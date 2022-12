Program Guide 10-31-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:20:57 Sergei Rachmaninoff The Isle of the Dead Op 29

Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

00:25:00 00:32:19 Felix Mendelssohn Die erste Walpurgisnacht Op 60

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Christine Cairns, mezzo; Jon Garrison, tenor; Tom Krause, baritone; Jeffrey Wells, baritone; Cleveland Orchestra Chorus Telarc 80184

01:00:00 00:54:30 Hector Berlioz Symphonie fantastique Op 14

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430201

01:57:00 00:26:51 Richard Strauss Death and Transfiguration Op 24

Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

02:27:00 00:20:37 Maurice Ravel Gaspard de la nuit

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

02:50:00 00:26:52 Igor Stravinsky L'histoire du soldat: Suite

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Members of DeutGram 471197

03:20:00 01:16:55 Franz Liszt A Faust Symphony

Boston Symphony Orchestra Leonard Bernstein Kenneth Riegel, tenor; Tanglewood Festival Chorus DeutGram 4796018

04:40:00 00:14:13 Giuseppe Tartini Violin Sonata in G minor

Joshua Bell, violin; John Constable, harpsichord Sony 11013

04:58:00 00:26:02 Sir Charles Villiers Stanford Concert Variations on an English Theme Op 71

Ulster Orchestra Vernon Handley Margaret Fingerhut, piano Chandos 8736

05:28:00 00:10:35 Franz Liszt Mephisto Waltz No. 2

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra EMI 64850

05:41:00 00:08:22 Franz Schubert The Devil's Pleasure Palace: Overture

Manfred Huss Haydn Sinfonietta, Vienna Koch Intl 1121

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:38 Camille Saint-Saëns Danse macabre Op 40

Salut Salon Warner 554295

06:30:00 00:05:15 Anton Stamitz Rondeau from Concerto for 2 Flutes in G major

Camerata Salzburg Jean-Pierre Rampal Jean-Pierre Rampal, flute; Shigenori Kudo, flute Sony 45930

06:40:00 00:08:09 Michael Haydn Symphony No. 32 in D

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

06:50:00 00:03:58 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 3

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

06:55:00 00:04:18 Charles Gounod Funeral March of a Marionette

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

07:03:00 00:03:36 Marius Constant Twilight Zone: Theme & Variations

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 411185

07:07:00 00:03:14 Ludwig van Beethoven Für Elise

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

07:13:00 00:10:10 Franz Waxman Dr. Jekyll and Mr. Hyde: Suite

Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Los Angeles Master Chorale Philips 442425

07:25:00 00:02:22 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Oriental Procession Op 51

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony RCA 60434

07:30:00 00:04:46 Johann Sebastian Bach Finale from Flute Sonata No. 5

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

07:40:00 00:07:50 Enrique Granados Goyescas: Serenata del espectro

Edmund Battersby, piano Koch Intl 7062

07:55:00 00:03:18 Edvard Grieg Lyric Suite: March of the Trolls Op 54

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

08:07:00 00:05:26 Maurice Ravel Le gibet from 'Gaspard de la nuit'

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

08:15:00 00:05:19 Sir William Walton Portsmouth Point Overture

Leonard Slatkin London Philharmonic VirginClas 61146

08:24:00 00:06:57 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Concerto for 2 Pianos

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Alexandre Rabinovitch, piano; Martha Argerich, piano Teldec 98407

08:25:00 00:02:26 Jacques Offenbach La vie Parisienne: Cancan

István Bogár Budapest Strauss Ensemble Naxos 550900

08:40:00 00:12:11 François Dompierre Les Diableries

Quebec Symphony Orchestra Yoav Talmi Darren Lowe, violin Analekta 3156

08:52:00 00:01:54 Charles Gounod Faust: Le veau d'or

Dresden State Orchestra Sebastian Weigle René Pape, bass; Dresden State Opera Chorus DeutGram 4776408

08:55:00 00:05:38 John Williams Dracula: Night Journeys

Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Los Angeles Master Chorale Philips 442425

09:05:00 00:19:09 Alan Hovhaness Symphony No. 2 Op 132

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

09:28:00 00:06:54 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Pas de trois

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

09:35:00 00:03:04 Agustín Lara Granada

Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

09:40:00 00:04:05 Franz Schubert Erlkönig

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

09:45:00 00:08:18 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 7 Op 92

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

09:49:00 00:03:59 Nino Rota The Godfather: Love Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:55:00 00:03:02 Franz Liszt Mephisto Waltz No. 4

Leif Ove Andsnes, piano EMI 57002

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:02:32 Edward MacDowell Hexentanz Op 17

Alan Feinberg, piano Argo 436121

10:05:00 00:02:14 Charles Ives Hallowe'en

Montreal Symphony Kent Nagano Members of Decca 4830396

10:09:00 00:12:04 César Franck Les Djinns

Arnhem Philharmonic Orchestra Roberto Benzi François-Joël Thiollier, piano Naxos 553472

10:22:00 00:06:36 César Franck Allegretto from Violin Sonata in A major

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 63331

10:30:00 00:04:19 Federico García Lorca Nana de Sevilla

Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

10:38:00 00:06:27 Joaquín Rodrigo Aranjuez ma pensée

Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

10:46:00 00:04:31 Pablo de Sarasate Introduction & Tarantella Op 43

Abbey Road Ensemble Lawrence Foster Itzhak Perlman, violin EMI 55475

10:52:00 00:25:13 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Suite Op 20

Mstislav Rostropovich Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

11:18:00 00:02:49 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: The Swan

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

11:22:00 00:11:40 Ottorino Respighi Belfagor Overture

Sir Edward Downes BBC Philharmonic Chandos 9311

11:36:00 00:09:05 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in C major Op 9

American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

11:47:00 00:09:25 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Piano Concerto No. 24

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

11:59:00 00:01:20 Peter Tchaikovsky The Seasons: July Op 37

Lang Lang, piano Sony 511758

12:06:00 00:07:17 Camille Saint-Saëns Danse macabre Op 40

Kent Nagano Montreal Symphony Decca 4830396

12:16:00 00:10:19 Franz Liszt Mephisto Waltz No. 1

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:29:00 00:04:18 Charles Gounod Funeral March of a Marionette

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

12:37:00 00:04:29 Antonio Bazzini La Ronde des lutins Op 25

Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

12:44:00 00:13:06 Peter Tchaikovsky Festival Overture Op 15

Geoffrey Simon London Symphony Chandos 9190

12:58:00 00:01:32 Dmitri Kabalevsky The Comedians: Galop Op 26

Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:39:29 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

13:43:00 00:14:49 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Theme & Variations Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:49 Franz Liszt Two Concert Etudes: Gnomenreigen

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

14:03:00 00:02:52 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: March of the Trolls

Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296

14:08:00 00:10:36 Hamish MacCunn The Ship o' the Fiend Op 5

Martyn Brabbins BBC Scottish Symphony BBC 392

14:20:00 00:09:47 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Serenade No. 7

Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Oldrich Vlcek, violin Telarc 80161

14:34:00 00:06:07 George W. Chadwick Symphonic Sketches: Hobgoblin

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

14:42:00 00:12:05 Antonio Vivaldi Concerto in F major

Les Violons du Roy Mathieu Lussier Pascale Giguére, violin Atma 2602

14:55:00 00:04:02 William Grant Still Bayou Home

Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

15:01:00 00:15:41 Franz Liszt Totentanz

BBC Philharmonic Leo Hussain Martin Roscoe, piano BBC 336

15:19:00 00:11:30 Modest Mussorgsky St. John's Night on the Bare Mountain

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Anatoli Kotscherga, bass; Berlin Radio Choir; South Tyrol Children's Choir Sony 62034

15:32:00 00:04:07 Philippe Gaubert Tarantelle

Fenwick Smith, flute; John Ferrillo, oboe; Sally Pinkas, piano Naxos 557305

15:40:00 00:05:19 François Casadesus London Sketches

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

15:49:00 00:09:33 Johan Halvorsen Dances from 'Mascarade'

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Hovhaness in "HOOS-Ton"

15:58:00 00:04:30 Franz Liszt Schubert Song 'Erlkönig'

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

16:06:00 00:04:40 Marc-André Hamelin Etude No. 8 in B flat minor

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

16:13:00 00:09:40 Paul Dukas The Sorcerer's Apprentice

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

16:26:00 00:05:08 Franz Waxman The Bride of Frankenstein: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80189

16:33:00 00:07:20 Franz Waxman The Bride of Frankenstein: Creation of the Monster

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

16:42:00 00:03:23 Giuseppe Verdi Macbeth: Witches' Chorus

Orchestra of La Scala Claudio Abbado La Scala Chorus DeutGram 4796018

16:45:00 00:03:41 Giacomo Puccini Le Villi: The Witches' Sabbath

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

16:52:00 00:03:26 Anatoly Liadov Baba-Yaga Op 56

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

16:57:00 00:03:11 Bobby 'Boris' Pickett Monster Mash Crypt-Kickers

Bobby 'Boris' Pickett, vocals WCLV 1000

17:04:00 00:06:29 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

17:19:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Christmas Eve: Polonaise

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2014

17:27:00 00:08:16 Bernard Herrmann A Portrait of Hitch

Bernard Herrmann London Philharmonic Decca 443895

17:40:00 00:02:37 Xavier Montsalvatge Canción de cuna para dormir a un negrito

Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

17:44:00 00:05:33 Enrique Granados Spanish Dance No. 5 in E minor Op 5

Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

17:53:00 00:02:23 Edvard Grieg Peer Gynt: In the Hall of the Mountain

Estonian National Symphony Paavo Järvi Estonian National Male Choir; Ellerhein Girls' Choir VirginClas 45722

17:54:00 00:05:54 Ernö Dohnányi The Veil of Pierrette: Wedding Waltz Op 18

Matthias Bamert BBC Philharmonic Chandos 9733

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:02 Ottorino Respighi Ballad of the Gnomes

Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 4028

18:26:00 00:02:33 Charles Gounod Faust: Mephistopheles' Serenade

Orch of Valencian Community Riccardo Frizza Erwin Schrott, baritone Decca 11838

18:30:00 00:03:57 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Furies

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

18:36:00 00:15:43 Bernard Herrmann Psycho: A Narrative for Orchestra

John Mauceri Danish National Symphony Toccata 241

18:55:00 00:04:14 Heinrich Wilhelm Ernst Grand Caprice on Schubert's 'Erlkönig' Op 26

Shannon Lee, violin Telarc 80695

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:26:38 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 4 in C minor Op 44

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92509

19:30:00 00:25:40 Charles Gounod Symphony No. 1 in D major

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 462125

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:10:30 Paul Dukas The Sorcerer's Apprentice

Kent Nagano Montreal Symphony Decca 4830396

20:15:00 00:25:08 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 39 in E flat major

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

20:42:00 00:16:17 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Hovhaness in "HOOS-Ton

21:03:00 00:19:12 Luigi Boccherini Symphony No. 6 in D minor Op 12

Giovanni Antonini Il Giardino Armonico, Milano Naïve 30399

21:24:00 00:12:37 Modest Mussorgsky A Night on Bald Mountain

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 244920

21:38:00 00:08:16 Sir Malcolm Arnold Overture 'Tam O'Shanter' Op 51

Vernon Handley Royal Philharmonic Conifer 16847

21:49:00 00:02:49 Camille Saint-Saëns Chanson 'Danse macabre' Op 40

London Philharmonic Geoffrey Simon Anthony Roden, tenor; Stephanie Chase, violin Cala 4031

21:53:00 00:28:49 Nathaniel Stookey The Composer is Dead

San Francisco Symphony Edwin Outwater Lemony Snicket, narrator SF Sym 2009

22:23:00 00:13:50 César Franck Le Chasseur maudit

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80247

22:39:00 00:20:57 Sergei Rachmaninoff The Isle of the Dead Op 29

Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:18 Gabriel Fauré Pelléas et Mélisande: Prélude Op 80

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

23:08:00 00:05:26 Maurice Ravel Le gibet from 'Gaspard de la nuit'

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

23:13:00 00:05:21 Camille Saint-Saëns Romance in D flat Op 37

Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

23:21:00 00:06:43 Edvard Grieg Adagio from Piano Concerto Op 16

London Symphony André Previn Radu Lupu, piano Decca 4785437

23:27:00 00:09:20 Johannes Brahms Adagio from Violin Concerto Op 77

New York Philharmonic Kurt Masur Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 457075

23:39:00 00:05:19 Michel Legrand Noelle's Theme

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

23:44:00 00:03:49 John Morris Young Frankenstein: A Transylvanian Lullaby

Gil Shaham, violin; Jonathan Feldman, piano DeutGram 463483

23:48:00 00:05:52 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Romance Op 97

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553299

23:55:00 00:03:05 Mikis Theodorakis Epitáphios No. 3 'A Day in May'

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579