Program Guide 11-14-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

Antonín Dvorák: Symphony No. 4 in d Op 13 (1874)

Johann Nepomuk Hummel: String Quartet No. 3 in E-Flat Op 30/3 (1804)

Aaron Copland: Hear Ye! Hear Ye! (1934)

Johann Nepomuk Hummel: Piano Concerto No. 6 in A-Flat Op 113 (1828)

Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 7 in B-Flat Op 97 'Archduke' (1811)

Jean Sibelius: Symphony No. 2 in D Op 43 (1902)

Antonín Dvorák: The Water Goblin Op 107 (1896)

Béla Bartók: Suite No. 1 for Orchestra Op 3 (1905)

Antonio Rosetti: Symphony in g (1787)

Francis Poulenc: Concerto for Organ, Strings & Timpani in g (1938)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Leonard Bernstein (arr Christopher Dedrick): Candide: The Best of All Possible Worlds (1956)

Édouard Lalo: Deux Aubades (1872)

Johann Sebastian Bach: Partita No. 2: Sinfonia BWV 826 (1727)

Constant Lambert: Horoscope: Dance for the Followers of Leo (1937)

John C. Heed: March "In Storm and Sunshine" (1885)

Leopold Mozart: Symphony in D (1753)

Giuseppe Verdi (arr Erich Kunzel): Introduction to Act 1 & Brindisi from 'La traviata' (1853)

George Frideric Handel: Concerto Grosso in G Op 3/3 (1734)

Miklós Rózsa: Quo Vadis: March 'Ave Caesar' (1951)

Robert Schumann: Scherzo from Symphony No. 2 Op 61 (1846)

Hugo Alfvén: Festival Overture Op 25 (1944)

Randall Thompson: Alleluia (1940)

Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Symphony No. 40 K 550 (1788)

Aaron Copland: A Lincoln Portrait (1942)

Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 (1801)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 1 in c-Sharp Op 26/1 (1835)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Aaron Copland: Sentimental Melody (1926)

Aaron Copland (arr John Williams): Old American Songs Set No. 2: The Little Horses (1952)

Leopold Mozart: Symphony in D (1760)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in G K 494 (1786)

Wolfgang Amadeus Mozart: Idomeneo: Overture (1781)

Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Bassoon Concerto (1804)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 16 in G Op 31/1 (1802)

Robert Schumann: Larghetto from Symphony No. 1 Op 38 'Spring' (1841)

Aaron Copland: Two Pieces for String Quartet (1928)

Anton Rubinstein: Finale from Piano Concerto No. 4 Op 70 (1864)

Blas Galindo: Sones de Mariachi (1940)

Aaron Copland: Danzón Cubano (1944)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Aaron Copland: Appalachian Spring (1944)

Aaron Copland: The Tender Land: Suite (1954)

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Déodat de Séverac: An Old Music Box (c.1910)

Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Tourbillon (1881)

E. J. Moeran: First Rhapsody (1922)

Robert Schumann: Adagio from Symphony No. 2 Op 61 (1846)

Domenico Cimarosa: Artemisia: Overture (1801)

Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 4 in G Op 65 (1815)

Franz Schubert (arr Peter Gülke): Andante in b D 936a (1828)

Dmitri Shostakovich: Three Fantastic Dances Op 5 (1922)

Sergei Prokofiev: Toccata in d Op 11 (1912)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Danielpour's "American Requiem"

Aaron Copland: The Red Pony: Morning on the Ranch (1948)

Aaron Copland: John Henry (1940)

Robert Schumann: First movement from Symphony No. 3 Op 97 'Rhenish' (1850)

Johann Nepomuk Hummel: Allegro from Piano Trio No. 3 Op 35 (1811)

Fanny Mendelssohn-Hensel: The Year: April 'Capriccioso' (1841)

Frederick Delius: Intermezzo from 'Fennimore and Gerda' (1910)

Robert Schumann: Finale from Symphony No. 1 Op 38 'Spring' (1841)

Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Widmung' (1848)

Franz Liszt: Transcendental Etude No. 5 in B-Flat 'Will o' the Wisps' (1851)

Franz Joseph Haydn: Finale from Cello Concerto No. 1 (1765)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Aaron Copland: Appalachian Spring: Suite (1945)

Robert Schumann: Finale from Symphony No. 3 Op 97 'Rhenish' (1850)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Johann Nepomuk Hummel: Trumpet Concerto in E-Flat (1804)

Franz Schubert: Symphony No. 2 in B-Flat (1815)

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture (1885)

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 1 in D K 412 (1791)

Robert Schumann: Symphony No. 1 in B-Flat Op 38 'Spring' (1841)

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Danielpour's "American Requiem"

Aaron Copland: Rodeo: Four Dance Episodes (1942)

Aaron Copland: Music for a Great City: Night Thoughts (1961)

Aaron Copland: Letter from Home (1944)

Aaron Copland: Four Motets Op 20 (1927)

Robert Schumann: Symphony No. 3 in E-Flat Op 97 'Rhenish' (1850)

Aaron Copland: Quiet City (1940)

Aaron Copland: Music for Movies (1943)

23:00 QUIET HOUR

Fanny Mendelssohn-Hensel: Song without Words Op 8/1 (1830)

Johann Nepomuk Hummel: Adagio from String Quartet No. 1 Op 30/1 (1804)

Robert Schumann: Adagio from Symphony No. 2 Op 61 (1846)

Martin Mailman: Autumn Landscape Op 4 (1954)

Aaron Copland: Dance Panels: Pas de trois (1959)

Igor Stravinsky: The Firebird: Berceuse (1910)