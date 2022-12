Program Guide 11-20-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:15:23 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 2 Op 72

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

00:21:00 00:33:55 Claude Debussy Images for Orchestra

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

00:58:00 00:31:50 Felix Mendelssohn Octet for Strings in E flat major Op 20

Cleveland Quartet Meliora String Quartet Telarc 80142

01:33:00 00:54:40 Gustav Mahler Symphony No. 1 in D major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425718

02:31:00 00:38:07 Antonín Dvorák Piano Quintet No. 2 in A major Op 81

Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

03:12:00 00:29:48 Mauro Giuliani Guitar Concerto No. 1 in A major Op 30

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti John Williams, guitar Sony 63385

03:45:00 00:23:46 Ralph Vaughan Williams Mass in G minor

Norman Mackenzie Arietha Lockhart, soprano; Pamela Elrod, alto; Nin Hiles, tenor; James Morrow, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80654

04:12:00 00:38:15 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat

BBC Philharmonic Juanjo Mena Raquel Lojendio, soprano Chandos 10694

04:53:00 00:31:44 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 24 in C minor

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

05:28:00 00:14:43 Sir Granville Bantock The Witch of Atlas

Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

05:45:00 00:04:44 Leroy Anderson Harvard Sketches

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

05:49:00 00:04:34 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 3 in A flat major Op 46

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

05:53:00 00:05:10 Antonio Vivaldi Allegro from 'Autumn' Concerto in F major

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:28 Gregorian Chant O quam glorifica

Anonymous 4 Harm Mundi 2907546

06:15:00 00:08:25 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #27 Op 20

Angeles Quartet Decca 4783695

06:25:00 00:08:53 Gustav Mahler Scherzo from Symphony No. 1

Leonard Bernstein Royal Concertgebouw Orchestra DeutGram 4795448

06:33:00 00:03:30 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 3: Bourrée

Andrés Díaz, cello Azica 71252

06:40:00 00:03:57 Reinhold Glière The Red Poppy: Heroic Coolie Dance

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

06:45:00 00:07:30 Thomas Frost Little Suite from 'The Notebook for Anna Magdalena'

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 39431

06:52:00 00:02:22 Carl Nielsen The Danish Song is a Fair Young Maiden

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

06:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'The Gladiator'

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:03:00 00:06:11 Ramin Djawadi Game of Thrones: Suite

Unknown Conductor Symphony Orchestra Varese Sar 3020670

07:10:00 00:09:06 Darius Milhaud Suite for 2 Pianos 'Scaramouche'

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426284

07:20:00 00:03:41 "PDQ Bach" Minuet Militaire

Walter Bruno Hoople Off-Season Philharmonic Telarc 80210

07:25:00 00:01:47 Fritz Kreisler Schön Rosmarin

Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

07:29:00 00:06:23 Jack Gallagher Malambo from Sinfonietta for Strings

JoAnn Falletta London Symphony Naxos 559652

07:40:00 00:08:27 Mario Castelnuovo-Tedesco Arioso from Concerto Italiano Op 31

SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

07:50:00 00:04:29 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Overture

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

07:55:00 00:03:28 Leonard Bernstein Chichester Psalm No. 1

Royal Liverpool Philharmonic Gerard Schwarz Liverpool Philharmonic Choir Naxos 559456

08:07:00 00:05:50 Johann Strauss Jr Kiss Waltz Op 400

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

08:15:00 00:07:01 Aaron Copland Danzón Cubano

Leonard Slatkin Detroit Symphony Naxos 503293

08:23:00 00:01:26 Robert Planquette March 'Sambre et Meuse'

Dr. Jon R. Woods Ohio State Marching Band Coronet 411

08:25:00 00:08:01 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Concerto No. 5 Op 73

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Norman Krieger, piano Decca 4815583

08:40:00 00:08:40 Ferenc Farkas 8th Century Dances from Old Hungary

Quintett.Wien Nimbus 5479

08:50:00 00:05:25 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 1 in G minor

Chamber Ensemble Leonidas Kavakos, violin; Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

08:55:00 00:04:50 John Williams Pops on the March

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

09:05:00 00:14:35 Jacques Ibert Escales 'Ports of Call'

Charles Dutoit Montreal Symphony Decca 440332

09:21:00 00:03:35 Thomas Arne The Glitt'ring Sun from 'The Morning'

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

09:27:00 00:05:06 John Barry Licence to Kill: Theme

Carl Davis Philharmonia Orchestra Carl Davis 21

09:33:00 00:03:49 Felix Mendelssohn Canzonetta from String Quartet No. 1 Op 12

Juilliard String Quartet Sony 60579

09:45:00 00:07:07 Franz Lehár The Merry Widow: Sirens of the Ball

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

09:55:00 00:02:17 Giovanni Gabrieli Canzona Prima à 5

Canadian Brass Steinway 30008

09:57:00 00:02:51 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Music Box Waltz

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:58 Alberto Ginastera Scherzo from Guitar Sonata Op 47

Jason Vieaux, guitar OberlinMus 1604

10:05:00 00:02:55 Mario Broeders Milonga pampeana

Mirian Conti, piano Steinway 30010

10:10:00 00:11:06 Lorenzo Zavateri Concerto Grosso in D major Op 1

Freiburg Baroque Orchestra Gottfried von der Goltz Gottfried von der Goltz, vn DHM 77352

10:21:00 00:06:07 Domenico Scarlatti Sonata in F sharp major

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

10:34:00 00:04:16 Anatoly Liadov Polonaise No. 2 in D major Op 55

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

10:38:00 00:05:25 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Polonaise Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

10:51:00 00:20:58 Ludwig van Beethoven Allegro from Piano Concerto No. 5 Op 73

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Norman Krieger, piano Decca 4815583

11:13:00 00:04:09 Ludwig van Beethoven Variations on Arne's 'Rule Britannia'

Olli Mustonen, piano Decca 436834

11:20:00 00:08:13 Isaac Albéniz Iberia: El Albaicín

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

11:31:00 00:07:57 Alessandro Scarlatti Sinfonia di Concerto Grosso No. 4 in E minor

I Musici William Bennett, flute; Hans Elhorst, oboe Philips 400017

11:41:00 00:11:04 Camille Saint-Saëns Africa Fantasie Op 89

London Philharmonic Geoffrey Simon Gwendolyn Mok, piano Cala 4031

11:53:00 00:05:44 Witold Lutoslawski Variations on Theme by Paganini

Burning River Brass BurnRiver 2013

12:06:00 00:07:21 Luigi Cherubini Eliza: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

12:16:00 00:11:29 Gioacchino Rossini William Tell: Overture

Piero Gamba London Symphony Decca 4785437

12:30:00 00:03:43 Jules Mouquet Suite for Winds: Aubade

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

12:37:00 00:06:24 Maurice Ravel Miroirs: Alborada del gracioso

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

12:45:00 00:10:18 Hector Berlioz Waverley Overture Op 1

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

12:56:00 00:03:51 Hugo Alfvén The Mountain King: Dance of the Troll Maiden

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:36:54 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

13:41:00 00:13:23 Jan Václav Vorísek Introduction & Rondo Brilliant Op 22

Prague Chamber Orchestra Ivan Parík Boris Krajný, piano Supraphon 3868

13:54:00 00:06:32 Luigi Boccherini Symphony No. 1 in D major

Chiara Banchini Ensemble 415 Harm Mundi 901291

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:04:24 Carl Busch Chippewa Lullaby

Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

14:08:00 00:02:01 Arthur Farwell From Mesa and Plain: Pawnee Horses Op 20

James Morrow Univ of Texas Chamber Singers Naxos 559777

14:10:00 00:10:53 Béla Bartók Rhapsody No. 2

City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle Kyung Wha Chung, violin EMI 54211

14:23:00 00:10:59 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Kalender Prince Op 35

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

14:37:00 00:08:11 Antonio Vivaldi Flute Concerto in D major

Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Janet See, flute Harm Mundi 905193

14:48:00 00:11:05 Franz Krommer Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 40

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9275

15:01:00 00:19:28 Jean Sibelius Tapiola Op 112

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 433810

15:22:00 00:06:11 Wilhelm Stenhammar Overture from Serenade in F major Op 31

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

15:30:00 00:03:55 Giovanni Gabrieli Canzon on the 4th tone à 15

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

15:38:00 00:04:41 Giovanni Gabrieli Sonata pian' e forte

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

15:45:00 00:08:03 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 1 Op 13

Pablo Heras-Casado Orchestra of St Luke's Harm Mundi 902220

15:53:00 00:04:04 Franz Schubert Marche militaire No. 1 in D major

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63052

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Beethoven, Bonaparte, and "Fidelio" in Vienna

15:58:00 00:04:39 Ludwig van Beethoven Fidelio: Quartet 'Mir ist so wunderbar'

Chamber Orchestra of Europe Nikolaus Harnoncourt Barbara Bonney, soprano; Charlotte Margiono, soprano; László Polgár, bass; Deon van der Walt, tenor Teldec 94560

16:07:00 00:03:58 Ludwig van Beethoven Bundeslied Op 122

London Symphony Michael Tilson Thomas Ambrosian Singers CBS 33509

16:14:00 00:09:00 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 3 Op 37

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Norman Krieger, piano Decca 4815583

16:27:00 00:04:30 Max Steiner Gone with the Wind: Tara

José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

16:34:00 00:04:47 Louis Théodore Gouvy Scherzo from Symphony No. 4

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

16:41:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 32 in G major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

16:52:00 00:03:05 William Byrd Earl of Oxford's March

Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

16:56:00 00:03:09 Manuel Ponce Por ti mi corazon

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

17:04:00 00:07:03 Georgia Stitt, Jason Rbt Brown Waiting for Wings Overture

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

17:18:00 00:03:02 Claude Debussy Children's Corner: Golliwog's Cakewalk

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

17:24:00 00:10:52 Frédéric Chopin Scherzo No. 1 in B minor Op 20

Lang Lang, piano Sony 511758

17:40:00 00:04:12 Edvard Grieg Holberg Suite: Sarabande Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

17:46:00 00:04:13 Edvard Grieg Holberg Suite: Rigaudon Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

17:52:00 00:06:47 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Flutes in C

Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Janet See, flute; Stephen Schultz, flute Harm Mundi 905193

17:59:00 00:00:46 George Gershwin Gershwin Song-book: Somebody Loves Me

Peter Donohoe, piano EMI 54280

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:31 Richard Wagner A Siegfried Idyll

Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Teldec 24224

18:28:00 00:05:29 Carl Maria von Weber Overture to 'The Ruler of the Spirits'

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

18:35:00 00:04:11 Johann Christian Bach La clemenza di Scipione: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

18:42:00 00:10:38 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 5 Op 73

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Norman Krieger, piano Decca 4815583

18:55:00 00:03:28 Carl Maria von Weber Abu Hassan: Overture

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:05 Robert Schumann Overture, Scherzo and Finale Op 52

Thomas Dausgaard Swedish Chamber Orchestra Bis 1569

19:21:00 00:34:19 Camille Saint-Saëns Symphony No. 3 in C minor Op 78

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Gaston Litaize, organ DeutGram 4796018

19:57:00 00:02:16 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: Wild

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:10:20 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:14:00 00:14:56 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 4 in E flat major

English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Richard Berry, horn Avie 35

20:31:00 00:25:50 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

20:57:00 00:02:28 Claude Debussy Les Soirs illuminés par l'ardeur du

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Beethoven, Bonaparte, and "Fidelio" in Vienna

21:03:00 00:12:39 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 2 Op 72

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

21:18:00 00:04:57 Frédéric Chopin Nocturne No. 6 in G minor Op 15

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

21:24:00 00:12:08 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 1 in D major Op 45

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 416623

21:38:00 00:11:32 Hector Berlioz Requiem: Lacrimosa

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Cleveland Orchestra Chorus Decca 4787779

21:51:00 00:31:59 Robert Schumann Kreisleriana Op 16

Vassily Primakov, piano Bridge 9300

22:25:00 00:21:25 Jean Sibelius Symphony No. 7 in C major Op 105

Paavo Berglund Helsinki Philharmonic EMI 68646

22:49:00 00:09:37 Johan Wagenaar Waltz Cycle 'Vienna in 3/4 Time' Op 38

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:31 Franz Liszt Harmonies poétiques: Hymne de L' enfant

Roberto Plano, piano Decca 4812479

23:09:00 00:09:07 Robert Schumann March from Piano Quintet Op 44

Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

23:20:00 00:05:42 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Aria

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

23:25:00 00:08:19 Gustav Mahler Blumine from Symphony No. 1 in D major

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

23:36:00 00:09:50 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 27 Op 20

Angeles Quartet Decca 4783695

23:45:00 00:07:45 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Divertimento for Strings

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

23:55:00 00:03:21 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Siciliana Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

23:56:00 00:03:36 Peter Tchaikovsky Distant Past Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284