:00 00:03:23 Vince Guaraldi What Child is This? Canadian Brass Steinway 30027

07:12:00 00:06:15 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: Pt. 2 Atlanta Symphony Orchestra Yoel Levi Peter Schickele, narrator; Ralph Markham, piano; Kenneth Broadway, piano Telarc 80350

07:23:00 00:06:21 Claude Debussy Marche écossaise Jean Martinon Orchestre National de France EMI 72667

07:35:00 00:03:45 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Chaconne in G Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

07:44:00 00:07:31 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

08:04:00 00:04:15 John Adams Short Ride in a Fast Machine Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 55051

08:12:00 00:06:05 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 437782

08:23:00 00:06:10 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Burial of Kijé Op 60 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

08:35:00 00:04:01 Antonín Dvorák American Suite: Allegretto Op 98 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

08:44:00 00:05:49 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 4 Op 90 Lorin Maazel Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

09:03:00 00:03:35 John Francis Wade O Come, All Ye Faithful Philadelphia Brass Ensemble Richard Condie Mormon Tabernacle Choir; Alexander Schreiner, organ Sony 87771

09:12:00 00:02:19 John Jacob Niles I Wonder As I Wander Emily Van Evera, soprano Sony 87771

09:15:00 00:01:33 Traditional O Tannenbaum (O Christmas Tree) Rita Ford Music Boxes Sony 87771

09:16:00 00:04:33 Franz Gruber Silent Night Philadelphia Brass Ensemble Richard Condie Mormon Tabernacle Choir; Alexander Schreiner, organ Sony 87771

09:28:00 00:04:33 Erik Satie Gnossienne No. 1 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

09:28:00 00:04:33 Erik Satie Gnossienne No. 1 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

09:35:00 00:03:30 Jacob Praetorius Veni in hortum meum Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Balthasar Neumann Choir Archiv 4794522

09:44:00 00:05:42 Giuseppe Torelli Trumpet Concerto in D major German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:05:59 Albert Lortzing Zar und Zimmermann: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

10:12:00 00:05:46 Nicolò Paganini Rondo from Violin Concerto No. 2 Op 7 Philippe Quint, violin; Dmitriy Cogan, piano Naxos 570703

10:21:00 00:08:53 Sir Malcolm Arnold Fantasy on Christmas Carols Rumon Gamba BBC Philharmonic Chandos 9851

10:25:00 00:06:25 Randol Alan Bass The Night Before Christmas Cleveland Orchestra Robert Porco Dorothy Silver, narrator; Reuben Silver, narrator MAA 2008

10:37:00 00:02:51 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

11:00:00 00:06:00 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98 Eugen Jochum Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

11:13:00 00:05:00 Lili Boulanger Of a Spring Morning JoAnn Falletta Women's Philharmonic Koch Intl 7169

A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:25:00 00:05:16 Irving Berlin White Christmas Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

11:30:00 00:01:23 Anonymous Spiritual 'Ain'ta That Good News!' Robert Page Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:31:00 00:02:54 Ralph Vaughan Williams The Blessed Son of God from 'Hodie' Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

11:34:00 00:02:02 Traditional Angels We Have Heard on High Robert Page Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:42:00 00:03:52 George Frideric Handel Messiah: For unto us a Child is born Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

11:45:00 00:03:07 William Mathias A Babe is Born Op 55 Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:48:00 00:02:57 Traditional Sans Day Carol Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:51:00 00:02:06 Traditional We Wish You a Merry Christmas Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:00:00 00:06:08 Franz Schubert Scherzo from Octet Cleveland Orchestra George Szell Robert Marcellus, clarinet; Myron Bloom, horn; George Goslee, bassoon MAA 97

12:06:00 00:05:01 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.4 in G major Op 39 Sir Adrian Boult London Philharmonic EMI 28379

12:11:00 00:06:09 Camille Saint-Saëns Romance in D flat Op 37 Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

12:17:00 00:03:43 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Children's Prayer Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 87771

12:21:00 00:08:59 Carl Maria von Weber Euryanthe: Overture Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

THE BIG WORK AT ONE

13:05:00 00:21:01 Robert Fuchs Serenade No. 5 in D major Op 53 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

13:40:00 00:04:58 Morton Gould American Caprice Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

13:50:00 00:09:10 Gaetano Maria Schiassi Sinfonia Pastorale in D major Alun Francis Northwest Chamber Orch Helios 88028

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:05:45 Frederick Delius Winter Night 'Sleigh Ride' John Rutter Royal Philharmonic Collegium 133

14:13:00 00:05:19 François Casadesus London Sketches Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

14:24:00 00:06:06 Peter Tchaikovsky Scherzo-fantaisie in E flat minor Op 72 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

14:37:00 00:04:44 Traditional Greensleeves Jean-Pierre Rampal, flute; Alexandre Lagoya, guitar; Michel Legrand, celeste Sony 87771

14:46:00 00:09:13 Ottorino Respighi Three Botticelli Pictures: Adoration of James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 2

15:13:00 00:05:19 Sir William Walton Portsmouth Point Overture Leonard Slatkin London Philharmonic VirginClas 61146

15:24:00 00:06:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Scherzo-valse Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

15:36:00 00:03:38 Gabriel Fauré Requiem: Pie Jesu Philharmonia Orchestra Sir Andrew Davis Lucia Popp, soprano Sony 87771

15:45:00 00:08:21 Mily Balakirev Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18 Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Mahler's Second Premieres in NYC

16:03:00 00:02:41 Charles Burney Hark, Hark! The Herald Angels Sing Taverner Players Andrew Parrott Gill Ross, soprano; Lucy Carolan, organ; Taverner Choir Sony 87771

16:12:00 00:06:53 Jean Sibelius Lemminkäinen's Return Op 22 Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

16:26:00 00:04:17 Leon Jessel Parade of the Wooden Soldiers John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 1

16:37:00 00:05:58 Traditional Watts Nativity Carol Martin Neary Emma Kirkby, soprano; Westminster Abbey Choir Sony 87771

16:49:00 00:05:03 Giovanni Gabrieli Jubilate Deo La Nuova Musica John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

17:04:00 00:01:04 Traditional Deck the Halls Philadelphia Brass Ensemble Sony 87771

17:05:00 00:02:49 Giovanni Gabrieli Canzon on the 7th tone à 8 No. 2 Philadelphia Brass Ensemble Cleveland Brass Ensemble Sony 87771

17:14:00 00:05:28 John Rutter All Bells in Paradise Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir; Simon Johnson, organ Decca 4789225

17:24:00 00:05:35 George Frideric Handel Messiah: Behold, A Virgin shall conceive Apollo's Fire Jeannette Sorrell Elizabeth Shammash, mezzo; Apollo's Singers Avie 2208

17:34:00 00:01:33 Traditional O Tannenbaum (O Christmas Tree) Rita Ford Music Boxes Sony 87771

17:39:00 00:02:19 John Jacob Niles I Wonder As I Wander Emily Van Evera, soprano Sony 87771

17:48:00 00:05:57 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Waltz of the Flowers Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80068

DINNER CLASSICS

18:05:00 00:04:10 Arcangelo Corelli Largo pastorale from Concerto Grosso Op 6 Richard Kapp Philharmonia Virtuosi of NY Sony 87771

18:14:00 00:03:10 Felix Mendelssohn Hark! The Herald Angels Sing Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Temple Univ. Concert Choir Sony 87771

18:17:00 00:03:26 Traditional O Sanctissima Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 87771

18:27:00 00:03:04 Johann Sebastian Bach Magnificat: Magnificat anima mea Bach-Collegium Stuttgart Helmut Rilling Gächinger Kantorei Sony 87771

18:30:00 00:01:59 Heinrich Schütz The Christmas Story: The Hosts of Angels Musica Fiata Frieder Bernius Stuttgart Chamber Choir Sony 87771

18:36:00 00:03:32 Traditional O Come, O Come, Emmanuel Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Members of Sony 87771

18:39:00 00:02:15 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: March Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 87771

18:41:00 00:03:18 Johann Sebastian Bach Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 87771

18:50:00 00:03:56 George Frideric Handel Messiah: Hallelujah Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Mormon Tabernacle Choir Sony 87771

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:56 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 33 in B flat major George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

19:23:00 00:32:02 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 2 in F minor Op 21 Slovak State Philharmonic Robert Stankovsky Idil Biret, piano Naxos 503293

19:56:00 00:03:33 Traditional The First Nowell Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 87771

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:07:55 Hector Berlioz Béatrice and Bénédict: Overture Vladimir Ashkenazy Helsinki Philharmonic Ondine 1188

20:12:00 00:10:10 Johann Strauss Jr Emperor Waltz Op 437 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

20:24:00 00:34:00 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 484

20:57:00 00:02:22 Domenico Cimarosa Il maestro di cappella: Overture Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Mahler's Second Premieres in NYC

21:03:00 00:25:43 Manuel Ponce Concierto del sur New York Philharmonic José Serebrier Sharon Isbin, guitar Warner 60296

21:30:00 00:03:14 Robin Milford Pastoral Dance on the 'Sussex Carol' Todd Wilson, organ MAA 11009

21:33:00 00:01:25 Anonymous Spiritual 'Go Tell It on the Mountain' Todd Wilson, organ MAA 11009

21:35:00 00:08:15 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Balcony Scene Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 68288

21:45:00 00:05:36 Giuseppe Torelli Concerto Grosso in G minor Op 8 La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8730

21:52:00 00:39:19 Jean Sibelius Symphony No. 1 in E minor Op 39 Sir Colin Davis Boston Symphony Orchestra Philips 446157

22:33:00 00:15:52 Claude Debussy Children's Corner Suite Simon Trpceski, piano EMI 272

22:51:00 00:08:22 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Dream Pantomime Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

QUIET HOUR

23:00:00 00:08:56 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Flute Concerto in A major Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sir James Galway, flute RCA 60244

23:08:00 00:07:01 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio in E major Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

23:15:00 00:06:36 Robert Schumann Andante from Piano Quartet Op 47 Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

23:22:00 00:07:00 Joachim Raff Andante from Octet for Strings Op 176 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

23:29:00 00:07:16 Claude Debussy Andantino from String Quartet Op 10 Melos Quartet DeutGram 4796018

23:36:00 00:11:04 Jean Sibelius Rakastava Op 14 Mario Bernardi CBC Radio Orchestra CBC 5157

23:47:00 00:03:09 Manuel Ponce Por ti mi corazon Jason Vieaux, guitar Azica 71287