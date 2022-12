Program Guide 11-09-2017

WCLV ALL-NIGHT WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:31:35 Vítezslav Novák Slovak Suite Op 32 Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

00:37:00 00:34:39 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18 Warsaw Philharmonic Stanislaw Wislocki Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448

01:13:00 00:28:38 Antonín Dvorák String Sextet in A major Op 48 Academy Chamber Ensemble Chandos 8771

01:44:00 00:22:36 Joaquín Rodrigo Concierto de Aranjuez Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar DeutGram 4795448

02:09:00 00:38:26 Maurice Duruflé Requiem Op 9 St Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung Cecilia Bartoli, mezzo-soprano; Bryn Terfel, baritone; St Cecilia Academy Chorus DeutGram 459365

02:50:00 00:29:28 Robert Schumann Symphony No. 4 in D minor Op 120 Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

03:23:00 00:22:36 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 17 in D minor Op 31 Peter Takács, piano Cambria 1175

03:49:00 01:00:33 Anton Bruckner Symphony No. 3 in D minor Andris Nelsons Leipzig Gewandhaus Orchestra DeutGram 4797208

04:52:00 00:27:27 Ottorino Respighi Suite for Strings Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

05:23:00 00:13:33 Jan Koetsier Children's Circus Op 79 London Brass Teldec 46069

05:40:00 00:07:10 Franz Liszt Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch Roberto Plano, piano Azica 71222

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:48 Michael Praetorius Terpsichore: Four Voltes New London Consort l'Oiseau 4759101

06:15:00 00:08:45 Johannes Brahms Finale from Piano Concerto No. 2 Op 83 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

06:25:00 00:04:07 Eric Whitacre The Seal Lullaby Voces8 Lavinia Meijer, harp Decca 4785703

06:31:00 00:03:12 David Rose Holiday for Strings Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

06:40:00 00:09:14 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E flat Karl Richter Munich Bach Orchestra DeutGram 4795448

06:50:00 00:05:12 Henry Purcell The Indian Queen: Symphony Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 49240

06:54:00 00:01:14 Johann David Heinichen Allegro from Concerto Grosso in F major Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 447644

06:55:00 00:02:53 Earl McCoy March 'Lights Out' Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7503

07:03:00 00:06:13 Claude Debussy Three Nocturnes: Clouds Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

07:10:00 00:10:27 Joaquín Rodrigo Adagio from Concierto de Aranjuez Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Norbert Kraft, guitar Naxos 503293

07:20:00 00:04:15 Eugène d'Albert Cinderella: Ball at the King's Palace Jun Märkl MDR Leipzig Radio Symphony Naxos 573110

07:25:00 00:01:37 George Gershwin Strike Up the Band: Soon Richard Glazier, piano Centaur 3347

07:30:00 00:04:56 Franz Joseph Haydn Armida: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437783

07:40:00 00:08:44 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 8 Op 88 Rafael Kubelik Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

07:50:00 00:03:07 Federico Mompou Canción y Danza No. 8 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

07:55:00 00:03:08 Johann Nepomuk Hummel Turkish Rondo from Piano Trio No. 2 Op 22 Trio Parnassus MD+G 3307

BBC NEWS

08:07:00 00:06:19 George Frideric Handel Dixit Dominus: Gloria Patri et filio Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2270

08:15:00 00:11:58 Sergei Rachmaninoff Finale from Piano Concerto No. 2 Op 18 Royal Liverpool Philharmonic Alexander Vedernikov Alexandre Tharaud, piano Erato 557829

08:30:00 00:05:21 Frederic Hand Rose Liz Chamber Ensemble Frederic Hand, guitar RCA 7126

08:40:00 00:07:55 Georg Philipp Telemann Suite from 'Tafelmusik' Part 3 Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

08:50:00 00:07:14 Sir William Walton Richard III: Prelude & Coronation Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Ian Watson, organ Chandos 8841

09:05:00 00:14:49 Sir Edward Elgar Concert Overture 'Froissart' Op 19 Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 98436

09:25:00 00:06:18 Hans Zimmer Black Hawk Down: Leave No Man Behind London Music Works Silva 1398

09:35:00 00:07:02 Jerome Moross Sonata Scherzo from Symphony No. 1 London Symphony JoAnn Falletta John Alley, piano Albany 1403

09:48:00 00:01:46 George Frideric Handel Minuet from Trio Sonata in G major Op 5 I Furiosi Baroque Ensemble Dorian 90802

09:53:00 00:04:35 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major Shlomo Mintz Israel Chamber Orchestra MusicMast 67096

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:03:01 Antonín Dvorák Romantic Pieces: Allegro moderato Op 75 Caroline Goulding, violin; Danae Dörken, piano Ars Prod. 38536

10:04:00 00:02:12 Bedrich Smetana March of the Student's Legion Václav Neumann Czech Philharmonic Orfeo 180891

10:08:00 00:10:00 Giovanni Battista Sammartini Symphony in A major Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 557298

10:18:00 00:07:06 Andrea Luchesi Piano Sonata in B-Flat [No. 1] Roberto Plano, piano Concerto 2069

10:27:00 00:03:00 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Prelude Alexander Schimpf, piano Oehms 867

10:32:00 00:03:52 Alexander Glazunov Song of the Minstrel Op 71 Russian National Orchestra José Serebrier Wen-Sinn Yang, cello Warner 67946

10:39:00 00:06:06 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Overture Evgeny Svetlanov Russian State Symphony RCA 68406

10:46:00 00:03:03 William Grant Still Blues from 'Lenox Avenue' Denver Oldham, piano Koch Intl 7084

10:51:00 00:24:31 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 3 in G major Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

11:14:00 00:03:33 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: March Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

11:20:00 00:10:48 Joaquín Rodrigo Adagio from Concierto de Aranjuez London Philharmonic Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

11:33:00 00:07:28 Frédéric Chopin Ballade No. 2 in F major Op 38 Yundi, piano Mercury 4812443

11:44:00 00:09:42 Felix Mendelssohn Overture for Wind Instruments Op 24 Claudio Abbado London Symphony DeutGram 423104

11:55:00 00:04:08 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Waltz Op 52 Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

BBC NEWS

12:07:00 00:09:38 Hamish MacCunn Overture 'The Land of the Mountain and Osmo Vänskä BBC Scottish Symphony BBC 392

12:18:00 00:07:17 William Alwyn Suite of Scottish Dances David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

12:27:00 00:04:31 Eric Coates London Suite: Knightsbridge March Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

12:33:00 00:04:05 Franz Liszt Schubert Song 'Auf dem Wasser zu singen' Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

12:41:00 00:05:50 Alfredo Catalani Loreley: Dance of the Water Nymphs Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

12:50:00 00:08:30 Johann Strauss Jr Waltz 'Mephisto's Calls from Hell' Op 101 Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 66860

12:59:00 00:01:28 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in G major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:46:46 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 83 Chicago Symphony Orchestra Erich Leinsdorf Sviatoslav Richter, piano RCA 300350

13:50:00 00:10:02 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

14:00:00 00:03:00 Franz Liszt Valse oubliée No. 1 in F sharp major Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

14:03:00 00:02:08 Frédéric Chopin Waltz No.19 in A minor Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

14:08:00 00:12:19 Darius Milhaud La Cheminée du roi René Op 205 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

14:22:00 00:08:22 Frédéric Chopin Barcarolle in F sharp major Op 60 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255

14:33:00 00:07:05 Bedrich Smetana The Two Widows: Overture Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

14:43:00 00:11:58 Sergei Rachmaninoff Finale from Piano Concerto No. 2 Op 18 Royal Liverpool Philharmonic Alexander Vedernikov Alexandre Tharaud, piano Erato 557829

14:56:00 00:03:00 Rebecca Clarke Lullaby Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

15:00:00 00:12:08 Richard Wagner Parsifal: Act 1 Prelude Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

15:14:00 00:06:55 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 3 Andris Nelsons Leipzig Gewandhaus Orchestra DeutGram 4797208

15:22:00 00:08:35 Franz Schubert Impromptu No. 4 in A flat major Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

15:33:00 00:03:45 Felix Mendelssohn Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 66 Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

15:40:00 00:06:07 Franz Schubert Overture in E minor Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

15:49:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold Four Scottish Dances Op 59 Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

15:58:00 00:03:59 Antonín Dvorák Furiant from String Sextet Op 48 Academy Chamber Ensemble Chandos 8771

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:03:31 Gaetano Donizetti Lucia di Lammermoor: Sextet 'Chi mi Hanover Band Sir Charles Mackerras Bruce Ford, tenor; Anthony Michaels-Moore, bass; Andrea Rost, soprano; Alastair Miles, bass; Paul Charles Clarke, tenor Sony 63174

16:13:00 00:12:58 Anton Bruckner Finale from Symphony No. 3 Andris Nelsons Leipzig Gewandhaus Orchestra DeutGram 4797208

16:30:00 00:05:49 Clint Mansell Noah: Day and Night Shall Not Cease Matt Dunkley Symphony Orchestra Nonesuch 542164

16:37:00 00:03:01 Alberto Ginastera Danzas Argentinas: Danza del gaucho Orli Shaham, piano OberlinMus 1604

16:41:00 00:07:46 Johann Sebastian Bach Flute Sonata No. 4 in C major Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

16:52:00 00:02:56 George Frideric Handel Acis and Galatea: O ruddier than the Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Bryn Terfel, baritone DeutGram 453480

16:57:00 00:02:38 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Sonata No. 29 Op 106 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018

17:04:00 00:05:53 Paul Gilson Sailors' Dances Alexander Rahbari Brussels Philharmonic MarcoPolo 223418

17:13:00 00:12:54 Gustav Holst St. Paul's Suite Op 29 Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9270

17:28:00 00:06:27 Joaquín Rodrigo Aranjuez ma pensée Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

17:40:00 00:03:48 George Frideric Handel Berenice: Minuet Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47027

17:45:00 00:04:09 George Frideric Handel Messiah: All we like sheep Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

17:52:00 00:05:54 Gabriel Fauré Mazurka in B flat major Op 32 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

17:59:00 00:00:50 George Frideric Handel Almira: Rigaudon Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:23:40 Anton Bruckner First movement from Symphony No. 3 Andris Nelsons Leipzig Gewandhaus Orchestra DeutGram 4797208

18:35:00 00:03:42 Pietro Mascagni Ave Maria German Radio Philharmonic Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 21327

18:40:00 00:04:49 Pietro Mascagni L'amico Fritz: Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

18:47:00 00:06:08 Emmanuel Chabrier España Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

18:55:00 00:03:43 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Neapolitan Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:17:31 Franz Joseph Haydn Symphony No. 46 in B major Trevor Pinnock English Concert Archiv 429756

19:22:00 00:33:38 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2192

19:57:00 00:02:06 Huang Zi Plum Blossoms in the Snow Xuefei Yang, guitar EMI 6322

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:15:03 Richard Wagner Tannhäuser: Overture Andris Nelsons Leipzig Gewandhaus Orchestra DeutGram 4797208

20:19:00 00:19:23 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Michael Schönheit, harpsichord; Sebastian Breuninger, violin; Cornelia Grohmann, flute Decca 139230

20:40:00 00:15:43 Franz Liszt Hungarian Fantasy Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67403

20:57:00 00:02:47 Claude Debussy Children's Corner: Serenade of the Doll Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:03:00 00:13:37 Gabriel Fauré Masques et bergamasques Op 112 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

21:18:00 00:03:58 Frédéric Chopin Nocturne No. 19 in E minor Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

21:24:00 00:05:38 Cristóbal de Morales Jubilate Deo Stile Antico Harm Mundi 807595

21:32:00 00:16:35 Anton Bruckner Adagio from Symphony No. 3 Andris Nelsons Leipzig Gewandhaus Orchestra DeutGram 4797208

21:50:00 00:28:38 Antonín Dvorák String Sextet in A major Op 48 Academy Chamber Ensemble Chandos 8771

22:21:00 00:26:13 Richard Wagner Parsifal: Act 1 Prelude & Good Friday Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

22:49:00 00:09:09 Frédéric Chopin Barcarolle in F sharp major Op 60 Kotaro Fukuma, piano EDP 2

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:06:39 Peter Tchaikovsky Canzonetta from Violin Concerto Op 35 Royal Philharmonic Sir Adrian Boult Yehudi Menuhin, violin Warner 1

23:08:00 00:11:44 Sergei Rachmaninoff Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 18 Royal Liverpool Philharmonic Alexander Vedernikov Alexandre Tharaud, piano Erato 557829

23:22:00 00:05:37 Alan Hovhaness Prayer of Saint Gregory Op 62 I Fiamminghi Rudolf Werthen Benny Wiame, trumpet Telarc 80392

23:27:00 00:08:15 Sergei Prokofiev Andante for Strings Op 50 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

23:38:00 00:04:53 Felix Mendelssohn Song without Words No. 7 in E flat major Op 30 Vassily Primakov, piano Bridge 9350

23:42:00 00:11:06 Johannes Brahms Andante from Piano Concerto No. 2 Op 83 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

23:55:00 00:02:58 Gabriel Pierné Pastorale Op 14 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362