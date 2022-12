Program Guide 11-29-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:30:32 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 5 in F major Op 103 WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

00:37:00 00:32:13 Herbert Howells Suite for Orchestra "The B's" Richard Hickox London Symphony Chandos 9557

01:12:00 00:52:06 Johannes Brahms Piano Quartet No. 2 in A major Op 26 Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 45846

02:07:00 00:36:54 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 6506

02:47:00 00:40:05 Antonín Dvorák String Quintet No. 2 in G major Op 77 Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

03:29:00 00:20:04 John Rutter Suite Antique West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

03:53:00 00:40:50 Franz Schubert Sonata for Piano 4-Hands in C major Evgeny Kissin, piano; James Levine, piano RCA 69282

04:36:00 00:27:38 Gerald Finzi Concerto for Clarinet & Strings Op 31 City of London Sinfonia Richard Hickox Michael Collins, clarinet VirginClas 90718

05:08:00 00:17:59 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Suite Tempesta di Mare Chandos 805

05:27:00 00:12:01 Ron Nelson Courtly Airs and Dances Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 76

05:42:00 00:06:23 Gaetano Donizetti The Daughter of the Regiment: Overture Bruno Campanella Paris Opera Orchestra EMI 63128

05:49:00 00:08:15 Johannes Brahms Rondo from Piano Quartet No. 1 Op 25 Amadeus Quartet Emil Gilels, piano; Members of DeutGram 4796018

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:18 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Birth of Kijé Op 60 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

06:15:00 00:10:25 Antonín Dvorák Allegro con brio from Symphony No. 8 Op 88 Andrés Orozco-Estrada Houston Symphony PentaTone 578

06:25:00 00:04:59 Johann Sebastian Bach Fantasia & Fugue in A minor Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

06:33:00 00:02:43 Percy Grainger The Lost Lady Found City of London Sinfonia Richard Hickox Joyful Company of Singers Chandos 9554

06:40:00 00:09:18 Johann Sebastian Bach Violin Concerto in G minor Ensemble Sonnerie Monica Huggett Monica Huggett, violin Gaudeamus 356

06:50:00 00:05:57 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Waltz of the Flowers Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80068

06:55:00 00:03:24 Pierre Leemans March 'Belgian Paratroopers' Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:03:00 00:04:40 Leo Sowerby Overture 'Comes Autumn Time' Paul Freeman Czech National Symphony Cedille 33

07:07:00 00:02:01 Traditional Ding Dong! Merrily on High Anthony Newman Choral Guild of Atlanta; Anthony Newman, organ Sony 87771

07:10:00 00:08:48 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Overture Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

07:20:00 00:04:43 Claude Bolling Hispanic Dance Sir Angel Romero, guitar; George Shearing, piano; Shelley Manne, percussion; Ray Brown, bass EMI 47192

07:25:00 00:02:51 William Byrd Laudate Dominum Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

07:32:00 00:01:59 Anonymous Riu, riu, chiu Burning River Brass BurnRiver 2004

07:40:00 00:04:42 Mario Castelnuovo-Tedesco Scherzo from Guitar Quintet Op 143 Andrés Segovia, guitar; Members of; Quintetto Chigiano MCA 10056

07:45:00 00:01:59 Heinrich Schütz The Christmas Story: The Hosts of Angels Musica Fiata Frieder Bernius Stuttgart Chamber Choir Sony 87771

07:47:00 00:04:58 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Cindy Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

07:55:00 00:03:17 Francis Poulenc Finale from Flute Sonata The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

08:07:00 00:05:52 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Final Dance Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

08:15:00 00:08:03 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture Netherlands Wind Ensemble Members of Philips 4788977

08:25:00 00:07:59 Sergei Prokofiev Two Pushkin Waltzes Op 120 Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553624

08:25:00 00:01:11 François Casadesus London Sketches: Children Play Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

08:40:00 00:03:33 Giuseppe Verdi Requiem: Ingemisco Vienna Philharmonic Sir Georg Solti Luciano Pavarotti, tenor Decca 4785437

08:45:00 00:04:17 Robert Fuchs Romanze from Serenade No. 3 Op 21 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

08:49:00 00:07:30 Jerry Goldsmith Star Trek: The New Enterprise John Mauceri London Philharmonic LPO 86

08:58:00 00:03:21 Jerry Goldsmith The Omen: Main Title Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Los Angeles Master Chorale Philips 442425

09:05:00 00:14:29 Robert Schumann Allegro from Piano Concerto Op 54 London Symphony André Previn Radu Lupu, piano Decca 4785437

09:25:00 00:05:41 George Gershwin Girl Crazy: Overture Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic BBC 63

09:35:00 00:10:19 Johann Sebastian Bach Flute Sonata No. 2 in E flat major Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

09:46:00 00:04:27 Agustín Barrios Vals Op 8 Jason Vieaux, guitar Azica 71287

09:55:00 00:04:30 Claude Debussy Suite bergamasque: Prélude Vassily Primakov, piano Bridge 9350

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

0:00:00 00:01:16 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Air for the Followers of Saturn Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

10:02:00 00:05:30 Jean-Baptiste Lully Psyché: Suite Les Délices Délices 2013

10:10:00 00:13:07 Vincent d'Indy Istar Op 42 Rumon Gamba Iceland Symphony Chandos 10585

10:25:00 00:05:45 César Franck Allegretto from Violin Sonata in A major Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

10:32:00 00:04:10 Arcangelo Corelli Largo pastorale from Concerto Grosso Op 6 Richard Kapp Philharmonia Virtuosi of NY Sony 87771

10:40:00 00:04:02 Michael Praetorius Lo, how a rose e'er blooming André Previn Frederica von Stade, mezzo; American Boychoir; Christmas Concert Chorus Sony 87771

10:46:00 00:04:03 Felix Mendelssohn Scherzo from String Quartet No. 4 Op 44 American String Project MSR 1386

10:51:00 00:24:56 Maurice Ravel Mother Goose Ballet Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 430413

11:16:00 00:04:44 Maurice Ravel Miroirs: Noctuelles Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

11:24:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in A major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80285

11:34:00 00:08:53 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 1 Op 138 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

11:46:00 00:09:49 Felix Mendelssohn Scherzo & Finale from String Symphony Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528

11:57:00 00:01:59 Percy Grainger Shepherd's Hey! Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

12:06:00 00:06:41 Gaetano Donizetti Don Pasquale: Overture Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

12:15:00 00:07:27 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 2

12:25:00 00:05:04 Robert Fuchs Finale from Serenade No. 5 Op 53 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

12:31:00 00:03:45 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Chaconne in G Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

12:39:00 00:08:58 Camille Saint-Saëns Phaëthon Op 39 Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

12:50:00 00:08:12 Gustav Holst Two Songs without Words Op 22 Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9270

1:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:39:50 Johannes Brahms Symphony No. 2 in D Op 73 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 203

13:41:00 00:11:33 Jean Sibelius Overture in E Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

13:54:00 00:05:04 Max von Schillings Dance of the Flowers Jan Stulen WDR Symphony Cologne CPO 999233

2:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:04:42 Franz Schubert Ave Maria Symphony Orchestra Ayako Shinozaki, harp; Chorus Sony 87771

14:05:00 00:03:43 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Children's Prayer Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 87771

14:11:00 00:11:57 Frederick S. Converse Flivver Ten Million JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559116

14:24:00 00:09:34 Franz Schubert Andante from Symphony No. 5 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 60803

14:38:00 00:11:17 Friedrich Kuhlau Elisa: Overture Op 29 Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

14:51:00 00:08:44 Antonín Dvorák Rondo in G minor Op 94 St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

15:01:00 00:16:10 Richard Wagner Götterdämmerung: Siegfried's Funeral Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

15:20:00 00:10:07 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

15:31:00 00:04:42 Gaetano Donizetti L'elisir d'amore: Una furtiva lagrima SWR Symphony Orch Marco Armiliato Ramón Vargas, tenor DeutGram 4777177

15:39:00 00:06:23 Gaetano Donizetti The Daughter of the Regiment: Overture Bruno Campanella Paris Opera Orchestra EMI 63128

15:48:00 00:08:44 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 15 in A minor Willi Boskovsky Philharmonia Hungarica EMI 64627

15:58:00 00:06:43 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Ballet des Tempesta di Mare Chandos 805

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: John Duffy's "Utah" Symphony

16:09:00 00:01:09 Jean-Baptiste Lully Marche militaire Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

16:13:00 00:11:17 Carl Nielsen Allegro espansivo from Symphony No. 3 Op 27 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

16:28:00 00:05:30 Erich Wolfgang Korngold Between Two Worlds: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 60863

16:35:00 00:03:57 Antonio Vivaldi Allegro from Concerto in a Op 3 Harp Consort Andrew Lawrence-King Andrew Lawrence-King, harp; Thomas Ihlenfeldt, theorbo; Mike Fentross, guitar DHM 77366

16:41:00 00:08:04 Louis Moreau Gottschalk Grand Tarantelle Op 67 Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

16:52:00 00:02:56 Domenico Zipoli Pastorale in C major Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

16:57:00 00:02:51 Richard Rodgers Mountain Greenery Richard Rodgers, piano Harbinger 2501

17:04:00 00:05:58 Traditional Watts Nativity Carol Martin Neary Emma Kirkby, soprano; Westminster Abbey Choir Sony 87771

17:18:00 00:04:06 Ola Gjeilo The Ground Frank Bianchi BW Men's Chorus; William Shaffer, piano Soundwaves 2014153

17:25:00 00:09:46 Antonio Vivaldi Concerto for 4 Violins in B minor Op 3 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Olivier Brault, violin; Julie Andrijesky, violin; Johanna Novom, violin; Andrew Fouts, violin ApolloFire 2005

17:40:00 00:03:44 Guy Ropartz Serenade for Strings Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

17:45:00 00:04:36 Tomaso Albinoni Concerto for Strings in B flat major Op 5 Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 663

17:52:00 00:07:08 Darius Milhaud Three Rag-Caprices Op 78 Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:57 George Gershwin Rhapsody in Blue Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Decca 417326

18:26:00 00:04:33 Franz Gruber Silent Night Philadelphia Brass Ensemble Richard Condie Mormon Tabernacle Choir; Alexander Schreiner, organ Sony 87771

18:34:00 00:01:33 Traditional O Tannenbaum (O Christmas Tree) Rita Ford Music Boxes Sony 87771

18:37:00 00:14:49 Josef Suk Fantastic Scherzo Op 25 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572323

18:53:00 00:05:00 Jean de Brébeuf The Huron Carol Patrick Dupré Quigley Seraphic Fire SFM 14

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:58 Robert Schumann Konzertstück Op 86 CBC Radio Orchestra Mario Bernardi Anton Kuerti, piano CBC 5218

19:22:00 00:33:32 Peter Tchaikovsky Symphony No. 2 in C minor Op 17 Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Teldec 44943

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Cleveland State University Faculty Jazz Septet, recorded at Drinko Hall October 23, 2017 - Joe Miller, trumpet; Jason Smith, trombone; John Perrine, tenor saxophone; Bob Fraser, guitar; Rock Wehrmann, piano; Alfredo Guerrieri, bass; Bill Ransom, drums

Kenny Dorham: Philly Twist

Kenny Dorham: Afrodisia

Bill Swtewart: 7.5

Horace Silver: Ecaroh

John Perrine: Heard Joke One Time

Joe Henderson : Mo Joe/JOHN COLTRANE Equinox

Bobby Timmons: So Tired

Patt Metheny: Always Forever

Thelonious Monk: Rhythm-a-ning

Charlie Parker: Now's the Time

21:55:00 00:03:35 Duke Ellington A Single Petal of a Rose Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings of music by Harry T. Burleigh

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:00 00:03:36 Gaetano Donizetti Andante sostenuto in F minor Heinz Holliger, oboe; Ursula Holliger, harp Philips 426288

23:05:00 00:10:12 Georges Bizet Adagio from Symphony No. 1 in C major Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

23:16:00 00:04:17 Francesco Manfredini Pastorale from Concerto Grosso Op 3 Rudolf Baumgartner Lucerne Festival Strings DeutGram 469376

23:20:00 00:10:03 Remo Giazotto Albinoni's Adagio for Strings & Organ in G minor Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Wolfgang Meyer, organ DeutGram 4796018

23:30:00 00:04:10 Arcangelo Corelli Largo pastorale from Concerto Grosso Op 6 Richard Kapp Philharmonia Virtuosi of NY Sony 87771

23:36:00 00:08:16 Antonín Dvorák Andante from String Quintet No. 2 Op 77 Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

23:44:00 00:07:43 Emmanuel Chabrier Lamento Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Alexandre Emard, English horn Chandos 5122

23:53:00 00:02:56 Claude Debussy Preludes Book 1: Danseuses de Delphes Pascal Rogé, piano Decca 4785437

23:56:00 00:01:54 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Remembrances Op 71 Per Tengstrand, piano Azica 71207