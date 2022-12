Program Guide 10-27-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:31:44 Franz Schubert Symphony No. 6 in C major Thomas Zehetmair Royal Northern Sinfonia Avie 2224

00:37:00 00:42:40 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 1 in E minor Op 11 Mahler Chamber Orchestra Mikhail Pletnev Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518

01:23:00 00:32:50 Dmitri Shostakovich Symphony No. 6 in B minor Op 54 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2013

01:59:00 00:33:11 Aram Khachaturian Piano Concerto Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Constantine Orbelian, piano Chandos 8542

02:36:00 00:29:54 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 2 in B minor Op 7 German Radio Philharmonic Marcello Viotti Alexander Markov, violin Erato 45788

03:09:00 00:17:01 Frédéric Chopin Variations on 'Là ci darem la mano' Op 2 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518

03:29:00 00:51:20 Sir Edward Elgar Symphony No. 1 in A flat major Op 55 Daniel Barenboim Berlin State Orchestra Decca 4789353

04:24:00 00:36:08 Alexander Glazunov Raymonda: Suite Op 57 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

05:03:00 00:20:03 Leo Sowerby Theme in Yellow Paul Freeman Czech National Symphony Cedille 33

05:26:00 00:13:46 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

05:43:00 00:05:44 John Bull Ut, re, mi, fa, so, la Alan Feinberg, piano Steinway 30019

05:47:00 00:08:45 Carl Friedrich Abel Symphony in F major Op 7 Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

05:58:00 00:01:14 Julio Sagreras El colibrí Jason Vieaux, guitar Azica 71287

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:51 Randall Thompson Largo from Symphony No. 2 Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

06:15:00 00:11:19 Franz Schubert Allegro from 'Arpeggione' Sonata Yuri Bashmet, viola; Martha Argerich, piano DeutGram 4795096

06:25:00 00:07:27 Gioacchino Rossini Grand Overture Alun Francis Haydn Orchestra CPO 999063

06:32:00 00:02:50 Peter Tchaikovsky Un poco di Chopin in C sharp minor Op 72 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518

06:40:00 00:07:58 Johann David Heinichen Concerto Grosso in C Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

06:50:00 00:03:59 Elmer Bernstein The Magnificent Seven: Theme José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

06:55:00 00:04:05 Claudio Grafulla March "Washington Grays" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

07:03:00 00:07:17 Robert Schumann Finale from Piano Quintet Op 44 Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano RCA 6498

07:10:00 00:10:15 Francesco Durante Concerto No. 8 for Strings in A major Claudio Scimone I Solisti Veneti Erato 88172

07:26:00 00:01:17 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Harlequinade Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

07:28:00 00:06:23 Sir William Walton Coronation March 'Crown Imperial' André Previn Royal Philharmonic Telarc 80125

07:40:00 00:08:29 Nicolò Paganini Sonata No. 4 for Violin & Guitar in A major Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 437837

07:50:00 00:04:41 Edvard Grieg Peer Gynt: Arabian Dance Bjarte Engeset Malmö Symphony Naxos 503293

07:55:00 00:02:50 Richard M & Robert B Sherman Mary Poppins: Chim Chim Cheree Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

07:58:00 00:01:02 Mary Earl Beautiful Ohio Dr. Jon R. Woods Ohio State Marching Band Coronet 411

08:07:00 00:06:28 Josef Suk Finale from Serenade for Strings Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

08:15:00 00:03:54 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

08:20:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony in D Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

08:30:00 00:04:30 Jean Sibelius Andante festivo Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

08:40:00 00:09:18 Antonio Vivaldi Cello Concerto in B flat major Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 90916

08:50:00 00:03:14 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Wedding Dance Op 118 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

08:55:00 00:05:56 John Philip Sousa La Reine de la Mer Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

09:05:00 00:15:47 Zoltán Kodály Dances of Galánta István Kertész London Symphony Decca 4785437

09:20:00 00:04:27 Alessandro Scarlatti Il giardino di rose: Overture Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5079

09:35:00 00:04:19 Gabriela Lena Frank Three Latin American Dances: Jungle Keith Lockhart Utah Symphony Reference 105

09:45:00 00:03:29 Philippe Gaubert Madrigal Fenwick Smith, flute; Sally Pinkas, piano Naxos 557305

09:45:00 00:05:27 Sergei Prokofiev Gavotte & Finale from Symphony No. 1 Op 25 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

09:50:00 00:04:50 Steve Reich Duet Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin; Simos Papanas, violin DeutGram 4795305

09:53:00 00:03:34 Erik Satie Gymnopédie No. 1 Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, English horn Decca 4782564

09:55:00 00:02:28 Carl Orff Carmina burana: O fortuna Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:03:33 Richard Allison Batchelar's Delight Corona Guitar Quartet Albany 1084

10:05:00 00:01:46 Anthony Holborne Galliard No. 4 Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

10:09:00 00:11:12 Knudage Riisager Concertino for Trumpet & Strings Op 29 Helsingborg Symphony Thomas Dausgaard Hakan Hardenberger, trumpet DaCapo 224082

10:21:00 00:04:54 Carl Nielsen Saul and David: Act 2 Prelude Op 25 Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 53276

10:27:00 00:02:26 François Couperin Suite No. 25: The Victorious Muse Angela Hewitt, piano Hyperion 67480

10:31:00 00:03:54 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Horn Quintet Richard King, horn; Mari Sato, violin; Lynne Ramsey, viola; Stanley Konopka, viola; Julie Myers King, cello Albany 1325

10:37:00 00:04:45 Wolfgang Amadeus Mozart Menuetto from Symphony No. 40 Josef Krips Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

10:53:00 00:29:54 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 2 in B minor Op 7 German Radio Philharmonic Marcello Viotti Alexander Markov, violin Erato 45788

11:24:00 00:06:34 Hector Berlioz Harold in Italy: Serenade Op 16 London Symphony Sir Colin Davis Nobuko Imai, viola Philips 4788977

11:33:00 00:07:03 Ludwig van Beethoven Variations on the 'Turkish March' Op 76 Emil Gilels, piano EMI 69509

11:42:00 00:07:09 Johann Christian Bach Carattaco: Overture Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

11:51:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Caractacus: Triumphal March Op 35 James Judd New Zealand Symphony Naxos 503293

12:07:00 00:07:37 Franz von Suppé Beautiful Galatea: Overture Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61830

12:16:00 00:08:37 Johann Strauss Jr Waltz 'Roses from the South' Op 388 Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:27:00 00:04:01 Carl Maria von Weber Rondo from Piano Sonata No. 1 Op 24 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

12:33:00 00:05:35 Frédéric Chopin Fantaisie-Impromptu in C sharp minor Op 66 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518

12:41:00 00:06:42 Emmanuel Chabrier Bourrée fantasque Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:49:00 00:09:06 Robert Schumann Allegro in B minor Op 8 Maurizio Pollini, piano DeutGram 471370

THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:35:07 Carl Nielsen Symphony No. 2 in B minor Op 16 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

13:38:00 00:21:19 Jean Sibelius Belshazzar's Feast Suite Op 51 Turku Philharmonic Leif Segerstam Pia Pajala, soprano Naxos 573300

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:04:09 Nicolò Paganini Perpetual Motion Op 11 Philippe Quint, violin; Dmitriy Cogan, piano Naxos 570703

14:06:00 00:04:26 Nicolò Paganini Romance from Grand Sonata for Guitar Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 4795448

14:12:00 00:13:27 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 19 in E minor Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

14:28:00 00:12:32 Wilhelm Stenhammar Andante from Piano Concerto No. 1 Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Mats Widlund, piano Chandos 9074

14:46:00 00:10:04 Dominick Argento Valentino Dances Minnesota Orchestra Eiji Oue William Schimmel, accordion Reference 91

14:58:00 00:02:03 Henry Purcell Amphitrion: Hornpipe Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

15:04:00 00:17:31 William Wallace Villon Martyn Brabbins BBC Scottish Symphony Hyperion 66848

15:23:00 00:09:55 Hector Berlioz Benvenuto Cellini: Overture Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

15:36:00 00:04:22 Leonard Bernstein Candide: Overture Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

15:44:00 00:07:25 Jean-Féry Rebel Ulysses: Suite Les Délices Délices 2012

15:54:00 00:02:58 Giovanni Gabrieli Canzon per sonar on the 7th & 8th tones National Brass Ensemble OberlinMus 1504

15:58:00 00:04:59 Frédéric Chopin Polonaise No. 3 in A Op 40 Vladimir Ziva Moscow Symphony Naxos 555048

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: "Eating Greens" with Mackey

16:07:00 00:02:50 Peter Tchaikovsky Un poco di Chopin in C sharp minor Op 72 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518

16:13:00 00:12:25 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 1 in E flat major Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80256

16:29:00 00:02:24 Monty Norman James Bond Theme Carl Davis Philharmonia Orchestra Carl Davis 21

16:34:00 00:05:06 John Barry Licence to Kill: Theme Carl Davis Philharmonia Orchestra Carl Davis 21

16:38:00 00:01:37 John Barry On Her Majesty's Secret Service: Carl Davis Philharmonia Orchestra Carl Davis 21

16:41:00 00:07:15 Niels Gade Finale from Symphony No. 1 Op 5 Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

16:52:00 00:04:25 Bud Abbott & Lou Costello Who's on First? Abbott & Costello Telarc 80468

16:57:00 00:02:51 Leroy Anderson Belle of the Ball Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

17:04:00 00:05:07 Leonard Bernstein On the Town: Times Square 1944 Arie Lipsky CIM Orchestra CIM 2003

17:26:00 00:09:10 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 2 Op 33 Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

17:40:00 00:06:30 Joaquín Rodrigo Soleriana: Pastorale Enrique Bátiz Royal Philharmonic EMI 67435

17:48:00 00:03:01 Joaquín Rodrigo Soleriana: Passepied Enrique Bátiz Royal Philharmonic EMI 67435

17:53:00 00:02:30 Dmitri Shostakovich The Human Comedy: Waltz Op 37 Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

17:56:00 00:03:07 Tylman Susato The Danserye: Bergerette 'Sans roch' New London Consort l'Oiseau 436131

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:01 Frédéric Chopin Variations on 'Là ci darem la mano' Op 2 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518

18:28:00 00:04:40 John Williams Hook: Flight to Neverland John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

18:34:00 00:03:08 John Williams The Force Awakens: Rey's Theme John Williams Symphony Orchestra Disney 21772

18:39:00 00:12:23 Hector Berlioz Roméo Alone & Festivities at the Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 1301

18:54:00 00:04:40 John Williams Saving Private Ryan: Hymn to the Fallen Voces8 Decca 4785703

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:09:19 Emmanuel Chabrier Gwendoline: Overture Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

19:13:00 00:42:40 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 1 in E minor Op 11 Mahler Chamber Orchestra Mikhail Pletnev Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:05:35 Frédéric Chopin Fantaisie-Impromptu in C sharp minor Op 66 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518

20:09:00 00:21:33 Franz Joseph Haydn Symphony No. 96 in D Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

20:33:00 00:23:18 Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 440653

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: "Eating Greens" with Mackey

21:03:00 00:19:54 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Suite Op 59 Lorin Maazel New York Philharmonic DeutGram 7890

21:24:00 00:07:48 Franz Schubert Overture in the Italian Style in D major Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

21:34:00 00:05:01 Eric Whitacre Goodnight, Moon London Symphony Eric Whitacre Hila Plitmann, soprano Decca 16636

21:41:00 00:07:57 Otto Klemperer Das Ziel: Merry Waltz Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

21:50:00 00:34:42 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 2 in F minor Op 21 Mahler Chamber Orchestra Mikhail Pletnev Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518

22:27:00 00:22:32 Anton Reicha Wind Quintet No. 25 in F minor Albert Schweitzer Quintet CPO 999028

22:51:00 00:07:41 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 25 in G major Op 79 HJ Lim, piano EMI 64952

QUIET HOUR

23:02:00 00:04:22 Ottorino Respighi The Birds: The Dove Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

23:06:00 00:10:11 Jean Sibelius The Swan of Tuonela Op 22 Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

23:18:00 00:06:55 Nicolò Paganini Caprice No. 6 in G minor Op 1 Brodsky Quartet Chandos 10761

23:24:00 00:11:45 Richard Strauss Sextet for Strings from 'Capriccio' Op 85 Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

23:39:00 00:04:48 Felix Mendelssohn Adagio from Sextet Op 110 Bartholdy Piano Quartet Andra Darzins, viola; Wolfgang Wagner, double bass Naxos 550966

23:43:00 00:10:26 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Concerto No. 1 Op 15 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

23:55:00 00:02:44 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 3: Sarabande Jason Vieaux, guitar Azica 71250