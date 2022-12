Program Guide 11-03-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:19:08 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Suite Op 57 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

00:24:00 00:24:42 Peter Tchaikovsky Suite No. 4 in G major Op 61 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

00:52:00 00:26:30 Dmitri Shostakovich Symphony No. 9 in E flat major Op 70 Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

01:22:00 00:45:34 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade Op 35 Royal Philharmonic Sir Thomas Beecham Steven Staryk, violin EMI 66998

02:10:00 00:29:28 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 19 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

02:43:00 01:06:32 Dmitri Shostakovich Symphony No. 8 in C minor Op 65 Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

03:52:00 00:25:01 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 65 in E flat Op 76 Kodály Quartet Naxos 503293

04:21:00 00:30:53 David Diamond Symphony No. 3 Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3103

04:54:00 00:17:07 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Violins in D minor Royal Philharmonic Sir Eugene Goossens David Oistrakh, violin; Igor Oistrakh, violin DeutGram 4793449

05:14:00 00:25:13 Camille Saint-Saëns Symphony in A major Jean Martinon Orchestre National de France Brilliant 94360

05:42:00 00:05:50 Antonín Dvorák Polonaise in E flat major Václav Neumann Czech Philharmonic Orfeo 180891

05:49:00 00:08:30 Thomas Arne Symphony No. 1 in C major Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

05:57:00 00:02:07 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Furiant Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:45 Claude Debussy Petite Suite: En bateau Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

06:15:00 00:11:11 Joaquín Rodrigo Adagio from Concierto de Aranjuez Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar DeutGram 4795448

06:25:00 00:04:24 Dennis Wilson Fawlty Towers: Theme Harry Rabinowitz United Kingdom Symphony RCA 60470

06:30:00 00:05:20 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 8 Op 59 Cleveland Quartet Telarc 80268

06:43:00 00:07:10 Josef Myslivecek Symphony in C Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

06:50:00 00:02:51 André Campra Idoménée: Rigaudon Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

06:55:00 00:02:20 John Philip Sousa March 'Royal Welch Fusiliers' Keith Brion New Sousa Band Delos 3102

07:03:00 00:02:24 William Byrd Sing Joyfully Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

07:05:00 00:02:44 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 21 in B flat major Till Fellner, piano ECM 1853

07:07:00 00:01:03 Fred Rogers Mister Rogers: Won't you be my Neighbor? United Kingdom Symphony Ronnie Price, piano; Members of RCA 60470

07:10:00 00:11:55 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: Finale Op 35 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

07:25:00 00:02:32 Eugène Bozza Scherzo for Winds Op 48 Scandinavian Wind Quintet Members of Paula 58

07:30:00 00:04:39 John Williams Music for Brass National Brass Ensemble OberlinMus 1504

07:40:00 00:04:49 Henry Schoenefeld Characteristic Suite: Scherzo Op 15 Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

07:45:00 00:06:17 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Ballet & Final Tableau Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

07:52:00 00:04:40 Aaron Copland Rodeo: Hoedown Leonard Slatkin Detroit Symphony Naxos 503293

07:55:00 00:02:34 John Dowland Sleep, wayward thoughts La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650

08:07:00 00:02:17 Elmer Bernstein National Geographic: Theme Harry Rabinowitz United Kingdom Symphony RCA 60470

08:09:00 00:05:39 Gabriel Fauré Scherzo from Piano Quartet No. 1 Op 15 Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

08:18:00 00:07:48 Giovanni Battista Pergolesi Sinfonia in F major Cleveland Orchestra Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, harpsichord; Members of MLR 2013

08:25:00 00:05:22 Bedrich Smetana Polka from String Quartet No. 1 Cleveland Quartet Telarc 80178

08:30:00 00:04:51 Orlando Gibbons Fantasia No. 4 in D minor Alan Feinberg, piano Steinway 30019

08:33:00 00:02:26 Virgil Thomson The Plow that Broke the Plains: Cattle Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

08:40:00 00:02:52 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 2 Apollo's Fire Jeannette Sorrell John Thiessen, trumpet; Michael Lynn, recorder; Gonzalo X. Ruiz, oboe; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

08:45:00 00:05:22 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Danse Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

08:50:00 00:01:44 Joe Raposo Sesame Street: Theme Harry Rabinowitz United Kingdom Symphony RCA 60470

08:55:00 00:04:23 John Barry Out of Africa: Love Theme Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:05:00 00:01:08 Federico García Lorca Zorongo Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

09:08:00 00:17:43 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

09:26:00 00:07:04 John Lunn Downton Abbey: Suite Alastair King Chamber Orchestra of London Decca 16260

09:35:00 00:04:23 Max Reger Finale from Flute Serenade Op 77 Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

09:45:00 00:07:23 Johann Nepomuk Hummel Allegro from Piano Trio No. 4 Op 65 Beaux Arts Trio Philips 446077

09:49:00 00:01:03 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 1 in C major Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:01:05 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

10:03:00 00:04:43 Alexander Borodin Scherzo from String Quartet No. 2 Cleveland Quartet Telarc 80178

10:10:00 00:09:37 Ludwig van Beethoven Variations on 'Ein Mädchen oder Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

10:20:00 00:06:10 Ludwig van Beethoven Fidelio: Overture Op 72 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

10:28:00 00:02:26 George Fenton The Jewel in the Crown: Theme Harry Rabinowitz United Kingdom Symphony RCA 60470

10:33:00 00:04:42 Michel Corrette Concerto comique No. 7 in C major Arion Baroque Orchestra early-mus 7768

10:44:00 00:03:45 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Chaconne in G Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

10:51:00 00:19:08 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Suite Op 57 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

11:12:00 00:09:10 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Young Prince & Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

11:23:00 00:08:36 Jean Joseph Mouret First Suite of Symphonies Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez Maurice André, trumpet; Bernard Soustrot, trumpet; Guy Touvron, trumpet; Jean-Pierre Leroy, trumpet EMI 64100

11:33:00 00:01:51 Wilfred Josephs I, Claudius: Theme Harry Rabinowitz United Kingdom Symphony RCA 60470

11:37:00 00:07:15 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 2 in C major Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

11:46:00 00:08:50 Joaquín Turina Rapsodia sinfónica Op 66 London Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Alicia de Larrocha, piano Decca 410289

11:57:00 00:02:31 Darius Milhaud Brasileira from 'Scaramouche' Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426284

12:07:00 00:06:06 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tsar's Bride: Overture Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

12:15:00 00:11:24 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Three Dances George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 215

12:28:00 00:03:05 Amy Beach Fireflies Op 15 Joel Fan, piano Reference 119

12:33:00 00:03:48 Sir Arnold Bax Russian Suite: In a Vodka Shop Bryden Thomson London Philharmonic Chandos 8669

12:41:00 00:04:49 Alexander Glazunov March on a Russian Theme Op 76 Konstantin Krimets Moscow Symphony Naxos 553538

12:48:00 00:09:06 Sir Edward Elgar Bach's Fantasia & Fugue in C minor Op 86 Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 89012

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:30:53 David Diamond Symphony No. 3 Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3103

13:32:00 00:17:10 Roy Harris Symphony No. 3 Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

13:50:00 00:08:30 Irving Fine Diversions for Orchestra Joel Spiegelman Tchaikovsky Symphony Orchestra Delos 3139

14:00 FIRST FRIDAYS with Sharon Isbin & Colin Davin

14:03:00 00:05:31 Enrique Granados Danza espanola (Andaluza)

14:12:00 00:05:47 Francisco Tarrega Capricho arabe

14:20:00 00:02:18 Montana Poorro (from Suite Colombiana #2)

14:25:00 00:06:31 Howard Shore The Departed: 3 Pieces for 2 Guitars

14:37:00 00:06:22 Jouquin Rodrigo Aranjuez, ma pensee

14:44:00 00:02:44 Antonio Lauro Waltz #3 (Natalia)

14:51:00 00:08:15 Radames Gnattali Brasilliana #13

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

15:02:00 00:22:27 Sergei Prokofiev Summer Night Suite Op 123 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

15:27:00 00:06:36 Dmitri Shostakovich Finale from Symphony No. 6 Op 54 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2013

15:36:00 00:04:24 Dennis Wilson Fawlty Towers: Theme Harry Rabinowitz United Kingdom Symphony RCA 60470

15:44:00 00:03:38 John Philip Sousa March 'The Liberty Bell' Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

15:50:00 00:08:07 George Frideric Handel Organ Concerto No. 5 in F major Op 4 Ensemble Sonnerie Monica Huggett Matthew Halls, organ Avie 2055

15:58:00 00:04:24 Dennis Wilson Fawlty Towers: Theme Harry Rabinowitz United Kingdom Symphony RCA 60470

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: How to Pray

16:06:00 00:04:13 Monty Python Dead Parrot Members of 'Monty Python' VirginClas 34191

16:13:00 00:10:31 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in D major Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

16:28:00 00:04:33 John Barry Somewhere in Time: Main Theme Royal Philharmonic Nic Raine Andy Vinter, piano Royal Phil 33

16:35:00 00:04:48 John Barry A View to a Kill: Suite Varèse Sarabande Symphony David Newman Sara Andon, flute Varese Sar 1985

16:42:00 00:07:04 John Lunn Downton Abbey: Suite Alastair King Chamber Orchestra of London Decca 16260

16:52:00 00:03:11 Leroy Anderson Sandpaper Ballet Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

16:56:00 00:03:06 Frédéric Chopin Waltz No. 8 in A flat major Op 64 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

17:04:00 00:05:51 Francisco Tárrega Capricho árabe Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

17:15:00 00:11:56 Franz Joseph Haydn Symphony No. 1 in D major Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 77309

17:28:00 00:06:29 Vincenzo Bellini Oboe Concerto in E flat major Frankfurt Radio Symphony Eliahu Inbal Heinz Holliger, oboe Philips 4788977

17:40:00 00:04:19 Federico García Lorca Nana de Sevilla Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

17:46:00 00:04:17 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Largo al factotum Orchestra of La Scala Riccardo Chailly Leo Nucci, baritone CBS 37862

17:53:00 00:05:17 Dmitri Shostakovich Allegro from Symphony No. 9 Op 70 Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

17:59:00 00:01:17 John Williams Great Performances: Theme John Williams Symphony Orchestra WCLV 1

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:20 Robert Schumann Scenes from Childhood Op 15 Lang Lang, piano DeutGram 5827

18:32:00 00:05:33 Enrique Granados Spanish Dance No. 5 in E minor Op 5 Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

18:40:00 00:03:16 Manuel de Falla Seven Spanish Popular Songs: Jota Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

18:44:00 00:07:08 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: The Three Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

18:54:00 00:04:25 Andrew York Andecy Sharon Isbin, guitar Sony 745456

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:09:41 Luigi Cherubini The Portuguese Hotel: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

19:12:00 00:41:58 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade Op 35 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:10:25 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 2 in C sharp minor Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

20:30:00 00:13:08 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite Op 19 Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

20:43:00 00:27:32 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 21 in C major Camerata Salzburg Géza Anda Géza Anda, piano DeutGram 4793449

20:57:00 00:01:43 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in E flat minor Op 33 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459634

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: How to Pray

21:03:00 00:23:06 George Frideric Handel Il pastor fido: Suite Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 68257

21:28:00 00:05:51 Sergei Prokofiev War and Peace: Intermezzo 'May Night' Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

21:36:00 00:06:27 Joaquín Rodrigo Aranjuez ma pensée Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

21:44:00 00:06:35 Johann Sebastian Bach Cantata No. 42: Sinfonia Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

21:53:00 00:26:30 Dmitri Shostakovich Symphony No. 9 in E flat major Op 70 Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

22:22:00 00:27:35 Antonín Dvorák String Quartet No. 12 in F major Op 96 Brodsky Quartet Chandos 10801

22:46:00 00:03:42 Percy Grainger In a Nutshell Suite: Gum-Suckers March Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

22:52:00 00:06:24 Marin Marais Alcyone: Chaconne Tempesta di Mare Chandos 805

QUIET HOUR

23:02:00 00:08:53 Johann Sebastian Bach Cantata No. 127: Aria 'Die Seele ruht Augustin Hadelich, violin; Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

23:10:00 00:09:40 Johann Friedrich Fasch Air No. 1 from Suite for Winds & Strings in D minor Ludwig Güttler Virtuosi Saxoniae Capriccio 10218

23:22:00 00:02:37 Xavier Montsalvatge Canción de cuna para dormir a un negrito Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

23:24:00 00:06:24 William Bolcom Dream Shadows Spencer Myer, piano Steinway 30041

23:31:00 00:05:19 Richard Strauss Four Last Songs: Beim Schlafengehn Berlin Radio Symphony George Szell Elisabeth Schwarzkopf, soprano EMI 56241

23:38:00 00:04:42 Frédéric Chopin Nocturne No. 16 in E flat major Op 55 Richard Goode, piano Nonesuch 79452

23:42:00 00:10:50 Antonín Dvorák Poco adagio from Piano Trio No. 3 Op 65 Tempest Trio Naxos 503293

23:55:00 00:02:42 Robert Schumann Forest Scenes: Prophet Bird Op 82 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018