Program Guide 11-08-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:14:29 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in G minor Op 6 Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 634

00:20:00 00:27:19 Johannes Brahms Violin Sonata No. 1 in G major Op 78 Vladimir Spivakov, violin; Alexander Ghindin, piano Capriccio 71082

00:51:00 00:14:00 Knudage Riisager Fool's Paradise Suite No. 2 Op 33 Thomas Dausgaard Helsingborg Symphony DaCapo 224082

01:08:00 00:25:35 Friedrich Witt Jena Symphony in C major Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572089

01:36:00 00:50:22 Michael Praetorius Dances from 'Terpsichore' New London Consort l'Oiseau 4759101

02:29:00 00:28:05 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 5 in A major Op 18 Cypress String Quartet Avie 2348

03:01:00 00:51:41 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 83 Berlin Philharmonic Eugen Jochum Emil Gilels, piano DeutGram 4793449

03:55:00 00:29:04 Sergei Prokofiev Waltz Suite Op 110 Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

04:27:00 00:44:00 Sir Arnold Bax Symphony No. 7 Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

05:14:00 00:23:50 Virgil Thomson The River: Suite Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

05:41:00 00:09:18 Antonio Vivaldi Concerto for Violin & Oboe in B flat major English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin; David Reichenberg, oboe DeutGram 4795448

05:51:00 00:07:14 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 4 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:16 Franz Liszt Schubert Song 'Die Forelle' Kotaro Fukuma, piano EDP 2

06:15:00 00:10:30 Johann Strauss Jr Waltz 'Wine, Women and Song' Op 333 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

06:25:00 00:04:06 Leroy Anderson Song of Jupiter BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin David McCallum, trumpet Naxos 559356

06:30:00 00:04:10 Leonard Bernstein Candide: Overture Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

06:40:00 00:08:40 Ludwig van Beethoven March & Finale from Quartet No. 15 Op 132 Cypress String Quartet Cypress 2012

06:50:00 00:04:38 George Gershwin Oh, Kay!: Someone to Watch Over Me London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

06:54:00 00:02:14 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Prelude Yo-Yo Ma, cello Sony 752307

06:55:00 00:03:57 John Philip Sousa March of the Royal Trumpets Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

07:03:00 00:06:05 Mario Castelnuovo-Tedesco Rondo Mexicano Op 201 London Philharmonic Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar; Naoko Yamashita, guitar RCA 60355

07:10:00 00:09:30 Friedrich Witt Minuet & Finale from 'Jena' Symphony Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572089

07:20:00 00:03:06 Claude Debussy Preludes Book 2: Les fées sont Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

07:25:00 00:01:40 Gus Edwards In My Merry Oldsmobile Milan Turkovic, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Clelia Goldings, bassoon; Richard Galler, bassoon; Peter Sadlo, percussion Koch Intl 1374

07:27:00 00:06:23 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Sinfonia Concertante Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin; Matthew Lipman, viola Avie 2317

07:40:00 00:07:03 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 3 Andris Nelsons Leipzig Gewandhaus Orchestra DeutGram 4797208

07:48:00 00:06:13 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 5 in C major Op 39 James Judd New Zealand Symphony Naxos 503293

07:55:00 00:02:07 Max Steiner Jezebel: Waltz John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

08:07:00 00:04:19 Sir Arnold Bax Mediterranean Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

08:10:00 00:02:46 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Kijé's Wedding Op 60 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

08:15:00 00:09:14 Franz Schubert Minuet & Finale from Symphony No. 3 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

08:25:00 00:03:04 Anonymous Spiritual 'By and By' Dale Warland Dale Warland Singers; Jeffrey Van, guitar Gothic 49243

08:30:00 00:03:55 Johann Sebastian Bach Adagio from Toccata, Adagio & Fugue José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

08:40:00 00:11:16 Maurice Ravel Introduction & Allegro Jupiter String Quartet Yolanda Kondonassis, harp; Alexa Still, flute; Richard Hawkins, clarinet OberlinMus 1304

08:50:00 00:08:26 Franz Waxman Rebecca: Suite John Mauceri Danish National Symphony Toccata 241

09:05:00 00:17:30 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat major London Symphony Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

09:35:00 00:04:49 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Un bel dì vedremo London Philharmonic Sir Charles Mackerras Renée Fleming, soprano Decca 467049

09:48:00 00:01:35 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Rumba Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

09:50:00 00:05:20 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quintet No. 5 Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:11 Sir Arnold Bax Oliver Twist: Fagin's Romp Kenneth Alwyn Royal Philharmonic Silva 1094

10:04:00 00:05:26 Sir Arnold Bax Malta, G.C.: Finale Kenneth Alwyn Royal Philharmonic Silva 1094

10:11:00 00:12:20 Francesco Bonporti Violin Concerto in F major Op 11 Collegium Musicum 90 Simon Standage Simon Standage, violin Chandos 530

10:24:00 00:04:29 Johann Peter Salomon Romance in D major English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin Archiv 427316

10:30:00 00:03:39 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Intermezzo BBC Philharmonic Gianandrea Noseda John Bradbury, clarinet Chandos 10511

10:38:00 00:06:40 Domenico Cimarosa Il matrimonio segreto: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

10:40:00 00:02:00 Aaron Copland Midsummer Nocturne Leo Smit, piano Sony 82849

10:51:00 00:22:00 Ludwig van Beethoven Fifteen Variations & Fugue in E flat major Op 35 Olli Mustonen, piano Decca 436834

11:13:00 00:06:45 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat major Op 53 Olga Kern, piano Harm Mundi 907402

11:21:00 00:09:58 Sir Arnold Bax The Happy Forest John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

11:33:00 00:08:35 Robert Schumann Overture to Schiller's 'The Bride of Thomas Dausgaard Swedish Chamber Orchestra Bis 1569

11:44:00 00:08:22 Tomaso Albinoni Sinfonia for 2 Oboes in G major London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe; Alison Alty, oboe Naxos 553002

11:54:00 00:04:24 Robert Casadesus Toccata Op 40 Marina Lomazov, piano Lomazov 100

12:06:00 00:07:07 George Gershwin Oh, Kay!: Overture Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

12:16:00 00:07:14 Aaron Copland Rodeo: Buckaroo Holiday JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

12:25:00 00:04:34 Sir Hamilton Harty A John Field Suite: Rondo Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

12:30:00 00:01:39 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Gopak Valéry Gergiev Vienna Philharmonic Philips 468526

12:36:00 00:05:57 Sir Arnold Bax Russian Suite: Gopak Bryden Thomson London Philharmonic Chandos 8669

12:45:00 00:09:49 Josef Strauss Waltz 'Music of the Spheres' Op 235 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

12:56:00 00:03:24 Robert Schumann March in G minor Op 76 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 01:00:37 Anton Bruckner Symphony No. 3 in D minor Andris Nelsons Leipzig Gewandhaus Orchestra DeutGram 4797208

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:04:00 00:02:46 Francis Poulenc Intermezzo No. 2 in D flat major Pascal Rogé, piano Decca 425862

14:07:00 00:02:23 Darius Milhaud Corcovado from "Saudades do Brasil" Op 67 Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

14:12:00 00:12:27 Muzio Clementi Piano Sonata in B flat major Op 24 Nikolai Demidenko, piano Hyperion 66808

14:26:00 00:09:38 Jean Sibelius Adagio from String Quartet Op 56 Daedalus Quartet Bridge 9202

14:38:00 00:07:54 Richard Strauss Second Waltz Sequence from 'Der Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

14:48:00 00:09:26 Richard Wagner The Ring Without Words: Finale Lorin Maazel Berlin Philharmonic Telarc 80154

15:01:00 00:15:07 Sir Arnold Bax Tintagel Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

15:19:00 00:10:43 Ralph Vaughan Williams Norfolk Rhapsody No. 1 Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

15:32:00 00:04:20 Ludwig van Beethoven Congratulations Minuet John Storgards Tapiola Sinfonietta Ondine 1001

15:40:00 00:05:57 Friedrich Witt Rondo from Flute Concerto Op 8 Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Patrick Gallois, flute Naxos 572089

15:50:00 00:06:34 Eric Fenby Overture "Rossini on Ilkla Moor" Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

15:58:00 00:04:16 Robert Schumann Bunte Blätter: Novelette & Präludium Op 99 Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Schumann and Zaimont

16:06:00 00:03:35 Clara Schumann Romance Op 22 Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

16:12:00 00:15:11 Richard Wagner Tannhäuser: Overture Andris Nelsons Leipzig Gewandhaus Orchestra DeutGram 4797208

16:31:00 00:04:16 George Gershwin Girl Crazy: But Not For Me London Symphony John Williams Joshua Bell, violin Sony 60659

16:37:00 00:02:09 Daniil Trifonov Allegro con fuoco from 'Rachmaniana' Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

16:41:00 00:07:23 Sir Arnold Bax Symphonic Scherzo Vernon Handley Royal Philharmonic Chandos 8464

16:52:00 00:02:40 George Gershwin Oh, Kay!: Clap Yo' Hands Alan Feinberg, piano Argo 436121

16:56:00 00:03:11 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: March from Act 3 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

17:04:00 00:06:30 Antonio Vivaldi Violin Concerto in G major English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin Archiv 423094

17:13:00 00:08:33 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 3 Op 29 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 449967

17:24:00 00:10:18 Benjamin Britten Gloriana: Courtly Dances André Previn Royal Philharmonic Telarc 80126

17:40:00 00:03:11 Gabriel Fauré Après un rêve Op 7 Anne Akiko Meyers, violin; Emmanuel Ceysson, harp E1 Music 7780

17:44:00 00:05:29 Walter Gross & Joseph Kosma Tenderly & Autumn Leaves Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

17:53:00 00:06:06 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 5 in B flat major Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

17:58:00 00:00:47 Kurt Weill Lady in the Dark: Tchaikovsky (and Other Ute Lemper, soprano; Jürgen Knieper, piano Bayer 100018

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:00 00:16:42 Anton Bruckner Adagio from Symphony No. 3 Andris Nelsons Leipzig Gewandhaus Orchestra DeutGram 4797208

18:26:00 00:03:28 Ernesto Lecuona Malagueña Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

18:32:00 00:03:09 Ernesto Lecuona Danza lucumi Kathryn Stott, piano EMI 56803

18:37:00 00:14:23 Maurice Ravel Rapsodie espagnole Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 430413

18:53:00 00:04:42 Ernesto Lecuona Rumba-Rhapsody Polish Nat'l Radio Symphony Michael Bartos Thomas Tirino, piano; Silesia Philharmonic Choir Bis 874

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:00 00:25:35 Friedrich Witt Jena Symphony in C major Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572089

19:29:00 00:25:59 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 1 in C major English Chamber Orchestra Benjamin Britten Mstislav Rostropovich, cello Decca 4785437

19:57:00 00:02:23 Antonín Dvorák Cypress No. 11 Cypress String Quartet Avie 2275

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CityMusic Cleveland, Avner Dorman conducting; Tessa Lark, violin

Robert Schumann: Genoveva Overture

John Corigliano: The Red Violin Concerto

Robert Schumann: Symphony #3 in E-flat “Rhenish”

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by soprano Louise Toppin

Robert Owens: Heart on the Wall

Julius P. Williams: Myths of History

NKeiru O'Foye: My Name is Araminta

NKeiru O'Foye: My name is Harriet, Now

Robert L. Morris: Lyric Suite

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:00 00:09:40 Sir Arnold Bax Elegiac Trio Maarika Järvi, flute; Paul Cortese, viola; Marie-Pierre Langlamet, harp Chandos 9395

23:11:00 00:08:05 Gustav Holst The Planets: Venus Op 32 Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

23:20:00 00:05:20 Carl Stamitz Romance from Cello Concerto No. 1 Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

23:25:00 00:05:59 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Serenade No. 11 for Winds Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

23:31:00 00:04:29 Johann Peter Salomon Romance in D major English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin Archiv 427316

23:37:00 00:02:49 Johannes Brahms Feldeinsamkeit Op 86 Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664

23:40:00 00:11:14 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Concerto No. 3 Op 37 Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Claudio Arrau, piano Philips 4788977

23:52:00 00:04:00 Wolfgang Amadeus Mozart Andante No. 1 from Symphony No. 31 Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

23:55:00 00:02:37 Franz Schubert Sanctus from German Mass Richard Marlow Trinity College Choir Conifer 16851